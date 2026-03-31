Красить или нет чужому ребёнку волосы решают его родители, а не новая жена отца. Здесь даже обсуждать нечего.
Я — мачеха и долго искала разные пути к сердцу ребенка. Вот какие сработали — 31.03.2026
В начале года в класс сына перешла новая девочка Аня и сразу покорила сердце моего отрока — он даже вслед за ней на танцы записался. У них завязалась такая дружба-любовь: то Аня у нас целый день проводит, то Димка у них. Девочка оказалась милой, мы нарадоваться не могли. Решили познакомиться с родителями и позвали их в гости. Сидим, все отлично, только один момент меня удивил: Аня называла маму по имени — Соней. Пока мы с Софией на кухне крутились, она мне объяснила: оказывается, она Ане не мама, а мачеха. Говорю: «Какие у вас замечательные отношения, прямо сердце радуется!» А она с улыбкой отвечает: «Видела бы ты нас три года назад! Настоящее сражение характеров! Но я сумела таки придумать пару работающих трюков». И вот что мне Соня рассказала.
Когда мы с Игорем четыре года назад только начали встречаться, он уже давно был в разводе. Я знала, что у него есть 11-летняя дочка, которая живет с мамой, а к папе приезжает на выходные. Через пару месяцев мы с Аней познакомились. Поначалу все было отлично, пока Анюта не узнала, что мы поговариваем о свадьбе.
И тут отношение девочки ко мне резко изменилось. Не то чтобы она со мной ссорилась — просто стала держаться настороженно и сразу отдалилась. Я решила, что это вполне нормальная реакция: в конце концов, ребенок меня не знает, а тут такие пертурбации в семье. Но, если честно, в голову закрадывались сомнения: смогу ли я стать хорошей мачехой для девочки? Все-таки своих детей у меня нет, а чужой ребенок — это большая ответственность.
Решила, что дело пойдет значительно лучше, если мы с Анькой будем побольше времени проводить вместе. Заодно и она меня получше узнает. Купила нам билеты в дельфинариум на следующие выходные. Аня особого восторга не проявила, но после долгих уговоров нехотя согласилась. Все представление ребенок сидел со скучающим лицом и на вопросы отвечал нехотя. Когда я предложила потом зайти в кафе, Анька сказала, что устала и хочет домой. Да, что-то у меня явно не получалось.
Ладно, первый блин получился комом, но сдаваться я не собиралась. Предложила по субботам ходить вдвоем в кино, на что ребенок мне заявил: «Мы обычно с мамой ходим. С тобой будет не то!» Театр Аня тоже отвергла, но я не сдавалась. Говорю: «А давай тогда в воскресенье сладкое что-нибудь вместе готовить? И папу порадуем, а ты потом маме отвезешь — здорово же будет!» Анюта сначала была в сомнениях, тогда я сделала ход конем и предложила наши кулинарные эксперименты на телефон снимать. Будем выкладывать видосики: «Аня и Соня кашеварят». И вот эта идея падчерице уже понравилась. Дело пошло, у нас появилась первая совместная традиция. Я уже было обрадовалась, но не тут-то было.
Игорь не был слишком строгим папой, но в каких-то вопросах оставался непреклонным. Как-то Анька захотела покрасить волосы в фиолетовый цвет, но он строго запретил. Падчерица расстроилась, весь вечер сидела надутая, ковырялась в тарелке. Думаю: что за ерунда, это же просто краска. Предложила Аньке сходить в парикмахерскую и сделать нам обеим одинаковые фиолетовые прядки. Девочка была просто в восторге, и я тут же записала нас к мастеру на следующий день.
После салона мы с Анькой радостные вваливаемся в дом, Игорь на нас смотрит — и аж с лица сходит. Сдержанно выразил свое неудовольствие и уже вечером, когда мы отвезли Аню домой, говорит: «Родная, ты, пожалуйста, в следующий раз спрашивай, прежде чем такие решения принимать. Во-первых, у Ани строгий дресс-код в школе, и красить волосы не разрешают. А во-вторых, мы с ее мамой были против. Я понимаю, что ты хотела как лучше, но так не пойдет!»
Я на Игоря сильно обиделась — мы же теперь одна семья! Значит, и мое мнение должно иметь значение, а меня даже никто не спросил. На следующих выходных Анька отказалась убираться у себя в комнате, и Игорь запретил ей играть в телефон. Видя понурое лицо малышки, я тут же стала уговаривать мужа не быть таким строгим. Ну подумаешь — помогу я ей с уборкой. В конце концов, ребенок на выходные к нам приехал.
Муж сначала вспылил, потом все-таки отдал Ане телефон. А я пару часов наводила порядок в комнате, пока ребенок зависал в мобильнике. Говорю Ане: «Давай, убирай мобильник и помогай!» Она обиженное лицо сделала и пробурчала: «А ты папе говорила не быть таким строгим!» Так, еще один урок выучен. После этого все вопросы воспитания обсуждала с мужем, когда Анюты рядом не было. Но впереди было еще много открытий.
С мамой Ани у нас были неплохие отношения, но все разладилось из-за того совместного похода в парикмахерскую. Мы с бывшей женой мужа поцапались после того, как я падчерице волосы покрасила. Эта дама такой шум подняла, что я старалась с ней вообще не пересекаться. Анька занималась в танцевальной студии и готовилась к выступлению. Решила, что мне тоже там обязательно надо быть, чтобы поддержать ребенка. Тут прибегаю на концерт, гляжу — рядом с мужем бывшая сидит. Я зубы сцепила, а она вдруг поворачивается ко мне и говорит: «Молодец, что пришла. Анька здорово танцует!» Уф, вроде тут наконец-то наладилось. Правда, мне все равно было неловко, да и Ане, похоже, тоже. Уж с очень большим интересом на меня ее подружки поглядывали и перешептывались.
Позже поговорили об этом с Игорем, хотя муж не сразу понял, из-за чего я так переживаю. Он-то просто удивился, а что там бывшая подумала — и не знает. Тогда я решила зайти с другой стороны. На следующий день подошла к Ане и рассказала, как мне понравилось ее выступление. Падчерица разулыбалась. А я продолжила: «С радостью и на следующий концерт пойду, но только если ты не против. Как решишь — дай знать. Ну или можем потом вместе запись посмотреть, папа всегда на телефон снимает». Аня сказала, что подумает. Но было видно: ребенок оценил, что ему предложили самому выбрать. Значит, и этот подход работает.
И только отношения у нас наладились, как наступил великий и пугающий переходный возраст. Ребенок неожиданно превратился из миленькой девчушки в ершистого подростка. В школе у Анны начались сложности, и Игорь с бывшей супругой решили перевести ее в другую — частную. А находилась она как раз рядом с нашим домом. Поэтому родительское расписание поменялось: Аня на неделе стала жить с нами, а к маме ездила на выходные. И началось веселье.
Школа ей понравилась, но по некоторым предметам ребенка нужно было подтянуть, а Анька совершенно не хотела этого делать. В ее комнате тут же воцарился идеальный творческий беспорядок, милые платьица поменялись на драные джинсы и растянутые толстовки. Я сначала пыталась договориться с падчерицей по-хорошему — все-таки надо хоть изредка в комнате прибираться, гардероб неплохо бы обновить и уроки не левой ногой делать. Уговаривала ее, всяческие бонусы обещала, но Анна на это внимания не обращала. Дверь за собой закроет, музыку включит — и ноль внимания на стук.
Тогда я решила включить строгую родительницу. Заявила, что, пока Анна не будет соблюдать правила, я ограничу пользование компьютером и мобильником. Падчерица восстала: как так? Я же ей не мама, прав не имею! Ничего себе, подумала я. Столько хорошего для ребенка сделала — и вот результат. А еще Анька взяла привычку засиживаться в переписках с подружками чуть ли не до полуночи. Ну не дело это, тем более что потом ее в школу не добудишься. Сказала, что у нас дома новое правило: отбой в 11 часов. Аня возмутилась: «Мне мама разрешает! Я так привыкла!» Говорю: «Но сейчас ты с нами живешь, а здесь правила другие». Падчерица только фыркнула и в комнате заперлась. Похоже, в одиночку мне с этим было не справиться.
Пошла беседовать с мужем. Игорь сначала отмахнулся, дескать, переходный возраст, подростки все такие. Пусть меня не обижает такое отношение. Говорю: «Да я не из-за этого переживаю. Хоть какие-то элементарные правила в доме должны же быть. А то и в новой школе проблемы начнутся!» Общими усилиями составили нехитрый свод законов: «Посуду и одежду за собой убирать. В комнате раз в неделю чистоту наводить. С уроками заканчивать до 9, а отбой в 11». Но решили, что дисциплину будет поддерживать именно муж. Жаль только, что он не всегда был дома.
Как-то Игорь уехал на пару дней в командировку, и мы с Анькой вдвоем остались. Прихожу вечером с работы — мама дорогая! Весь стол грязными тарелками заставлен, на полу почему-то куртка валяется. Сначала думала устроить падчерице нагоняй, а потом мне в голову пришла гениальная идея. Подскочила к комнате ребенка и как заверещу во всю глотку: «Мышь! Мышь!» Анька тут же с выпученными глазами выскочила. «Где?» — говорит. «Мышь?» А я в ответ: «По тарелкам прыглала, а потом под диван забилась, не дай бог в твою комнату забежала. Она там годами жить может!» В тот вечер у нас была великая генеральная уборка. Делали ее совместными усилиями. Еще никогда комната Ани не сияла такой чистотой.
По завершении трудов праведных Анюта смущенно сказала: «Ты ведь папе про мышь расскажешь, да? Он опять ругаться будет!» Ответила, что если она не хочет, то, конечно, не расскажу. Просто будем дальше за чистотой следить, а если грызун какой объявится, изобразим, что это в первый раз. А потом я продолжила: «Знаю, что тебе не нравится слово „мачеха“. Я и сама от него не в восторге. А давай представим, что я твоя бонусная дальняя родственница, с которой можно своими проблемами поделиться. Обещаю внимательно слушать, родителям не передавать, а мудрые советы высказывать только по твоей просьбе!» Аня задумчиво на меня посмотрела и обещала подумать. Я уж решила, что на том дело и закончится. Но нет.
Ужинали всей семьей, а Анька была какая-то смурная, еле поковыряла любимые спагетти. Муж начал расспрашивать: может, в школе какие проблемы, с подружками поссорилась. Аня сначала отнекивалась, а потом призналась, что ее парень, похоже, другой девчонкой увлекся. Муж начал Аню успокаивать, а та вдруг говорит: «Ну папа, ты так всегда. Лучше бы я Соне рассказала!» У мужа глаза круглые стали, а я чуть не подавилась.
Прокашлялась и предложила Аньке после ужина посидеть, пошушукаться. Падчерица мне все рассказала, я выслушала, повздыхала и спросила, нужен ли мой совет. В результате договорились, что завтра загляну к ней в школу, а она мне этого юношу незаметно покажет. Сказано — сделано. Понаблюдала за ним — и парень явно Аньку дразнил, демонстративно с другими девчонками любезничая. Решили походить по магазинам и придумать несколько вариантов решения проблемы. Сразу скажу: ни один из хитрых планов по возвращению молодого человека не сработал, но в процессе их разработки мы здорово сблизились. А потом произошло нечто совсем фантастичное.
Как-то Аньку позвали с родителями на день рождения одноклассницы. И муж, и его бывшая пойти не смогли, тогда вызвалась я. Аня была не в восторге, но что делать. Приходим, именинница смотрит на меня и спрашивает у Аньки: «Это твоя мачеха?» На что падчерица неожиданно выдает: «Да, но лучше ты ее Соней называй, как и я». У меня аж на сердце потеплело. Другой знаменательный момент произошел через пару недель.
У падчерицы в школе был концерт, и после него мамочки стали обсуждать грядущий выпускной. Я тоже решила вставить свои пять копеек, и тут одна дама мне говорит: «А вы-то куда лезете? У вас своих детей нет!» Я аж онемела, а падчерица вдруг как фыркнет и скажет: «Как это нет? А я кто? И вообще, по-моему, так говорить некрасиво!» Остальные родительницы просто онемели, а я чуть на месте от восторга не запрыгала.
На претензии мамок из родкома можно ответить "я может и не мама, но плачу за выпускной я из своего кармана, и за свои деньги имею право голоса". Заткнутся как миленькие.
Сейчас у нас все замечательно. Я знаю, что никогда не стану для Ани второй мамой, да ей это, слава богу, и не нужно. Зато ребенок знает, что со мной можно обсудить те вещи, о которых неловко разговаривать с родителями. Я всегда готова выслушать и поддержать. А еще меня можно отправить парламентером к папе или маме. Правда, иногда я сразу объясняю, что ничего путного из этого не выйдет, так как родители правы.
Мы даже возродили свою традицию с кулинарными экспериментами по воскресеньям. Анька, конечно, ворчит, что все это детский сад, но исправно интересуется заранее, есть ли у нас все необходимые ингредиенты. А недавно я предложила раз в месяц в СПА ходить, и она вообще в восторге была. Так что пусть и не сразу, но у нас все наладилось. А появятся другие проблемы — мы и с ними справимся. Вместе.
Девочке повезло, еще на одного любящего взрослого в ее жизни больше. Это очень ценно.
Если вам нравятся наши авторские статьи, то вот еще несколько:
- Бабушка рассказала, как они влюблялись без «свайпов», и я наконец поняла, в чем главная беда нашего поколения
- Прощай, синдром отличницы: как в 40 лет я разрешила себе ошибаться и стала намного счастливее — 19.03.2026
- Я 5 лет работаю стюардессой и расскажу, почему ни за какие коврижки не расстанусь с небом
Комментарии
Ни разу не слышала, чтобы дети называли кого-то мачехой. Или по имени, или "жена отца". Мне кажется, женщина в истории слишком настырно пыталась пыталась занять какое-то место в жизни девочки.
Мачеха - это не называние по имени, а обозначение статуса, при знакомстве, например. Каждый раз обращаться к женщине "жена отца, дай мне чашку с верхней полки, пожалуйста" это бред. Обычно по имени и называют. Или с добавлением "тёти".
У меня знакомые есть, мелких пошел в садик. В садике спрашивают, как зовут маму и папу. Отвечает "мама и папа". Психолог заистерила, ребенок отстает в развитии, не знает имен родителей. Родители решили, что пусть ребенок называет их по именам, Ира и Дима. Ну чтоб привык. Через полгода ребенок перестал их называть папа и мама. Во всех рассказал - "мы с Ирой" или "мы с Димой". И только если уточняешь, кто это - говорит "мама" или "папа". А учитывая, что у него лучший дружбан в садике тоже Дима, порой просто ломается мозг...
У меня есть семья знакомая, где дочка родителей по имени зовет. А все потому что они педагоги, и когда они в группе детей, дети их называют по имени, и она вместе со всеми