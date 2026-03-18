15 историй и фото о парфюме, который оставил неизгладимый шлейф в памяти

Некоторые запахи способны мгновенно поднять настроение, другие — окутать ностальгическими воспоминаниями, третьи — взбудоражить... Мы собрали несколько примеров того, что есть ароматы, которые забыть невозможно. Взять хотя бы флакончик папиных духов, которым уже 40 лет, или историю женщины, которая долго копила на парфюм, а потом изменила всю свою жизнь.

Удалось мне попасть на лекцию к известному биологу-парфюмеру. Эта встреча перевернула мои представления о парфюмерии полностью. На вопрос, какой аромат мне подходит, лектор стала меня обнюхивать... полностью! За ушами, сгибы локтя, ладони, волосы, спина, шея. Интересно, что одно из условий посещения лекции, было отсутствие на теле любых запахов. Дальше она стала наносить ватной палочкой мне на кожу разные ароматы и опять обнюхивать. По итогу, она протянула мне листик, на котором было 5 слов, сказала, что это составляющие аромата, который мне идеально подойдет. Любопытство погнало меня вечером в парфюмерный магазин. Когда продавец протянул мне несколько баночек, я упала в осадок! Как этим можно пахнуть??? Горло сводило, голова кружилась... выбрав что-то более-менее подходящее, я пошла домой. Дождалась повода выйти в люди и нанесла пару пшиков. Это был мой вечер! Соприкоснувшись с кожей, запах превратился в медовый бархат, цветочный шлейф заставлял оборачиваться даже меня! Все, чем я пользовалась раньше, не давало такого приятного и теплого аромата. mrs_nastassia

У меня знакомая как-то подошла к девушке спросить, как называются ее духи. А та говорит: «Вам правда нравится аромат?» Знакомая отвечает, мол, да, очень. На что девушка выдает: «Тогда я не буду вам говорить название, хочу, чтобы только от меня так пахло». yanarus___ch

«В моей коллекции более 400 ароматов. Я обожаю рассказывать обо всем, что с ними связано, и коллекционирую их уже около 5 лет»

Подруге кто-то подарил недорогую туалетную воду с весьма легкомысленным запахом. Мы ее понюхали, посмеялись, зачем-то надушились и пошли в клуб. Мы даже меню не успели почитать, как нам принесли угощения от соседнего столика, а потом от другого столика, и так весь вечер. Никто не клеился, просто угощали. Мы были удивлены, мягко говоря. Для чистоты эксперимента в следующий раз мы пошли в клуб не «при параде», а как на простую прогулку, те духи лежали в сумке, а мы спокойно сидели никому не нужные. Через пару часов мы ими напшикались, и, о чудо! За наш стол снова потянулась вереница угощений. Волшебное действие водички не подводило нас ни разу, хотя пахла она вообще не дорого. Что за магия вне Хогвартса, мы так и не поняли. eraterinapushkina

«У моего отца всю жизнь был всего один одеколон. Каждый раз, когда я его открываю, он напоминает мне о папе. Он до сих пор пахнет свежо, хотя ему как минимум 40 лет»

Свекровь на 8 марта подарила какие-то древние духи, которые уже и не выпускают. Новые, в коробке, но запах такой тяжелый, что ух... Тут собираемся к ней в гости, ну я и решила пшикнуться этими духами. Как только зашли, она замерла сначала, а потом, смотрю, у нее аж слезы заблестели в глазах. Она говорит: «Ой, Маришка, ты теми духами набрызгалась?» Я, говорю: мол, ага, Тамара Васильевна, ими. Свекровь отвечает: «Мне их когда-то давно мой папа привез из-за границы, два бутылька. Один я истратила, а второй так и остался. Вот решила тебе, доченька, подарить. Ты молодая, носи с удовольствием». Так она меня тронула этим, конечно! Я обычно такой парфюм не ношу, но теперь буду всегда его использовать, если соберемся к ней в гости. Просто чтобы приятно ей сделать. ADME

Дело было в Германии. Стою на остановке, и чувствую, как от девушки рядом безумно вкусно пахнет! Поворачиваюсь, собираю весь свой немецкий в кулак и говорю: «У вас очень вкусный парфюм!» А девушка расплывается в улыбке и выдает: «Да это не парфюм! Я только что съела два больших синнабона и кусок штруделя». Стоим, смеемся вместе. Тоже думаю такой «парфюм» купить сегодня. ksyukha_abrikosovna

«Жена нашла в нашей комнате полный флакончик моих духов. Я и забыл, что когда-то убрал их в ящик. Они пролежали там 17 лет и до сих пор потрясающе пахнут»

Увидела на рынке мужичка с раскладным столиком, а не нем — флаконы с непонятными духами. Он такой: «Девушка, берите парфюм дешево, запахи хорошие». Я помялась, но один взяла: аромат вроде легкий, приятный. Утром пшикнулась — и на работу. Еду в метро и понимаю, что на меня периодически поглядывают рядом стоящие люди. Ну, я напряглась конечно, думаю: блин, наверное, в запахе дело, может я тут воняю, стою на весь вагон? Хорошо, что мне скоро выходить. Я тронулась к выходу, и тут сзади подошел какой-то парень и тихо сказал: «Девушка, от вас так приятно дыней пахнет, я прям как на летнем базаре побывал». ADME

Работала в парфюмерном магазине, к нам ходила одна женщина, которая не особо за собой ухаживала. Всегда в мешковатой одежде, никогда не красилась... Она копила деньги на одни духи и верила, что с ними ее жизнь изменится. Купила их и пропала... Однажды заплывает в магазин шикарная женщина: стильная, с прической, макияжем. Несет себя, как богиня. Спрашивает: «Вы меня узнали?» Оказалось, что за эти полгода она поменяла работу, вышла замуж и купила квартиру. Вот вам и сила намерения. nastya.dzen

«Олды есть?»

© boksiki / Pikabu Руконожка Ай-Ай 20 часов назад У моей однокурсницы на отдыхе огуречный лосьон пролился в пакете и залил паспорт.

Все записи расплылись (видимо, писалось не тушью, как обычно) и на фото ее бы даже мама не узнала.

Пришлось ей после приезда заплатить штраф и менять документ)

В отделении, где она сдавала испорченный паспорт - милицейский чин с интересом принюхивался, т.к. несло от страничек знатно 😉😁 Ответить

Зашла как-то в пункт выдачи заказов и услышала очень приятный запах. Я говорю консультантке: «Как у вас здесь вкусно пахнет!» Передо мной в очереди стояла очень красивая девушка и она повернулась. Когда ее волосы откинулись назад, я поняла, что пахнет от нее: «Ой, или это от вас так пахнет?» Девушка смутилась, сказала, что это парфюм. Разговор закрутился и мне сказали название парфюма, у кого заказать, все явки и пароли. В общем, аромат записан в мой вишлист, а еще осталось приятное ощущение после разговора. assekona

«Папа подарил мне свой флакон парфюма, которому уже больше 20 лет. Заставил меня пообещать, что я буду пользоваться им только в особенных случаях»

Зашла в магазин, а там от девушки изумительный запах. Я ей: «Запах классный, скажите название парфюма». Она такая: «Без проблем!», — берет с полки флакон, показывает. Короче, я его купила, вышла из магазина, пшикнула — вонь! Но уже купила, что ж теперь. Пришла домой, то—се, через часа четыре эта вонь превратилась в тот самый изумительный запах. Ничего себе, как долго раскрывался аромат! bekkhatuni