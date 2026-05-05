15 душевных историй о папах-выдумщиках, с которыми что ни день — то новый повод улыбнуться

Никогда не понимала и не понимаю ситуаций, когда один из родителей выставляет другого дураком (или действует вопреки прямым запретам первого), чтобы произвести хорошее впечатление на детей. Простейший пример: один из родителей запрещает игры на телефоне, а другой исподтишка разрешает и поощряет.

На самом деле, ни к чему хорошему такие "качели" не приводят: дети учатся хитрить, манипулировать, нарушать запреты и т.д.

Дарить радость можно и не унижая другого взрослого. У нас в семье тоже время от времени бывают "дни вкусной и нездоровой еды", но никто никого не обманывает и плиты не ломает. Все довольны :)