У нас бывшие соседи по даче такие неадекватно жадные были. Их участок, давно не используемый и заросший, был расположен между двумя нашими. Они долго торговались, в итоге согласились продать его по цене в полтора раза выше рыночной.
После подписания договора вывезли все, что только можно было, вплоть до разбитой бетонной плитки с уличных дорожек. Сняли 50-ти летнюю сетку с забора и выкопали разномастные столбы.
При этом другого участка у них нет, зачем им этот хлам - загадка.
Но мы не в обиде, конечно - получили в итоге чистый участок :)
20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом
Покупка собственного жилья — мечта многих. Но даже собрав нужную сумму для покупки, квест не заканчивается. Нужно найти опытного риелтора, рассмотреть множество вариантов, чтобы отыскать дом мечты. Герои нашей статьи купили свое гнездышко, и для них это обернулось разными сюрпризами. Кто-то нашел в квартире настоящий клад, а кому-то пришлось хорошенько покорпеть над ремонтом.
- С мужем решили купить дом. Хозяйка, тихая женщина, уверяла, что оставляет нам все как есть. В день переезда заходим: сняты батареи, выкручены розетки, исчезли даже перила с лестницы. Стоим, молчим. В приступе отчаяния дернули линолеум, а под ним оказался отличный дубовый паркет; отодрали панели, за ними — ровная кирпичная кладка. Через час мы уже хохотали: бывшая хозяйка вынесла весь хлам, оставив нам голый дом. Но, по сути, она сделала за нас самый грязный этап ремонта.
- Купили с семьей загородный дом по хорошей цене. Сразу запал в душу. Начали делать ремонт, сняли обои, а там в одной из комнат какие-то странные знаки и рисунки. Я себя накрутила, мужу тоже стало не по себе. Рассказали соседям, а они давай хохотать. Говорят, что у прошлых хозяев дочь — дизайнер интерьеров и любительница современного искусства. Пока родители были в отъезде, она решила сделать им такой сюрприз — ремонт в гостевой на свой вкус. Родители подарка не оценили и потом заставили быстро наклеить обои поверх этих художеств.
«В нашем новом доме есть странная дверь. Она ведет в гардеробную, но, похоже, это никогда не было полноценным шкафом»
«Иногда в старых домах встречаются такие случаи, когда в одно помещение ведут две двери из разных комнат. Мы сейчас делаем ремонт в этой комнате и пытаемся понять, зачем нужна эта дверь».
- Я купила квартиру и решила сдавать ее помесячно. Сначала все казалось простым: найдешь жильца — и каждый месяц будет стабильный доход. Нашлась квартирантка: дочка сказала, что жить будет только ее мама, одна. Мы подумали, что это даже лучше: один человек, тишина, порядок. Дочка была вежливая, воспитанная, произвела хорошее впечатление. Мы обрадовались и сдали квартиру. Но после заселения все пошло не так. Мама начала постоянно что-то требовать: «Купите ковры, сушилку, электронную плитку, подключите интернет, купите шторы...» Я все это покупала, старалась идти навстречу. Потом требований стало еще больше. И претензий: «Почему вы не приезжаете, когда мы звоним?» Она говорила грубо, давила, вела себя так, будто я ей обязана всем только потому, что она платит аренду. Когда я сказала, что у меня есть работа и я не могу каждый день ездить по ее мелким просьбам, начались скандалы и аудиосообщения с криками. В итоге они пожили 3–4 месяца, постоянно были недовольны и сейчас собираются съехать. Первый опыт оказался не пассивным доходом, а сплошным стрессом. © elviragalimkizi
«Мама купила дом, я спустилась в подвал и обнаружила там странную конструкцию. Она о ней не знала»
Мой первый опыт по сдаче квартиры был тоже не очень удачным. Моя коллега порекомендовала свою племянницу, молодую женщину. Она произвела хорошее впечатление. Но через некоторое время я обнаружила что в квартире поломана моя мебель, ободраны новые обои, ужасная грязь везде. И долг по квартплате за полгода. Оказалось, что муж у этой племянницы алкаш и тунеядец. Она пахала с утра до ночи, а он врал ей что ищет работу. К тому же он украл и продал мою швейную и стиральную машинки. Так что никакого дохода я не получила, только финансовые расходы и мои нервы.
- Купили с мужем квартиру. Долго копили, и наконец-то исполнилась мечта. Сделали ремонт, и вдруг сверху въехали очень громкие соседи. Жизни нам не давали. На просьбы не реагировали. Я терпела, а потом придумала план мести: купила барабанную установку и начала играть каждый день с ярым энтузиазмом. Через неделю моих концертов соседи пришли мириться. Теперь так сильно не шумят.
- Я жила в этом доме так долго, что думала, знаю все его странные уголки и причуды: заедающую дверь, шумную вентиляцию в ванной, странный выключатель, который ничего не делает. Казалось, сюрпризы закончились. Но нет. Вчера, убирая за встроенной мебелью в гостиной, я заметила маленькую панель почти вровень со стеной. Сначала подумала, что это просто заделка под покраску. Через несколько часов, просматривая видео про скрытые места для хранения, я решила все-таки ее открыть из любопытства. Внутри оказался маленький, чистый, сухой и утепленный тайник — явно сделанный специально. Достаточно большой для инструментов, запасов или чего-то еще. Там даже был старый крючок, как будто его использовали десятки лет назад. Я проходила мимо этой стены тысячу раз и никогда ничего не замечала. Теперь интересно, сколько еще секретов скрыто за панелями и отделкой. Дом был построен в 60-е, так что, похоже, пора включить детективный режим. © CourteousPasta / Reddit
- Для меня сюрпризом при покупке дома стала расположенная неподалеку железная дорога. Во время показов дома я ее не замечала. Но после переезда узнала, что поезда проезжают несколько раз в день и ночью, громко гудя. Со временем к этому привыкаешь, но первые несколько недель игнорировать это было невозможно. Определенно, это одна из тех вещей, о которых узнаешь только после того, как там поспишь. © LuxuryPresence_Aaron / Reddit
«Обнаружил эту интересную находку в лестничном пролете, который ведет к недостроенному чердаку»
Т.е.чел покупал участок, но не удосужился посмотреть по карте его расположение? Лох не мамонт....
«Этот дом оштукатурен гипсом. 12 сентября 1907 года. Тим Исли, штукатур. 1907 год».
- Купил квартиру в хорошем жилом комплексе, думал, соседи будут адекватные. Выхожу из лифта — а там филиал парковки и склада. Весь общий коридор заставлен: огромные коляски-трансформеры, велосипеды, чей-то электросамокат прямо поперек прохода, а в углу огромная баклажка. Пройти к своей двери можно только боком, чтобы не зацепить чужое барахло. Я человек простой, люблю порядок. Решил начать по-соседски. Пишу в домовой чат: «Уважаемые соседи, давайте уберем личные вещи из коридора. Это нарушение пожарной безопасности, да и просто пройти нормально невозможно». Накинулись на меня «старожилы»: «Нам коляски в квартиру тащить что ли? Места мало! Не нравится — покупай частный дом!» Спорить и ругаться не стал. Просто вышел в коридор, сделал фото всего этого добра со всех ракурсов и скинул прямо в этот же домовой чат. А фишка в том, что у нас в чате сидит наш участковый. Я просто тегаю его при всех и пишу: «Примите меры: захламление путей эвакуации, нарушение правил пожарной безопасности». Чат замер. Тишина висела минут пять. Потом участковый пишет в чат: «Принял, поднимаюсь на ваш этаж». Пришел, заставил все убрать немедленно. Крики были на весь дом. Теперь я — враг номер один для соседей. © streetchronic
- Предыдущие хозяева дома не сообщили, что третья спальня, которая раньше была гаражом, затапливается во время сильных дождей. Нам пришлось менять полы, переделывать уклон участка вокруг дома, заменять водостоки и обустраивать дренаж с дождевым садом, чтобы решить проблему. Сколько нервов мы на это потратили — не передать словами. День, когда мы продали этот дом, был просто невероятным. © elephantpurple / Reddit
«Просто решил показать дверную ручку одной из дверей в моем подвале. К сожалению, это единственная такая ручка в доме. Если кто-нибудь что-нибудь о ней знает, расскажите»
Про захламление. Перед соседской дверью маленький аппендикс, где они выставили всякое барахло, включая пианино. В один распрекрасный день мы обнаруживаем напротив нашей двери пару больших мусорных мешков, каждый литров на 60. Поговорили с соседями, они эти мешки убрали, но периодически "заползали" на нашу территорию напротив двери. Ходить каждый раз к соседям разбираться - это не моё. Тогда я придумала решение: поставила напротив нашей двери парочку своих картин, обозначила, так сказать, границу. Вот уже три года ограничение функционирует.
- Я долгое время жила в съемной комнате. Не могла пригласить друзей. Потом я сняла квартиру, но хозяин был категорически против того, чтобы я принимала гостей. Наконец я сама купила квартиру в большом городе. Мои друзья часто приезжали ко мне в гости. Я, как гостеприимная хозяйка, спала на кухне на полу, а им предоставляла комнату. Никто не предлагал мне денег за свет, воду или продукты. В какой-то момент я отказалась их принимать. Сказала, что работаю из дома, в том числе ночью, и мне не до гостей. Кстати, это было правдой. Но это вызвало обиды. Мои друзья начали говорить, что я зазналась и не могу приютить их. Многие перестали со мной общаться, но мне все равно. Зато дома всегда тихо и никаких «туристов». © Карамель / VK
- Когда я снимала свою предыдущую квартиру, там были ужасно шумные соседи: с одной стороны — «человек-ремонт», с другой — двухлетний ребенок, требующий раздобыть ему единорога, посыпанного шоколадной стружкой, а сверху — бабушка с железной тростью. И нет, я не жалуюсь, наоборот, для меня все это было нормой жизни. И вот я наконец-то купила себе собственную квартиру. Спустя недели две жизни на новом месте я поняла, что мне достались очень странные соседи. Это семья с пятью детьми, собакой и двумя бабушками, в которой никто никогда ни на кого не кричит. Даже собаку не ругают, детей есть не зовут громко. Звукоизоляция в доме отсутствует от слова «совсем». Я слышу, как они играют, делают уроки и общаются. В этой квартире я уже третий год, а соседи все такие же спокойные — ни одной ссоры за все это время. Вот это действительно странно. Не удивлюсь, если потом в новостях о них что-то интересное напишут. © Мамдаринка / VK
«Вначале я хотел заменить эти старинные люстры от прошлых владельцев, но позже влюбился в них. Они кажутся очаровательными»
У нас тоже от бывших владельцев осталась в прихожей лампа, которую мы оставили.
- Долго жили семьей в квартире, но после рождения третьего ребенка и покупки второй собаки пришло понимание, что частный дом для нас все-таки лучше. Убеждал жену, рассказывал ей, как спокойно можно будет топать детям, как я буду по вечерам жарить шашлык, а собакам будет раздолье. Да и вообще — шуми сколько влезет. Убедил, купили дом, переехали. В первый же день пришли соседи знакомиться. Принесли с собой корзинки с выпечкой и фруктами. «Какие милые люди», — подумал я и пошел заваривать чай на всех. А во время чаепития сосед — глава кооператива — достал папку со сводом правил: детям не бегать, шашлыки часто не жарить, машину не прогревать, собакам не лаять. И еще куча всего. Сказал соседу, что если будут нас доставать, то я продам дом каким-нибудь неблагополучным людям. Теперь соседи со мной не разговаривают, но дети довольны переездом. © Не все поймут / VK
- Купили новую квартиру, и нам в почтовый ящик начали подкидывать странные записки. Содержание было такое: «Не открывайте Зинке, она чужих мужей уводит». Долго не понимали, кто это делает, а потом подловили «шутника». Оказалось, что у двух бабулек из нашего дома вражда с юности. Одна у другой увела кавалера много лет назад. Его давно и след простыл, а они все еще друг с другом враждуют. Одна записки подкидывает, а другая просто ходит и всем жалуется. Вот такая Санта-Барбара.
«Я только что нашел чердак в нашем викторианском доме 1900-го года, а там — вся эта старинная фурнитура!»
Вот я бы ещё недавно поддержала семьянина с собаками против главы кооператива. Но вчера, например, я чистила в своем собственном дворе на выделенной стоянке машину от наледи и чуть не оглохла от лая этой невоспитанной соседской псины. Уж грешным делом думаю, охрипла бы ты скорее что ли. Три года мы тут живём, три года она при виде нас начинает исходить на лай. Лает, пока хозяевам не надоест и они не уведут ее в вольер. Когда нас на горизонте не видно - молчит. Когда возле ее двора шастают - молчит.
Прошлая хозяйка нашего дома рассказывала, как ненавидел ее сосед и его взрослая дочь. Дед уже давно помер, дочь - хозяйка собаки - регулярно приезжает и дрессирует ее. Бабушка (жена того деда) живёт тут постоянно, с ней у нас нормальные вроде отношения, и с зятем ее тоже. Но вот эта собака с ее хозяйкой - это что-то. Этой весной я планирую вдоль забора густо засадить высокие космеи, потому что ждать, пока подрастут наши ёлочки, сил уже нет. Если цветы не спасут, будет договариваться о глухом заборе. Жаль, что нет правил, по которым можно было бы обязать убрать собаку подальше о нашей общей границы.
- Купил квартиру. По традиции первой надо пустить кошку, чтобы она показала, где надо ставить кровать. Пустил двух кошек, чтобы был выбор... Первая улеглась в ванной, вторая — на балконе. © Палата № 6 / Telegram
- Сестра купила дачу, а потом очень долго не могла выпроводить оттуда бывшую хозяйку. Женщина жила в этой же деревне в другом доме, но не торопилась освобождать сарай уже проданного участка. Постоянно забегала за нужными вещами. Еще и повадилась к колодцу, который тоже был у сестры на территории. Пришлось в какой-то момент провести с ней серьезную беседу, дав понять, что это больше не ее собственность, а также установить высокий забор и сделать новую калитку. Конечно, был скандал.
- Купили дом, а позже узнали, что перед продажей плитку и ванну покрасили. После третьего принятия горячего душа краска начала отслаиваться и покрылась пузырями. © kytulu / Reddit
Ох уж этот квартирный вопрос! После покупки квартиры и дома приходится еще пройти через ремонты, подбор мебели и другие хлопоты. Но это того стоит.
Комментарии
Парень, который купил квартиру в ЖК и сбрасывал фото участковому, покупал ее тоже по фото? Его поддерживаю, что это не порядок, когда пройти нельзя, но не понимаю, перед покупкой риэлтор не приводил его на осмотр ?Как-то странно, что узнал он о захламленном коридоре, только после заселения. Не думаю, что соседи прячут свои коляски-скутеры перед каждым потенциальным покупателем
С друзьями, которые любят пользоваться твоим имуществом, но не любят что-то давать взамен и дале просто уважать твои потребности - это не друзья. Так что жалеть не о чем.
Как-то смотрели квартиру. Ее продавали с встроенной кухней. На фото такой милый парижский шик, чуть потрёпанная (намеренно) мебель, ее мое, но выглядело очень стильно. Приехали смотреть. Мдя... Лубок в худшем понимании слова. Я сказала, что мне не нравится и мне она не нужна. Риэлтор так оскорбился, будто я ему в душу плюнула. Пробубнил, стно кухню могут вывезти, но дешевле от этого не будет. Мы сказали, что подумаем. На следующий день наш агент звонит и возмущённо говорит, что продавец поднял цену на 15%. Кажется, я реально в больное место попала :)))) естественно, мы ничего не купили. Но правда, выдавать мусор за нечто вау - это так себе стратегия