Красивые и полезные: 7 эффектных и неприхотливых растений для вашего подоконника
Комнатные растения — это и хобби, и вклад в домашний уют, и удовольствие. Они оживляют интерьер и способны превратить дом в эко-фильтр и источник свежих ароматов и зелени для кухни. Вот неприхотливые и эффектные растения, которые приносят максимум пользы и не требуют огромных усилий для разведения. В первом авторском бонусе — растение, которое мигом вернет в детство и уютную бабушкину квартиру, а во втором — кактус, который не так прост, как кажется.
Спатифиллум подскажет, не сухо ли в комнате
- Отмечаем юбилей свадьбы бабули и дедули. Все спрашивают: как им удается жить столько лет в любви и согласии? Дед отшучивается, а бабушка на полном серьезе отвечает: «А ты глянь-ка на сервант! Я каждый день смотрю, чтобы у спатифиллума листики были зеленые, блестящие. Если поникли — значит, в доме сушь, надо срочно проветрить комнату! В духоте-то любые люди мигом перессорятся».
Эта бабуля абсолютно права. Ведь спатифиллум, или «женское счастье», растение многолетнее. Оно хорошо растет дома, так как наиболее комфортная температура для него — 22-23 градуса тепла. Благодаря широкой поверхности, с листьев идет активное испарение, что смягчает воздух в комнате. Поэтому он действует как своеобразный индикатор: если листья поникли, то это повод не только полить его, но и проверить, не слишком ли сухо в комнате. Крупные белые цветы органично вписываются в интерьер и радуют глаз по нескольку раз в год.
Это растение следует поливать регулярно, но так, чтобы в поддоне не скапливалось слишком много воды.
Хлорофитум увлажнит воздух
- В нашем офисе на шкафу стоит хлорофитум. Его не поливают неделями, на него ставят коробки, а при переезде его даже уронили. Однажды новая уборщица посмотрела на него и вдруг на весь офис как крикнет: «Живой, родненький!» Она аккуратно срезала сухие листья, пересадила его в красивый горшок и полила. Через месяц наш хлорофитум пустил столько пышных стрелок, что теперь у каждого сотрудника в офисе на столе стоит по его маленькому «детенышу», а некоторые даже унесли отростки домой.
Хлорофитум работает как накопитель влаги: она попадает в листья, а потом он выделяет ее в воздух. Согласно этому исследованию, хлорофитум может увеличивать влажность на 10 %, если помещение ярко освещено. Это полезно особенно во время отопительного сезона, когда воздух в квартире становится более сухим. Специалисты считают, что оптимальная температура для этого растения колеблется от 18 до 22 градусов тепла. Его следует поставить под яркий, но не прямой солнечный свет, и обильно поливать.
Перечная мята успокоит после трудного дня
- Получила заказ органической косметики. Открываю пакет, из него приятно, но неожиданно пахнет чем-то типа хмели-сунели. Ожидание: положили пробник с индийским специями. Реальность: это была салфетка с фитослоем. Да, пахнет прямо через упаковку. Нет, хмели-сунели в «начинке» нет, зато есть мята перечная.
Ах, каким вкусным получается чай с добавлением мяты! Свежий запах помогает перейти в режим отдыха и может стать частью вечернего ритуала расслабления перед сном. Этот натуральный ароматизатор воздуха еще и отпугивает насекомых. Мята — растение светолюбивое, поэтому оно будет хорошо себя чувствовать на южном или восточном подоконнике. Что касается полива, то грунт должен оставаться влажным. Раз в год или два стоит обновить растение из черенков, так как растение быстро стареет в горшке.
Сансевиерия, или «тещин язык», добавит свежести в душную комнату
- Сансевиерия, или «тещин язык». Я ее не любила: слишком простая, слишком скучная. Уехала на месяц, вернулась. Все мои принцессы засохли, кроме нее. Она стояла зеленая и спокойная. Я посмотрела и мысленно сказала ей: «Прости».
Главный секрет сансевиерии в том, что она поглощает углекислый газ по ночам благодаря особенному CAM-фотосинтезу. Проветривать комнату все равно придется, но как «ночной помощник» для спальни она хороша. А еще это идеальный выбор для тех, кто вечно забывает про полив. Сансевиерии комфортно и на свету, и в полутени, а поливать ее нужно редко — только когда земля в горшке станет полностью сухой. Важно помнить, что засуху она перенесет легко, а вот регулярного перелива и застоя воды у корней точно не простит.
Розмарин подчеркнет вкус мясных и рыбных блюд
- Решила я вырастить розмарин на подоконнике, чтобы почувствовать себя шеф-поваром из Италии. Купила кустик, пылинки с него сдувала, поливала строго по часам. Но розмарин оказался парнем с характером: кукожился, лысел. Через три недели приехала ко мне в гости мама. Посмотрела на розмарин, вздохнула и сказала: «Элена, ты бы его хоть из пластикового горшка пересадила, а то он у тебя три недели на искусственной земле из магазина сидит». Пересадила. Теперь он разросся на все окно и гордо пахнет на всю кухню!
Розмарин давно завоевал любовь кулинаров как отличная приправа к мясным и рыбным блюдам. Это компактное растение выделяет фитонциды, которые очищают воздух от бактерий и отпугивают надоедливых насекомых вроде мух и комаров. Растение любит хорошее освещение и стабильное тепло без сквозняков и резких перепадов. К поливу розмарин неприхотлив: засухи он не боится, так что зимой его поливают примерно раз в две недели. А в теплое время года — чуть чаще, поддерживая грунт слегка влажным.
Бонус: алоэ как привет из детства
- У бабушки на подоконнике в ведерке из-под майонеза росло гигантское алоэ. Однажды мы с сестрой играли у бабули дома и случайно сшибли «вазон». В итоге у алоэ отвалился самый сочный нижний лист. И тогда мы решили приклеить его обратно. Приложили, обмотали зеленым пластилином и придвинули растение вплотную к окну. Через пару дней бабушка решила протереть пыль, взялась за лист, и он остался у нее в руке вместе с комком пластилина. Мы с сестрой переглянулись, но бабушка искренне ахнула:
— Надо же, какой красавец! Я-то думала, алоэ обычное, а оно у нас еще и пластилин выделяет! Вот это сила природы!
Так нас и разоблачили.
Бонус 2: «А я — просто красивая»
Этот вид кактусов — мамиллария побегоносная — живет у меня уже третий год и, кажется, чувствует себя отлично. А недавно она отцвела белыми бутонами и завязала смешные ярко-красные плоды-перчики.
Расскажите, какие комнатные растения у вас есть, и какие из них вам нравятся больше всего?
В комнате, конечно, не развернешься так, как в огороде. А вот на большом пространстве люди выращивают настоящих овощных и фруктовых гигантов: