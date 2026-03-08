20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом

Вот я бы ещё недавно поддержала семьянина с собаками против главы кооператива. Но вчера, например, я чистила в своем собственном дворе на выделенной стоянке машину от наледи и чуть не оглохла от лая этой невоспитанной соседской псины. Уж грешным делом думаю, охрипла бы ты скорее что ли. Три года мы тут живём, три года она при виде нас начинает исходить на лай. Лает, пока хозяевам не надоест и они не уведут ее в вольер. Когда нас на горизонте не видно - молчит. Когда возле ее двора шастают - молчит.

Прошлая хозяйка нашего дома рассказывала, как ненавидел ее сосед и его взрослая дочь. Дед уже давно помер, дочь - хозяйка собаки - регулярно приезжает и дрессирует ее. Бабушка (жена того деда) живёт тут постоянно, с ней у нас нормальные вроде отношения, и с зятем ее тоже. Но вот эта собака с ее хозяйкой - это что-то. Этой весной я планирую вдоль забора густо засадить высокие космеи, потому что ждать, пока подрастут наши ёлочки, сил уже нет. Если цветы не спасут, будет договариваться о глухом заборе. Жаль, что нет правил, по которым можно было бы обязать убрать собаку подальше о нашей общей границы.