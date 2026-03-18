Я 5 лет работаю стюардессой и расскажу, почему ни за какие коврижки не расстанусь с небом

Я с детства знала, что моя жизнь будет связана с небом. Конечно, со «стать летчиком» я слегка переборщила, зато поняла, что работа стюардессы — это действительно мое. Сначала я влюбилась во внешнюю сторону этой профессии: аккуратная форма, идеальный макияж, белоснежная улыбка и королевская осанка. А главное — путешествия. Тогда я была уверена, что стюардессы в основном гуляют по красивым городам и пьют кофе с видом на море.

Вот только реальность быстро спустила меня с небес на землю. Во-первых, я провалила собеседование в нескольких авиакомпаниях. Во-вторых, когда со мной все-таки заключили договор и отправили на учебу, выяснилось, что стюардессы — это вовсе не романтические барышни. Это настоящие профи, от которых многое зависит в полете. Ну и подготовка, естественно, была соответствующей.