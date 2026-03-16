17 трогательных подарков от детей, которые родители сберегли в самом укромном уголке души

Загляните в самую дальнюю коробку в родительском доме, и вы наверняка найдете там необычный предмет: кривой рисунок на пожелтевшей бумаге, засохший букет или старую игрушку. С точки зрения логики это ерунда, которую давно пора выкинуть, но именно эти 17 вещей бесценны — они хранят момент, когда ребенок показал настоящую любовь. А она измеряется не деньгами и не каратами, а годами, в течение которых обычная безделушка дарила тепло.