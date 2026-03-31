Я — мачеха и долго искала разные пути к сердцу ребенка. Вот какие сработали — 31.03.2026

С мамой Ани у нас были неплохие отношения, но все разладилось из-за того совместного похода в парикмахерскую. Мы с бывшей женой мужа поцапались после того, как я падчерице волосы покрасила. Эта дама такой шум подняла, что я старалась с ней вообще не пересекаться. Анька занималась в танцевальной студии и готовилась к выступлению. Решила, что мне тоже там обязательно надо быть, чтобы поддержать ребенка. Тут прибегаю на концерт, гляжу — рядом с мужем бывшая сидит. Я зубы сцепила, а она вдруг поворачивается ко мне и говорит: «Молодец, что пришла. Анька здорово танцует!» Уф, вроде тут наконец-то наладилось. Правда, мне все равно было неловко, да и Ане, похоже, тоже. Уж с очень большим интересом на меня ее подружки поглядывали и перешептывались.

Позже поговорили об этом с Игорем, хотя муж не сразу понял, из-за чего я так переживаю. Он-то просто удивился, а что там бывшая подумала — и не знает. Тогда я решила зайти с другой стороны. На следующий день подошла к Ане и рассказала, как мне понравилось ее выступление. Падчерица разулыбалась. А я продолжила: «С радостью и на следующий концерт пойду, но только если ты не против. Как решишь — дай знать. Ну или можем потом вместе запись посмотреть, папа всегда на телефон снимает». Аня сказала, что подумает. Но было видно: ребенок оценил, что ему предложили самому выбрать. Значит, и этот подход работает.