17 трогательных подарков от детей, которые родители сберегли в самом укромном уголке души
Загляните в самую дальнюю коробку в родительском доме, и вы наверняка найдете там необычный предмет: кривой рисунок на пожелтевшей бумаге, засохший букет или старую игрушку. С точки зрения логики это ерунда, которую давно пора выкинуть, но именно эти 17 вещей бесценны — они хранят момент, когда ребенок показал настоящую любовь. А она измеряется не деньгами и не каратами, а годами, в течение которых обычная безделушка дарила тепло.
- Когда мне было 18, я получил свою первую зарплату и не знал, на что потратить. Решил сделать папе подарок, которым он теперь пользуется постоянно. Взял и купил ему электропилу. Когда у него спрашивали, почему он не купит новую, он отвечал: «Эту пилу подарил мне сын, потому что он видел, как отцу тяжело, и решил облегчить мой труд. К тому же, она меня никогда не подводила». © kimanton1989
- Мы с батей часто были в дороге, болтали и слушали рок. Как-то в 13 лет очень хотелось его порадовать, ну и решила потратить все сбережения на его день рождения. Нашла рок-магазин, а их было мало, цены кусались. Захожу я туда и не могу сдержать эмоций, ведь вижу футболку с принтом нашей любимой группы AC/DC и не сдержав восторга, купила ее — забрала последнюю модельку. Помню, как папа открыл коробку, поднял черную футболку и едва заметно улыбнулся. У нас в семье редко проявляли эмоции, поэтому это был успех. Она оказалась ему безумно большой! Он просто тонул в ней! Но все равно радовался: рассказывал друзьям, сам стирал, сам гладил. Прошло 14 лет, а он до сих пор ее носит. И это несмотря на то, что она давно потерлась, в дырках и все еще висит на нем. © villnox
«А мне дочка подарила на ДР браслет. Сама сделала из бисера на леске. Ношу, не снимая: на работе, на соревнованиях, в саду. Полгода полет нормальный»
«Сделала папе игрушку по мотивам рисунка, который дарила ему в детстве»
«Сделала для одной мамочки памятный серебряный брелок из детского рисунка ее дочери»
- Мы подарили родителям электрические одеяла, а они додумались использовать их как чехлы для кресел. Теперь у них есть «подогрев сидений», когда они смотрят телевизор. Зато они не мешают им вставать и ложиться. © Illustrious-Shirt569 / Reddit
- Моя мама всегда делала себе невероятно классную укладку, а еще всегда осветляла волосы сама. После травмы руки ей было тяжело справляться с бигудями и краской, я пыталась ей помочь, но безуспешно, не так легко мне даются все эти заморочки с волосами. Но я придумала решение, которое привело маму в восторг: подарила ей парик с нужной ей укладкой. Она очень довольна. © paciolionthegulf / Reddit
- В 7 лет я подарила маме коробку, обклеенную фантиками. Сказала: «Тут тысячи моих поцелуев. Когда будет грустно — просто возьми один». Иногда она ее открывала и улыбалась. Через 20 лет я заглянула в ту самую коробку, ожидая увидеть там пыль. Но она была набита крошечными записками, написанными маминым почерком. На каждой стояла дата и фраза: «Сегодня мне было грустно, но я вспомнила, что ты меня любишь». Оказалось, мама не «брала» оттуда поцелуи — она записывала туда моменты, когда моя детская фантазия помогла ей. Она превратила мою игру в свой личный дневник.
«Дочка мне подарила портрет пять лет назад. Бережно храню и берегу»
«Сшила для мамы подушку, а она прислала мне вот это фото. Кажется, я угадала с подарком»
«Сделала копию нашего дома в подарок папе!»
- Я подарила маме «книгу историй». В ней содержатся наводящие вопросы о ее жизни. Я предложила ей заполнять ее не торопясь весь год. Ей очень понравились воспоминания, которые она воскресила с помощью книги. А у меня теперь есть мамина автобиография, которую я буду бережно хранить. © InitialVegetable4301 / Reddit
- Я подарила маме самодельные купоны на все, что только ей захочется: вечер пиццы, вечер кино, педикюр, поход на рынок, совместный обед, доставка еды (я пришлю ей домашнюю еду, которую приготовлю сама), ночевка у нее дома, работа в саду, мастер на все руки (мой муж починит все, что ей нужно), мини-отпуск и другие милые мелочи. © BIGepidural / Reddit
- Мне было 8 лет, и я очень хотел подарить маме что-то «взрослое». Денег не было, поэтому я нашел на улице старый, облезлый ключ от неизвестного замка и прицепил к нему пластмассовый брелок из киндер-сюрприза. Вручил торжественно: «Мама, это ключ от нашего счастья, никогда не теряй». Прошло 25 лет. Мама сменила три квартиры, но на ее основной связке ключей до сих пор болтается тот самый ржавый «артефакт». Когда я в шутку предложил его выкинуть, она серьезно ответила: «Я пару раз оставляла его дома, и в те дни все шло наперекосяк».
«Сделала для мамы вот такую матрешку»
«Сделала на день рождения папе куклу в виде него. Кажется, ему понравилось»
«А мне вчера дочь подарила вот такой букетик. Из леса бегом бежала, чтобы не завяли»
А вот еще статьи, которые пробудят воспоминания о детстве:
20 историй о школьных тихонях, которые спустя годы раскрылись с неожиданной стороны
15+ историй о близких людях, которые открылись нам с самой неожиданной стороны
18 человек зашли забрать заказ, а вместе с ним получили курьез бонусом
20+ случаев, когда вселенная решила сделать людям щедрый подарок без повода
15 жизненных сцен, в которых ирония судьбы оставила впечатлений на год вперед
15 светлых моментов, когда люди доверились зову сердца и не прогадали
18 историй с таким справедливым финалом, что аж на душе тепло становится
15 историй о том, как родные превращают наши будни в сплошной аттракцион
15 человек, у которых в один момент сердце ушло в пятки, но все закончилось хэппи-эндом
16 историй от официантов, чьи смены по накалу страстей превосходят бразильские сериалы
От Вероники Кастро до дяди Степы: 20+ реальных историй о том, как люди получили свои имена
14 человек, чьи благие намерения нечаянно привели к уморительному результату
Истории
2 недели назад