20 простых историй про людей, которые попали в мир бизнес-класса и получили впечатлений на год вперед
Человеческое желание вкусить богатой жизни вполне понятно: мир полетов бизнес-классом, элитных квартир и дорогих машин кажется таким привлекательным! Только вот, окунувшись в этот мир, можно как получить добрых впечатлений на всю жизнь, так и остаться в полном недоумении — и вот за это были уплачены мои деньги?
- Летела как-то в юности из Рима в Париж. Прихожу — самолета нет. Я в панике к сотруднику — он меня посылает к другому выходу. Говорит, вам в бизнес-класс! Зашла, села. И тут перед самым взлетом в салон выходит пилот и такой мне: «На выход». Думаю, ага, левый посадочный мне дали. В общем, летела в кабине с пилотами.
- Плыл паромом из Уругвая в Аргентину с дочкой 3 лет. На кассе предложили купить ей детский билет в бизнес-класс. Ну я и взял: себе эконом, дочке бизнес. При посадке пошел сразу в бизнес. Мне говорят, что у меня эконом, и мне не сюда, а я выдаю с удивлением: «Дочь одна тут будет? Под вашу ответственность?» В общем, с легкой руки администратора на пароме мне сделали апгрейд до бизнеса. Разница только в сиденьях, на самом деле. А, ну и вид из панорамных окон, так как бизнес-класс на носу парома.
- Муж рассказал: девушка заказала такси бизнес-класса. Съездили в цветочный, она вышла с большим букетом, села на переднее сиденье и давай делать селфи с цветами. Покрутилась-покрутилась, а потом спрашивает вдруг: «А можно, чтобы вы со мной и цветочками сфоткались? Я лицо замажу!» Он отказался. Тогда она попросила хотя бы сделать фото с его плечом и взяться за руки на фоне цветов, взамен сунула 500 рублей.
«Летел бизнесом из Гуанчжоу в Москву, на обед попросил китайский сет. Вот такую красоту принесли»
Главное - чтобы самолёт сильно не тряхнуло, пока суп не съеден
- Вожу премиум-такси. Забираю из центра пожилую даму и ее сына. Рядом с ними на тротуаре стоят две гигантские вазы. Даму посадили. Подхожу к сыну, смотрим на вазы. Говорю:
— Они в салон не влезут.
Он соглашается. Решаю, что диалог как-то не закончен и надо добить аргументом:
— Это ж сколько одна такая весит?
— Да кило 60, не меньше.
— Это в лучшем случае.
— Угу.
Пауза.
Поднимает на меня глаза и вдруг спрашивает:
— А вы что, хотите их с собой взять?
— А вы нет?
— Да нет, это не мои.
- Муж занимался пластиковыми окнами. Позвонила бабуля — хочет дачу застеклить. Машины у нее нет, попросила отвезти туда и обратно. Муж согласился. Встречает — обычная старушка, с сумкой в клетку. Поехали на замер, посчитали. И тут бабуля вдруг заявляет: «Ты мне самые лучшие давай ставь».
Веранда большая, окон на 300 тысяч получилось. И то уже со скидкой. Муж бабушку пожалел, сразу процентов 10 скинул. А она говорит: «Чего дешево-то так, ты мне ерунду какую не ставь». Ну посчитал ей еще плюсом 100 тысяч. Говорит: «Вот, теперь нормально. Поехали теперь ко мне домой, я тебе денег дам».
Возвращаются в Москву. Куда ехать-то? А бабуля: «Да вот, в Строгино, в ЖК „Алые паруса“». А это, если кто не знает, один из первых элитных комплексов в Москве со своей набережной, торговыми центрами. В общем, бабушка оказалась какой-то владелицей заводов-пароходов в Оренбурге. Решила к сыну поближе перебраться в Москву — на пенсию, так сказать. Квартира у нее огромная, вся в мраморе, вид на реку. Все, как надо. И она из той самой клетчатой сумки достает часть денег. Еще часть откуда-то из закромов принесла.
Осталась довольна своими новыми окнами. А муж после этой истории никогда теперь людей по одежде не судит, потому как потом в жизни еще не раз встречал вот таких вот невзрачных миллионеров.
Вот фартануло-то с заказчиком. И в прямом, и в переносном смысле вышло -- крутились серьёзные бабки.
«Еда в бизнес-классе Эфиопских авиалиний»
- Работал курьером. Однажды привез еду из фастфуда в элитный ЖК. На лестничной клетке встречаю мужика, а он радостно: «О, это мой заказ!» Спрашиваю номер квартиры, и он называет неправильный. «Не та», — говорю, и иду к нужной. И тут он вдруг меня обгоняет и открывает дверь своим ключом. «Погоди, ты не понял, — говорит, — это тоже моя квартира! Все квартиры на этом этаже мои!» Было невероятно забавно наблюдать за его гордым выражением лица. Ну круто, чувак, я рад за тебя, только зачем мне эта информация?
Вывод: чем меньше имеешь квартир -- тем меньше шансов облажаться перед курьером.
- На стойке регистрации меня спросили: «Английским или турецким владеете»? Я удивилась — впервые такой вопрос слышу, но сказала: «Да». Хотя вообще-то не владею. На посадке мой посадочный отрывают и меняют, я возмущаюсь: «Вы мне место поменяли, что ли?!» Сотрудница молча дает другой талон и улыбается. Позади люди, и я с возмущением ухожу в рукав, сердито захожу в салон и только на входе смотрю на билет. И даже тогда не сразу доперла, что мне, оказывается, дали бизнес-класс.
Те, кто понял логическую свять между началом и концом истории, объясните мне, пожалуйста!
- Живу напротив Москва-Сити в ЖК бизнес-класса. И знаете, что меня возмущает? Что тут нет обычных человеческих супермаркетов. Только элитные, с эко-продуктами. И мне тупо негде купить сникерс, надо ради несчастной шоколадки доставку заказывать. Вот тебе и бизнес-класс...
Она что, не может сразу 20 сникерсов заказать в доставку -- так и заказывает по одному ?!
«Летел бизнес-классом. Панели в салоне были скреплены скотчем»
О, это вы ещё не летали в самолетах Ту-154 в начале 90-х по маршруту Москва Баку - вот где был самый треш! В салоне всё тряслось и болталось, я уже думала, что, вообще, не долетим, но, к счастью, долетели.
- Я на своих прическах и косах заработала себе на трехкомнатную квартиру в классном ЖК в элитном районе. А когда-то мой парень говорил, что я ничего не добьюсь в своем деле, и вообще я фигней какой-то занимаюсь. Ну, и кто кому теперь не пара, Володенька?
Кажется, девушка ещё и новый способ расстаться изобрела - через пост на весь честной интернет 🤣
- Рейс Анталья — Алматы. Прохожу к своему месту и вижу, что там сидит парень. Я сказала, что это мое место, и показала посадочный. Как оказалось, у него было такое же — случился овербукинг. Парень сидел с другом, и никуда не хотел пересаживаться. Подошла к стюардессе и объяснила всю ситуацию. Проверив места, она спросила: «Хотите пересесть в бизнес-класс?» Вы бы видели глаза этого парня, когда я его поблагодарила.
- Вчера впервые ехала на такси бизнес-класса. Бегу сама открывать дверь по привычке, а там мужчинка в костюме, галантный. Хоба — сам открыл. Внутри кожаный салон, водичка. И тут я — со своей кесадильей на вынос, пахну на весь салон. Было неловко, но уж очень комфортно.
«В бизнес-классе авиалиний Нидерландов солонка и перечница выполнены в виде традиционных деревянных башмачков»
- Элитный ЖК. Нам во дворе сделали новую классную площадку, засыпали новый песок — красота. Решила купить набор самых простых игрушек в песочницу для общего пользования, чтобы детям, которые пришли без игрушек, было чем поиграть. Положила вчера вечером в песочницу. Утром их уже нет. Ни одной.
Если реально удивилась, то это наивно. Элитность ЖК, никак не определяет благородство жителей. А ещё, сама малышня могла растаскать "ничейное".
- Вчера сдавали «под ключ» квартиру в элитном ЖК. Трехкомнатная, 15 лямов стоит. И вот финальный день, мы с ребятами красоту наводим, а заказчица ходит с бумажкой и вычеркивает, что сделано. Доходит до светильников в коридоре. А там вместо пяти дизайнерских бра, которые она сама выбирала, мы повесили простые светодиодные панельки.
Она на меня смотрит и шепчет: «А где мои итальянские бра по 40 тысяч?» Я объясняю, что муженек ее позвонил и сказал ставить «что подешевле». Начинается концерт! Она звонит мужу, кричит в трубку: «Какая разница — 200 тысяч туда, 200 тысяч сюда?!» Самое смешное, что эти же люди при выборе ламината полчаса высчитывали разницу в 30 рублей за квадрат.
- У меня был такой случай: я жила в микроквартире и только-только начала сносно зарабатывать. Купила себе шампунь бренда с глубокой философией гедонизма и любви к себе. Баночка очень красивая была. Поставила эту баночку себе в ванную и поняла, что моя ванна не подходит этой баночке, и нужно что-то менять. Через пару месяцев переехала в элитный район.
Только-только начала сносно зарабатывать и... Через пару месяцев переехала в элитный район. Значит, дела пошли в гору. 🤗
«Бизнес-классом лечу, между прочим»
- Полетел я мелкий с отцом в Хорватию, 2001 год был. Летели мы группой туристов от папиной работы, в составе группы была в том числе одна девочка с мамой — очень мне понравились. Сели в самолет. Смотрю в иллюминатор — там почти весь обзор крыло перекрывает. Расстроился. Спросил у папы, где та девочка с мамой, что в душу мне запали? Батя честно сказал, что они в бизнес-классе летят и пальцем ткнул куда-то вперед.
Я, не особо задумываясь, встал с места и, буркнув: «Пойду посмотрю», утопал вперед в этот таинственный «бизнес-класс». Прошел до носа самолета, нашел, где сидят эти дочка с мамой, пообщался с ними немного. А потом очень красивая тетя в форме сказала занимать свои места... И так уж получилось, что прямо за моими собеседниками было свободное место. Да, не у иллюминатора, зато рядом с ними, на соседнем ряду. И я сел... И всю дорогу туда я летел на этом месте.
Меня покормили вкуснющим обедом, выбор был почти как в кафе. Мне никто не сказал: «Мальчик, иди отсюда», и что надо было именно на своем месте лететь. Плюс потом мужик, рядом с которым я сидел, пустил меня к иллюминатору. А там, представьте себе, никаких крыльев, красота!
Батя пришел после взлета, заглянул ко мне, увидел, что я жив-здоров и общаюсь с людьми, и ушел обратно. А вот на обратном пути такого же финта ушами не получилось: весь бизнес был занят, и я летел с папой рядом, благо места были в хвосте и никакого крыла в иллюминаторе тоже не было. Правда, когда принесли обед, я был весьма удивлен — выбора меньше, блюд меньше и вообще как-то грустно.
- Дорогой отель в Баку. Сижу в лобби. Слышу, кошка за входной дверью мяукнула. Подходит швейцар, открывает дверь, кошка заходит и проходит через лобби к ресепшен, скрывается за стойкой. Кайф. Полчаса спустя мадемуазель решила пойти гулять. Швейцар ее проводил.
«Муж доплатил за место, где будет побольше места для ног, и вот как оно выглядит»
- Ездил я как-то устанавливать операционку бизнесмену, который жил в элитной шестиэтажной новостройке на последнем этаже. Зашел в подъезд и ищу глазами лифт. А его нет. Ну, я-то понимаю: в подобных домах лифт может быть спрятан за декором, надо просто тайную кнопочку знать. Видел такое в голливудских фильмах. А быть может, для пользования лифтом вообще нужна магнитная карточка.
Внимательно осмотрел подъезд, тайной кнопки не нашел. Да и геометрия внутреннего пространства не позволяет, вроде бы, разместить межэтажный транспортер. Заинтригованный, позвонил бизнесмену:
— Здравствуйте, я на месте. А где тут лифт?
— Лифта нет.
Порадовался мудрости строителей: владельцы престижных квартир в новостройках люди состоятельные и часто пожилые. На работе они целый день сидят в кожаных креслах, по городу перемещаются в Лексусах, физических нагрузок испытывают мало. Получается, специально для них прямо на дому организовали бесплатный фитнес.
А жильцы сами за себя решить не могут, с лифтом им комфортнее или без???
Впрочем, и в шестиэтажную новостройку не очень-то верится
- Летели мы в Киргизию в июле. Шесть человек, едем в поход на Памир. У всех эконом. На онлайн-регистрации взяли места рядом. Нас пугали очередями в аэропорту, поэтому мы приехали в Шереметьево за 4 часа до посадки. А очередей нет... Быстро сдали вещи, и что теперь делать?
У руководителя какие-то бонусы на карте подключены и накопилось 6 посещений вип-зала. Предложил шикануть, подождать самолет там. Заперлись мы туда в дорожной одежде, рассчитанной на Памирский тракт. С клетчатыми сумками, еле влезающими в габариты ручной клади. Еще и в касках, некоторые в двухслойных пластиковых ботинках — и это в Москве в июле!
И вот сижу я, трескаю халявные эклеры, никого не трогаю. Внезапно приходит сообщение от авиакомпании — мол, мы вам изменили место. Сначала расстроилась, что не полечу рядом с ребятами. Потом смотрю — номер места какой-то странный. А это бизнес... Вот тут я знатно офигела от таких подарков судьбы.
Мы так и не поняли, что это было и в честь чего. Свободные места в самолете были и в экономе, и в бизнесе. Но летела я как королева. Огромное кресло, выдают подушку, плед и наушники. Дорожный набор со всякими мелочами. Всю дорогу смотрела фильмы на терминале. Даже жаль, что лететь всего 4 часа. Еда божественная! Мороженое шикарное! А жареные орешки с того обеда я бережно хранила две недели и съела в самый голодный день похода.
- Вчера приехал на замер в элитный ЖК. Заказчица — дама с каре, в очках, как у Гарри Поттера, и с ноготками длиннее моей отвертки. В квартире — дизайнер с планшетом. Показывает мне проект ванной с джакузи посреди комнаты. Я молча смотрю на несущие стены и трубы. Дизайнер улыбается: «Это легко переделать, да?» Ага, если бы стены были из пластилина, а законы физики — опциональны.
Начинаю объяснять про стояки, несущие конструкции и что «немножко подвинуть трубу» — это как «немножко подвинуть Останкинскую башню». Дизайнер листает планшет и показывает примеры «точно таких же решений». Я смотрю, а там рендеры из фотошопа, а не реальные квартиры. Дама возмущается: «Мы за проект 15 тысяч долларов заплатили!» Мысленно перевожу: на эти деньги можно было бы купить квартиру в моем Выхино и не мучиться с джакузи посреди несущей стены.
Он дизайнер интерьера? Давно? Полчаса? Это не стены перекрасить или мебель подобрать, как он вообще такие задачи придумывает и ставит, если совсем не понимает, о чём речь.
- Живем вроде в элитном для нашего города коттеджном поселке. С одной стороны соседи держат кур, с другой — коз. Да что говорить: пчелы, утки, овцы. Коровы только нет, но, чувствую, скоро кто-нибудь додумается. Выходишь из дома — не черта города, а самая настоящая деревня. А еще сосед недавно трактор купил. Радостный бегает. Кажется, скоро сельсовет откроют.
