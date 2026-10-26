Красивые и полезные: 7 эффектных и неприхотливых растений для вашего подоконника

Эта бабуля абсолютно права. Ведь спатифиллум, или «женское счастье», растение многолетнее. Оно хорошо растет дома, так как наиболее комфортная температура для него — 22-23 градуса тепла. Благодаря широкой поверхности, с листьев идет активное испарение, что смягчает воздух в комнате. Поэтому он действует как своеобразный индикатор: если листья поникли, то это повод не только полить его, но и проверить, не слишком ли сухо в комнате. Крупные белые цветы органично вписываются в интерьер и радуют глаз по нескольку раз в год.

Это растение следует поливать регулярно, но так, чтобы в поддоне не скапливалось слишком много воды.