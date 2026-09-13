17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать

Путешествия
13.09.2026
17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать

Осенью не обязательно отправляться в путешествие в дальние дали. Часто буквально в паре часов езды можно обнаружить невероятно уютный городок со старинными улочками и парками, где можно устраивать фотосессии в золотой листве. Здесь чувствуется совершенно особое настроение и хочется бродить часами, рассматривать дома, у каждого из которых своя история, а потом греться под теплым пледом в маленькой кофейне и болтать о пустяках.

Свердловская область, осень. Рыжий котяра греется на солнце

© Pentuer / Pikabu

«На самом деле тут солнце греется об кота», — пошутил один из пользователей, увидевших эту фотографию.

В Иваново бы у него этот номер не прошел. Однажды в сентябре здесь было вот так

Да уж, здесь, скорее всего, ждали наступления теплого бабьего лета, а вместо него получили снежные сугробы. Но некоторые метеорологи считают, что такое явление — вполне в порядке вещей.

Путешествие по Ярославлю тоже может надолго запомниться

  • Гуляли с мужем по осеннему Ярославлю, зашли в кафе. Взяли вкуснейший французский луковый суп. Только официант каждые пять минут подходил и спрашивал, точно ли нам нравится. Муж не выдержал: «Все отлично! Дайте доесть!» Парень смутился и вдруг признался, что это его первый рабочий день и мы были его первыми гостями. Оставили ему хорошие чаевые и сказали не переживать так больше.
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А как насчет того, чтобы прогуляться по осенней Вологде и собрать букет из кленовых листьев?

Осень в старом дворике Томска. Сложно удержаться и не сделать такое фото в теплых лучах заходящего солнца

© kopypaste / Pikabu
Olga Dubrowski
только что

Напомнило мне фотографию, которую я сделала в прошлом году у нас за домом у гаража

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Между прочим, эксперты называют деревянное архитектурное наследие Томска культурным и историческим феноменом. В этом уютном сибирском городе сохранились крупнейшие в мире кварталы деревянной застройки.

Пляжный отдых под Санкт-Петербургом и экскурсия по Выборгу — и все в один день. Почему бы и не совместить эти маленькие радости?

  • Наше сентябрьское путешествие началось в столице. Мы проехали Санкт-Петербург и Выборг, а потом добрались до Сортавалы. Только представьте — на календаре 10 сентября, а я лежу на пляже и загораю, и не где-то в Турции или в Сочи, а вполне себе в Ленинградской области. Не знаю, как летом, но в сентябре очень хорошо. Народу почти нет, тепло. Да, не искупаешься, но вокруг такая красота, спокойствие.
    Спустя три с половиной часа мы поехали дальше. В Выборге остановились на парковке рядом с центральной площадью. Удивительно, но я совершенно не ожидала, что город будет таким интересным. Меня, как любителя истории, очень порадовало, что многие объекты отреставрированы. Самобытный, уютный, чистый город. Старые улицы, в которых сохранилась древняя и насыщенная история.

Мужчина поехал осенью в командировку в Самару и нашел там памятник радиатору. Вот бы тоже его увидеть!

Между прочим, в городе еще есть памятники Буратино и дяде Степе. «Приятно посмотреть, как видят Самару туристы. А мы что, дом-работа, иногда на набережную выберешься», — улыбается одна из местных жительниц.

А еще в Самаре в октябре как-то раз зацвели ромашки

Для осенних прогулок по городам Калининградской области, кажется, нужно несколько пар обуви

  • За первые четыре дня в Калининграде я находила почти 100 тысяч шагов. Стерла до дыр две пары кед, сегодня купила третьи, надеюсь, их хватит до моего отъезда. Сегодня еще и погода прекрасная была, я успела искупаться. Приехала в Зеленоградск и поняла, что просто хочу сидеть здесь часами и смотреть на эти волны. Знаете что? Я теперь вообще не хочу на работу. А местные котейки — теперь моя большая любовь.
yulya.0021
yulya.0021

Городок Тутаев в Ярославской области. Его окрестности будто специально созданы для осенних фотосессий

Золотой осенью дружная компания велосипедистов отправилась по маршруту Ногинск — Киржач — Александров. В Киржаче путешественники обнаружили вот такой стул

© mkobzar / Pikabu

Во время путешествия по Золотому кольцу тоже могут ждать приключения

  • Поехали мы с мужем на осеннюю экскурсию по Золотому кольцу. Восемь городов за пять дней. Взяли тур на автобусе. Где-то под Суздалем остановились у придорожного кафе. Все бегом туда. А гид нам шепчет: «Не спешите, кое-что покажу». Заводит нас за здание, а там милая женщина накрывает на улице столы с домашними вкусностями. Гид смеется: «У меня тут сестра работает. Сейчас нас бесплатно покормят». Не зря мы с этим парнем болтали при каждом удобном случае и практически подружились.
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А вот улочки осеннего Плеса — городка, где искал вдохновение художник Левитан

В этом городе написаны знаменитые картины Левитана «Вечер. Золотой Плес» и «После дождя. Плес». Некоторые поклонники искусства знают их под более короткими названиями «Вечер» и «После дождя». Оба полотна принадлежат Третьяковской галерее.

Петергоф. Осень, пожалуй, лучшее время для дворцово-парковых прогулок

elena__komi
villiss
только что

Лайфак. Нижний сад Петергофа становится бесплатным в середине октября. Первый-второй день начала бесплатного сезона - идеальное время для посещения: фонтаны еще работают, кругом осенняя красота и не надо оставлять 1000 рублей. Людей много, но не так много как летом и нет (или очень мало) эскурсионных толп. А рядом также прекрасная (и уже также бесплатная) недооценная Александрия (фото оттуда)

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Чем хорош осенний круиз по Волге? В этом путешествии все ярко и необычно

  • Несмотря на совсем не располагающую к дальним поездкам дождливую погоду, нам удалось совершить головокружительный вояж в мышиную столицу — город Мышкин. Дети давно упрашивали меня туда съездить, да и мне хотелось посмотреть на старинный городок, расположившийся на высоком берегу Волги. Поэтому в сентябре я полезла в интернет и нашла оптимальный вариант для необычного отдыха. В стоимость нашего водного тура на теплоходе была включена отличная развлекательная программа на борту, анимация и целый ворох экскурсий на выбор по Мышкину.
© Morozova.ja / Pikabu

Осенняя Тула. Накрапывает дождик и почти нет прохожих. Тем приятнее побродить по этим уютным улицам

Автор этого фото ездила в Карелию летом. Но думаем, что осенью в Сортавале угощают такими же вкусными калитками

katya_insaintp

Калитка — это открытый пирожок из ржаного теста. Карельские женщины говорили: «Калитка просит восьмерки». Это означало, что для приготовления правильных калиток, нужно восемь компонентов: ржаная мука, вода, соль, простокваша, масло, молоко, сметана и начинка по выбору.

А вот еще 20 теплых историй о путешествиях, где маленькие радости пахли свежим хлебом, выпечкой и кофе.

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villiss
только что

Осень - любимое время года. Устраиваю "тур" по паркам любимого города. Вид с Каменного о-ва на Елагин

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