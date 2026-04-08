В нашей школе дискотека только для 9-11 классов. Малыши в кабинетах празднуют с пиццей и напитками.
15+ живых историй с дискотек, в которых каждый из нас узнает себя
Пожалуй, у каждого из нас есть тот самый трек, при звуках которого сразу вспоминается первая дискотека. Полутьму озаряет свет диско-шара, в воздухе витает запах дезодоранта и мятной жвачки. В этой подборке вас ждут светлые и добрые истории, которые напомнят о временах, когда самым важным был вопрос: «Пригласит или не пригласит?» Эти зарисовки — напоминание о маленьких радостях тех дней и о том, какими искренними и трогательными мы были. А в конце статьи вас будет ждать бонусная история про дискотеку на австрийском курорте.
- Заиграл медляк. В своей лучшей юбке и на новеньких платформах я решительно направляюсь к парню из 11-го класса. И тут я спотыкаюсь и буквально влетаю в него. Пока я думала, куда себя деть от позора, он сказал такое, что мы протанцевали до конца вечера. Он просто приобнял меня и восхитился: «Ничего себе, какая напористая!» Эти платформы до сих пор хранятся у меня на антресолях как символ самой удачной неудачи.
- Помню, в 7-м классе решила на школьную дискотеку надеть мамины новые финские полусапожки на 12-ти сантиметровой шпильке. Дома примеряла — было нормально. До школы тоже дошла почти нормально. Но там мне уже было не до танцев, мечтала снять поскорее эти шпильки. До дома подружки меня довели под руки. Еще на следующий день нагоняй получила: мама заметила, что ботиночки-то уже носили.
- Дело было в лагере. Я влюбилась в парня. И вот на прощальной дискотеке, когда все признавались друг другу в симпатиях и обменивались номерами, я подпирала стеночку сцены в надежде увидеть свою пассию. И вот он появился! С замиранием сердца я наблюдала, как мой рыцарь продвигается к сцене, как он подмигивает, одаряя меня улыбкой, и как протягивает мне бумажечку со своими инициалами и номером телефона. Глупо улыбаясь, я начинаю диктовать свой домашний, а он мне: «Передай это Марине. Я влюблен в нее с первого дня смены». Марина — это моя подруга. Прошло почти 9 лет с этого момента, а я до сих пор готова разрыдаться, вспоминая грандиозность этого казуса.
«На дворе 2001 год. Накануне школьной дискотеки я, конечно же, накрутила бигуди».
- В 8-м классе на дискотеку разрешили привести пару. Все, кроме меня, уже с кем-то встречались. Попросила брата мне подыграть. Он, весь такой красивый и высокий, привел меня за руку, и все девчонки сразу стали шушукаться. И вдруг к брату кинулась класснуха. Своими словами: «Как ты вырос!» она нас, конечно, сразу рассекретила. Она его видела на моей линейке в первом классе.
- На дискотеке познакомился с двумя подружками, внешне чем-то похожими. Я их по одежде различал. Взял адресок. Они снимали квартиру на двоих. Пришел на следующий день и был удивлен: вроде понравилась мне одна, но полосатая приметная блузка надета на другой. Ну, что поделаешь, пригласил я эту «блузку» в кафе, раз обещал. Закрутилось. Позже узнал, что эти подружки одеждой часто менялись. Похоже, мне на дискотеке все же другая приглянулась. А с «блузкой» этой мы уже 25 лет женаты, растим дочь.
- Ох, помню эти волшебные дискотеки в летних лагерях! На одной из таких я впервые в жизни пригласил девушку на танец. Я танцевать совсем не умел, еще и так волновался, что оттоптал ей все ноги. Песня закончилась, мы разошлись в разные стороны и до конца смены слова друг другу не сказали. Но следующим летом она снова приехала, а я уже умел вести себя с девушками. Я пригласил ее, так сказать, на танец-реванш. Нам было весело, мы протусовали вместе почти до конца смены. Я ждал следующего года, поскольку уже имел достаточно смелости, чтобы предложить ей встречаться, но она не приехала.
Пятый класс- это ведь 12 лет всего. Не мала ли ещё была наша героиня что бы вот так вот одеваться и позировать? Впрочем, год то 2005. Какая уже разница? Так что сегодня это вполне себе взрослая женщина 33 где то лет.
«Готова к событию года — школьной дискотеке в 5-м классе. Я тогда искренне думала, что выгляжу просто сногсшибательно. Это 2005 год».
- Эх, мой первый медляк был в 7 классе. В лагере тогда были спортивные отряды. Я греблей занимался, а она дзюдо. Мы понятия не имели, что на этих дискотеках делать. Ну вот, загнали всех на танцы, музыка играет. Все жмутся вдоль ограды, ждут, когда это все закончится, и можно будет пойти спать. И тут объявляют белый танец. Девочка уверенно идет к нам, берет мою ладонь и тянет меня в центр площадки. В общем, потоптались мы. И это было потрясающе! Мы так в обнимку все мелодии, даже быстрые, протоптались. На танцы это никак не походило. Но было все равно.
- 2006 год, мне 16. Деревенские дискотеки, танцы до упаду. Мальчики в модных тогда обтягивающих шапках и черно-красных куртках подпирают стены, девочки в кучках по 3-4 человека выплясывают под «Почему же, почему же дождик капает по лужам». Включают медляк. Часть девочек садится на стулья, мальчики продолжают подпирать стены. И мы играем в гляделки с одним из мальчиков, подпирающих стену. Уже давно играем, месяца 2, каждые выходные. Его лицо мне не знакомо, наверное, он из другой школы. Я всегда как бы случайно сажусь на стул, который стоит напротив него. Можем смотреть друг на друга, не отрываясь, по несколько минут. Ни разу не заговорили. Сталкиваясь в дверях, краснеем и опускаем взгляд. У него такие красивые глаза, и эта смешная шапка на голове. Прихожу домой под впечатлением, пишу стихи. Приходит весна. Солнышко, молодая зелень. Слышу «Привет» над левым ухом, поворачиваюсь, узнаю эти глаза. Но как же он мне без шапочки не понравился!
- Вчера закончилась третья школьная четверть. Провели школьный вечер в стиле «А ну-ка, девушки!» и завершили все школьной дискотекой. Учителя дежурят, школьники стайками шарахаются, я стою и пью кофе, наблюдая за всем этим беспределом. Короче, идиллия. И тут ко мне подбегает, даже скорее подлетает восьмиклассница, подпрыгивая, как мишка Гамми, счастливая до безобразия:
— Поздравьте меня! Я первый раз в жизни медляк танцевала!
— Что сказать, круто! Уважаю!
Но она уже не слышала, полетела дальше делиться жизненным счастьем. Как все-таки мало надо в этом возрасте.
«Деревенская дискотека. Белые ночи. Ночной клуб пуст, когда на улице хорошая погода».
- Всегда мечтала побывать в деревенском клубе. В 15 лет мечта сбылась: мы поехали к родне мамы. Я, городская худышка в очках, с завистью смотрела на местных фигуристых девчонок с начесанными челками и в телогрейках, танцующих с бруталами в резиновых галошах. Душа требовала того же. Но местный красавчик по-отечески хлопнул меня по спине и порекомендовал двигать назад к маме, а то, мол, заругает. Заливаясь слезами и тушью для ресниц, утопая каблуками в черноземе, я двинулась назад. А за спиной из колонок звучало «Вордс, дон кам изи-и-и-и»... Вот так и случился мой первый и последний поход в деревенский клуб.
- Когда я впервые услышала о бабочках в животе, не поверила, что такое бывает. Но вот мне 14 лет. Май. Школьная дискотека. Медляк с первым парнем из школы, который являлся еще и школьным диджеем. И я — простая девчонка. Ох, как его одноклассницы таращились на нас! На следующий день просыпаюсь, вспоминаю вечер, и эти волны бабочек запорхали в районе живота. Казалось, что это чувство будет посещать и в дальнейшем, но увы. Это безмятежное время, как я по нему скучаю.
- Дочке 9 лет, она решила сходить на дискотеку для детей в школе. Стала собираться. Я приготовила ей одежду и ушла из комнаты на кухню готовить ужин. Через некоторое время слышу, что дверь захлопнулась, и топот по лестнице. Быстро выбегаю в коридор, догоняю и хватаю ребенка. А на ней мое вечернее платье, заправленное в штаны, макияж и хвост на макушке. Не понравились ребенку свои наряды, мамины красивее. С мужем оценили, посмеялись. Дочь на дискотеку в итоге сходила.
«Вот как я пришел на школьную дискотеку примерно в 2007 году. Мне правда казалось, что я выгляжу круто».
- Лет в 15-16 я училась в школе, и, как и всем девочкам, мне хотелось делать себе потрясающий макияж. У нас тогда это было очень модно. Но у меня косметики не было: мама не красилась. И вот, помню, у меня дискотека в школе, а хочется же выглядеть красиво. Так я пошла к соседке, попросила разрешения накраситься ее карандашом. А она меня тогда тенями и тушью так здорово накрасила и подарила свою помаду. Я на той дискотеке была самой красивой, все на меня смотрели. Помада до сих пор у меня лежит, как талисман.
- Когда мне было 9 лет, меня летом отправили в лагерь. И там были прекрасные дискотеки, где меня впервые в жизни пригласили на медляк. Я робко спросила у своего партнера, как его зовут, на что получила странный ответ — Зева. Необычное имя, но я не придала этому значения. Мы потом не общались с ним почти, но событие-то для меня грандиозное. Приехав домой, о чудесном Зеве я рассказала маме. А та очень странно посмотрела на меня и спросила: «Может, все-таки Сева?» Так я узнала о существовании красивого имени Всеволод.
- Помню свою первую школьную дискотеку. 6-й класс, девочки в платьях, мальчики в чем попало. Играет Юра Шатунов, в центре класса много места, но никто не танцует. Все по разным углам, общаются тихонько, стесняются. И вот мне стало скучно, решил сделать первый шаг, все смотрят на меня, а я подхожу к Алинке и предлагаю ей потанцевать. Хоть мы и не умели, хоть и наступали друг другу на ноги, хоть и не общались больше после этого, но какой же это был волшебный момент! На всю жизнь запоминаешь магию первого в жизни танца. Поэтому сейчас своему ребенку говорю, что нужно быть чуточку смелее и не бояться делать первый шаг!
«Вот как я оделся на школьную дискотеку. Кажется, это 1997 год».
Бонус: дискотека на горнолыжном курорте
- Мой начальник на австрийском горнолыжном курорте пошел на дискотеку. Сдал куртку, повернулся к зеркалу прическу поправить и видит — гардеробщица ему большой палец вверх показывает. Он грудь выпятил, распрямился и пошел покорять публику. А она все машет и машет. Потом оказалось, что поднятый вверх большой палец обозначает цифру 1. Так гардеробщица просила один евро чаевых. Это ему друзья рассказали.