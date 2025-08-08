15 историй со школьных дискотек, которые до сих пор вызывают и смех, и легкий стыд

Для многих школьные дискотеки — это целый калейдоскоп воспоминаний: от первых робких медляков до отплясываний под хиты, которые до сих пор живут в наших плейлистах. А еще — это истории, полные курьезных ситуаций, нелепых нарядов и неловких моментов, о которых сегодня мы вспоминаем и со смехом, и с легким стыдом. Мы собрали 15 историй от пользователей сети, которые доказывают, что школьный «дискач» — это не только музыка, но и целая эпоха.