17 простых историй о людях, которые своими добрыми делами делают мир чуточку лучше
Мир не без добрых людей — и наша статья тому доказательство. Сегодня мы с вами поговорим о жизненных и душевных историях, о доброжелательности обычных людей: поступки незнакомцев на улице, внимательность соседей, и сочувствие продавцов в магазине. Эти трогательные истории про добро, которое живет рядом с нами каждый день.
- Случилась со мной недавно одна добрая ситуация. Пошла в продуктовый, а собаку, чтоб не заводить внутрь, оставила на входе. Уже на кассе слышу разговор папы с дочкой. Он спрашивает: «Это же для собак игрушка, ты зачем ее взяла, у нас же нет пса?» Девочка ответила, что увидела собачку у входа и хотела бы ее порадовать, поэтому положила в корзину пищалку. Я повернулась и сказала, что собачка у входа моя и что если она хочет, то может погладить ее. Вышли, поиграли немного с псом, и тут подходит папа девочки с пакетами продуктов. И протягивает ей ту самую игрушку, которую она хотела подарить. Собака была жутко счастлива, да и я тоже. Отец ведь мог просто оставить игрушку на кассе, как случайную, но он решил последовать порыву дочки и все же купить ее.
- Когда я была маленькая, жили мы как все, по средствам, не очень-то богато. Так вот одна из соседок, пожилая женщина, периодически отдавала мне вещи своей молодости. Это была очень стильная одежда и украшения, в очень хорошем состоянии. А потом я начала замечать, что вещи не такие уж и старые. И некоторые мои сверстницы сейчас носят точно такие же. Так я и поняла, что она переживала за меня и понимала, как важно в подростковом возрасте выглядеть красиво, поэтому придумала такой необычный способ помочь.
- Недавно пришла в кафешку посидеть за чашечкой кофе. А за соседним столиком сидели две девчонки, школьницы еще по виду. Так вот, наблюдаю за ними, вспоминаю свою юность, и тут замечаю, что одна из девушек заказала себе десерт, а вторая, видимо, нет. И просто сидит за пустым столиком, смотрит на подругу. Так мне жалко стало девчонку, что я подозвала официанта и попросила его подать и ей такой же десерт за мой счет. Вы бы видели ее глаза! Сначала она, конечно, растерялась, а после, представляете, говорит подруге: «Давай вместе попробуем?» Ну как же эта малышка доброжелательна!
В доме этой девушки расположена пиццерия. И однажды она решила сказать владельцу, что в холодные вечера люди с удовольствием съели бы что-то горячее, а готовить не всегда хочется. Так что было бы разумно запускать особые акции в соцсетях в такую погоду.
Владелец заведения не только услышал ее, но и позже, когда она случайно забежала к ним в кафе, подарил пару кусочков пиццы в благодарность.
- Во дворе нашего дома стоит коробка с крышкой. И мой муж решил, что она отлично сойдет за цветочный горшок, только вот у птички были на нее другие планы. Она свила гнездо в коробке! Дворовой кот вечно пытался пробраться к «гнезду», но мама-птица не давала. И вот сегодня слышу, как муж серьезно говорит коту: «Ну некрасиво же так поступать, там все-таки семья живет», и убрал коробку повыше, где кот не достанет птенчиков.
- Я работаю флористом, и недавно у нас была очень необычная ситуация. Приезжает клиентка, которая цветов заказала тысяч на 100 где-то на свою свадьбу, и говорит, что свадьбы не будет. Понимает, что предоплата не возвращается, но, мол, хоть цветы зря не переводите. А потом, знаете, уже на выходе из магазина оборачивается и спрашивает: «А вам же, наверно, нет разницы, куда эти цветы пойдут, на свадьбу или на другое мероприятие?» Я сказала, что, конечно, можем доставить, куда скажете. И она попросила нас оформить цветы в букеты и отправить в дом престарелых. Курьер потом делился, как трогательно бабулечки радовались внезапному подарку. Это очень трогательный поступок.
- Разбирала свой гардероб после зимы, собрала огромный пакет ненужного. И резко вспомнила, что скоро в гости должна зайти подруга, а у меня холодильник пустой! Схватила куртенку, которая лежала поверх пакета, и побежала в продуктовый. Стою на кассе, а впереди меня бабушка считает мелочь, не хватило ей денег. Я машинально лезу в карман куртки, чтоб помочь, и достаю конверт! Тут же вспомнила, что в том году откладывала деньги на оплату квартиры, спрятала «НЗ» и напрочь о нем забыла. Вот так и бабушке помогла, и сама в плюсе осталась.
Автор рассказывает, что увидела в магазине: продают по дешевке залежавшиеся неказистые тыквы. И так ей стало жалко их, что она их купила. А в придачу взяла на скидках горшок с хризантемами. И только посмотрите, как в итоге здорово оформила балкон
- Однажды зимой у меня никак не заводилась машина. Мороз на улице, детей надо в сад и школу развести, у самой куча дел, а она ну ни в какую! Не сдержалась, расплакалась прямо за рулем, и тут стук в окошко. Какой-то парень с собачкой гулял, увидел, в чем дело, и предложил помощь. Я так перенервничала, что даже не запомнила его лица. Но теперь каждый раз, когда завожу машину, вспоминаю его добрым словом.
- День был какой-то суетной с самого утра. Торопилась сильно, только собралась переходить улицу, как какой-то мужчина в возрасте окликнул меня: «Стойте, не уходите!» Я ничего не понимаю, а он уже подошел, присел на одно колено и завязал мне шнурок. «Не хотелось бы, чтобы вы споткнулись из-за них», — сказал и ушел. Мне так странно и неловко было. Абсолютно незнакомый человек обо мне позаботился.
- Моя дочка все никак не могла найти общий язык с отчимом, моим новым мужем. Она в хороших отношениях с родным папой и, понятное дело, отчима всерьез не воспринимала. Но сейчас у нее начался сложный подростковый период, первая любовь. А на днях поругались они с парнем. Вот сидит она вся грустная у подъезда на лавочке, муж пошел к ней поговорить. Не знаю уж, о чем была речь, но он ее приобнял, а когда они вдвоем зашли домой, то дочь произнесла: «Спасибо большое, папа, за совет!» Никто из нас не смог сдержать чувств от радости.
- У меня возле дома есть большой супермаркет. Так вот, очень часто в нем видел бабушку-старушку, причем не в продуктовом отделе, а в книжном! Вчера снова прихожу и вижу картину: сотрудники магазина специально поставили у книжных рядом диванчик, чтобы бабушка могла присесть, пока изучает томики.
- Ночь уже, почти 12 настукало, слышу возню в подъезде. Сразу пошла в глазок смотреть, все-таки у меня там коляска стоит, мало ли. Смотрю, а там ребята-подростки пришли поздравлять своего друга с днем рождения. А тот еще шикает на них, мол, не шумите сильно, соседей разбудите. Так приятно сразу стало на душе.
- Были с мужем в строительном магазине у дома, купили разное по мелочи для дома. Только зашли, и стук в дверь. Смотрим, мужик незнакомый, говорит: «Там в магазине на кассе ваш кошелек остался, заберите, пока не закрылся». Мы бегом туда. Оказалось, что кошелек выпал из кармана на парковке, кто-то заметил и занес в магазин, а продавщица не только сразу узнала, чей, но и вспомнила, что мы только что обсуждали, что мужу рано утром улетать надо! Вот она и попросила этого мужчину догнать нас и попросить зайти за пропажей. Трудно даже подумать, сколько нервотрепки было бы, если пропажа портмоне обнаружилась среди ночи в аэропорту.
А концовка должна быть такой:" Как хорошо, что этот мужчина нашел нас и отдал портмоне. Удачи ему!"
Автор поста рассказала об очень доброй истории, которая произошла с ней. Она поехала забирать телевизор, который отдавали даром. Так эти люди не просто отдали ей его, а очень качественно упаковали, потом объяснили, как правильно снять всю упаковку
А после, уже дома, соседка помогла ей донести его до квартиры и даже установить. В наше время можно только радоваться такой счастливой цепочке добрых дел.
- Стоим мы с сыном на кассе в продуктовом магазине. А перед нами мальчишка лет 13. И вот конфуз, он не рассчитал, и ему не хватало немного денег. Конечно, начал суетиться, хотел перевзвешивать бaнaны, но я предложила доплатить за него. Так все прошло бы намного быстрее, а сумма не очень существенная. Так вот, идем домой, а сын задумчиво молчит, а потом выдает: «Мам, хорошо, что доплатила за мальчика. Это был добрый поступок. Люблю». Как же мне было приятно, я впервые видела, что сын гордится мной.
- Последний вечер на море, купила экскурсию на кораблике, отплытие через 10 минут. Поднимаюсь на борт, а матрос вдруг отказывается меня пускать, мол, мест больше нет, хотя я вижу, что корабль полупустой. Я в непонятках, а матрос подходит ко мне и вполголоса говорит: «Девушка, там на борту шумная компания день рождения праздновать собиралась, не надо вам с ними. Через 20 минут отправляется другой корабль, пойдете на него бесплатно!» И правда, на следующем кораблике было тихо и очень уютно, и мы любовались потрясающим закатом под приятную музыку.
Вот так матрос обломал девке всю веселуху! А та так старалась на халяву чифирнуть!
Согласитесь, приятно читать эти трогательные истории. А у вас есть опыт подобных ситуаций? Поделитесь с нами в комментариях.
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