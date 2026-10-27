18 занимательных фото и историй о съемных квартирах, где ковер на стене — самая милая из причуд хозяев

Снимать жилье порой бывает очень весело. Нередко хозяева квартир удивляют милыми причудами: то вдруг сами мыть за жильцов посуду начинают, то за батареей шуршат, то код домофона от собственной квартиры не знают. А когда попадается вдруг добрый и заботливый человек, он ценится на вес золота.