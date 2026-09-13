20+ светлых историй из цветочных магазинов, где из эмоций можно собрать хоть целый букет

Цветочный магазин — место, где пахнет не только розами и хризантемами, но и уютными, теплыми историями. Концентрация эмоций и ироничных моментов здесь порой просто зашкаливает. А флористы и работники магазинов регулярно становятся свидетелями самых разных курьезных и радостных ситуаций. Ведь за каждым заботливо собранным букетом стоят колоритные знакомства, душевные разговоры и неожиданные признания.

Ровно год один парень писал нам в директ. Он писал нам целый год. Спрашивал цены, интересовался разными сортами, просил показать букеты. Но так ни разу ничего и не купил. И знаете, у меня ни разу не возникло мысли перестать ему отвечать. Наоборот, каждый раз мы спокойно консультировали, помогали с выбором, подсказывали. Я почему-то была уверена, что однажды он все-таки придет. И вот однажды он зашел к нам в магазин. Оказалось, все это время он готовился сделать предложение своей девушке. Он хотел белые розы. Мы вместе собрали букет, обсудили каждую мелочь. А потом выяснилось, что ему ехать очень далеко. И мне так хотелось, чтобы эти розы доехали идеальными, что мы отдали ему наш большой бак, налили туда холодную воду, купили три пакета льда и помогли все разместить в машине. Через несколько дней он вернулся. Принес наш бак и торт. Просто в знак благодарности. Мне было так приятно. ayazhantulegenova Тетя Мотя только что Очень добрая история. А терпению продавца только обзавидоваться. Очень приятная человеческая связь получилась. Ответить

Захожу в цветочный магазин, чтобы купить букет жене. Стою и выбираю цветы, как вдруг вижу: заходят мальчик и девочка, на вид обоим лет 7-8. И тут девочка выдает такую фразу:

— А купи мне розочку.

На что парнишка ей спокойно отвечает:

— А может, я тебе так 200 дам и ты уже замолчишь наконец?

— Логично, куплю лучше шоколадку и поделюсь с тобой!

Лично мне кажется, что они созданы друг для друга. Я прям уверен в этом! © Палата №6 / VK Тетя Мотя только что Ахаха, мило как. Лучше шоколадка, конечно) Мне мой муж на 15 лет совместной жизни подарил огромный торт из сникерса. Вот это было подарок, так подарок 😂 Ответить

Девушка работает флористом. Уж очень ей нравится дарить людям улыбки

© xxlvizzaxx / Pikabu Тетя Мотя только что Вы супер красивая девушка. Если вы так относитесь к своей работе, то большая молодец. Я бы сама у вас букет заказала ❤️ Ответить

Пришла к нам в цветочный на собеседование Настенька. На вопрос, почему мы должны ее взять, она ответила: «Потому что я люблю цветы так, как не любит никто». Начался испытательный срок, и первое, что меня поразило в ней, это то, что сразу по приходе на работу она подоткнула юбку и пошла драить полы в холодильники, мотивирую тем, что «Цветы любят чистоту». На следующий день сумма выручки за день превышала обычную в несколько раз. Я тихонечко стоял за дверью, в магазин зашли двое мужчин и начали топтаться около недорогой хризантемы. Настенька влетела к ним, начала что-то горячо говорить. Ошеломленные, они вышли из холодильника, где Настенька начала их одевать в красивые платья (упаковывать) и заворачивать в теплую одежду (газету). Люди вышли на улицу, оставив, наверное, раз в пять больше денег, чем планировали. Она щипала цветы, преображаясь в цветочного стилиста и делая им прически и педикюр. Она устраивала им свадьбы и утренники. Проработала она около полугода и внезапно уволилась, позвонив поздно вечером и сказав, что завтра не придет. © ProstoSlon / Pikabu Гога Д. только что Ахаха, она не продавец, она цветочный ЗАГС, салон красоты и ателье в одном лице. Хризантема пришла за 100 рублей, а ушла замуж Ответить

Работала флористом, и клиенты часто приносили нам фотографии букетов, по которым мы им составляли композиции. Однажды пришла женщина и говорит: «Мне тут сказали, что вы делаете букеты по фотографиям». Мы говорим: «Конечно». И тут она протягивает фото свекрови. Со слезами от смеха исполнили ее просьбу. © Подслушано / Ideer Katie M. только что А что смешного? Наоборот хорошая идея: создавать букеты по фото того, кому их подарят. Индивидуальный подход) Ответить

Жена автора работает в цветочном салоне. При распаковке цветочков обнаружила в коробке вот такого товарища, прибывшего прямиком из Голландии

Перед первым сентября пошли с мужем в цветочный магазин. Он разглядывал цветы, я — другие, стояла в соседней комнатке. Слышу, хозяйка магазина говорит продавцу:

— Вон тому мужчине сделай скидку, 20%.

На резонный вопрос продавца: «А почему это?» — она ответила:

— Он букеты для жены всегда составляет сам, мне это нравится.

Вот так я и узнала, что мой большой сильный мужчина еще и букетики составляет для меня. © Подслушано / Ideer Тетя Мотя только что ЭТо кому же он столько букетов носил, что запомнила его Ответить

Встретил давнего друга. Разговорились.

— У меня своя точка. Тебе если цветы нужны будут, ты заходи! Как другу сделаю!

Захожу в один из дней в ларек, а знакомого не вижу. Стоит его напарник.

— Почем букет?

— Тысяча.

Тут подходит давний друг.

— Вот такой мне понравился (указываю на тот же букет)

— Тебе, как другу, за две тысячи сделаю!

— А твой напарник сказал, что тысяча.. (улыбаюсь)

Глаза у него забегали. Что-то промямлил невнятное. Я развернулся и ушел. Мужик вдогонку крикнул:

— Ну, давай за косарь сделаю... Как другу!

В итоге купил в другом месте абсолютно такую же корзинку за 500. © emin177 / Pikabu Тетя Мотя только что Ваша дружба стоила косарь.Довольно бюджетная однако 😂 ЭТо он вас еще "братом" не назвал, так бы все 2 или 3 Ответить

Мужчине подарили такой вот букет на работе. Вот что значит полезный и вкусный подарок

У меня прикол был. Зашел в цветочный магазин купить букет. В магазине продают всякую подарочную лабуду: игрушки плюшевые, конвертики, шарики. И цифры-свечи на торты. Ну и висят эти циферки по порядку от 0 до 9. Я такой стою и спрашиваю: «А зачем цифра ноль? Есть такие, которые в ноль лет день рождения справляют?» Продавщица на меня как на Форреста Гампа посмотрела... © SandorKlegane / Pikabu Тетя Мотя только что Мне вчера муж звонил. Говорит набери меня, а то я телефон найти не могу 😂 Ответить

Нужно было купить цветы, а у нас в городе в центре один крупный рынок цветов.

Приехал, хожу выбираю. Подходит ко мне женщина и спрашивает:

— Вам цветы нужны?

— Да, а что?

— У нас тут магазин цветов неподалеку, можете пойти со мной, у нас дешевле.

Пошли мы с ней. Она по пути рассказала про цветы, про их питомник. Буквально два квартала — и мы на месте: небольшой магазин цветов. Все чисто и аккуратно, внутри холодильная камера с цветами.

— Почем у вас эти розы?

Оказалось, дешевле где-то на 35%! Ого, думаю, вот это повезло. Купил вместо 15 роз 25! Визитку дали, говорят: скидки постоянным покупателям, акции. Ну, думаю, далеко пойдете с таким подходом к делу, все бы так работали!

© KuragaNedorogo / Pikabu Тетя Мотя только что У нас на рынке максимум расскажут, почему именно их роза самая лучшая, а потом окажется, что соседний продавец продаёт такую же на 500 рублей дешевле Ответить

Девушка открыла для себя зефирную флористику. Этот букет из домашнего зефира. Выглядит очень вкусно и красиво

Первые цветы, которые я подарил своей будущей жене, были лилии. Ей цветы понравились, но она сказала, что запах у них очень сильный. На свадьбу я выбрал букет тоже с лилиями, но мне в цветочном магазине сказали, что есть вариант с лилиями практически без запаха. На этом и порешили. Уже после свадьбы, просто так, тоже решил подарить жене цветы. Памятуя о том, что можно купить лилии без запаха, зашел в цветочный. Попросил лилии, но без запаха. Мне ответили что-то невнятное и тут мой взгляд падает на красивый букет с лилиями. Принюхался — не пахнет.

— А эти, — спрашиваю, — без запаха?

— Да, можно и эти.

Они как-то замялись, но я не придал этому значения.

— Заверните.

И понес, гордый, цветы домой. Подарил жене. Она посмотрела и говорит:

— А ты в курсе, что это искусственные цветы? Ты специально такие купил?

Это был провал. Больше я лилии не покупал. © .BOP4YH / Pikabu Гога Д. только что И деальная история про то, как желание угодить жене доводит до искусственных лилий 😂 Ответить

Работаю в цветочном. Зашла бабуля и спрашивает:

— Внученька, а что у вас самое дешевое, рублей за 50?

У нас можно делать скидки, но не выше определенной суммы. За 50 не было ничего, о чем ей и сообщаю. Тогда она стала расспрашивать что да почем. В итоге продаю ей одну хризантему за 70 (хотя цена у нее 140). Бабуля начинает причитать, что очень дорого.

Я ей и упаковку не посчитала, хотя должна была. Бабулька забирает этот цветок, платит и уходит. Что же, я сделала все, что смогла, записала этот цветок на себя. И захотелось мне выйти в уборную, а это надо идти в рядом находящийся торговый центр. И по пути в самом ТЦ я вижу эту бабулю с подругой и кучей цветов. И невольно слышу их разговор.

— Смотри, сколько цветов насобирала, а потратила всего 500. Вот и соберу Людке букет на юбилей. У нас тут цветочных полно.

И при этом начинает своей подруге совет давать, как купить дешевле эти самые цветочки. Теперь никому скидки не делаю, если сами не попросят, и тем более не выше положенного. © NainaGreen / Pikabu Тетя Мотя только что Ой, у нас такая есть бабка. Пойдет на рынок Ой, мне 1 картошечку, на супчик. одну луковицу. Так и собирала. А у самой сын достаточно успешный и деньги присылает Ответить

А тут у нас очередная красота. Девушка работает флористом и создает вот такие букетики

Продавала розы на Невском, шло туго, хоть и выходные. Меня не спасали даже образ цветочницы, плетеная корзинка и романтическая музыка из портативной колонки. Время позднее, решила передохнуть. Как только подошла к ограждению набережной, одиноко стоящий молодой человек спросил, почем розы. Я предложила обычную цену и сказала, что могу продать дешевле. Он пожелал купить их все — 33 оставшиеся прекрасные алые розы! Но у него было одно условие: необходимо раздать по цветку каждой девушке из стоящих неподалеку. Договорились. Но он решил еще больше повеселиться и попросил говорить каждой даме, что это цветок от молодого человека, но показывать не на него, а на рандомного одинокого парня. Реакции девушек были самые разные — от ступора до восторга и смеха! Мужчина просто решил подарить незнакомым девушкам кусочек счастья, а может, кому-то он подарил настоящую любовь! © Подслушано / Ideer

Работаю в цветочном. Сегодня пришел дедушка и с порога попросил собрать ему букет из 101 розы. Пока я тщательно подбирала красивые розы, он не мог сдержать улыбку. От волнения исходил магазин вдоль и поперек. Когда я закончила букет, он с восторгом произнес: «Моя маленькая очень обрадуется! Спасибо большое!» Оказалось, букет он покупал своей жене, с которой в браке 40 лет! Пожелала им счастья и загадала себе такую же крепкую любовь. © Подслушано / Ideer Мохнопопая егоза только что Где-то попадалось, что такие букеты озвучиваюс я несколько заранее, чтобы цветы заказать. И собираются такие букеты долго. Кто точно в курсе, подскажите. Ответить

Вот такая вот красота в одном из цветочных магазинов. Выглядит очень уютно

Девушка регулярно покупала цветы. Подбирала самые красивые и каждый раз загадочно улыбалась. Как-то вслед за ней залетает встревоженный парень, машет перед глазами лентой с букета и спрашивает, кто купил цветы. Отвечаем, мол, девушка одна. А он хлопает глазами и говорит, что девушка рассказывала, будто какой-то поклонник дарит ей эти цветы каждый месяц. А он решил разобраться, что за соперник у него объявился. ADME

Я уже 8 лет как владелица цветочного магазина, поэтому моему мужу чаще всего сложно удивить меня какими-то оригинальными букетами. Но надо отдать должное — он сильно старается и у него получается. Несколько месяцев назад пришел домой с красивым букетом для меня и с еще более красивым букетом для нашей 2-летней дочери. Это было впервые, я прям разрыдалась от милоты, а на следующий день решила, что теперь в нашем магазине мы будем продавать мини-букетики. Не была уверена, что это станет популярным, но, к счастью, я ошибалась. Мужчины приходили за одним букетом, видели их меньшие копии и в большинстве случаев покупали и их. Кажется, пора моего мужа взять к нам на работу в качестве идейного вдохновителя. © Не все поймут / VK

Когда зашли в цветочный и попросили сделать букет по примеру, а тебе собрали не пойми что

shelyalina

Сегодня шла возле рынка, там рядом цветочный магазин. Вдруг оттуда выходит парень лет 16 с огромным букетом тюльпанов. Он начал подбегать ко всем девушкам, бабушкам, девочкам и дарил по тюльпану. Рядом со мной шла девочка с папой, ей где-то три годика. Когда он подарил ей цветок, она сказала:

— Спасибо, добрая клумба!

Было очень приятно и смешно. © Не все поймут / VK Тетя Мотя только что А парень-то, надеюсь, не растерялся и понял, что получил комплимент высшей детской категории. Потому что «добрая клумба» — это прекрасно. 😂 Ответить

На пятом курсе подрабатывал ночным продавцом в цветочном магазине. И как-то заглянул ко мне парень, покупал цветы для своей девушки. Парню хватало только на 20 роз, но он уговаривал меня продать 21, мол, 21 год ей поэтому хочет именно 21 розу. Не хватало сотки, но эту сотку мне пришлось бы обязательно докидывать из своего кармана. Я решил тогда все же пойти навстречу парню, дал ему свой номер телефона и взял с него честное слово, что эту сотку он мне просто положит на счет. На следующий день мне никаких денег на телефон не пришло, и я, уже мысленно попрощавшись с деньгами, зарекся впредь помогать кому-либо таким образом. Но в следующую мою рабочую ночь парень явился и, протянув мне в руки две сотни, убежал. На мой крик: «Мол, ты же мне только сотку должен!» — он лишь отмахнулся. © ABettik91 / Pikabu

Мужчина сменил много работ, но в итоге выбрал работу в цветочном магазине и стал флористом. Это его первый сборный букет на 16 тысяч

Шел сегодня вечером домой. Передо мной шла молодая девушка с сыном, и по разговору я понял, что у матери день рождения. Малый шел аж светился весь от счастья и рассказывал:

— Мамочка, когда я вырасту, я буду дарить тебе много-много цветов.

И тут как раз проходят мимо цветочного ларька. Мальчик подбегает к самому большому вазону, обнимает огромную охапку белых роз и говорит:

— Вот такой букет я подарю тебе, мамочка!

И тут мужчина-продавец выдает совсем неожиданную фразу:

— Нравится — забирай!

Тут мама начинает отнекиваться, но продавец ее уговорил, в итоге ребенок счастлив, мамочка с огромным букетом роз, а я чуть не плачу от умиления. © Не все поймут / VK Katie M. только что Лучше выучись, найди хорошую работу и купи себе квартиру, сынок)) А маму вози на отдых и оплачивай хороших врачей. Ответить