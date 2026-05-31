А на что жаловался-то? Что они вкусные и идеальной формы? Глупыш, начинать отношения с вранья нехорошо!
12 живых историй о продавцах и покупателях, в которых обычная покупка обернулась маленькой комедией
Продавцы и покупатели иногда попадают в такие смешные ситуации, что они остаются в памяти долгие годы. Так, например, у нас на кассе может завязаться юмористический разговор с кассиром или же, продавая какую-то вещь в интернете, мы с изумлением узнаем, что нам за нее отдадут не деньги, а, допустим, постельное белье.
- У нас в пекарне появился странный клиент. Каждое утро брал круассаны, а потом возвращался и жаловался на них. Однако продолжал покупать. Тут я не выдержала и спросила: «Что не так с выпечкой?!» Мужик оглянулся по сторонам и с улыбкой зашептал: «С ней все идеально. Просто я сказал своей девушке, что сам их пеку. А она вчера заявила, что в домашней выпечке не может быть такой безупречной формы. Сделайте их кривыми, умоляю, меня же раскроют!»
«Стражники магазина»
Я всё понимаю, когда котиков прикармливают и заботятся о них. Но ни за что не буду покупать продукты в таком магазине, где коты между едой сидят.
- Наблюдала такую картину. В мясной ряд зашел ухоженный мужчина, попросил взвесить 400 грамм телячьей вырезки. Придирчиво выбирал из трех кусков. Продавец с любопытством поинтересовалась, а зачем именно телятина и почему именно такого веса. Он сказал, что сам такое не ест, мол, это собаке. Она у них чемпион, к очередной выставке готовят и потому у питомца особый рацион.
Вот именно! Собака не станет есть любое мясо! Только хозяин -человечешка может жрать все что угодно.
- Работаю в сырной лавке. К нам повадилась ходить милая старушка. Смотрит на витрину, вздыхает, изучает дырочки на маасдаме и уходит. Недавно подошла к ней, спросила, почему она никогда ничего не покупает. Бабуля смутилась, поправила шарфик и выдала: «Понимаете, я решила сесть на диету. Так что прихожу сюда просто подышать пармезаном перед тем, как идти домой есть пустую овсянку».
Ходжа Насреддин приходил в шашлычную с лепешкой и кушал её вдыхая аромат жаренного шашлыка.
- У нас в «Магните» милые девушки работают. Как-то купила того-сего, в том числе и книжку. Кассир пробила мне покупки, предложила печенье по акции. Я отказалась, а она мне так проникновенно: «Вот вы сейчас придете домой, сядете читать, захотите что-нибудь погрызть, а ничего и нет». Я расхохоталась и, конечно же, купила печенье.
Кассир - гений маркетинга. Но я б не купилась. Когда читаю, не люблю есть. Вот под телек могу заточить всё что угодно.
«Уличный рынок в Китае»
Приходите на восточный рынок в Узбекистане. Какие там сорта винограда! И по цвету, и по форме, и по вкусу самые разные. А здесь такое впечатление, что они разнятся только по степени спелости. А форма и размер одинаковые.
- Мы с женой пошли на базар. Видим: клубнику продают. Жена спрашивает: «Клубника сладкая или кислая?» Продавщица попробовать предлагает. Благоверная отказывается: «Немытое не ем». И тут продавщица как выдала: «Тогда мужу дай, пусть он заценит». Короче, никто из нас ее так и не попробовал, брать не стали.
Продавщица какая-то странная. Обычно всегда хвалят свой товар: "подходи, народ, свой огород! Половина сахар, половина мёд!"
- Продал пульт от телевизора, проверил при клиентах. Через 20 минут возвращаются, скандалят: пульт бракованный! Спрашиваю: «Сам телек-то врубается?» А они в ответ: «Мы не дураки! Не веришь — пошли к нам домой!» Приходим, а там даже индикатор сети на телевизоре не светится, заглядываю за тумбочку, включаю вилку в розетку. О, чудо! Телевизор работает и пульт работает! Эти двое даже не извинились, спасибо не сказали. Больше я по домам к покупателям не хожу.
- Увидели в городе девушку с тележкой мороженого, решили купить. Продавец на полном серьезе спросила: «Вам с курицей или со свининой?» Мы недоуменно переглянулись. А она снова: «Так с курицей или со свининой?!» Через секунду продавец захохотала. Оказалось, подруга попросила ее на час подменить, а сама девушка работает в кафе, в котором продают шаурму. Вот она на автомате нам и ответила.
«Все, что мне нужно купить, в корзине уже есть»
- Наступил дачный сезон, возникла ежегодная проблема с возвратом антенн. Купил мужик у нас антенну, на следующий день вернул со словами: «Не работает». Я начал задавать наводящие вопросы, тот сказал, что покупает он уже четвертую антенну в разных магазинах, все нерабочие. Дальше выяснилось, что он нашел где-то старый кинескопный телевизор и хочет смотреть его на даче. Я объяснил, что вещание уже давно стало цифровым, а этот телек не может принимать цифру, мол, надо купить приставку. У всех таких покупателей ответ стандартный: зачем я буду тратить деньги на приставку, если мне только на лето и телек я бесплатно взял в гараже или сарае. Человек не хочет понять, почему не работает, не хочет сходить к соседям по даче, посмотреть, как у них все устроено, не слушает советов, а просто ходит по магазинам, покупает антенны в надежде, а вдруг заработает. И виноваты-то продавцы со своими «бракованными антеннами»!
«Вот такие зубочистки из веника продают на марокканском рынке. Отламываете прутик — и вот вам зубочистка»
- Как-то отдавала новый костюм мужа с бирками. Пришла максимально странная женщина. Ходила, долго рассматривала нашу прихожую, в зеркало посмотрела на свои зубы, поковырялась в них, а потом на полном серьезе спросила: «Может еще что-то заодно отдадите?» В общем, после этого я просто выставляю пакеты с вещами на помойку.
- Коллега продавала пальто. Несколько дней назад ей написала девушка, сказала, что хочет примерить. Приехала, примерила, все понравилось. Коллега уже собралась принимать деньги, но тут покупательница заявила: «У меня есть комплекты нового постельного белья, которые стоят столько же, сколько и пальто. Дам их вам!» Коллега обалдела, отказала. А девушка начала предъявлять претензии, ведь постельное круче просто денег. Ее не волновало, что продавец в этом не нуждался.
«Даже кассы иногда бывают в шоке от цен»
- Работала в магазине косметики и парфюмерии. Прилетел интернет-заказ на парфюм. Приготовили. Покупатель через некоторое время его отменил. Ок, поставили товар обратно на витрину. И так было раз десять за два дня. Мы с коллегами уже перестали носить этот заветный флакон туда-сюда.
- Покупаем в Турции сладости. Строго говорю: «300 гр. лукума». Продавец кивает, а потом вдруг начинает судорожно горстями закидывать в коробку пахлаву и нугу! Я возмущаюсь: «Хватит!», а он с улыбкой набивает тару. Уже хотела уйти, оборачиваюсь и вижу своего мужа. Он стоит у меня за спиной и отчаянно жестикулирует продавцу: показывает большие пальцы вверх, тычет в подносы со сладостями и одними губами умоляет: «Клади еще! Больше! Я за всё заплачу!»
Пусть это будет самый ужасный поступок мужа-сладкоешки. Это так мило, что я ни за что не стала бы его ругать.
Любой поход в магазин, на рынок или попытка продать вещь в интернете — это не просто банальный обмен денег на товар. Это настоящая сцена для жизненных комедий, где каждый может стать главным героем. Забавные ситуации у кассы лишний раз доказывают, что человеческая непосредственность не знает границ.