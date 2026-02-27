Песня про канарейку за копейку будет вечной. Это как грипп, никуда не исчезнет - и хочется чтоб недорого, и чтоб гарантия, и желательно в подарочек доставка бесплатная.
15+ человек, которые решили продать вещи онлайн и поняли, что скучных сделок не бывает
Выставить на продажу платье из тряпичных залежей в шкафу или отдать за бесценок старый диван — казалось бы, что тут сложного. Но героям этой статьи явно пришлось нелегко. Чего стоит только просьба дотащить коробку с вазой до метро или примерка платья, растянувшаяся аж на полчаса. Впрочем, и милых историй было немало. Всего не перескажешь — тут читать надо.
- Продавали мы микроволновку. Приезжают муж с женой. Кривятся: тут царапинка, там вмятинка. Потом выдают: «А дайте на нее гарантию, чтобы мы ее вернуть могли, если забарахлит». Я предложила им пойти в магазин техники. Закрываю за ними дверь, а через три минуты раздается звонок от них же: «Мы поговорили с хозяином нашей съемной квартиры, он согласен за такую сумму купить эту микроволновку». Пытались сторговаться за бесплатно, что ли? © ov_kate
- Продавала новый набор кулинарных форм. Пишет какая-то дамочка из столицы и хочет его бесплатно за хороший отзыв. Отвечаю: «Ладно, но приезжайте и забирайте, доставку я оплачивать не буду». Пишет через неделю, что готова немножко заплатить, но доставка за мой счет. Возомнила себя звездой, которой за отзыв миллионы платят. © meduza_g
- Продавала я одежду. Одна дама попросилась на примерку. Открываю ей, а там целая семья. Выношу платье. Ее муж начинает: «Нельзя гостям на свадьбу надевать черное». Я уговариваю: «Это же маленькое черное платье, классика». А дамочка вдруг стала фоткаться, чтобы скинуть снимки подруге. После того, как подруга, видимо, одобрила ее выбор, она в очередной раз вышла к мужу с умоляющим взглядом. Мужик сдался: «Ладно-ладно, берем». В этот момент мы все выдохнули, дамочка перевела мне деньги, а потом они наконец-то ушли. Вся эта канитель продолжалась около 30 минут. И все из-за дешевого платьица. © tenderness.li / Pikabu
Хехе... Мужик прав. Нельзя на свадьбу надевать "маленькое черное платье", а то вдруг за свадьбой последует и развод.
- Сломался холодильник на съемной квартире. Он такой древний был, что ни один мастер не согласился чинить. Все сказали: «Просто выбросите». Мы нашли другой, нормальный вроде. Проблема с этим — куда девать? Как вынести? Я решила просто так выставить на продажу, типа отдам на запчасти бесплатно, только сами его заберите с пятого этажа без лифта. Не прошло и получаса, как телефон стал разрываться от звонков. Мужчина, который позвонил первым, сразу сказал, что выезжает и через полчаса будет. Я пожалела, что не выставила это сокровище за деньги. Такого ажиотажа никак не ожидала. © Не все поймут / VK
- Продавал кухонные стулья. Написал мужик, спросил про цену Я ответил, что цена без торга указана в объявлении, мужик согласился. Приехал, попросил на всякий случай еще раз скидку, получил отказ, вздохнул и забрал по той цене, на которую изначально договорились. Потом оставил отзыв 3 звезды и написал в комментарии: «Обычно при сделке скидку делают, а тут нет». © tyrtyrmitya / Pikabu
- Работаю в сфере детских товаров, у меня свой магазинчик. Активно размещаю объявления на сайтах. Как-то раз раздается назад звонок. Тетя лет 55-60, по голосу слышно, что обеспеченная и капризная. Хочет организовать праздник для внука, много вопросов, на все подробно отвечаю. И тут начинается интересное. Я слышу: «У меня к вам три замечания. Первое: вы не захотели сделать мне скидку, что это такое, вам что, клиенты не нужны! Второе: почему я должна вносить предоплату? Просто отложите мне несколько товаров и я выберу». Третье замечание я слушать не стала, просто скинула звонок. А в телефонной книге появился новый контакт «Три замечания». © timbykty / Pikabu
- Я обожаю продавать через Интернет. Правда, когда мне предлагают обмен вместо оплаты деньгами, я всегда плююсь. Но не в этот раз. Женщина предложила мне обменять мой жакет на соленья, замороженные садовые ягоды и домашний хлеб. Вот на такое я согласна! © atruhina
Интересно, а как это "слышно что обеспеченная"? Она зачитала справку о доходах?
- Раздается звонок. Голос из трубки: «Ты мне компьютер продавал неделю назад?» Говорю, что нет. Человек продолжает: «Ну у тебя же висит объявление о продаже компьютера, ты же Павел? Верно? Скажи, как пароль поставить, чтобы жена компьютер не включала, пока я на работе». Отвечаю, что пароль ставится в настройках учетной записи. А он опять: «Слушай, вижу ты разбираешься, приезжай, настроишь сейчас, пока я дома». Я сказал, что он обратился не по адресу, и прервал разговор. © Pavel8807 / Pikabu
- Продавала я как-то вазу, которую свекровь нашла в своих закромах. В какой-то момент плюнула и изменила стоимость на «бесплатно», но с условием, что человек сам приедет ко мне домой. Тут же нашлась женщина, готовая забрать. Договорились, назвала ей адрес. И вдруг она мне пишет, что подниматься на этаж не хочет, ее надо встретить у подъезда. И вот спускаюсь, дама раскрывает коробку и сообщает, что берет вазу. Я уже собираюсь войти в подъезд, как вдруг она меня спрашивает, не помогу ли я ей донести вазу до метро. Стою, молча на нее смотрю. Потом интересуюсь, почему я должна это сделать. Ответ был шикарный: «Коробка большая, мне нести неудобно». Молча развернулась и ушла в подъезд. © Надежда Гришина / Dzen
- Мой муж занимается массажем. Продавал он как-то кушетку, в объявлении указал «самовывоз». Звонит девушка, пафосным тоном уточняет адрес, мол, я сейчас приеду. Потом оказалось, что ей неудобно ехать в нашу сторону, она остановится она за пару километров, а я должна принести эту кушетку.
Я сказала, что она может оплатить грузчиков, внести предоплату, тогда товар будет ее ждать. В ответ: «Ой, я летела бизнес-классом, у меня после перелета спина болит». Равнодушным голосом отвечаю: «Вносите взнос, отдыхайте, приедете через пару дней, хорошенько отдохнув и с грузчиками». Ничего не добившись, она бросила трубку с интонацией «ой все!» и прислала сообщение: «Продавцы всегда идут на уступки, вы странная, у меня такое впервые». © annetochka123 / Pikabu
- Выставила на продажу автокресло за 8 тысяч. Девушка долго торговалась, упрашивала отдать вполовину дешевле. Уступила. А она приехала ко мне забирать его на «Инфинити». У меня все. © Мамдаринка / VK
- Продаю свой автомобиль. Прилетает звонок из города, который находится примерно в 700 километрах от моего. Мужчина говорит: «Машина понравилась, я куплю, только пригоните ее в такой-то город». Это половина пути где-то. Я удивился, даже отвечать не стал, просто сбросил звонок. Больше мне этот покупатель не перезванивал. © Dzen
- Продавала книги. Позвонил парень из другого города и попросил выслать почтой одно издание, сумму расходов закинул на мой телефон. Только у него была одна просьба: «Эту книгу давно ищет мой папа. У него скоро день рождения, я хочу его порадовать. Но сюрприз можно удвоить. Можно вас попросить подписать книгу, поздравив папу хоть небольшой фразой?»
Я очень долго подбирала самые теплые слова, складывала душевные фразы, чтобы порадовать незнакомого человека. Отправила. Через некоторое время мне позвонил этот парень и долго благодарил. Папа был очень рад подарку. Не передать словами, как приятно приносить кому-то радость. © Подслушано / Ideer
у меня как то тоже купили книгу для какого-то родственника, цена рублей 50-100 была, и чтобы я согласился её отправить в другой город, покупатель мне не только оплату скинул, но и расходы на доставку, и даже такси оплатил :) но только "туда". ну в принципе всё честно.
- Выложила старый телефон, в описании указала все изъяны, прикрепила все фотки. Написала жирными буквами: «Пока объявление активно, телефон доступен к продаже». Каждый день по 20 сообщений: «Продаете?», «Какие изъяны?», «С чем в комплекте?» Неужели люди не могут прочитать 10 строчек текста? © Подслушано / Ideer
- Делали ремонт, мебель мешалась. Что-то увезли на дачу, а что-то выставили в Интернете за чисто символическую сумму или бесплатно. Так вот, там был диван в неплохом состоянии: целый, не продавленный, но старенький. Лет 12-15 ему. На съем или на дачу — вполне неплохой вариант. Тем более, что выставили мы его бесплатно, хоть и самовывозом.
Тут же началось: «А скидочку сделаете?» Ага, на бесплатную вещь. Доплатить, что ли? И самое интересное: «А почему это я должен забирать? У вас написано самовывоз, значит, вы сами должны вывезти!» Короче, плюнул муж, разобрал диван на дрова и выкинул на мусорку. © ЮлиЯ / Dzen
На авито люди даже одну строчку текста не могут почитать.
- Первой фразой "не пересылаю"
- Первый вопрос от большинства "Авито доставкой отправляете?"
- Вышивала я сову 12 часов. Выставила на продажу. Пишет женщина, восхищается и спрашивает стоимость. Называю. А она: «Сколько?! Да за что тут платить-то?» Занавес.
А по вашим меркам сколько стоит эта сова, где каждая бисеринка пришита вручную на два раза, где каждая бусинка перешивалась до тех пор, пока не ложилась на свое место, создавая гармоничный вид? © misstic_jewelry_
- Продавала детский зимний костюм. Новый, с бирками. Пишет одна дама, мол, заберу сегодня вечером. Ладно. За 10 минут до назначенного времени пишет, что сегодня не получится, но завтра точно. Завтра также история. На третий день обещаний я продала костюм другому покупателю. Сразу написала даме, что уже может не ехать. Ой, что там началось: «Ведь мы же договорились! Муж ведь собирался вот прямо сейчас ехать». Я еще как продавец от нее плохую оценку получила. © Вика ))))) / Dzen
Вы ведь наверняка тоже хоть раз что-то продавали через интернет. И вполне возможно, сами насмотрелись там всякого. Вы всегда можете поделиться своим опытом в комментариях к этой статье.
Комментарии
Продавала чайный сервиз по предметам. Женщина заказала и оплатила чайную чашку. Я в посылку положила в подарок блюдце от чашки ( бесплатно!), но оно сбоку было немного как сточено. Вернула посылку назад с пояснением сотрудников почты, что прислали брак
Как говрится - если незнакомая женщина восхищалась вашей совой, вы должны подарить её, а не денег требовать :)