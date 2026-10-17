Мало континента пластикового в океане. Или потом нужно искать специальную мусорку для пластика. Пришел с мокрым зонтом поставь в ведро. На выходе забери. Кому он нужен твой зонт?
Как устроен японский быт: 9 вещей, о которых редко рассказывают в путеводителях
Несмотря на развитие туризма, Япония остается страной с загадочным флером. Уж очень сильно некоторые привычные для ее жителей вещи удивляют иностранцев! Интернет пестрит историями от туристов, которые замерли в нерешительности перед унитазом с двадцатью кнопками или краснели, двадцать минут зря дожидаясь официанта в кафе, где заказ делается только по терминалу.
Японцы очень ценят личное пространство и так же тщательно стараются не причинять неудобства («мэйваку») другим. Есть даже известная фраза «мэйваку какэнай», которую японцы усваивают с детства, — ее можно перевести как «не давайте повода для раздражения».
Поэтому, к примеру, не стоит отвечать на звонки и громко разговаривать в общественном транспорте. В общественных местах (школа, театр, спортзал) принято отключать телефон или хотя бы переводить его в бесшумный режим. Эта же национальная черта связана со знаменитой японской предупредительностью — если можно как-то улучшить жизнь окружающим, почему бы не сделать это?
Мокрые зонты — вовсе не проблема!
Приходит осень, а вместе с ней — пора вечно мокрых зонтов. Погулял под дождем, заходишь куда-нибудь, а с зонта капает. Чехол не спасает. И вроде бы и не хочешь разводить грязь и сырость, а оно само так получается.
В Японии на входе в торговые центры и офисы обычно стоят специальные автоматы-касапон, в которые можно вставить зонт, а аппарат заботливо завернет его в пластиковый чехол. Менее технологичная версия — просто стойка с длинными пакетами (японцы предпочитают зонты-трости). А если владельцы здания думают об экологии, на входе может стоять устройство со впитывающими панелями, которые снимут с зонта лишнюю влагу. Ну и, наконец, существуют «парковки» для зонтов, где их можно оставить и просто забрать на выходе.
Общедоступные ящики с песком в зимнее время
«Такие ящики стоят возле переходов в северных регионах Японии. Суть проста: скользко — возьми и посыпь на дорожку. Тебе хорошо и другим хорошо».
Идеальный порядок в магазинах-комбини
У нас каждое утро раскладывают товары на полки и в холодильники. Поэтому а магазин лучше приходить попозже, после работников и после работников онлайн.
«Вот так выглядят ценники на мороженое в Японии. Рядом с каждой ценой фото мороженки. Наши, по сравнению с этим, выглядят как загадки из Форт Боярд»
«Покупатель всегда прав» для работников японских супермаркетов-комбини не просто красивый лозунг, а реальное указание к действию. В комбини всегда царит идеальный порядок, готовая еда — свежайшая. Никаких вам пятидневных котлеток с пюрешкой — только шарики-онигири, которые слепили с утра, а в обед уже полностью расхватали голодные школьники и «сараримены» — сотрудники ближайших офисов.
Сотрудники работают как слаженный механизм, а текущий ассортимент магазина тщательно прогнозируется, исходя из сезона, будней/выходных и даже погоды за окном. Похолодало — нужно больше горячих булочек!
Кстати, от себя я очень рекомендую книгу Саяки Мураты «Человек-комбини». Атмосфера жизни внутри маленького японского супермаркета там передана во всех подробностях, я читала просто взахлеб!
Япония удивительным образом сочетает в себе высокотехнологичность и консервативность в отдельных вопросах, удивляющую туристов. Например, здесь до сих пор активно используются факсы и банковские книжки. А зеленый сигнал светофора в правилах дорожного движения называют синим — лишь потому, что в древности слово «ао» означало и синий, и зеленый цвет.
Ванна на удаленке
Про навороченные японские туалеты, больше похожие на кресло пилота, где довольно сложно разобраться «куда жмать», слышали, наверное, все. Но у ванной тоже есть свои фишки. Например, во многих квартирах панель управления набором и нагревом воды есть и в ванной, и на кухне. Пока хозяйка готовит ужин, она может набрать ванну для детей или уставшего после работы мужа, не выходя из кухни. Когда все будет готово, зазвучит короткая мелодия и добрая механическая женщина сообщит: «Офуро га вакимасита» (Ванна готова).
А еще между панелями в кухне и ванной есть внутренняя связь — очень удобно, если забыл полотенце. Есть и функция подогрева уже налитой воды — ведь, как известно, японцы традиционно принимают ванну уже после душа, чистыми, и ходят в нее всей семьей по очереди.
Печати вместо личных подписей и штампы как объект коллекционирования
Если в Японии есть в ванны, значит у них достаточно пространства для населения. У нас например в большинстве квартир только душ.
Подпись ручкой японцам заменяет небольшая личная печать — «инкан» или «ханко». Надо сказать, это довольно удобно, особенно для пожилых людей, которым бывает уже сложновато выводить аккуратные иероглифы. Сразу возникает вопрос: а безопасно ли это?
На самом деле у японца обычно не одна печать, а три: «дзицуин» для государственных документов, которую обязательно регистрируют в мэрии; «гинкоин» для банковских вопросов и «митомэин» для рутинных бытовых дел. Первые две — часто ручной работы, с уникальной фактурой, узором и трещинками. Их до сих пор вырезают мастера в специальных лавках «ханкоя».
А вот для распознавания печатей уже используют современные автоматизированные программы, к тому же постепенно входят в оборот электронные подписи. Вот такой симбиоз традиций и современности!
а если ты потерял ту самую спец печать с трещинками? дубликат же не сделаешь?
Кстати, вы знали, что в Японии в торговых автоматах можно купить буквально что угодно: от горячих и холодных напитков (десятки видов) в банках до обручальных колец? Так вот, именную печать в автомате тоже можно приобрести! Но, конечно, это будет печать самого низкого уровня, «митомэин».
Не могу не упомянуть, что у японцев в целом к печатям и штампам огромная любовь. К тому же они — заядлые коллекционеры и любители всего лимитированного, будь то сезонная еда, книги или канцелярия.
Во множестве заведений по всей стране можно поставить в блокнотик их фирменный штамп: будь то вокзал, музей, горячий источник (онсэн) или кафе. Покупаешь себе блокнотик под штампы в любом канцелярском магазине, и путешествие превращается в увлекательный квест! Например, в Хиросаки можно сделать оттиск аж размером с лист А3.
Кстати, буквально недавно эта идея со штампами (акция «Культурный блокнот») распространилась в Санкт-Петербурге, а оттуда перекинулась и на другие туристические города.
Чистота — одна из первых ассоциаций о Японии. Причин этому много. У японцев, как я уже писала выше, очень развито коллективное сознание — они стремятся поступать «как принято», не выделяться и не доставлять неудобств другим. А «как принято» — это сортировать мусор, заранее готовить его к вывозу и содержать в чистоте те места, где ты живешь, учишься и работаешь.
До сих пор сильны в японцах и поверья о духах вещей — мол, каждый предмет обладает собственным сознанием, и требует к себе уважения. Конечно, современные японцы не считают всерьез, что старый рваный зонтик может стать местным аналогом барабашки. Но отслужившую свое вещь положено провожать на пенсию с почтением (это, например, можно увидеть в известной книге о расхламлении от Мари Кондо). А как иначе, ведь вещь принесла столько пользы!
Загвоздка с мусором
То, что может доставить проблемы неподготовленному туристу — свой мусор надо забирать с собой, мыть, сортировать и готовить к переработке. Общественных мусорных баков и урн в городах очень мало. Вот так, бывает, и таскаются по Токио с кофейным стаканчиком в сумке.
Это в Швейцарии больной вопрос. Тоже мусор сортируются по цвету , бумага , стекло. Обычные огрызки или очистки приходилось таскать в центр города в мусорные баки возле гомтиниц.
С крупным мусором тоже непросто — его вывозят только в определенные дни, обычно всего лишь раз в месяц. К тому же нужно заранее записаться, оплатить талончик-наклейку и выставить на площадку свой старый шкаф или холодильник рано утром.
- Стою на платформе в Йокогаме, поезд жду. Съела мороженое, руки все липкие. Побегала из угла в угол с оберткой от мороженого — ни одной урны! Ладно, пытаюсь открыть сумку, достать хоть салфетки. И тут подходит японская бабулька и как сунет мне прямо под нос пустой стаканчик от кофе! Стою, туплю, смотрю на нее. А она не промах оказалась — достала телефон и натыкала там что-то в переводчике. Оказалось, она живет тут, через дорогу от станции. И это она мне так предлагала свою обертку положить в ее стаканчик — она выкинет. Я, конечно, рассыпалась в благодарностях. Очень милая женщина! И такие мне тут на каждом углу попадаются.
У нас намного проще. Большой мусор, старую мебель, садовые , каменные, электро товары. Всё подряд можно выставить прямо на подъезде к дому. Машина приезжает каждый день, и в субботу тоже. Всё грузится в специальный грузовик и вывозиться . Никаких проблем.
Уборка в школах — к хорошему нужно приучать с детства
У нас были всегда дежурные по классу. Уборщица убирала только в коридорах и в учительской.
Детей к порядку и чистоте приучают с самых юных лет. «У нас уборщиц нет!» — в японских школах эта фраза до сих пор справедлива. С самой начальной школы ученики дежурят — приводят в порядок не только классы, но и намывают школьные санузлы, и никому это не кажется зазорным.
Полы, кстати, обычно моют тряпкой вручную. И не протирают их круговыми движениями, а встают на четвереньки, упираются руками в тряпку и практически бегом двигаются по прямой линии. В длинных школьных коридорах это превращается в веселую гонку. Даже проводится ежегодный национальный чемпионат по такому «бегу с тряпками»!
- Я вышла замуж за японца. Живем пока с его родителями, в большом доме. Я сразу включилась в заботы по дому. Откопала швабру, намотала тряпку, давай пол мыть. Вышла свекровь, увидела меня и аж вскрикнула! И тут уже у меня глаза на лоб полезли — она тряпку сняла и давай мне показывать, как у них положено полы мыть. Согнулась в «уголок», руками в пол уперлась и побежала, как заправский конькобежец, вдоль коридора. Мне бы такую бодрость и резвость в 60 лет! А шваброй этой, оказывается, они только пыль сметают...
У каждого народа своя техника уборки. У нас пол заливают водой и потом сгоняют в коридор. А там уже собирают шваброй или тряпкой.
Вот так выглядит подошва после 4 дней прогулок по садам, паркам и городским окраинам в Японии
У нас такую подошву обувь видит последний раз на полке магазина. А дальше, если даже ты супер чистюля, обувь всегда зачухана от грязи, пыли, мусора, плевков и т.д. Ну и обязательно кто нибудь поставит печать сверху наступив или проходя мимо в транспорте протерев бока обуви своей грязной подошвой. Улицы у нас не моют, иногда летом поливают, чтобы прибить пыль, скорее с газонов вымыть грязь на асфальт. Даже дома летом, если окно открыто, пол покрывается пылью в течении получаса. Поэтому подошва тапочек , как будто с улицы ..
Парфюмы с запахом стирального порошка и чая
Какой кошмар!стиральный порошок(а лучше гель!) не должен пахнуть!без парабенов и без запаха,как для деток и аллергиков!просто свежее чистое бельё без запаха!у меня голова начинает раскалываться и сразу чихаю,если даже от чьей то одежды несёт этими отдушками😡😩Нет,это хуже духов!!! Пусть уж лучше Шанелькой или Иссимиякой от людей «воняет»😂
Сшибать окружающих с ног головокружительным шлейфом парфюма не принято — японские бренды обычно выпускают очень нежные, полупрозрачные ароматы с нотками зеленого чая, юдзу, лотоса, османтуса, древесины хиноки. Еще японки обожают ароматы чистоты — мыла, свежевыстиранного белья. Многие парфюмом не пользуются вообще, ограничиваясь цветочным кондиционером для стирки или шампунем.
- Едем в Токио в поезде с подружкой. Вдруг трое японцев встают и, не сговариваясь, отсаживаются в другой конец вагона. Я аж обалдела — что я не так сделала? Мы не шумели, не болтали. И вдруг молодая японочка через проход показывает на нос. А потом объясняет нам на английском, мол, что все нормально. Просто от нас очень духами пахнет, а японцы к этому не привыкли. Что поделать, убрала любимую Баккару в чемодан до конца поездки.
На этом все — надеюсь, вам было интересно! Поделитесь в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое, или вы тоже искушенный любитель Азии, и вас ничем не удивить? Я давно увлекаюсь азиатской культурой, и мне еще много есть о чем рассказать! Например, почему в Японии целых 72 сезона, и что на самом деле едят в японских семьях (вовсе не суши).
А вот и еще несколько наших подборок историй о путешествиях:
Комментарии
Что за дискриминация?!!! Почему модератор удаляет комментарии?!!! Вам важно настоящее мнение читателей, или только розово-сиропные отзывы?!!!