20+ историй о милых сердцу семейных традициях, с которыми жизнь наполняется уютом

А у меня первая часть. Она такая волшебная! Жду выхода нового сериала. Даже не буду писать, сколько мне лет. 😀 Причем фанатом Гарри Поттера я стала довольно поздно. Когда он вышел, я первую книжку прочитала, фильм посмотрела и совсем не прониклась.Спустя много лет я заново посмотрела и прочитала его с ребенком. И понеслось... Ребенок то уже давно не фанат Поттера, а я наоборот. Так как я сама креативная, то я оцениваю каждую деталь: и выдуманных персонажей, и декорации, и костюмы, и грим, и компьютерную графику,...