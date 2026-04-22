"Чтобы ничего не испортить" - это про консервы в банке, которые ещё кушать потом?
15 модных причесок из любимого кино, на которые сейчас мы смотрим с теплой улыбкой
Бывало ли у вас такое, что вы смотрите любимый фильм и ловите себя на мысли, что героиня выглядит безупречно, несмотря на странную «конструкцию» на голове? Подобные простые и душевные моменты согревают сердце и заставляют улыбнуться нашим прежними вкусами. Мы собрали 15 причесок из кино, которые когда-то были пределом мечтаний, а сейчас кажутся смелыми экспериментами ушедшей эпохи.
Высокая прическа «бабетта» с конструкцией из консервной банки и шиньона
На что только ни пойдут женщины, чтобы произвести впечатление! Моя бабушка рассказывала, чтобы собрать такую прическу, на голову ставили небольшую консервную банку, далее вокруг нее начесывали пряди и в завершение прикрепляли шиньон, тогда волосы казались еще пышнее. Кстати, носили ее не один день, поэтому женщины старалась спать полусидя, чтобы ничего не испортить.
Прическа с крупными косами
Собранная в косу прическа придавала своей обладательнице более серьезный, вдумчивый вид. А если коса была еще и такой густой, она неизбежно приковывала к себе взгляды. Кстати, в фильме «Москва слезам не верит» Людмила не зря использовала накладную косу — этот хитрый прием помогал ей создать нужный «академический» образ для походов в библиотеку.
Прическа, собранная «волосок к волоску»
Красивая женщина и прическа правда "волосок к волоску" - за весь фильм ни разу не потрепалась даже
Раньше до идеала старались довести все, даже прическу. Чтобы волосы лучше держались, их сбрызгивали лаком или сахарным раствором. Правда, в последнем случае летом могли произойти конфузы с насекомыми.
Стрижка «бикси» — короткая стрижка «боб» и каскадная «пикси»
Adme, не нужно чесать всех под одну гребёнку! Как обладательница тонких волос, могу заявить, что такие волосы отращивать бесполезно. Объема нет, смотрится удручающе. Спасение только в коротких стрижках 😒
В качестве эффектного преображения Людмиле Прокофьевне сделали объемную короткую прическу с вьющимися кончиками. Сегодня же молодые женщины (а героине фильма было всего 36 лет) предпочитают более длинные волосы. Так как с ними будет больше вариантов для создания разных образов.
Удлиненная стрижка «шапочка» с завитками на концах
У моей мамы как раз была похожая прическа в конце 80-х. Она делилась: чтобы добиться эффекта подобной «шапочки», волос должен был быть жестким по своей структуре или крашеным. Тогда можно было легко «поставить» начес, а затем закрутить кончики плойкой.
Прямые волосы с густой челкой без филировки
Возможно, в 70-х еще попросту не знали о филировке, как способе сделать волосы визуально более легкими.
Короткая прическа, завитая в крупные кудри
Даже не задумывалась, что тут короткая стрижка, думала что у Зиночки просто замок на голове из кудрей
Подобные кудри создают «кукольный эффект» и не очень похожи на естественную укладку. Современные же тренды советуют собирать волосы в легкие естественные локоны.
Милые хвостики
Сегодня этот образ считается скорее детским и сложно было бы представить девушку 18–19 лет с подобными хвостиками.
Перманентная завивка
у меня у самой кудрявый волос, так что точно знаю, что расчесывать их нельзя
Да, современные девушки до сих пор прибегают к подобным манипуляциям, но сегодня их волосы в итоге напоминают красивые «живые» локоны, а не объемную копну волос из мелких кудряшек.
Короткая стрижка с удлиненными прядями у лица
Эта прическа пыталась вернуться в моду в 2010-х годах, но с прямыми кончиками, а не с завитками, как у актрисы на фото.
Волосы, идеально зачесанные под ленту
Гладкие прямые волосы, открытый лоб и атласная лента в тон костюму — это был один из самых популярных образов красавиц 60–70-х годов.
Короткий каскад
Очень стильная прическа для того времени, помню многие тети мои тогда так ходили
Яркая и дерзкая прическа, которую мечтали повторить многие модницы того времени.
Стрижка «Шлем»
Чтобы придать волосам больше естественного объема, верхние пряди стригли заметно короче — таким образом достигался эффект «шапки» или «шлема». Именно из-за этого сравнения парикмахеры дали ей такое забавное название. Хотя моя мама говорит, что в народе ее чаще называли «как у Натальи Варлей».
Прическа в стиле «диско»
У этой прически существовала еще одна вариация для тех, кто точно хотел выделиться из толпы, — гаврош. В этом случае нижние пряди оставляли длинными. Причем носили такую стрижку как мужчины, так и женщины.
Высокий хвост
Волосы зачесывали в идеально гладкий высокий хвост посередине или набок. Резинку в этом случае выбирали объемную, желательно в тон всему образу.
Глядя на эти кадры, понимаешь: хорошо, что некоторые тренды остались в прошлом вместе с финальными титрами. Кстати, поделитесь в комментариях своими самыми смелыми бьюти-экспериментами!
Интересно посмотреть было, прям узнавала мам, теть, бабушек в этих образах, и правда раньше старались быть похожими на героинь
Ну может тут и тёплая улыбка не знаю но вот гулька на маковке которую все сейчас носят это то ли плакать то ли смеяться. Лет через тридцать ваши дети также будут язвить по этому поводу