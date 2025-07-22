20 пап, что одной левой разносят в пух и прах все стереотипы о родительстве

Покупка полноразмерного чердака на вырост, - это была моя самая большая ошибка. Это можно делать только, если совершенно нет места. Во-первых, около чердака не посидишь с книжкой, не обнимешь так, чтобы он уже ушёл в сон, "пошел спать" - это всегда именно действие, требующее физического усилия. Во-вторых, убирание кровати, вернее, неубирание, - это привычка, сохраняющаяся и в подростковом возрасте. В-третьих, сковырнуть его с чердака утром так же трудно, как и отправить туда вечером. В-четвертых, полноразмерный чердак затянулся надолго, почти до взрослого возраста, и все эти проблемы не исчезли, а усугубились. Если вымотался - трудно собраться и "полезть спать", а утром можно только прыгать и кричать - ВЫ ХО ДИ! Короче, категорически не рекомендую.