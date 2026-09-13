20+ историй о милых сердцу семейных традициях, с которыми жизнь наполняется уютом
Тепло семейных традиций согревает сердце добрыми воспоминаниями. Эти картинки и ароматы запоминаются навсегда: вот мама каждый день рождения с любовью печет для тебя тот самый медовик, бабушка собирает у себя всю семью на праздники, а папа всегда возвращается с работы с подарком «от зайчика». И именно эти поступки хочется не только сохранять в памяти, но и повторять их — чтобы уже наши дети вспоминали эти маленькие радости с теплой улыбкой.
- 25 лет назад 1 сентября племянник моего папы пошел в первый класс, классным руководителем которого была моя мама. Тогда они встретились первый раз, и папа решил, что это его будущая жена. Папа подсылал свою сестру к моей маме, чтобы они подружились. Постоянно приходил забирать племянника, чтобы примелькаться. И его хитрый план удался. Моя мама все еще работает в этой школе, и каждое первое сентября папа приходит к ней на линейку.
- В нашей семье принято соблюдать элементарную вежливость: благодарить, желать спокойной ночи и здоровья. Это настолько привычно, что делается на автомате. Сегодня услышала плоды наших с мужем автоматизмов. Укладывала дочь (2,9 года) спать. В комнате темно, тихо. Чихает кот. «Будь здоров, мальчик», — говорит дочь шепотом. Вы представляете? Коту пожелала здоровья. Лежу и улыбаюсь от этой милоты. Воспитание своим примером — лучший инструмент.
«Кто любит медовик? У нас он всегда с орешками, семейная традиция. Без них вкус уже не тот»
- Придя в мой дом, мой любимый муж первым делом возмутился от того, что в ванной нет шторки: «Это что за жизнь такая, без шторки-то? Надо шторку для порядка! Водица льется, пол вытирать влом». Я стою, киваю, ибо в целом, да, аргументный аргумент. Но потом спрашиваю: «Милый, а тебя не смущает, что вон в уголке душевая кабина. Вон какая, стеклянная, герметичная! А ванна — для лежания и эстетики! Так что не, не надо шторку».
Но нет, ему пофиг на кабинку, шторка обязательна. Прихожу домой как-то — висят какие-то умопомрачительные неоновые котики. В моем-то бело-бежевом безмолвии! Молча сняла. Потом были единороги, огурцы, мемасики, смайлики, лаваш... Сюжеты становились все веселей, я с замиранием сердца ждала каждую новую шторку... Вот так у нас появилась семейная традиция. Уже реже, но раз в год стабильно надо повесить какую-то ерунду и поржать над шторкой.
- На каждый Новый год я покупаю огромные хлопушки — самые большие, с блестками и мишурой. После курантов мы их запускаем так, что блестки летят по всей комнате, разлетаются в воздухе, падают на волосы, на диван, на кресла и пол. И самое главное — я не убираю их три дня. Блестки живут своей жизнью: путешествуют на носках, на тапочках, кочуют из комнаты в комнату, залетают в самые неожиданные места. Даже в кровати можно обнаружить одинокую звездочку. Это такой полный расслабон!
«Каждый декабрь мы пересматриваем Гарри Поттера. Моя любимая часть — „Кубок огня“, а у вас?»
А у меня первая часть. Она такая волшебная! Жду выхода нового сериала. Даже не буду писать, сколько мне лет. 😀 Причем фанатом Гарри Поттера я стала довольно поздно. Когда он вышел, я первую книжку прочитала, фильм посмотрела и совсем не прониклась.Спустя много лет я заново посмотрела и прочитала его с ребенком. И понеслось... Ребенок то уже давно не фанат Поттера, а я наоборот. Так как я сама креативная, то я оцениваю каждую деталь: и выдуманных персонажей, и декорации, и костюмы, и грим, и компьютерную графику,...
- Всегда мечтала, чтобы на кухне стояла ваза с конфетами. У родителей не было такой традиции. Теперь у меня своя кухня, на которой всегда на столе стоит большая ваза с разными конфетами! Какое удовольствие мне доставляет слышать от моих гостей, как эта ваза их манит. Все любят ко мне приходить и пить чай! А я нашла для себя чудесный способ вообще не есть конфеты — поняла, что люблю их покупать и угощать других!
- Как испортить няню. В нашей семье принято обращение по имени и отчеству, а также обращение «женщина» и «мужчина». Например, к годовалой дочке: «Женщина, пойдемте менять подгузник». Или к жене: «Женщина, не желаете ли чаю?» Сижу, работаю и слышу от нашей «нормальной» няни: «Женщина, прекратите ломать пазл, он испортится».
«Семейная традиция, которой мне не хватало. Теперь пеку для своего парня и его семьи»
- На семейных праздниках моего жениха собираются его мать и мачеха. Садятся рядом друг с другом и трещат как лучшие подруги. Мама с папой разошлись, когда жених был совсем маленьким, но до сих пор они каждую неделю вместе обедают для обсуждения вопросов воспитания.
Сейчас их сыну уже за 40, он сам может кого-нибудь воспитать, но традиция обедов осталась. И если мачехе что-то понадобится, мама моего жениха в лепешку разобьется. Вот такая семья. Своеобразная, но очень дружная.
- В моей семье есть традиция: по папиной линии всем первенцам из поколения в поколение дают имя Николай. На мне традиция прервалась. А я, узнав, что у меня будет мальчик, сразу поняла, что дать ему другое имя не могу и не хочу. Поэтому родился у меня Николай. Николай VI. В честь его деда и прадеда.
Ну, раз такая святая традиция, которую нельзя прерывать (а то земля налетит на небесную ось) - могли и девочку назвать Николай)
Соблюли 😁
«Всегда готовим в воскресенье по очереди завтрак — сегодня готовил муж. Такая семейная традиция»
- 3 года назад решили с девушкой разнообразить вручение подарков на Новый год. Вместо угадаек «чего хочет вторая половина» мы написали на бумажках желаемые подарки и вместе с ними добавили в мешок бумажки со всякой дешевой ерундой.
В первый Новый год девушке досталась кружка с новогодним рисунком. Второй раз она вытянула пакетик с семечками. Расстройству не было предела. Но у нас честный розыгрыш, поэтому дарим ровно то, что вытянула рука счастливчика.
И вот настала очередь новой попытки. Она не догадывается о том, что предстоит получить. Не изменяя традиции, она вытянула не совсем то, что хотела. Ее ждет набор тряпок. Не везет ей в играх, пускай повезет с парнем. Примотаю к тряпкам то, что она хочет. Подпишу как акцию.
- Каждые выходные в нашей семье происходит одно и то же действо — это уже традиция. За завтраком, когда вся семья сидит за столом, а кошка Милок крутится неподалеку, вторая кошка Булка решает, что ее все бросили. Она встает в драматическую позу посередине комнаты и начинает утробно голосить: «Ой, одна-у-у-у я осталась, одна-а-а-у!» Вся семья с кухни начинает кричать ей «Булочка, мы зде-е-есь!» И тогда Булочка воссоединяется с семьей.
«Каждый Новый год мы печем торт. Мы совсем не кондитеры. Но посмотрите, какой путь мы прошли: от нашего первого торта до нынешнего»
- Недавно с коллегами разговорились о путешествиях. И одна история нас особенно зацепила. У одной из коллег есть семейная традиция, которой в этом году исполняется уже 30 лет.
Каждое лето вся семья едет на озеро Алаколь. Когда все начиналось, ей было всего два года. Сначала она ездила с родителями, а теперь — уже и со своими детьми. И знаете, нас поразило даже не то, что они столько лет выбирают одно и то же место. А то, что в течение всего года их согревает мысль «скоро мы снова все соберемся на Алаколе».
Какими бы ни были заботы, работа или сложности, есть одна неизменная точка на карте, где рядом родные, привычные вечера, разговоры и ощущение дома. Наверное, именно из таких маленьких традиций и складываются самые большие семейные воспоминания... А потом они незаметно переходят уже к следующему поколению.
И возникла мысль, что каким бы ни был этот год, что бы ни происходило в жизни или между ними — они выбирают снова и снова время друг с другом.
- В семейном фотоархиве очень много фотографий на фоне этой колоннады: родители, бабушки, дедушки, тети, дяди и т.д. Есть даже фотографии, когда она только построилась. А это 1934 год. Только у меня такой не было. Теперь есть.
- На дни рождения детей (их 4) и мужа я пеку им торты. А на мой день рождения — они мне. В этом году на ДР мужа я была в роддоме, но я просчитала и эту вероятность: приготовленный торт стоял в морозилке, а дети его день в день украсили. И еще одна маленькая, но важная традиция. Как бы ни прошел день, на ночь мы с мужем говорим друг другу, что любим друг друга, а не уходим в ночь в состоянии обиды.
- Каждый год моя мама приносит нам календарь. Большой, настенный, с изображением грядущего символа года. Мне кажется, что иногда она торопится, чтобы я сама не купила. Я на этом календаре в первых числах января начинаю обводить рабочие и выходные дни мужа. Смотрю, когда он отдыхает, в какие праздники работает, отмечаю на 3 месяца вперед. И знаете, это ведь традиция уже. Это дает ощущение стабильности — все видно и все отмечено. Хочу, чтобы каждый год, как можно дольше, календарь приносила мама.
«Мой идеальный финский хлеб. Бабушка пекла, мама пекла, и я пеку»
- У нас в семье было принято называть друг друга уменьшительно-ласкательными либо смешными прозвищами. Мария — Маня, Борис — Бобочка, Людмила — Люся. И только мой сын категорически отрицает любые прозвища и ласковые словечки. Всегда просит называть его строго по имени. С трех лет. У нас завелся герцог, не меньше.
Моё имя Вероника. Мама пыталась звать меня Ника...
Не прижилось)
Тётя звала меня Виринея.
- Есть у нас семейная традиция — залезать под водопад Кейла хотя бы раз в сезон, подышать влажным воздухом. Мои родители в день знакомства пошли пешком до этого водопада. Шли полночи, примерно 9 км до водопада и столько же обратно. Я периодически проезжаю этот маршрут на велосипеде от дома до водопада: 30 км туда + 30 км обратно. Своеобразное место силы для нашей семьи.
- Когда я была маленькая, мой папа сделал мне альбом — рисовал в нем, клеил наклейки. Папы давно нет, но альбом всегда со мной. Я решила, что это прекрасная традиция и в ожидании малыша уже начала делать альбом для своего ребеночка. Будет у нас новая традиция сквозь года.
- Перед каждым Новым годом каждый член семьи выбирает в магазинах себе по одной стеклянной елочной игрушке. Именно стеклянной. Когда наряжаем елку, то внутрь игрушек засовываем бумажку с желанием и через год читаем — сбылось или нет.
Раз в несколько месяцев мы всей семьей лепим пельмени в морозильник. Под фильмы, посреди комнаты, рассказывая о чем-то интересном из жизни. Еще от моих родителей так пошло. Люблю эти моменты, всем весело, никто не торчит в телефонах.
А на день рождения детей каждый год надуваем полную комнату шаров — от 100 до 300 штук. Просыпаются в полной комнате шаров. Бегают в них, а потом все дружно на них плюхаются и лопают, потом убирают остатки.
«Кузнецовский фарфор моей прапрабабушки. Очень ценный и любимый»
- Наша семья и семья папиной сестры всегда каждое лето приезжали на Кубань в дом прабабушки. Мы из Калининграда, они из Воркуты. Сейчас продолжаем эту традицию, хотя уже не каждый год получается. Воркутинцам удается каждый год приехать, а остальные — по возможности. В прошлом году я с мужем из Еревана приехала, сестра с младшей дочкой из Калининграда, племянник из Волгограда. А вообще, привезти свою вторую половинку в дом бабушки на Кубань это как своеобразная проверка на «нашесть».
Домик маленький, не все там помещаются, в каждой комнате ночует от 2 до 4 человек, поэтому иногда пары спят в палатках во дворе нашего домика. Когда были детьми, спали на матрасе на полу сразу по несколько человек.
У всех были свои обязанности: кто-то дом убирает, кто-то половинки трясет, кто-то ягоды на компот собирает. Нас, детей, стабильно было 7 человек, плюс иногда двоюродных привозили. Ходили играть в футбол, баскетбол, волейбол, теннис на школьной поселковой площадке. Запускали воздушного змея.
Обязательно ходили в поход на реку Кубанский Ерик, на костре варили уху, готовили чай. Сейчас традицию приезжать в дом бабушки сохранили. Даже уже новые члены семьи рвутся туда ездить как можно чаще (как мой муж, например). У моих племянников, которым уже 30 лет, тоже настрой продолжать ездить туда и собираться там всем вместе из разных городов. Я считаю это самой важной традицией нашей семьи. Это совместное проживание летнего отпуска с родными ни с чем не сравнится по значимости!
- Этой фотографии 30 лет. Когда-то это была наша семейная традиция: раз в год папа собирал нас всех, и мы шли в фотостудию. Мы красиво одевались, садились перед камерой — и получалась память на всю жизнь. Сегодня эти черно-белые кадры — часть нашей истории. То, что хранит тепло того времени и напоминает, как важно быть вместе.
Мы тоже раньше каждый год собирались родственниками и фотографировались в ателье. Тети, дяди, двоюродные сестры. Кто-то приезжал из других городов
- Муж вечно просил оливье, а потом вздыхал, что вкусно, но не как у мамы. Я уже и домашний майонез делала, и огурцы сама солила — все не то. Как-то пришла в гости свекровь, я подала ей оливье. Она поковыряла вилкой и такая: «А ну дай-ка мне кефирчика!» Смотрю на нее круглыми глазами, а она как ни в чем ни бывало плещет кефир в оливьешку. Говорит такая: «Вот теперь сочно, как дедушка любил». Вот тут-то я и поняла, что три года пыталась разгадать рецепт окрошки, а не салата.
Зачем разгадывать, если можно спросить?
Или муж вполне мог делать сам, если ему недостаточно вкусно
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