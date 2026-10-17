Как устроен японский быт: 9 вещей, о которых редко рассказывают в путеводителях

Приходит осень, а вместе с ней — пора вечно мокрых зонтов. Погулял под дождем, заходишь куда-нибудь, а с зонта капает. Чехол не спасает. И вроде бы и не хочешь разводить грязь и сырость, а оно само так получается.

В Японии на входе в торговые центры и офисы обычно стоят специальные автоматы-касапон, в которые можно вставить зонт, а аппарат заботливо завернет его в пластиковый чехол. Менее технологичная версия — просто стойка с длинными пакетами (японцы предпочитают зонты-трости). А если владельцы здания думают об экологии, на входе может стоять устройство со впитывающими панелями, которые снимут с зонта лишнюю влагу. Ну и, наконец, существуют «парковки» для зонтов, где их можно оставить и просто забрать на выходе.