Если в доме 100+ квартир, то каждый день у кого-то что-то случается, и придется скидываться)
17 историй о том, как посторонние люди проявили заботу словно родной человек
Мы редко думаем, что случайные встречи могут оставить след в жизни. Но иногда совершенно посторонние люди делают то, что согревает душу: приносят чай, подставляют зонт, дарят радость. Эти истории — как раз о таких неожиданных и искренних поступках.
- Только развелась с мужем. Настроение — хуже некуда. Стою на остановке с каменным лицом. Рядом женщина не выдержала: «Вы в порядке?» Молча достаю из сумки свидетельство о разводе и показываю. Постояли так еще пару минут. Тут подъезжает машина, и вдруг она резко хватает меня за руку: «Так, я тебя в таком состоянии одну не брошу. Поехали со мной». Я даже опомниться не успела, уже сижу на заднем сиденье. За рулем оказался ее сын. Она ему с ходу: «Леш, вези нас куда-нибудь, надо девушку развеселить». Сын глянул в зеркало на мое лицо, все сразу понял и коротко кивнул: «Принято». В итоге они отвезли меня в ресторан, назаказывали кучу всего, мы проболтали весь вечер. С той женщиной мы дружим до сих пор. Никогда не забуду, как она в тот день буквально силой вернула мне веру в жизнь.
- Попала под дождь вечером. Было холодно и зябко, поэтому я решила переждать его под чужим подъездом — до дома идти еще минут 20. Стою под навесом, мерзну, и тут из подъезда выходит бабушка с двумя кружками чая и пледом. Протягивает мне плед и говорит: «Я подумала, что ты замерзла». В итоге мы почти час стояли вместе, пили чай, а она рассказывала о своей молодости. Таких душевных разговоров у меня еще не было. © Карамель / VK
- Я работал в фотостудии с большим потоком клиентов, как раз в предновогоднюю суету. По графику нас должно было быть трое, но двое коллег не вышли на смену. В итоге я был один: принимал звонки, показывал фото, делал кадры. В какой-то момент один мужчина начал на меня откровенно орать из-за того, что его не приняли ровно в назначенное время. Чуть позже пара, которую я принял раньше, вернулась — они принесли мне булочку и напиток. Видя весь этот хаос, они подумали, что я не успел пообедать. Всегда буду помнить этот момент. © Comidama2313 / Reddit
- Был очень тяжелый день. Все, чего я хотела — купить вкусняшек. На кассе за мной стояла девушка. Я расплатилась и уныло пошла домой. И вдруг она догнала меня и просто всунула в руку шоколадку — огромную, именно ту, на которую я смотрела, разрываясь между желанием взять шоколад или ведерко мороженого. Я растерялась, а она сказала: «У всех бывают плохие дни. Надеюсь, это хоть немного подсластит жизнь и утро уже не будет казаться таким ужасным. Просто помни, что это временно», — и ушла в другую сторону. Шоколадка была вкуснее обычного, а ее слова помогли не расклеиться надолго. © Палата № 6 / VK
- Во время учебы я подрабатывала в маленьком магазинчике у пляжа — в основном там продавали морепродукты и мороженое. Один из дней выдался очень холодным, приближался шторм. К нам зашли мальчик с дедушкой, попросили горячий какао, а у нас такого не было. Я им говорю: «Можете заглянуть в кафе дальше по дороге, там точно есть». И представляете — они вернулись после своей вылазки и принесли мне горячий шоколад. © mahhhhhh / Reddit
- За два месяца до родов жены мы переехали в свою квартиру, а через две недели после родов узнали, что у дочери аллергия на котов. С нами жил 16-летний кот жены, которого она очень любила. Соседка не только забрала его к себе, но и в свои выходные заходила посидеть с дочкой, чтобы жена могла сходить к ней и пообщаться с котом. Она помогала полтора года. Спасибо ей огромное! © Подслушано / Ideer
- У нас начались дожди. Как назло, почти неделю назад я потеряла зонт в маршрутке — он был красивый, да и денег до зарплаты осталось мало. В итоге ходила в капюшоне и все равно промокала. Одолжить зонт было не у кого. Последние пару дней думала только о нем. И вот сегодня иду по улице, льет как из ведра, и тут какой-то незнакомый парень подходит и закрывает меня своим зонтом. Познакомился, предложил проводить. Я отказалась — не хотелось показывать незнакомцу, где живу. Тогда он просто вручил мне зонт и оставил номер, сказав, что я могу оставить его себе и позвонить, если захочу поблагодарить. Теперь общаемся. © Не все поймут / VK
- Как-то ехала домой в метро. Настроение ужасное, было много причин грустить. Тут ко мне обращается парень — весь в татуировках, с виду прям суровый, даже немного пугающий. А голос — мягкий-мягкий: «Что случилось?» И я вдруг взяла и выложила ему все свои переживания. Он проехал со мной три станции дальше своей, просто чтобы дослушать. Номер не просил, знакомиться не пытался. Ему просто хотелось поддержать меня в тот момент — потому что он увидел, что мне это было нужно. © Munkee71180 / Reddit
- Недавно переехала в новый ЖК. С соседями еще толком не успела познакомиться, но консьержка сказала, что тут все живут дружно: вместе скидываются, решают ремонтные вопросы, ходят друг к другу в гости. Для меня это какая-то параллельная реальность после старого дома с неприветливыми соседями. Спустя неделю после переезда я нашла у своих дверей коробку. В ней — фрукты, цветы, конфеты и открытка с надписью «Добро пожаловать». Оказалось, соседи скинулись, чтобы меня порадовать. Я добавилась в соседский чат и забросала их смайликами благодарности. © Не все поймут / VK
Дом, в котором принято (интересно, кем?) скидываться, напомнил статистическую контору, где трудился тов.Новосельцев.
- Как-то раз я сидел на лавочке в парке в сильную жару. Мне, если честно, жара вообще в кайф, меня она не напрягает. Но одна милая пожилая женщина, видимо, так не считала. Ей показалось, что я слишком долго сижу под солнцем без воды в руках, и она сходила и купила мне холодный напиток. © Majoras-Math / Reddit
- Я переезжала в новый, совершенно незнакомый город и очень боялась неизвестности. Была там всего один раз, знакомых и друзей не имела, совсем не представляла, как буду жить. Впрочем, именно за чем-то новым я туда и ехала. Приехала поездом, заказала такси. Водителем оказалась девушка. Мы разговорились, и за 20 минут поездки я узнала всю самую нужную информацию о городе и о том, что у нее сегодня первый день на работе. Договорились встретиться на следующий день, чтобы она показала мне город и все рассказала. Со временем эта девушка стала моей хорошей подругой. И как теперь не верить в то, что случайности не случайны. © Карамель / VK
- Я тогда был маленьким школьником. Мама приболела и попросила сходить в магазин за продуктами. Точной суммы не помню, но получилось довольно много. Подхожу к кассе, пытаюсь расплатиться — а мамина карта раз за разом не проходит. Мне неудобно, весь краснею, чуть не плачу. В этот момент подошел мужчина и оплатил все мои продукты. Это был очень добрый поступок. © thackeryy / Reddit
- Ко мне как-то на мойке подошел парень и сказал, что у него раньше была такая же машина, как у меня, и у него осталось много деталей от нее. Он предложил вечером встретиться и отдать все совершенно бесплатно. Я подумал, что тут есть подвох, но все же поехал на встречу. Он радостно вручил мне целую коробку деталей и, улыбнувшись, уехал. Честно, я такого не ожидал. До сих пор в шоке — все-таки в мире есть добро. © Подслушано / Ideer
- Получила водительские права, решила отметить — рванула к подруге за город. Вдруг машина внезапно глохнет. Пыталась остановить проезжающих, никто не тормозит, уже начинаю паниковать. Тут останавливается легковушка. Из нее показывается маленькая женщина. Она достала из багажника трос и без лишних слов дотащила мою машину до ближайшего СТО. Денег за помощь брать отказалась, как бы я ни уговаривала. Недавно я нашла ее контакты и отправила огромный букет цветов. © Не все поймут / VK
- Был долгий перелет, я с сыном, 18 месяцев. Представляла, как будет тяжело с соседями — ну, потому что, давайте честно, мало кто радуется соседству с ребенком в самолете. Нашла свое место у окна, рядом сели две женщины. И первое, что я услышала от них: «Ой, смотрите, малыш!» Я в шутку ответила: «Вы, наверное, хотели сказать: „О нет, малыш“». Но я ошиблась. Они оказались очень добрыми, тепло отнеслись к малышу, отвлекали его и поддерживали меня. В какой-то момент назвали себя его «бабушками с самолета». © kayelles / Reddit
- Моя старая квартира была на первом этаже. Там было огромное окно, которые выходило практически на тротуар. Рядом с ним любила сидеть одна из моих кошек. Однажды в дверь постучали — это была молодая пара, они держали в руках пакет с кошачьим кормом. Оказалось, они живут недалеко, и часто видели мою кошку в окне. У них тоже был кот — но ему прописали специальную диету, поэтому они решили узнать, не понадобится ли мне остаток обычного корма. Я с радостью согласилась — корм оказался то же марки, что я обычно беру. Особенно порадовало то, что у моей кошки оказались такие преданные фанаты. © Cumulative****** / Reddit
- Возвращался как-то с учебы домой на автобусе. Сидел у окна, как зашла бабуля — я сразу уступил ей место. Едем, у меня в животе настоящий «ураган»: бурчит все, не ел ничего, хочется перекусить. И тут бабуля достала яблоко из сумки и вручила мне: «Держи, внучек, небось голодный едешь». Интересно, все бабушки просто хотят накормить кого-то? © Не все поймут / VK
Эти истории напоминают, что доброта вокруг нас есть, стоит только приглядеться. Иногда достаточно простого поступка — чашки чая, шоколадки или пары слов поддержки, чтобы изменить чей-то день. Если вам нравятся такие ситуации, загляните в нашу предыдущую подборку. А своими добрыми моментами делитесь в комментариях!