Почему нужно было воровать воду? Почему нельзя просто попросить? Или зайти в то же кафе и попросить воды там?
Нене, надо взять без спросу
12 историй из студенчества, которые люди с улыбкой вспоминают спустя десятилетия
В студенчестве было тяжело, но весело. Да, недосыпали во время сессии. Зато как потом радовались, что сдали. Ели скромно. Но спасал дружный общажный коллектив, выручавший вкусными заначками. Словом, все было по-доброму, тепло. Вот мы и подумали: давайте окунемся в воспоминания. А наши истории вам помогут.
- Мое студенчество выпало на период обширной пустоты в кошельке. Тащась после очередной лекции и попутно соображая, что в кошельке немного не хватает до легальной поездки в маршрутке, я решила было топать на своих двоих до дома. Но тут, о чудо, подъехала нужная мне машина, и я зачем-то в нее забралась. Все начали передавать за проезд, а у меня-то не хватает денег. И все ждут. Машина едет, а ты сидишь, краснеешь, судорожно ищешь что-то не существующее в сумке. И какая-то женщина просто спросила, сколько мне не хватает, и отдала водителю и за меня, и за себя из своего кошелька. Наверное, «спасибо» – это мало. Потому что теперь я тоже работаю в системе «Помоги другому». © Подслушано / Ideer
- Помню, когда мы жили в студенческом общежитии, то часто друг у друга что-то занимали. Денег особо не было, занимали продукты. Я один раз занял 15 замороженных пельменей у соседа. И когда купил пельмени себе, сварил, поел, то что-то не рассчитал, и осталось всего 14 штук. Я отнес соседу долг и добавил две луковицы за отсутствующий пельмень. Сосед был не против. Через пару месяцев по всей общаге меняли замороженный пельмень на две луковицы, и этот курс продолжал жить много лет. Я ввел новую конвертацию студенческих валют! © Lexbill / Pikabu
- Училась в медицинском. На парах мы сидели небольшой группой, человек 13. Садились кучнее, чтобы списывать было удобнее. Казалось, что тех, кто сидит сзади, совершенно не видно. Не верила, когда преподы говорили, что видно всех. Думала, пугают. Сегодня первый раз вела пару у студентов. А реально все видно! © Подслушано / Ideer
- С однокурсниками всегда скидывались на дни рождения. Обычно по полтиннику. А тут отмечала местная фифа, королева группы. Стали по 150 собирать, чтобы подарок покруче ей купить, какой она заказала. А я была из бедных слоев студенчества. Естественно послала и ничего не стала сдавать. Сначала ловила на себе презрительные взгляды одногруппников. А потом другая девчонка, из богатой семьи, тоже решила не сдавать деньги – чисто из чувства справедливости. Ну от нас и отстали. Но было забавно, конечно.
- 1998 год, студенчество. На тот момент была беременна, маленький срок. Ехала на междугороднем автобусе домой с сессии, 14 часов езды. Денег только на билет, даже воды купить не на что было. В какой-то момент дико пересохло во рту. В это время была остановка в придорожном кафе, и многие пошли обедать, в том числе моя соседка. А на ее сиденье осталась газировка. Тот вкус я помню до сих пор. Стыдоба, конечно, но остановить меня не смог бы даже торнадо. Спасибо огромное девушке! © Подслушано / Ideer
- Вечер. На следующий день должен быть зачет по матану. В 22:30 внезапно осознаю, что еще надо выучить 27 вопросов из 47. Понимаю, что это конец. Кое-как поучила и спать легла. А на следующее утро обнаружила, что все помню! Сдала идеально. Кажется, я из той самой категории студентов, которых никто не любит: «Я ничего не знаю, но сдала на 5!» Спасибо мозгу, спас меня, дружище. © Подслушано / Ideer
- Студенчество, несколько лет назад. Подругу в общаге переселили в новую комнату. Ну как новую? Ржавый вонючий холодильник выволакивали из комнаты втроем. Хотя девочки мы не маленькие все. Грохотал громче, чем лягушонка в коробчонке, тянули волоком до кухни, эхо на несколько этажей. Вышли на балкон, пять минут – и холодильника нет! Абсолютно бесшумно. Кто это сделал, зачем, и главное – как?! © Подслушано / Ideer
Почему нужно было воровать воду? Почему нельзя просто попросить? Или зайти в то же кафе и попросить воды там?
- Дело было в студенческое время, шел 2005 год. Отправился я на каникулы из города, в котором учился, домой. В поезде предстояло ехать восемь часов. Место в купе, купленное с какой-то огромной скидкой по студенческому. Из еды – печеньки и вода. Денег нет вообще, так как стипендии со скрипом хватало оплатить проезд в универ. Со мной в купе ехал мужик лет 40 и женщина около 30 лет. Когда до моей станции оставался час езды, мужик обратился ко мне в тамбуре: «Слушай, я с женщиной из нашего купе раззнакомился, будь другом, оставь наедине ненадолго». Не успел я и слово сказать, как он мне деньги сует, а там две мои стипендии. Ну а я что? Подхватил рюкзак, пожелал им хорошей дороги и пошел в вагон-ресторан. Очень меня тогда эти деньги спасли. А когда на своей станции выходил, сытый и довольный, видел их вдвоем у окна, в обнимку. © alexm626 / Pikabu
- Студенчество. Был день города, 100 лет. Мы всей группой на стадионе, где проходило большое театрализованное представление. После его окончания я забежала на свою съемную квартиру, быстро забрала вещи и помчалась на вокзал, чтобы уехать домой на каникулы. У меня на руках было два заранее купленных (естественно на последние деньги ) билета – мой и подруги. Простояв с полчаса на остановке – улицы были перекрыты, автобусы толком не ходили, – я поняла, что не успеваю. И, подхватив свои баулы, понеслась бегом. Минут через 15 моей рыси, уже совсем без сил, осознала, что все равно не успею. И вот я вся в слезах, совсем без сил, уже не бегу, а тащусь. И вдруг слышу рядом с собой тарахтенье мотоцикла. «Ты чего ревешь?» – спросил меня парень-мотоциклист. Я, рыдая и икая, сказала ему, что, наверное, уже опоздала на автобус домой. Он быстро подхватил мой чемодан, кивнул сзади себя, и я, недолго думая, взлетела на сиденье, и мы понеслись. Это были настоящие гонки! Не знаю, с какой скоростью мы мчались, но мы успели. Посадка уже закончилась, подружка моя одиноко торчала на площадке и, кажется, тоже ревела. На вопрос, что я ему должна, он, улыбаясь, показал на свою щеку, я его поцеловала. Вернувшись в город, я часто гуляла по этой улице в надежде его еще раз встретить, но увы. Прошло уже 30 лет, а я не могу забыть своего рыцаря на мотоцикле. © Подслушано / Ideer
РАЗЗНАКОМИТЬСЯ, -млюсь, -мишься; сов., с кем и без доп. (несов. раззнакомливаться). Разг. Прекратить знакомство, перестать быть знакомым.
- Постоянно мучают флешбеки, вспоминаю свою подругу. Мы студенты. Она лежит на кровати в черных колготках и серой блузке, учит свою математику. Я рядом жарю картошку, пришел голодный с пары. Мимолетно гляжу на нее, красотку, и так хорошо, так тепло становится в нашей маленькой комнатушке студенческой общаги. Так хочется вернуться в это время. Где она сейчас? Наверное, стала учителем, есть любимый муж и дети. Интересно, вспоминает ли она обо мне? © Подслушано / Ideer
- Студенчество, общага. После нескольких недель отсутствия возвращаюсь в нашу комнатушку. Первым делом беру мыльницу из прикроватной тумбочки и иду мыть руки. Наверное, мои вопли слышала вся общага, потому что оттуда выскочило штук шесть больших тараканов. Как позже я догадалась, они заползли поживиться мыльцем в щель закрытой мыльницы, но не смогли выползти обратно, поэтому устроили мне горячую встречу. © Подслушано / Ideer
- Училась и работала параллельно. Как-то на экзамен пришла. От силы пару билетов выучила. Думаю: авось, на тройку прокатит. Тяну билет, кое-как сдаю. Препод слушает с интересом, а в конце выводит пять. Я в шоке: «Почему?» А он так лукаво говорит: «Вы сейчас будете удивлены, но мало кто из ваших однокурсников рассказал хотя бы половину из того, что выдали вы. Поэтому держите зачетку и бегите на каникулы». Сказать, что я была счастлива, — ничего не сказать. Хорошо, что я все книги (экзамен по литературе был) читала везде, где могла: в дороге, перед сном, в перерыве на работе. Видимо, так информация в голове отложилась, что удалось сдать.
Если ностальгии по студенчеству вам мало, то предлагаем еще и вспомнить школу. В ту пору тоже много всего забавного происходило.
Комментарии
В начале ты работаешь наа зачётку, а потом зачётка наа тебя. По третий курс пахала, а потом уже препода тебя знают и дале если накосячишь, понимают, что случайно. Хотя свой первый автомат получила по всемирной истории ещё наа первом курсе. Громадный курс, куча инфы и вот... Так и не поверила, пока наа экзамен не пришла.