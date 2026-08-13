20+ жизненных историй о совпадениях, которые встречаются редко, как пятилистный клевер

Иногда кажется, что наша жизнь подчиняется законам хорошего кино или тщательно написанному сценарию. Бывает, мы годами не встречаем знакомых в своем дворе, а потом случайно сталкиваемся с одноклассником в чужом городе, находим семейные реликвии на барахолках или встречаемся глазами в электричке со своими дальними родственниками. Эти жизненные истории показывают, что случайности происходят рядом с нами каждый день.