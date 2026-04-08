15+ живых историй с дискотек, в которых каждый из нас узнает себя

Пожалуй, у каждого из нас есть тот самый трек, при звуках которого сразу вспоминается первая дискотека. Полутьму озаряет свет диско-шара, в воздухе витает запах дезодоранта и мятной жвачки. В этой подборке вас ждут светлые и добрые истории, которые напомнят о временах, когда самым важным был вопрос: «Пригласит или не пригласит?» Эти зарисовки — напоминание о маленьких радостях тех дней и о том, какими искренними и трогательными мы были. А в конце статьи вас будет ждать бонусная история про дискотеку на австрийском курорте.