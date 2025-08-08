15 историй со школьных дискотек, которые до сих пор вызывают и смех, и легкий стыд
Для многих школьные дискотеки — это целый калейдоскоп воспоминаний: от первых робких медляков до отплясываний под хиты, которые до сих пор живут в наших плейлистах. А еще — это истории, полные курьезных ситуаций, нелепых нарядов и неловких моментов, о которых сегодня мы вспоминаем и со смехом, и с легким стыдом. Мы собрали 15 историй от пользователей сети, которые доказывают, что школьный «дискач» — это не только музыка, но и целая эпоха.
«Дискач на Хэллоуин (даже не спрашивайте, почему летом был Хэллоуин). Мне тут 13 или 14, не помню уже»
- В детском спортивном лагере была самой младшей. Другие девочки подкалывали меня, а один мальчик постарше меня защищал. И я в него тогда влюбилась. И, когда на дискотеке меня пригласил другой, я ему отказала. Как оказалось, этот другой был скромный лопоухий мальчик, который был в меня влюблен. А мой рыцарь знал об этом и вдохновил его пригласить меня. После моего отказа лопоухий мальчик убежал, а рыцарь подошел ко мне, фыркнул и сказал: «Эх ты!..» Уже взрослая тетя, а до сих пор обидно. © Подслушано / Ideer
- В конце 80-х, была у меня подружка с парой счастливых туфель. Кто ни надевает — всем везет. Напялила и я эти красные лодочки, а они мне малы! Весь вечер на дискотеке хромала как инвалид. Думала, что это чушь — про их везучесть. Но тут вдруг нашелся ухажер, который приглашал танцевать, а потом проводил домой. Сказал, что было жаль хромающую девушку. Два года встречались. © Подслушано / Ideer
«Я справа. В свою защиту — это был мой 2007»
- В юности я была симпатичной, но немного застенчивой. Как-то на дискотеке подружка представила меня парнишке, по которому я втайне вздыхала. Я при виде него раскраснелась и толком ничего не могла из себя выдавить. На что он, глядя мне в глаза, произнес: «Не смотри, не очаруешь. Даже если очень захочешь!» Блин, от такого заявления мне хотелось провалиться сквозь землю. Много лет спустя мы случайно встретились снова. И он не смог пройти мимо меня, столичной «штучки». Приударял по всем правилам. И да, я взяла реванш и вернула ему его «оплеуху». «Не смотри, не очаруешь...» Довольна собой! © Подслушано / Ideer
- Мои бабушка и дедушка познакомилось зимой, на дискотеке. Он сразу приметил ее, а так как вид у деда всегда был суровый, все кавалеры бабушки просто не решались к ней подходить. Так, злая, решила она вернуться домой. По дороге ей нужно было подняться по замерзшей лестнице. Уже подходя к ней, бабушка заметила, что дед идет за ней. Ух и рванула она тогда... А дед за ней. Но не успели они добежать до середины, как бабушка поскользнулась и, сбив дедушку, съехала на нем с холма. Так и познакомились. © Подслушано / Ideer
«Шел 1997 год. На фото нам примерно по 13-14 лет. Нагулялись, накупались, решаем, что еще можно поделать. А вечером — взрослая дискотека в клубе, где я (в середине) и чувак в джинсе были типа диджеями»
- На школьной дискотеке погасили свет, но темнота продержалась недолго: классная руководительница с диким криком вернула контроль за нравственностью. Наутро нам толкали долгую речь, которую завершили грандиозным обобщением:
— Хорошие дела в темноте не делаются!
И тут руку поднял Дима — закоренелый отличник, тихий мальчик из хорошей семьи.
— Да, Дима, — с легким сердцем разрешила классная руководительница.
— Марь Иванна, — с тревогой в голосе спросил Дима, — а как же шахтеры? © bugrovmy / Pikabu
- В студенческие годы часто ездила в лагерь на практику, вожатой. И было там правилом обязательное присутствие и участие вожатых в вечерней дискотеке. И была у нас в отряде девочка, которая ну очень уж смешно танцевала — не умела, но показушничала и старалась. Остальные ребята над этой девочкой открыто посмеивались, за исключением пары ее подружек. Я, честно признаться, танцевать не умею тоже. Но в один вечер черт дернул меня выйти на танцпол с отрядом, настроение было хорошее, дергалась как умела. Каково же было мое недоумение, когда в перерыве ко мне подошли те самые подружки нашей отрядной танцовщицы и наперебой начали меня обвинять в том, что я пародирую и насмехаюсь над их подругой, мол, как это мне не стыдно, я же педагог. В общем, убедить их в том, что я просто так танцую сама по себе, не удалось. © northerndear / Pikabu
«Это был один из моих любимых эмо-образов»
- Проводил как-то парниша мою подругу после дискотеки до дома и решил на следующий день продолжить знакомство. Пришел, она вышла, он говорит: «Здравствуйте, Лариса дома?» Она: «Так я — Лариса». Не узнал он ее, что неудивительно, объясню почему. Собирались мы, 16-летние пигалицы, на наши дискотеки так: прическа модная «брейк» — определенным образом постриженные волосы накручивались на бигуди, потом начесывались и укладывались стоя. Потом слой тоналки потолще на лицо, тени разноцветные, румяна, помада. Колготки-сеточка, мини-юбка чуть шире пояса, каблуки. 18-летние ребята влюблялись без памяти. А она вышла к нему днем: халатик, тапочки, хвостик на голове, полностью умытая — как тут узнать? Ну ничего, поженились. © liliyabelaya20 / Pikabu
- Ох уж этот 7 класс. Дискотека, безумный прикид, а я еще красились всякими синими тенями и так далее. И вот однажды я после многих дней метаний пригласила на медляк пацана, который мне нравился. А у него был брат-близнец, и потом я не могла вспомнить, с кем из них это было, чтобы подойти и продолжить общение... В общем, не задались отношения. © Lila555 / Pikabu
«Мой не 2007, но где-то около»
- 10 класс, объявили новогодний вечер в школьном спортзале. Одеть мне было что, а с обувью беда, ботинки прям реально ужасные. Были ещн зимние сапоги (высокие), которые никак не подходили к танцам. Отец сказал: «Возьми мои ботинки, только аккуратнее, танцор». А у отца классные были ботинки, новые. Я померил — большие, конечно, но с шерстяным носком норм.
Начались танцы, танцуем. И тут мне на пятку наступает кто-то сзади, а я, подняв стопу, отрываю подошву. Не до конца, она осталась держаться только на носке ботинка. При ходьбе раздавался щелчок, поэтому пощелкал я домой. Настроение паршивое, отец меня увидел, удивился: «А что так рано?» Я показал ботинок, но батя только хмыкнул, даже не ругался. Утром ботинок был уже починен, а мама говорит: «Отец в валенках уехал. Сказал, что ботинки тебе оставляет. Выходные впереди, пусть дома не сидит, танцы в клубе». © Unknown author / Pikabu
«Шел 2007 год. Я смотрела „Топ-модель по-американски“ и решила сделать фотосессию в стиле высокой моды. До сих пор жду звонка от Тайры»
- Мне было лет 13. Родители отправили меня в детский санаторий. На процедурах я и познакомился с девочкой Таней. Ну как познакомился, тупо на нее смотрел, стесняясь подойти. Она вроде как тоже бросала на меня заинтересованный взгляд. Шли дни, и вот наступила пятница, а в пятницу дискотека и каждую пятую песню играет медляк. Нужно было обязательно ее пригласить. И вот мы уже танцуем. Песня закончилась, все разбежались. Я пошел попить водички, до следующего медляка. Вхожу обратно, слышу — играет тема из «Титаника». Нахожу Таню в толпе, иду к ней уверенным шагом, беру ее за руку и веду танцевать. Что-то ей говорю, она что-то невнятно отвечает. Обнимаю ее уже крепче, веду себя более раскованно — в общем, все отлично. Песня заканчивается, все расходятся. И уже в коридоре неожиданно ко мне подлетает лучшая подруга Тани, Лена, и начинает откровенно гнать на меня: «Зачем ты танцевал с Юлей? Они с Таней ненавидят друг друга, как ты мог!»
В общем, какие я уроки из ситуации извлек.1. Если у тебя зрение −2 на оба глаза, то не надо стесняться носить очки. 2. В общении с девушками надо быть уверенным в себе. © Unknown author / Pikabu
«Я до сих пор считаю, что мой тогдашний прикид — высокая мода»
- В 5 классе нравился мне мальчик из 6 класса. О-о-очень нравился. Я даже узнала, где он живет и специально из школы ходила через его дом, чтобы хоть мельком его увидеть. И вот школьная дискотека, начинается медляк. Он подходит ко мне с приглашением на танец, а я (боже, до сих пор не пойму, почему!) сказала ему еще так категорично: «Нет, ты мне не нужен!» До сих пор жалею об этом. © Ангелина Цой / ADME
- Маму в молодости парень позвал на дискотеку, там познакомил с какой-то девушкой, говорит: «Это моя сестра». Весело провели вечер. Позже выяснилось, что та мадам — его девушка и тоже думала, что моя мать — его сестра. При знакомстве обе леди стояли друг напротив друга, а парень просто вслух, не указывая на конкретную девушку, сказал, мол знакомься, это моя сестра, и каждая из них подумала на другую. © julissova / X
«В 15 лет я ходила в школу в таком виде и искренне не понимала, почему все ржут надо мной»
- Мне было 15 лет. Вечером дискотека, а днем я падаю и разбиваю лоб до огромного шишака. Слезы, сопли, как же на меня женихи-то будут смотреть. Решила приклеить челку к шишке клеем. Готово! И вот дискотека, на меня странно поглядывают. Прихожу домой и понимаю, почему: половина челки растрепалась и легла вбок, а другая половина намертво приклеилась, клей засох и выглядел, как засохшая сопля. Невеста, блин. © Подслушано / Ideer
- В 5 классе у нас в школе решили провести большую дискотеку. Я обожал тусовки и танцы, мне хотелось развлекаться, поэтому подготовился я знатно. Родители даже купили мне костюм! Но на деле дискотека оказалась скучнейшей штукой. В большом зале все просто стояли, общались, стеснялись танцевать. Я ждал момент, чтобы пригласить девушек, но никак не решался. А потом заметил ту, которая стоит и танцует. Подошел, взял за руку, повел на танец... Скоро будем отмечать 15 лет нашей любви. © Палата № 6 / VK
Какая из этих историй заставила вас мысленно вернуться в прошлое? Возможно, у вас есть своя эпическая история со школьной дискотеки? Делитесь в комментариях, ведь мы уверены, что школьные годы таят в себе еще немало таких забавных и трогательных моментов!