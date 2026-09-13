17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать

Осенью не обязательно отправляться в путешествие в дальние дали. Часто буквально в паре часов езды можно обнаружить невероятно уютный городок со старинными улочками и парками, где можно устраивать фотосессии в золотой листве. Здесь чувствуется совершенно особое настроение и хочется бродить часами, рассматривать дома, у каждого из которых своя история, а потом греться под теплым пледом в маленькой кофейне и болтать о пустяках.

Свердловская область, осень. Рыжий котяра греется на солнце

«На самом деле тут солнце греется об кота», — пошутил один из пользователей, увидевших эту фотографию.

В Иваново бы у него этот номер не прошел. Однажды в сентябре здесь было вот так

Да уж, здесь, скорее всего, ждали наступления теплого бабьего лета, а вместо него получили снежные сугробы. Но некоторые метеорологи считают, что такое явление — вполне в порядке вещей.

Путешествие по Ярославлю тоже может надолго запомниться

Гуляли с мужем по осеннему Ярославлю, зашли в кафе. Взяли вкуснейший французский луковый суп. Только официант каждые пять минут подходил и спрашивал, точно ли нам нравится. Муж не выдержал: «Все отлично! Дайте доесть!» Парень смутился и вдруг признался, что это его первый рабочий день и мы были его первыми гостями. Оставили ему хорошие чаевые и сказали не переживать так больше. ADME

А как насчет того, чтобы прогуляться по осенней Вологде и собрать букет из кленовых листьев?

Осень в старом дворике Томска. Сложно удержаться и не сделать такое фото в теплых лучах заходящего солнца

Между прочим, эксперты называют деревянное архитектурное наследие Томска культурным и историческим феноменом. В этом уютном сибирском городе сохранились крупнейшие в мире кварталы деревянной застройки.

Пляжный отдых под Санкт-Петербургом и экскурсия по Выборгу — и все в один день. Почему бы и не совместить эти маленькие радости?

Наше сентябрьское путешествие началось в столице. Мы проехали Санкт-Петербург и Выборг, а потом добрались до Сортавалы. Только представьте — на календаре 10 сентября, а я лежу на пляже и загораю, и не где-то в Турции или в Сочи, а вполне себе в Ленинградской области. Не знаю, как летом, но в сентябре очень хорошо. Народу почти нет, тепло. Да, не искупаешься, но вокруг такая красота, спокойствие.

Спустя три с половиной часа мы поехали дальше. В Выборге остановились на парковке рядом с центральной площадью. Удивительно, но я совершенно не ожидала, что город будет таким интересным. Меня, как любителя истории, очень порадовало, что многие объекты отреставрированы. Самобытный, уютный, чистый город. Старые улицы, в которых сохранилась древняя и насыщенная история. © trip.essentially / Pikabu

Мужчина поехал осенью в командировку в Самару и нашел там памятник радиатору. Вот бы тоже его увидеть!

Между прочим, в городе еще есть памятники Буратино и дяде Степе. «Приятно посмотреть, как видят Самару туристы. А мы что, дом-работа, иногда на набережную выберешься», — улыбается одна из местных жительниц.

А еще в Самаре в октябре как-то раз зацвели ромашки

Для осенних прогулок по городам Калининградской области, кажется, нужно несколько пар обуви

За первые четыре дня в Калининграде я находила почти 100 тысяч шагов. Стерла до дыр две пары кед, сегодня купила третьи, надеюсь, их хватит до моего отъезда. Сегодня еще и погода прекрасная была, я успела искупаться. Приехала в Зеленоградск и поняла, что просто хочу сидеть здесь часами и смотреть на эти волны. Знаете что? Я теперь вообще не хочу на работу. А местные котейки — теперь моя большая любовь. yulya.0021

yulya.0021

Городок Тутаев в Ярославской области. Его окрестности будто специально созданы для осенних фотосессий

Золотой осенью дружная компания велосипедистов отправилась по маршруту Ногинск — Киржач — Александров. В Киржаче путешественники обнаружили вот такой стул

Во время путешествия по Золотому кольцу тоже могут ждать приключения

Поехали мы с мужем на осеннюю экскурсию по Золотому кольцу. Восемь городов за пять дней. Взяли тур на автобусе. Где-то под Суздалем остановились у придорожного кафе. Все бегом туда. А гид нам шепчет: «Не спешите, кое-что покажу». Заводит нас за здание, а там милая женщина накрывает на улице столы с домашними вкусностями. Гид смеется: «У меня тут сестра работает. Сейчас нас бесплатно покормят». Не зря мы с этим парнем болтали при каждом удобном случае и практически подружились. ADME

А вот улочки осеннего Плеса — городка, где искал вдохновение художник Левитан

В этом городе написаны знаменитые картины Левитана «Вечер. Золотой Плес» и «После дождя. Плес». Некоторые поклонники искусства знают их под более короткими названиями «Вечер» и «После дождя». Оба полотна принадлежат Третьяковской галерее.

Петергоф. Осень, пожалуй, лучшее время для дворцово-парковых прогулок

elena__komi villiss только что Лайфак. Нижний сад Петергофа становится бесплатным в середине октября. Первый-второй день начала бесплатного сезона - идеальное время для посещения: фонтаны еще работают, кругом осенняя красота и не надо оставлять 1000 рублей. Людей много, но не так много как летом и нет (или очень мало) эскурсионных толп. А рядом также прекрасная (и уже также бесплатная) недооценная Александрия (фото оттуда) Ответить

Чем хорош осенний круиз по Волге? В этом путешествии все ярко и необычно

Несмотря на совсем не располагающую к дальним поездкам дождливую погоду, нам удалось совершить головокружительный вояж в мышиную столицу — город Мышкин. Дети давно упрашивали меня туда съездить, да и мне хотелось посмотреть на старинный городок, расположившийся на высоком берегу Волги. Поэтому в сентябре я полезла в интернет и нашла оптимальный вариант для необычного отдыха. В стоимость нашего водного тура на теплоходе была включена отличная развлекательная программа на борту, анимация и целый ворох экскурсий на выбор по Мышкину. © Morozova.ja / Pikabu

Осенняя Тула. Накрапывает дождик и почти нет прохожих. Тем приятнее побродить по этим уютным улицам

Автор этого фото ездила в Карелию летом. Но думаем, что осенью в Сортавале угощают такими же вкусными калитками

katya_insaintp

Калитка — это открытый пирожок из ржаного теста. Карельские женщины говорили: «Калитка просит восьмерки». Это означало, что для приготовления правильных калиток, нужно восемь компонентов: ржаная мука, вода, соль, простокваша, масло, молоко, сметана и начинка по выбору.