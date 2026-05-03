18 добрых историй о людях, чьи слова и поступки сделали лучше даже самый пасмурный день
Даже в самые хмурые дни в нас теплится надежда на лучшее: добрый незнакомец вдруг подбодрит теплой фразой, а близкие придут на помощь в самую трудную минуту. Словно тонкий солнечный лучик прорывается сквозь тучи! И вот она — целая подборка таких историй о проявлениях человечности, от которой на душе так хорошо, будто среди морозной стужи с тобой поделились какао из термоса.
- Записал младшую дочь на стрижку в салон у дома. Возвращается, вся светится. Говорит: «Папа, а тетя с меня денег не взяла!» Не понял. Пошел в салон сам. А парикмахер улыбнулась и молча дает мне в руки свой телефон. Глянул и аж глаза протер — на фото ребенок. Просто очень, очень похож на мою младшую!
Парикмахер Елена говорит:
— Это моя дочь. Она уже выросла, у нее своя семья, она живет далеко, я очень по ней скучаю. А сегодня открывается дверь, заходит ваша дочка. Смотрю на нее... И что-то внутри екнуло, поразительное сходство, видите же...
— Вижу.
— Ну вот. Поэтому и не взяла денег. Вы приводите, пожалуйста, ребенка всегда ко мне. Я очень вас прошу.
— Буду приводить. С условием, что будете брать деньги.
— Денег брать не буду, это точно! Зато я люблю шоколад...
Прошло несколько лет. Дочка сама забегает в парикмахерскую, записывается к Лене. И идет к ней с плиткой хорошего шоколада. Они дружат и в восторге друг от друга. И мы заходим к Лене, делаем небольшие и добрые подарочки.
- Забыла сумку с ноутбуком у метро, в самом проходном месте! Поняла только через 20 минут, в слезах бегу назад. На светофоре тормознула полицейскую машину, попросила подвезти. Меня посадили, едем. Подъезжаем к станции, и я вдруг вижу, как у той самой скамейки стоит женщина. Ноут был на месте! А эта женщина говорит: «Я сообщила в полицию, и следила, чтобы сумка не пропала». Есть добрые люди все-таки! А я пойду сегодня и пришью ремень на сумку, чтобы не снимать ее с плеча.
«Живу на Шпицбергене, далеко на севере. Собрался в поездку в Баренцбург к знакомой. Спрашиваю, привезти чего?»
Роллов что ли привезти? Мне тоже привезите роллы моя любимая еда! Я даже пиццу не люблю и это кстати не ложь!
«А она пишет, что очень скучает тут без доставки роллов. Ну что же — накрутил, уложил в коробочку от торта, спрятал в термоконтейнер. Три часа протрясся на снегоходе, отчаянно надеясь, что роллы еще не превратились в рыбный плов. Вручил. Готово, вы восхитительны. Можно регистрироваться открывать свою доставку и захватывать рынок на острове. Взамен же получил великолепнейший вечер и крутую экскурсию по городу от знакомой и ее парня»
- Дочь с мужем летели в Ростов, в перелете потерялся багаж. Я тут же нашла большой пакет детских вещей на Авито за 700 рублей. Созвонились, договорились, что отправят доставкой по городу — я оплачу. И тут вдруг звонит мне хозяйка вещей и заявляет: «Скажите, куда привезти?» Ну, думаю отправит, а я ей деньги на карту за доставку переведу. А они сами привезли до дверей, еще и от денег отказывались: «У нас тоже дети и мы понимаем, как это — остаться без вещей». Кое-как уговорила взять хотя бы символическую плату!
- Только что звонил, чтобы заказать суши. Ждал примерно минуту, когда оператор возьмет трубку. Автоответчик сообщил «Вы долго ждете нас, это значит, что вы — терпеливый человек. Мы это очень ценим и поэтому дарим вам морс»
«В этом году у нас в городе не было ледового городка. Раньше каждый год строили хотя бы пару горок. Взял и построил ее сам!»
Вау! Я даже не знаю как такую красоту даже можно было построить!
- Еду домой после тяжелого трудового дня. И вдруг в вагон запрыгивает девушка. Смотрю и глазам не верю — это ж бывшая моя. Разговорились, я остановку свою пропустил, доехали до ее станции. В итоге протусили до утра. Стою я сонный, на часах без пятнадцати шесть, к девяти на работу.
Домой ехать смысла нет. Решаю рвануть в офис сразу. У нас там напротив кабинета гендира отличный диванчик стоит, ключи у меня есть — часок-полтора поспать успею. Сказано — сделано.
И вот сплю я, снятся мне сны дивные. И прямо во сне приходит понимание, что как-то подозрительно долго я сплю. Открываю глаза, весь такой бодрый и отдохнувший. На часах 12. Вокруг с ехидными ухмылками снуют коллеги, а я посреди офиса лежу, пледиком укрытый.
Вскакиваю, докапываюсь до нашего офис-менеджера — что происходит? Та отвечает, что, когда она пришла, я мирно храпел на диване, а гендир сидел в своем кабинете и шипел на всех, чтобы не шумели и дали мне поспать. Я тогда сисадмином трудился, все и подумали, что я опять ночью работал, важные для компании дела делал, вот гендир меня и оберегает.
Со смешанными чувствами стучусь к гендиру. Тот по-отечески улыбается, рассказывает, что как пришел и меня увидел — сразу молодость свою бесшабашную вспомнил. Но если еще раз повторится — уволит, даже не разбудив. Золотой был человечище!
- Заехала за мороженкой. Видимо, какая-то акция там была, что продавщица спросила: «У вас есть что-нибудь фиолетовое? Хоть что-то!» Ничего фиолетового на мне не оказалось. Тут из-за плеча приятный женский голос: «У нее шапочка фиолетовая!» И у меня в руках оказывается младенческая фиолетовая шапочка. Позади стояла молодая семья с лялькой на руках. Смеясь, заорала: «Да! У меня шапочка!» Продавщица что-то мне там по акции пробила. Вернула шапочку, поблагодарив. Такие хорошие люди.
«Завел щенка овчарки, стал выходить во двор гулять. Дети во дворе попросили погладить, я разрешил, но сказал — сперва надо подружиться, поиграйте с ним в мяч.
Выяснилось, что дети сейчас и по мячу бить не умеют!»
Моя немка дуреет от мячиков, дома штук 20, мимо футбольной площадки пройти невозможно - прет, как танк, удержать невозможно
«Что ж, задача ясна. Показал, научил, благо есть стимул — щенок. Освоили быстро. Подружились. Наигрались. Нагладились. На следующий день детей стало больше и все тоже хотели сначала „погладить“. Опять начал все сначала. Начали играть в „квадрат“. У собаки талант — с мячом творит чудеса. Ловит, прыгает и все в пределах футбольных правил».
«Пошел пятый год, как я вожусь со своими детьми — да, они теперь все мои. У них есть я и Шикбарс. Он знает каждого по имени, с удовольствием играет с ними во все, что они только не придумают. Веду личный учет достижений каждого ребенка. Каждый на районе нашем, да и уже в городе знает, что если мальчик отожмется четко и красиво 40 раз или подтянется 15 раз, то получит от дяди Гены 1000 рублей».
«Равнодушных нет, улыбка у каждого прохожего, кто нас видит — это наша маленькая награда. А еще сотня детских глоток, орущих при встрече: „Привет, Шик! Здрасте, дядя Гена!“ и протягивающих нам свои ладошки, которые он облизывает, а я пожимаю, как настоящим мужчинам. Ведь дети — это тоже люди, просто пока маленькие. И именно от нас с вами зависит, кто из них вырастет»
- Машина не завелась от холода. Пришел дедуля-сосед, поставил свой аккумулятор, поехали с ним, поменяли свечи и масло. Завтра поедем покупать новый аккумулятор. Дедуля, кстати, ровесник моего папы. Сказал мне: «Раз твой папа живет в другой стране, я буду твоим папой тут». И все время такой «Дочка, дочка», и все мне терпеливо объяснял.
- Случайно по акции купила дочери Барби 1+1. Закинула в огромный шопер, села в такси. Водитель молодой, телефон у него стоит на панели, на экране фото маленькой девочки. Разговорились. Рассказал, как скучает, работает сутками и скоро наконец перевезет дочь и супругу к себе. Я поняла, почему попала на эту акцию и к этому таксисту. Вытащила одну куклу из сумки и попросила передать дочери. Он очень сильно засмущался и благодарил, пока я не вышла. А потом еще улыбался и сигналил на прощание.
«Установили несколько стендов со скакалками, которыми можно свободно пользоваться. Взял, попрыгал и повесил на место. Очень рады, что проект живет и пользуется спросом»
- Начал как-то я снимать гараж. И за это время всех соседей знал и видел, кроме одного. Его гараж был сразу через стену с моим. Началась зима. Всю зиму чистил снег за себя и соседа — почему-то сразу подумал, что это пожилой человек. И как-то летом приезжаю к гаражу и вижу этого соседа на Ладе. Действительно, это был дедушка.
Поздоровались. «Не зря я снег перекидывал», — подумал про себя. Затем он спросил, не откажусь ли я от арбузов. Я, конечно, не отказался. Он открыл багажник — тот весь оказался забит арбузами. Оказалось, у него сын их растит. Настойчиво перегрузил мне с десяток арбузов. Это был самый яркий случай в моей жизни, когда добро вернулось добром.
Ну и сейчас идет уже третья зима и все повторяется. Как говорится: «Твори добро, зла и так хватает».
- Работала дома. Рисую, значит, меню ресторану. Дорогое, сложное, пафосное. Параллельно оладушки жарю. Тут звонок от менеджера ресторана: «Есть несколько правок по меню, еду как раз мимо. Может, заеду и пальчиком потыкаю — так будет быстрее?»
Да не вопрос. Через десять минут он уже у меня, таращится в монитор сосредоточенно. Я возьми и брякни:
— Может, оладушков? Горячие еще.
Лицо человека расплылось в улыбке, как то тесто по сковороде. Уточняет:
— А они со сметанкой?
— Есть сметанка, уже несу. Кофе?
— С молоком, если не затруднит...
Я таких благодарных едоков сто лет не встречала. Тарелка оладьев со сметаной благостно осели в желудке заказчика. Я, говорит, оладушки ел такие у бабушки, со сметаной. Не ожидал, так внезапно...
Макет меню был утвержден без дальнейших правок. Оладушков ребенку я нажарила повторно, сама их не люблю. Но это детски-радостное лицо взрослого человека, всплывшее в памяти, окатило позитивом и теплом. Приятно было.
«Выходил из магазина. Меня остановили и вежливо попросили зайти в каморку охранника. Вручили это. Год прошел!»
- Училась на 4 курсе очного универа и работала. Сессия, работа, долго без сна и отдыха. Жила в пригороде, до которого ехать несколько часов на автобусе. Случилось мне уснуть в автобусе, как оказалось, на плече у совершенно незнакомого мужика. Временно очнулась от его вопроса: «На какой остановке тебе выходить?» Сквозь сон пробубнела остановку, в ответ услышала ласковое: «Спи, спи...»
На нужной остановке дядька меня разбудил, я полусонная вышла и поплелась домой. Скоро 20 лет, а я все еще благодарна в душе тому человеку, который дал выспаться и проследил, чтобы вышла где надо. К сожалению, не знаю имени героя, но благодарна по сей день.
Так спросить его надо было а то что если бы вы бы поженились стали бы влюблёнными и так далее
- В это воскресенье мотался по городу по делам и остановился около шаурмы. Ну и пока дядька готовит мне «пищу богов», в окошко к нему обращается дедуля 60+ лет с большой котомкой за спиной... Слышит плохо, переспрашивает. А о чем они говорят, мне не слышно, ибо я в помещении, а он со стороны уличного окошка.
Но тут смотрю — мой повар собирает все свои ножи, берет единственный стул из своего ларька и выносит на улицу. Дедушка снимает свой рюкзак и достает оттуда видавший виды точильный аппарат. Устанавливает его на стул и начинает точить ножи шаурмэна.
Мне стало интересно, и я решил спросить повара, насколько его орудия нуждаются в заточке. Он усмехнулся и отвечает: «Да острые они, иначе как бы я вообще работал?» В общем, предположения подтвердились... Никакая заточка ему не нужна, он просто помогает деду и платит ему по 200 рублей за нож, а всего их 5 у него... Так каждый месяц. Оказывается, и без заточки предлагал ему денег, но дед не берет, говорит, что привык деньги честным трудом зарабатывать... Я пожал руку повару и ушел, поражаясь, как часто можно встретить людскую доброту там, где ее не ждешь увидеть. Всем добра!
- Маленьким, лет 10-12, шлепаю мимо магазина летом. А там машина стоит на разгрузке и мужики ящики с яблоками выгружают. А яблоки красные, огромные — никогда таких не видел в Сибири. Встал и залип — смотрю, удивляюсь. И ящики из тоненьких дощечек сделаны, филигранные какие-то.
Вдруг грузчик глянул на меня, руку в ящик между этими жиденькими дощечками сунул и вытащил яблоко.... Нет, яблочище! Как арбуз. И так три раза. Иди, говорит, сюда. Подошел, а он мне эти яблоки-арбузы в руки сунул, подмигнул хитро и говорит: «Беги!»
Никогда потом не ел таких вкусных яблок!
- Сегодня на входе в метро меня в очередной раз остановил сотрудник — проверить сумку.
Говорит:
— Все в порядке, можете идти, хорошей дороги.
— Спасибо, и вам хорошего дня. Слушайте, а чего меня часто останавливают? Выгляжу ж вроде нормально.
— Я вас давно заметил. Вы всегда в ответ не бурчите, а желаете хорошего дня. А мне просто это приятно с утра.
Вот так. С одной стороны, отнимают время, а с другой — приятно. Всем хорошего дня!
«Сегодня супруга возвращалась домой с работы в такси, а там объявление»
«Если Вы школьный учитель, то поездка по городу Кемерово и пригороду для Вас будет бесплатной. Это все, что пока могу для Вас сделать из уважения к Вашему труду»
- Однажды мы с детьми поехали в Диснейленд в Париже, давно это было. Тогда там была готова одна часть парка, а вторая только строилась. Билеты нам купили самые дешевые. Они действовали только на один вход, не важно куда. К основному парку стояла толпа, и мы пошли туда, где толпы не было. Покатались на тогда еще немногочисленных аттракционах второй части и поняли, что в основной парк надо покупать новые билеты... А сумма на пять человек немаленькая.
Стоим мы такие понурые в очереди в кассу.. И вдруг подходит организованная группа итальянских подростков. И они говорят, что у них групповой билет, а народу меньше чем в билете. Мол, может, кто-нибудь пройдет с ними? Так мы прошли в основной парк с итальянской группой. Бесплатно. Огромное спасибо этим ребятам!
- Вспомнилось: пошла за продуктами в магазин, нужно было основательно закупаться, я с большой корзиной, а на руках сын (года полтора ему было, наверное). Мелкий разревелся. Подошли два парня и говорят: «А хочешь, мы тебе картинки покажем?» И стали ему показывать свои татуировки. Сначала на руках, а потом и на спинах. И так потешно их комментировали! Мвлыш заинтересовался, успокоился, разулыбался. Спасибо вам, хорошие ребята!
«Приезжаю одним майским днем домой. Меня с порога просят быть потише, потому что в зале спит ребенок. И тут дитятко высовывает морду. И копыто»
«Оказалось, маме-ветеринару на выхаживание достался недельный лось. Стелили ковры, чтобы он копытами не разъезжался по полу, кормили молоком каждые два часа. Потом лось уже понял, что молоко ему выдает холодильник, и сам шел на кухню, намекая, что хочет кушать.
Дела делать лося выносили на улицу, потому что лестница была проблемой. Еще он считал себя собакой, и считал, что раз собака спит на диване, значит и ему можно. И это был не последний лосенок в нашем доме»
«Сейчас все копыта пасутся, радуются жизни, и некоторые из них продолжают считать себя собакой»
- По какой-то причине моя старшая 17-летняя дочь плакала, а младшая 4-летняя искренне не понимала, почему сестра плачет, и пыталась ее успокоить. Сначала просто гладила и обнимала, а потом сказала: «Даша, ну как ты можешь плакать, если тебе можно смотреть телевизор столько, сколько ты захочешь?» Эх, как же у детей все просто.
- На перерыве на работе купил себе в автомате батончик, сел за стол. Вижу — парень сидит за другим столом, по виду очень уставший. Говорю ему: «Будешь шоколадку?» Он: «Буду». Я отдал ему свою и пошел к автомату за новой. Покупаю еще один батончик и тут мне случайно выпадает два.
