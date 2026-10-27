6 привычек котов и собак, из-за которых хозяева спорят годами: кровать, стол и прогулки

Лапы на подушке в три часа ночи, сосредоточенный взгляд на тарелке во время ужина, поводок, который приносят к двери ровно в ту минуту, когда за окном льет дождь. У каждого питомца найдется привычка, из-за которой дома до сих пор идут переговоры: муж говорит «ни за что», жена тихонько подвигается на край кровати, а кот уже занял середину.

Самое теплое в этих спорах то, что в итоге почти всегда побеждает пушистый, а вся семья делает вид, что так и было задумано.