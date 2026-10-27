Как же это котика и не пускать в теплую постель и на подушку? На то он и котик.
6 привычек котов и собак, из-за которых хозяева спорят годами: кровать, стол и прогулки
Лапы на подушке в три часа ночи, сосредоточенный взгляд на тарелке во время ужина, поводок, который приносят к двери ровно в ту минуту, когда за окном льет дождь. У каждого питомца найдется привычка, из-за которой дома до сих пор идут переговоры: муж говорит «ни за что», жена тихонько подвигается на край кровати, а кот уже занял середину.
Самое теплое в этих спорах то, что в итоге почти всегда побеждает пушистый, а вся семья делает вид, что так и было задумано.
Пускать ли питомца в хозяйскую кровать?
Сначала звучит твердое «на кровать нельзя!» Потом кот сворачивается клубком у ног, и правило начинает казаться не таким уж строгим. У моего кота это работает безотказно: ровно в тот момент, когда я почти засыпаю, он важно переступает через подушку и занимает середину кровати. Мне остается полкровати и краешек одеяла. Cats Protection объясняет, что кошек привлекают тепло, удобство и близость к человеку. С собаками вопрос тоже не сводится к одному правилу: American Kennel Club отмечает, что совместный сон сам по себе не делает послушного пса «главным в доме». А вот выспятся ли хозяева, когда он растянется поперек кровати, уже другой разговор.
Угощать ли со стола, когда на тебя смотрят вот так?
У наших соседей это выглядит так: папа строго говорит «собаке со стола не давать», а через минуту под скатертью кто-то тихо хрустит. Достаточно один раз поделиться кусочком за ужином, и у стола появляется постоянное место для собаки. Пока один хозяин не поддается жалобному взгляду, другой уже незаметно протягивает угощение. American Kennel Club напоминает: если пес получает еду в ответ на просьбы, он усваивает, что способ работает. Так что самый жаркий спор здесь обычно идет между людьми, а собаке остается терпеливо ждать его итогов.
- Зашла подруга на чай. Только сели, кот запрыгивает на стол, «проверяет» угощения. Моя Катька брезгливо морщится: «Он у тебя всегда по столам шастает?». Я тихонько уношу кота. Чуть позже отхожу на минутку в комнату, возвращаюсь и замираю: чистюля моя сидит, в одной руке держит надкусанный эклер, а второй нежно почесывает за ухом кота, который уже вовсю устроился у нее на коленях и мурчит как трактор. Она осторожно отщипывает крем с краешка пирожного и тихонько шепчет ему: «Кто тут у нас такой пушистый пупсик?». Я в недоумении: «Катюх, ты чего? Только же просила его со стола согнать. » А Катерина отвечает: «Ну так то стол, сейчас-то он у меня на коленках.»
Снимать ли кота со столешницы в двадцатый раз за вечер?
Стоит отвернуться на минуту, и кот уже сидит на столешнице с таким видом, будто именно здесь всегда было его законное место. Хозяин снимает его на пол, но через минуту все повторяется. И дело не всегда в еде: кошек привлекают высокие места, с которых удобно наблюдать за происходящим. PetMD объясняет, что причиной также могут быть любопытство, желание получить внимание или недостаток других интересных занятий. Поэтому вместо бесконечных запретов питомцу можно предложить легальную смотровую площадку: высокую когтеточку, полку или лежанку. А во время готовки кота лучше все-таки не пускать на кухню: горячие поверхности для него опасны.
Идти за собакой, если прогулка затянулась и превратилась в экспедицию?
Для человека прогулка — это маршрут от дома до парка и обратно. А для собаки — десятки сообщений, оставленных на каждом дереве, столбе и кусте. American Kennel Club отмечает, что неспешное изучение запахов дает собаке умственную нагрузку и позволяет проявлять естественное поведение. Поэтому прогулка, за которую пес прошел всего пару кварталов, но обнюхал каждый листик, для него вовсе не прошла впустую. Другой вопрос, готов ли хозяин столько ждать под дождем.
Мириться ли с поцарапанным диваном и обоями?
Хозяева выбирают когтеточку, устанавливают ее возле дивана и торжественно показывают коту. Тот внимательно осматривает подарок, и возвращается к любимому подлокотнику. У вас тоже так? Cats Protection объясняет, что мебель нередко привлекает кошек устойчивостью, высотой и удобной фактурой. Поэтому лучше не ругать питомца, а поставить подходящую когтеточку рядом с любимым углом дивана и хвалить кота, когда он пользуется именно ею. Возможно, интерьер удастся спасти, хотя кот наверняка будет считать, что уступил хозяевам исключительно по доброте.
Будить хозяев ночью или на рассвете: у кого все-таки режим дня главный?
Кот приходит сообщить, что миска подозрительно пуста, собака приносит поводок или настойчиво просится на улицу: у каждого питомца свой способ поднять хозяина с постели. Cats Protection объясняет, что кошки от природы особенно активны на рассвете и в сумерках. Собаки же привыкают к распорядку и могут будить человека ради завтрака, прогулки или утренних дел, отмечает American Kennel Club. Так что будильник на четырех лапах действует вполне логично — просто его расписание не всегда совпадает с хозяйским.
- Наш кот будил меня ровно в пять утра: садился на подушку и трогал лапой за нос. Муж ворчал, что я сама его разбаловала: «Не реагируй неделю, перестанет». Как-то я уехала к маме на выходные. В субботу в 5:08 муж прислал фотографию: он сидит на кухне с кружкой кофе, а кот завтракает рядом. Подпись: «Он мне все правила объяснил». В воскресенье сообщение пришло уже в 5:03: «Мы договорились: я встаю сразу, а он не сбрасывает телефон с тумбочки». Теперь по выходным дежурим по очереди.
Что бы ни говорили правила дома в основном устанавливает тот, у кого лапы. Хозяева спорят, договариваются, а потом тихонько подвигаются на край кровати. Видимо, в этом и есть главный секрет мирной жизни с питомцем.
А какая привычка вашего кота или собаки до сих пор остается предметом семейных споров? Расскажите в комментариях.
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