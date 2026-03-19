15 человек, которые творят добро просто потому, что не могут иначе
Истории
31 минута назад
Говорят, что мир стал холодным и расчетливым, но эти истории доказывают обратное. Мы собрали 15 случаев, когда случайная встреча на дороге или простое соседское «спасибо» меняли жизнь людей навсегда.
- Купил в букинистическом магазине старый учебник по физике — нужен был для коллекции. От книги исходил тот самый неповторимый запах старой бумаги и типографской краски, который мгновенно перенес меня в детство. Дома между страниц нашел конверт, а когда открыл очень удивился. В нем было 5000 рублей (довольно старая купюра) и записка: «Если ты дочитал до 342 страницы, значит, тебе действительно нужны знания. Пусть это будет твоей стипендией от такого же фаната науки. Потрать на мечту!». Судя по дате на полях, записка пролежала там лет десять. Я не стал тратить эти деньги. Вложил свои 5000 сверху и спрятал конверт обратно в книгу, которую теперь подарю библиотеке в своем родном городке. Пусть цепочка продолжается.
- Я стояла в очереди в кассу метро, судорожно копаясь в сумке в поисках кошелька. Позади — тяжелый рабочий день, впереди — час дороги домой, а кошелька нет. Видимо, забыла на офисном столе. Я уже собиралась развернуться и идти пешком под дождем, как почувствовала, что кто-то коснулся моего плеча. Пожилой мужчина в очень стареньком, но чистом пальто протянул мне бесконтактную карту. «Возьмите, дочка, там проездной на месяц, я себе вчера новый купил, а этот мне больше не нужен — врачи сказали дома полежать». Я начала отказываться, мол, давайте я вам завтра деньги подвезу, но он только отмахнулся: «Мне в вашем возрасте тоже однажды помогли жетоном, когда я на свидание опаздывал. Считайте, я отдаю долг тому парню из 70-х. Просто когда увидите кого-то с такими же потерянными глазами — приложите свою карту за него».
- Знаете, а я сегодня доброе дело сделала. Еду, я значит на работу в Минск из своего агрогодка, а на остановке девушка стоит и отчаянно, рукой машет. Я оцениваю опасность для себя, как нулевую, и останавливаюсь. Она маршрутку пропустила и опаздывает очень. Мы естественно разговорились и оказывается, что живём в соседних домах и квартиру они с мужем купили там тоже недавно как и я, и тоже ещё никого из соседей близко не знают. А ещё ей парикмахер срочно нужен на собственный юбилей, на минуточку.
- Я оставил официантке 50$ за 20-долларовый обед, потому что за другим столиком с ней обращались так плохо, что она начала плакать в подсобке, и я заметил.
- Гололёд. Я повредила руку, хожу в ортезе на запястье, но дела никто не отменял. Вчера забирала ребёнка из садика, он и все ребята из его группы наперебой мне помогали: куртку застегнуть, дверь подержать, бахилы надеть и снять. И все желали скорее выздороветь. Детишкам по шесть лет.
- В детстве по дороге в школу я увидел, как уличный кот поймал голубя. Тот барахтался, а кот схватил его еще сильнее и куда-то понес. Я не знал, что делать, но очень хотел спасти птичку. Я подбежал и буквально руками раскрыл пасть кота. Голубь улетел. Посмотрев внимательнее на котика, я разглядел, что тот в царапинах и очень худой. Я не мог пройти мимо. Понес кота к нам домой. Моя мама — самая добрая женщина в мире, поэтому она поняла меня и даже похвалила. Мы накормили кота, помыли его, обработали раны. И назвали Тишкой. Уже 12 лет Тишка живет с нами.
- Мой дедушка недавно начал сдавать квартиру, причем весьма дешево для столицы. Все ему советовали поднять плату, но он отказывался. Мама с папой даже небольшой скандал устроили, мол, дед теряет деньги на ровном месте. Дедушка молча их выслушал, а потом рассказал, что сдает квартиру молодой женщине с ребенком, у которой сейчас финансовые трудности. Более того, он даже иногда им с продуктами помогает, ибо хочет, чтобы у них было все хорошо. Мое уважение к нему сразу возросло, а вот за родителей немного стыдно...
- Как у меня сейчас поднялось настроение! Проснулся оттого, что дико хочется жрать, а холодильник пуст. Угрюмый и злой пошел в магазин. Когда расплачивался, достал из кошелька купюру, положил на блюдце. Приглядываюсь, а на краю купюры нарисовано сердечко и подписано: «Счастья тебе, кем бы ты ни был». Сначала даже хотел забрать ее обратно, но потом подумал: «Да пускай дальше путешествует и дарит людям мгновения радости».
- Живу в старом доме без лифта. Соседка — пенсионерка, регулярно таскает тяжелые пакеты. Всегда стараюсь помогать ей донести все. А тут на днях что-то прям неважно себя почувствовал. Думаю, не могу же оставить так бабулю. Не растерялся, взял и сделал в пятницу перед сном заказ на доставку продуктов. В субботу курьер позвонил ей в двери. Я услышал, что на лестничной клетке какой-то шум, дополз к двери. Соседка отказывалась упорно от продуктов, говорила, он ошибся и это не ее. Я приоткрыл двери, окликнул курьера, что все нормально. Он пожал плечами, оставил пакет и ушел. Соседка со слезами на глазах сказала: «Спасибо, внучок». И отругала, что я не говорил ничего о своем состоянии. Стала приносить мне бульоны и лекарства под дверь.
- В детстве мы с сестрой ездили в музыкальную школу на троллейбусе. Денег на проезд не было, а расстояние приличное — пешком не сходишь. Приходилось говорить кондуктору, что у нас денег нет. Поначалу говорили, а потом она и сама не спрашивала. Три года возила нас бесплатно, а потом мы получили льготные карточки на проезд и ездили по ним. Спасибо тебе, добрая женщина!
- Шла домой и параллельно проверяла мессенджеры. Увидела в одной группе, что у какого-то дедушки украли кошелек, а там была вся пенсия, которую он как раз получил. Был указан контактный телефон и адрес. По счастливому стечению обстоятельств я как раз минут пять назад прошла тот район. Вернулась, достала в кошельке деньги и позвонила в дверь. Сказала, что нашла немного денег и подумала, что ему они нужнее. Оказалось, я была уже пятой, кто «нашел» утерянное. Дедушка плакал, когда говорил об этом. Я его обняла и пожелала хорошего вечера.
- Как-то зимой я решил помочь соседке — крошечной пожилой вдове азиатского происхождения — и расчистил её подъездную дорожку от снега. В благодарность она принесла мне тарелку домашних дамплингов. Боже, это были самые невероятные пельмени в моей жизни!
- Oстался без бензина на проселочной дороге. Вокруг никого, до города — много километров. Проезжавший мимо парень подобрал меня, отвез на заправку, а потом обратно к моему грузовику. Когда я предложил заплатить, он отказался и сказал: «Просто помоги кому-то, когда будет нужно». © Reddit
- Я шла домой с тяжелыми сумками и ребенком в слинге. Когда подходила к дороге, они неожиданно порвались. В этот момент из магазина выбежал парень с сумкой поднял все мои покупки и отдал мне. Я была очень благодарна.
- Как-то перед ливнем заметила маленькую собаку, бегающую по дороге. Это была не такая уж оживленная трасса, но автомобилей хватало, так что я остановилась, чтобы перекрыть движение, и подхватила ее. К тому времени уже лил дождь и мы обе промокли насквозь. Я завернула ее в один из своих кардиганов и прижала к себе. Пришлось пропустить назначенную встречу, пока я искала местный приют для животных, и в результате я привезла крошку в полицейский участок. А когда позвонила туда через несколько часов, оказалось, что собаку уже вернули ее хозяевам.
Эти истории — лучшее доказательство того, что для настоящего подвига не нужны суперсилы или огромные счета в банках. Иногда все, что требуется, — это лишние полчаса в метель, старый учебник или простое умение вовремя заметить чужие слезы. Добро всегда возвращается. Если не в виде дамплингов от соседки, то в виде того самого тепла внутри, которое согревает лучше любого кофе.
А если вам понравилась подборка, то не пропустите:
Похожее
20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом
Истории
1 неделя назад
Я работаю проводницей в поезде и расскажу, почему не собираюсь менять профессию
Авторские колонки
1 месяц назад
18 историй с таким справедливым финалом, что аж на душе тепло становится
Истории
1 неделя назад
17 человек, чьи фамилии и имена превратили их жизнь в бесконечный сериал
Народное творчество
1 неделя назад
15 родственников, которые точно знают, как раскрасить серые будни в яркие цвета
Истории
20 часов назад
15 примеров настоящей дружбы, над которой не властны ни время, ни тысячи километров
22 клинера, чьи будни звенят от смеха похлеще фамильного хрусталя
Истории
6 дней назад