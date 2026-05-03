Я пересмотрела «Титаник», «Красотку» и другие любимые мелодрамы. Я удивилась тому, что мы считали романтикой

Лучше бы она это благоверному рассказывала, а не мне. Году на пятом совместной жизни Катька не выдержала, всё мужу выложила, и они крепко рассорились. Я так и не поняла, что ей мешало раньше с супругом на эту тему поговорить. Наверное, мысль, что настоящее чувство требует молчаливых жертв.

Другая идея, которая часто появляется в мелодрамах: каждого из нас где-то ждёт любимый человек, вот встретишь его — и сразу это поймёшь. Со школы встречалась с милым парнем. У нас с ним были похожие интересы, мы отлично понимали друг друга, но заветной искры, как в кино, не было. Это не любовь, подумала я и переметнулась к весёлому болтуну.

Фильм «Питер FM», мои подозрения подтвердил. Если ты не чувствуешь бури эмоций, то не стоит и торопиться с развитием отношений. Вдруг там, за поворотом, ты столкнёшься с прекрасным незнакомцем — и вот он-то и окажется тем самым принцем на белом коне? Теперь я думаю, что ждала не великой и единственной любви, а просто была не готова к серьёзным отношениям. Кстати, тут пересеклись мы (я и бывшие кавалеры) на встрече одноклассников, и я узнала, что мой милый парень уже 20 лет как счастливо женат, а болтун весь вечер бубнил про четвёртый развод.