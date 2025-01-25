12 историй из студенчества, которые люди с улыбкой вспоминают спустя десятилетия

В начале ты работаешь наа зачётку, а потом зачётка наа тебя. По третий курс пахала, а потом уже препода тебя знают и дале если накосячишь, понимают, что случайно. Хотя свой первый автомат получила по всемирной истории ещё наа первом курсе. Громадный курс, куча инфы и вот... Так и не поверила, пока наа экзамен не пришла.