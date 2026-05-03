А меня удивляют очень назойливые попытки Голливуда романтизировать прос*итуцию. Прям каждая первая с нежной душой, понимающая, умная и все такое. Сколько девушек оказались на панели из-за этого?
Я пересмотрела «Титаник», «Красотку» и другие любимые мелодрамы. Я удивилась тому, что мы считали романтикой
Мы тут с подружкой Алкой решили устроить уютный кинодевишник. Отправили мужей с детьми в развлекательный центр, сами закупились мороженым и вкусняшками и сели пересматривать «Красотку». Сначала наслаждались светлыми воспоминаниями, а потом как присмотрелись... Когда фильм закончился, переглянулись и хором выпалили: «Что это вообще было?» Надо сказать, что никакой романтики и доброй истории мы теперь в «Красотке» не увидели. И тут я подумала: а действительно ли в наших любимых мелодрамах показывали здоровые отношения между главными героями?
Справедливости ради стоит отметить, что главная задача мелодрамы или комедии — развлечь зрителя. Иначе никто на это произведение в кино не пойдет. Мало кто из режиссеров стремится научить аудиторию выстраивать гармоничные взаимоотношения. Наоборот, на экране роман развивается по принципу эмоциональных качелей, где главные герои то сталкиваются со сложностями, то нежно примиряются. Ведь если ради любви им не придется преодолеть трудности, то вроде и счастливый финал они не заслужили.
Помню, как в школе все млели от «Красотки» и мечтали в будущем встретить такого же очаровательного мужчину, который готов засыпать тебя подарками, легко устроить романтическое путешествие и примчаться на помощь на белом лимузине. Барышни, вдохновленные этим фильмом, особенно ценили не только достаток кавалера (не всем же быть миллионерами), но и его способность поначалу сохранять холодную отстраненность.
Вот он настоящий вызов для нежного, любящего сердца. Ведь твоя искренность и непосредственность обязательно растопят лед и позволят цинику взглянуть на мир другими глазами. На деле же, героиня Джулии Робертс после бесплотных попыток переделать миллионера либо сбежит через месяц, либо превратится в свое бледное подобие.
На первом курсе я тайно вздыхала по элегантному старшекурснику. Весь его облик буквально дышал усталостью от этого бренного мира и скепсисом. Со всем пылом юности бросилась спасать этого Печорина местного разлива. Пыталась дурачиться, мило шутить, ведь было видно, что бедняжке не хватает душевности и тепла.
На самом деле этому парню всего хватало, а мои попытки приводили его в лучшем случае в недоумение. Скорее всего, товарищу большую часть времени было в моей компании просто неловко. К его счастью, я была созданием влюбчивым и в какой-то момент увлеклась другим молодым человеком. Наверное, мой тайный возлюбленный вздохнул с облегчением, когда я перестала пытаться его «очеловечить».
Угу. Волчонок недолюбленный. А ты ему додашь и он расцветки.
Корона всевластия: все бабы, что вокруг него крутились - дуры набитые, а я не такая, я смогу сделать из него то, что я хочу. Столько дур (не дурочек!) тут обломалось!
Другой моей любимой романтичной комедией был «Французский поцелуй». Пересматривала его раз десять и каждый раз таяла, наблюдая, как отважная, но нескладная героиня Мег Райан постепенно влюбляется в обаятельного плута в исполнении Кевина Клайна. Когда в финале героиня втихаря жертвовала все накопленные деньги, чтобы спасти возлюбленного, я невольно смахивала слезу. Вот оно, настоящее чувство — ты готов отдать всё, но не афишируешь это, а делаешь молча.
В душевной щедрости нет ничего плохого, но лучше, когда она обоюдная. Я до сих пор помню одну приятельницу, которая во всём поддерживала мужа, а он благосклонно это принимал, но отвечать тем же не спешил. Не знаю, ведал ли он о том, что все компромиссы жена считает жертвами, но я, к своей печали, знала. Каждый раз, когда мы встречались, Катька рассказывала: «Вот я и от карьеры ради него отказалась, мы с его мамой уже третий год живём, дом весь на мне, а он даже про нашу годовщину забыл!»
Да, немалому не количеству дам и не только кажется, что чем больше они заплатят, тем больше им дастся. В принципе верно. Но только от тех, кому это нужно. А если не нужно - то не оценят ничего
Лучше бы она это благоверному рассказывала, а не мне. Году на пятом совместной жизни Катька не выдержала, всё мужу выложила, и они крепко рассорились. Я так и не поняла, что ей мешало раньше с супругом на эту тему поговорить. Наверное, мысль, что настоящее чувство требует молчаливых жертв.
Другая идея, которая часто появляется в мелодрамах: каждого из нас где-то ждёт любимый человек, вот встретишь его — и сразу это поймёшь. Со школы встречалась с милым парнем. У нас с ним были похожие интересы, мы отлично понимали друг друга, но заветной искры, как в кино, не было. Это не любовь, подумала я и переметнулась к весёлому болтуну.
Фильм «Питер FM», мои подозрения подтвердил. Если ты не чувствуешь бури эмоций, то не стоит и торопиться с развитием отношений. Вдруг там, за поворотом, ты столкнёшься с прекрасным незнакомцем — и вот он-то и окажется тем самым принцем на белом коне? Теперь я думаю, что ждала не великой и единственной любви, а просто была не готова к серьёзным отношениям. Кстати, тут пересеклись мы (я и бывшие кавалеры) на встрече одноклассников, и я узнала, что мой милый парень уже 20 лет как счастливо женат, а болтун весь вечер бубнил про четвёртый развод.
Не родись красивой, помню, да. Только красивой главный персонаж так и не стала.
Другой популярный в романтических фильмах сюжет — скромная тихая девушка безнадежно влюбляется в рокового красавца. После многочисленных перипетий и его предательства она преображается, расцветает, и вот тогда их наконец-то связывает глубокое и взаимное чувство. Именно такая история рассказывалась в сериале «Не родись красивой». Причём без внешнего преображения барышни, которое заставляет всех завистников кусать локти, тут никак не обойтись. И потому напрашивается вывод: не любовь нас меняет, а без изменений не будет никакой любви.
Помню, в юные годы я всегда старалась немного поменять себя ради очередного кавалера: выбрать более эффектную одежду, смотреть те фильмы, которые ему нравятся. Даже как-то пыталась научиться играть в футбол. Но хватало меня обычно ненадолго. И когда выяснялось, что все эти вещи меня мало интересуют, следовала обида и неизбежный разрыв. А в случае с футболом я ещё и здорово щиколотку потянула.
Да ладно скромная.
Я ржу как какая-нибудь хабалка и неряха на ровном месте начинает агрессиррвать красавца, вокруг которого вьются тучи красоток,и он так офигевает, что выбирает наглую замку. Ага.
Другая мелодрама, увиденная в нежном отрочестве, меня скорее изумила, нежели чем увлекла. Лет тридцать назад по телевизору часто крутили фильмы режиссёра Астрахана: «Ты у меня одна», «Всё будет хорошо». Но, несмотря на жизнеутверждающие названия, любовь в этих произведениях выглядела несколько болезненно, а главные герои обязательно проходили испытание изменой, прежде чем обрести какое-то своеобразное счастье. На мой взгляд, это выглядело так: в браке ты должен мириться и принимать всё. А как иначе — ведь вас связывает высокое чувство? И без тебя благоверный точно пропадёт.
Это скорее про то, что не надо изменять себе. Ты у меня одна, главного героя вроде и соблазняли все эти искусы, да, поддался напору, а переступить себя, продать не смог, ну и любовь к жене, конечно, все же удержала. Просто вот эта усталость, безнадёга они порой перекрывают взгляд на то, что действительно важно. Герой сумел это понять и остановиться вовремя.
А Все будет хорошо, там главный герой, который солдат, он тоже бы не смог рядом с собой держать женщину, которая его не любила и не захотел любви из жалости, ненастоящего чувства. И дед остался верен себе со знаменем, и мужик, который подрался в театре, заступился за своего сына и защитивший его сенсей. Все эти истории про то, что есть нечто важное у каждого, то, что дороже денег и статуса. Да, они с горьким привкусом, а как иначе, жизнь, она такая, не лёгкая.
По-моему, мысль более чем сомнительная. Оставаться в отношениях только по той причине, что ты нужен человеку, — это не только странно, но и отдает неким высокомерием. Дескать, пусть всё остальное в жизни не клеится, зато я — основа мироздания своего партнёра, он от меня зависит, и поэтому я буду всё терпеть. Другого человека вообще сложно спасти, если он сам этого не желает. И для начала неплохо бы разобраться в себе: почему именно быть надеждой и опорой для благоверного настолько важно для тебя. И уже потом пытаться ему помочь.
Ой, иногда это спасение - центр мира спасительницы или спасателя. Они кайфуют от того, что они полностью контролируют жизнь кого-то
Кто из нас не вздыхал, наблюдая за развитием романа Розы и Джека в «Титанике»? Тут есть всё: любовь с первого взгляда, буря чувств, сложный выбор между скучным, но состоятельным женихом и ярким, но бедным юношей. Джек действительно сразу вызывает симпатию: он буквально фонтанирует энергией, предвкушая встречу с новым, неизведанным миром, который сулит ему столько всего интересного. Но, справедливости ради, стоит отметить: юноша вовсе не убеждает Розу вместе разделить все радости открытий. А вот она, заразившись его энтузиазмом, уже готова бросить прежнюю жизнь. Навряд ли молодых людей ждало бы светлое будущее: Джек ускачет в закат на поиски приключений, а Роза окажется на улице.
Роза все равно бросила свою прежнюю жизнь: стала актрисой в 1920-х, путешествовала, занималась верховой ездой и реализовала мечты, о которых рассказывал Джек. Они вполне могли это делать вместе, если бы она на этой чертовой двери подвинулась.
Я уже года три встречалась с парнем, все у нас было ровно. И тут я познакомилась с его приятелем-балагуром. Он был настоящей душой компании и мог даже простой поход в магазин превратить в увлекательное приключение. Ромео вроде бы питал ко мне симпатию, делал милые комплименты, всегда был готов прийти на помощь, приглашал на долгие романтические прогулки. В общем, я втрескалась.
Решила: вот она — настоящая любовь, бросила парня, а потом радостно оповестила своего избранника о том, что свободна. И тут оказалось, что связывают нас исключительно дружеские чувства, и он даже никогда не рискнул бы предложить мне большее — ибо недостоин. Надо ли говорить, что юноша быстро растворился в закате? Получилось не столько романтично, сколько болезненно и нелепо.
Если мужчина не делает реальных (а не надуманных в женской голове шагов), то на 99,999999...% ты ему не нужна как женщина. Так,симпатия или просто ты ему нравишься как человек, но не как женщина. Но в 20 лет до такого не додумался, там живёт ВЕРА, что все мужчины по умолчанию в тебя влюблены и умрут от радости от твоего мимолётного взгляда
Идея, что за любовь нужно отчаянно сражаться несмотря ни на что, и если отношения развиваются хорошо и ровно, значит, что-то в этом есть неправильное, отлично выглядит только в романах и кино. Насмотревшись на отчаянные попытки Кэрри завоевать сердце мужчины её мечты в сериале «Секс в большом городе», я думала: «Вот она, истинная любовь! Непростая, зато одна и на всю жизнь!»
Хотя на деле такие мысли скорее свидетельствовали о том, что я была влюблена в саму идею любви, а не искала себе спутника. Очень удобное оправдание, когда боишься серьёзных отношений и ждёшь от совместной жизни в первую очередь романтики. Берёшь одного человека, идеализируешь его, и никто уже не может сравниться с этим неповторимым мужчиной.
Кэрри - дикая эгоистка и настырная баба, которая хочет брать то, что нравится. То, что мистер Бин даже жить с ней не хотел, она отчаянно игнорила. А вот на Наташе он чуть не сразу женился. А с Кэрри потом быстро сдох
О, наконец интересный, свежий образ Маши, без нахмуренного лба с заломами.
На мой взгляд, в романтических комедиях и мелодрамах нет ничего плохого. Я до сих пор с удовольствием пересматриваю «Титаник», да и «Красотку» мы с подружками ещё раз включим. А романтизация трагических и не совсем удачных любовных историй — это не открытие современного кинематографа. Но теперь я могу с интересом наблюдать за перипетиями сюжета, не примеривая их к собственной жизни. Всё-таки в возрасте есть свои преимущества. Постепенно учишься на собственном опыте отличать реальность от красивой картинки.
А какие фильмы или книги повлияли на вашу жизнь? Делитесь в комментариях.
Если вам нравятся наши статьи о кино, вот еще несколько:
Комментарии
Пересмотреть что ли пару фильмов, понастольгировать.
Спасибо, Мария. Что - то взгрустнулось сразу..
Ну, брать историю из фильма как жизненную идею хорошо лет в 20, максимум в 22)
Дальше желательно включать голову, а не картинку, где Дон Педро (зачеркнуто) миллионеро лезет по лестнице, держа в зубах букет 🫠
В основе творчества лежит страдание и всякие перепетии, чем больше тем лучше. Это чтоб было интересно читать или смотреть. В жизни то как раз спасает спокойствие и стабильность