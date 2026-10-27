18 занимательных фото и историй о съемных квартирах, где ковер на стене — самая милая из причуд хозяев
Снимать жилье порой бывает очень весело. Нередко хозяева квартир удивляют милыми причудами: то вдруг сами мыть за жильцов посуду начинают, то за батареей шуршат, то код домофона от собственной квартиры не знают. А когда попадается вдруг добрый и заботливый человек, он ценится на вес золота.
- Снимали квартиру, выбирали поближе к школе сына. Хозяйка была нормальная до тех пор, пока я не уехала в командировку. Уезжала на 2 месяца, но пришлось приехать на 2 недели раньше. А все из-за того, что она узнала, что муж с сыном одни и начала через день приходить, убирать в квартире и мыть посуду. Когда я у нее спросила: «А зачем вам это надо было?» Она на голубом глазу заявила: «Я просто следила, чтобы твой муж не водил женщин!» А затем еще намекнула, что неплохо бы доплатить ей за уборку и присмотр.
- Мы живем в съемной квартире год и долго не могли узнать код от входной двери подъезда — хозяйка забыла, а соседи в чате дома упорно отмалчивались. На днях увидела курьера, который вошел в наш дом по коду домофона, который указали в комментарии к заказу. Догнала его и попросила сказать код — и он спокойно подсказал нужную комбинацию цифр!
Так код может быть индивидуальный у каждой квартиры. Конечно, соседи "отмалчиваются", у меня например, когда кто-то по моему коду входит, тренькает домофонная трубка в квартире. А курьеру минус. И домохозяйке минус.
- Моя хозяйка квартиры и ее муженек приходили ко мне без звонка. 9 утра, я сплю себе спокойно, и тут здравствуйте! Они то и дело внаглую пользовались моей морозилкой. Я терпела год, потому что у меня появились коты резко и много работала. Наш невольный тандем просуществовал год и, когда я выезжала, она меня еще стыдить пыталась: дескать я такая-сякая. Сказала ей, ну, может, вам повезет больше с другими людьми.
«Сняла квартиру с таким видом, чтобы вообще не выходить из дома и рисовать скетчи прямо с террасы»
- Искали жилье. Приезжаем как-то посмотреть то, что приглянулось, и понимаем, что машину придется припарковать в двух кварталах. А сам дом в низине, идти к нему через гаражи. Приходим, выясняется, что хозяйки — мать и дочь не слишком опрятного вида и запаха — живут в соседней квартире, поэтому, по их словам, дверь можно не запирать. А сама квартира — крошечная типа «трешка», когда из одной небольшой комнаты вход еще в две, каждая размером с кладовку, так еще и одна из них будет закрыта. На стенах краска, на полу — просто доски, стиралки нет, холодильник древний, в ванной сушатся грибы. Бежали мы оттуда галопом, нашли потом квартиру за те же деньги в двух минутах от остановки и магазинов, с новым ремонтом и приличным холодильником. И жили счастливо там 2,5 года.
- Наша прежняя хозяйка жила этажом выше и очень любила приходить на чай без звонка. Девять утра выходного дня, только заваришь кофе, и тут стук в дверь: «Я вам тут свежих огурцов принесла!» Человек она добрый, но за год мы так устали от этой внезапной опеки, что при первой возможности перебрались в другой район. Расстались мирно, пожелав друг другу хороших людей рядом.
В девять утра выходного дня я бы послала эту хозяйку куда-нибудь подальше! Хорошо, что я живу в своей квартире, и иногда в выходные встаю в 15-16 часов.
«Хозяйка случайно узнала, что я приютил пса. И теперь эта добрая пожилая женщина каждый день старается приносить ему собачьи лакомства»
- Когда я только заселилась в небольшую квартиру на тихой зеленой улочке, больше всего переживала за быт: в пустых комнатах гуляло эхо, на подоконниках было пусто, а из всей мебели стояли только кровать и простой письменный стол. Хозяин, интеллигентный пенсионер Виктор Павлович, при встрече лишь спокойно передал связку ключей, пожелал легкого переезда и сказал, что если что-то понадобится по хозяйству — он всегда на связи. Первые недели пролетели в рабочей суете, а в начале октября за окном резко зарядили дожди. И тут Виктор Павлович позвонил, предупредил о визите. Думаю, что он хочет? Возвращаюсь, а возле дверей квартиры он стоит и держит аккуратный деревянный ящичек, застеленный чистым льняным полотенцем. Внутри — спелые садовые яблоки из его сада, пучок свежей мяты, а рядом — старое, но симпатичное кресло с мягким сиденьем, которое он сам обновил своими руками. Говорит: «Заметил в прошлый визит, как бережно вы относитесь к дому. Решил вас порадовать». В тот же вечер комната преобразилась: я заварила свежий чай с мятой и уселась читать книгу в то самое кресло. Такой заботы от незнакомого человека я не ожидала.
- В 2001-м году приехал в столицу, решил снять комнату. Хозяйка изначально показалась слегка странной, но поехал. И тут сюрприз: хозяйка предлагает мне заселиться туда вместе с каким-то парнем. Спать бы пришлось тоже на одной кровати вдвоем: «Ты не волнуйся. Парень, с которым ты будешь спать, худенький, вы с ним поместитесь. Сейчас он на работе». Пришлось развернуться прямо в коридоре и продолжить поиски своего угла.
«В подъезде какой-то тип снимал квартиру, а потом съехал и оставил свою кошечку. Я ее забрала себе. Назвала ее Фенечка, и мы теперь живем счастливо вместе»
- Мы снимали трешку, сначала все было нормально. А потом хозяйка вдруг заявила, чтобы раз в неделю мы уходили на сутки, — ей нужна квартира для встреч с любовником... Съехали сразу.
- У подруги не стало мужа, дети разъехались на учебу. И она, чтобы не скучать в одиночестве, сдавала комнату в трешке студентам. Как раз универ был рядом. Пускала то одного, то двоих. Так все ребята и девчата были замечательные, подруга готовила им еду, разрешала пользоваться всем, что у нее было, даже разрешала переночевать их родителям. Ей просто не хватало живого общения. С некоторыми бывшими жильцами до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения. А родители одной девушки даже однажды очень помогли подруге.
«У меня на съемном жилье нет животных, но, к счастью, котик соседей регулярно меня навещает»
- Как-то давно приехали смотреть квартиру по объявлению, приезжаем, квартира захламлена, в шкафах горы одежды, книги везде — на полу, на столе. На наш вопрос хозяину, вывезет ли он все эти вещи, он удивился, мол, зачем. Я спрашиваю, а куда мне свои вещи складывать. Он удивился еще больше. Оказывается, он думал, что найдет жильцов, которые будут приходить туда только ночевать. А он в это время собирается ночевать у соседа, а днем приходить в квартиру.
Щедро с его стороны. Мог бы искать того, кто вообще приходить не планирует, ни днем, ни ночью.
- Помню, снимала студенткой однушку у одной бабули. У нее было много ковров там, в том числе на стене. И каждый месяц она брала оплату и первым делом лезла под батарею: долго шуршала там, трогала что-то и сердито бурчала под нос. И вот как-то она опять туда полезла, но забыла закрыть защитный экран. Заглядываю туда, а там под трубой аккуратно стоял старый пластиковый судочек, а в нем — слегка влажная тряпка, на которую с вентиля немного подкапывала ржавая вода. Оказалось, бабуля прекрасно знала об этом, но вызывать мастера не спешила. А просто в день визита меняла тряпку тайком. А грозный вид напускала для солидности, чтобы я не задавала лишних вопросов.
«Сняла квартиру на Тверской с балконами. Одно из лучших решений в моей жизни»
- Однажды мы с мужем сняли квартиру и приятно удивились: хозяйка с такой любовью все обставила, освежила ремонт. Она закупила нам все — бытовую химию, полотенца, белье, чашки-ложки, все стильное, новое. Мы с ней поговорили и оказалось, что она сама много лет скиталась по съемным углам и все мечтала, что однажды будет сдавать свое жилье и сделает его максимально гостеприимным. А теперь уже я продолжаю ее традицию. С большой заботой к своим жильцам, все с душой им подготовила.
- Я как-то сняла квартиру, прожила там 2 месяца. Но с работой начались проблемы, и я поняла, что квартиру не потяну. Пригласила хозяйку квартиры, чтобы отдать ключи. Она, когда зашла, все охала, что такой уютной эту квартиру никогда не видела. Спрашивала, как я справилась с запахом. Почему-то из туалета шел неприятный запах. А я просто все хорошенько отмыла, хотя квартира и до меня прям грязной не была. На унитаз повесила туалетный блок, а в коридоре поставила диффузор. В общем хозяйка упрашивала остаться, предложила цену ниже. Но я отказалась, хотя так там классно было жить.
Кто-то ищет жилье, а кто-то останавливается в гостях. Истории о том, с какой радостью и теплом порой принимают хозяева, можно прочитать в статье: