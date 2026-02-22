С такими покупателями скоро офлайн-магазинов не останется, где они будут пробу снимать?
16 человек, чей обычный день круто изменился из-за той самой очереди
Ожидание в очередях обычно вызывает лишь желание поскорее сбежать, но иногда именно в таких ситуациях происходит настоящее приключение. Кто-то стал свидетелем оригинального трюка от дедушки, который «привязал» карту к телефону с помощью синей изоленты, а кто-то наблюдал за мгновенной кармой для любителей пролезть вперед. Эти случаи доказывают, что даже время в очереди может круто изменить настроение.
- Стояла в очереди в кофейне за парнем, который купил 2 латте и 2 десерта, но забрал только один стакан и ушел. Я опешила, а бариста сказал с улыбкой: «Это он вам оставил». Вышла его благодарить. Парень покраснел и выдал: «Блин, я без очков решил, что вы — моя бывшая. Хотел красиво уйти, оставив десерты, а когда понял, что обознался, возвращаться было уже неловко». В итоге съели все вместе и договорились еще встретиться.
- Работала в магазине косметики. Одна женщина больше часа у меня все выясняла, расспрашивала. Других покупателей не подпускала, мол, пусть с ней сначала разберутся. И в конце, вроде как она уже определилась, выдает гениальное: «Запишите мне все названия. В интернете закажу». Ну я и ответила, чтобы она все эти названия в интернете и посмотрела. Естественно, она начала ворчать, потребовала книгу жалоб. Только вот хозяин точки на ее жалобу никак не отреагировал. © ЮлиЯ / Dzen
- В очереди в супермаркете передо мной стоит дед лет восьмидесяти. Подходит его очередь, дедуля лезет в карман куртки и достает оттуда простой кнопочный телефон, с примотанной к нему изолентой банковской картой. Он приложил телефон к терминалу кассового аппарата, терминал запищал, оплата прошла успешно. Глядя на недоумевающего кассира, дед пояснил: «Внук сказал, что карту можно привязать к телефону и так расплачиваться. Очень, кстати, удобно». © *****_wearssneakers
- В эпоху самозаписи записалась на прием к терапевту. Пришла вовремя, а врач вызывает некую бабульку. Я удивилась. Доктор посмотрела в лист, а там моя фамилия вычеркнута и поставлена бабулькина. На мой вопрос зачем, бабуля ответила: «А я вычеркнула самого молодого по году рождения». © makacupij / Dzen
- Раньше я работал в кофейне при университете. Во время перемен у нас выстраивалась очередь из 4-8 человек. Я работал довольно быстро и мог обслужить людей менее чем за 10 секунд каждого. Обычно они просто хотели кофе и изредка маффин.
Однажды, когда в очереди было 6 человек, парень лет 30 шагнул прямо за девушкой, которую я обслуживал в данный момент. Было слышно, как остальные 5 человек ворчат, но никто ничего не сказал. Он подошел и заказал кофе. Я притворился, будто не услышал его, и начал обслуживать следующего в очереди. Он начал злиться и выдал: «Я спешу!» На что я ему ответил: «А они нет?» Он запыхтел и ушел. В следующие несколько минут я получил много чаевых. © Asmordean / Reddit
- Издалека увидел пустую кассу. Не спеша пошел к ней. Увидел, как женщина буквально бежит к этой кассе, стараясь не смотреть на меня. Я ускорил шаг и был первым в очереди. Бросил в ее сторону самодовольную улыбку и с гордостью начал разгружать свою тележку. Она пыхтела, краснела и смотрела на меня сердитым взглядом. © valerianthegreat / Reddit
- Записалась к врачу на 8:00. Приехала в 7:45. Тут какая-то тетка дошаркала до меня и громко спросила: «Кто сейчас идет?» Почувствовав, что это начало какой-то истории, ответила, что я. Тетка удивленно спросила: «А как это? Меня дочь записала на 8». Я показала ей свой талон, а она снова: «Ничего не знаю. Меня дочь записала!» Тут выходит доктор, называет мою фамилию. Я прошла. А этой тетке она протянула какие-то бумажки и сказала: «Я же вам говорила найти до начала приема. Вот, заберите свои рецепты, они уже со вчерашнего дня лежат». Я повернулась к тетке посмотреть на ее реакцию, а она быстро выхватила бумажки и ретировалась к лифту. Ага, дочка ее записывала! © Эстетка Веста / Dzen
- Стою в очереди в овощном. Передо мной — женщина в шубе до пят, каблучки, макияж. Продавщица предлагает: «Берите мандарины, сладкие, без косточек». Женщина отвечает с брезгливостью: «Мандарины? В феврале? Вы что? У них сезон еще в декабре закончился, тут химия одна! А что это у вас? Клубника? О, дайте две упаковки!» © Не все поймут / VK
- В очереди стояла женщина. Разговаривала по телефону, обсуждая рецепт пирога: «Берешь три яйца, только желтки...». Уже всем поднадоела, так что я повернулась и сказала: «Дадите рецепт пирога?» Женщина замолкает, смотрит на меня и выдает: «Вообще-то это я могу. Диктуйте номер». Я в шоке диктую. Она мне перезванивает. В итоге пирог я не испекла, зато эта женщина оказалась директором фирмы, в которую я через неделю устроилась на работу, потому что она запомнила мою «креативность» в очереди.
- Прихожу в маленькую частную клинику в Черногории. В очереди на осмотр сидят пять человек. Спрашиваю: «Кто последний?» Они недоуменно смотрят на меня и отвечают: «Вы». © anna_dmitrienko_design
- Я работаю в смузи-баре, где получаю один бесплатный смузи за смену. Наблюдал, как женщина влезла в очередь перед мужчиной, который умолял ее этого не делать, потому что он спешил, но она его просто проигнорировала. Я принял ее заказ, а он бросил на меня взгляд типа, что за фигня?! Но когда он подошел, я сказал: «Поздравляю! Вы наш 100-й покупатель за сегодня, бесплатный смузи за наш счет». Это был лучший смузи, который я когда-либо делал, а лицо покупательницы, влезшей вне очереди, было бесценным. © DraftTheGiraffe / Reddit
- Стояли в очереди на границу. Стоять надо было несколько часов. В соседней машине мужчина от скуки протирал стекла машины влажными салфетками. Иногда бегал в магазин, покупал еще. Протер сидения, потом потолок. Затем вышел, вытер стекла снаружи, потом двери. После чего достал чемодан, встал на него, стал мыть крышу. К тому моменту, когда его машина подъехала паспортному контролю, он с кислым лицом тер шины. © Подслушано / Ideer
- Когда-то стояла в очереди на почте, коммуналку надо было оплатить. Передо мной стоял мужчина. Я задумалась, отвлеклась на свои мысли. Он оплатил, а я подумала, что это мне сдачу дают, ну я и схватила платежку и сдачу! А он мне такой: «Девушка! Вам деньги нужны? Берите!» До сих пор вспоминаю этот случай с неловкой улыбкой. © Наталия Мисюрëва / Dzen
- Сегодня с детьми пошли в кино. Взяли вкусняшки, стоим в очереди на кассе. Перед нами мальчик в возрасте примерно 12 лет. Мы стоим, а дочь спрашивает: «Мама, можно Скитлз взять?» Я говорю, мол, нет, хватит сладостей. А этот мальчик, видимо, подумал, что я не могу позволить себе Скитлз, и предложил купить. Я ответила, мол, спасибо, не нужно. Диалог продолжился:
— Давайте я все же возьму? Она же очень хочет.
— Ей нельзя много сладостей. Зубки болят.
— А, ну хорошо!
Интересная получилась ситуация. Такой добрый и воспитанный мальчишка! Побольше бы таких хороших и приятных людей! © hahazova07
- Сижу на прием к врачу. Вижу, несется женщина, расталкивает очередь. Все начали возмущаться, а она такая: «Муж в кабинете! Он забыл главное! Если я не войду, то будет беда!» Пропустили. И в тишине коридора слышен ее голос: «Вася не позорься! Снимай бахилы, ты их на носки надел, а ботинки в коридоре оставил!»
- Стояла в очереди с дочерью на руках. Она все мусолила пряник. Впереди две женщины что-то выясняли между собой. И вот одна из них оборачивается, а дочь сует ей пряник прямо в рот. Очередь ржет, а я хотела провалиться. Ситуацию спас пожилой дяденька. Он взял и тут же сказал: «Хоть один умный человек нашелся!» © Ольга Романова / Dzen
Очереди — это отдельный мир со своими правилами, драмами и комедиями, где за пять минут можно пережить целый спектр эмоций: от праведного гнева до истерического смеха. Иногда именно такие случайные, нелепые или добрые моменты делают наш день ярче и пополняют копилку лучших воспоминаний.
А какие курьезные или неожиданные истории случались с вами и вашими близкими в магазинах или поликлиниках?