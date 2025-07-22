картинка выглядит как фотошоп, извините. особенно правая ножка ребенка
20 пап, что одной левой разносят в пух и прах все стереотипы о родительстве
Существуют стереотипы, что родительство — это роль для мамы. Мол, с отцами детей не оставишь, не будут знать, чем даже занять малышей. Но все это глупости. Конечно, от равнодушного родителя в виде постоянно занятого отца никто не застрахован. Но в мире существует множество прекрасных семей, где мужчины на полную включены в воспитание детей. Заменить подгузник, вставать ночью на кормления, построить крутейшую детскую площадку — такие папы действительно могут все что угодно: «плавать брассом, спорить басом, дрова рубить».
Когда папа поддерживает творческую жилку в ребенке с ранних лет
«Вот как папы решают вопрос душа во время присмотра за ребенком»
- Надеюсь, ты своей жене об этом не говоришь? © smoochface / Reddit
«Час ночи. Мы с женой только что закончили собирать это великолепие для нашего ребенка»
Покупка полноразмерного чердака на вырост, - это была моя самая большая ошибка. Это можно делать только, если совершенно нет места. Во-первых, около чердака не посидишь с книжкой, не обнимешь так, чтобы он уже ушёл в сон, "пошел спать" - это всегда именно действие, требующее физического усилия. Во-вторых, убирание кровати, вернее, неубирание, - это привычка, сохраняющаяся и в подростковом возрасте. В-третьих, сковырнуть его с чердака утром так же трудно, как и отправить туда вечером. В-четвертых, полноразмерный чердак затянулся надолго, почти до взрослого возраста, и все эти проблемы не исчезли, а усугубились. Если вымотался - трудно собраться и "полезть спать", а утром можно только прыгать и кричать - ВЫ ХО ДИ! Короче, категорически не рекомендую.
- Где вы это достали? Моя дочка бы запищала от восторга. © messiisgod11 / Reddit
«Всю ночь не спал — тусил с моим новым приятелем. Кажется, он в восторге от молока»
«Моим близняшкам 7,5 месяцев и именно я отвечаю за ночное кормление. А сегодня они проспали до самого утра. Я так сладко выспался»
- Друг, это совершенно точно твои дети. © Doubleoh_11 / Reddit
«Лучшая часть моего дня»
- Наслаждайся каждой секундой. Моим девчонкам уже 13 и 7 лет. И если младшая еще иногда хочет пообниматься, то старшая уже нет. © Wayne / Reddit
«Когда родился мой первый сын, я обратился за советом к моему отцу. Он сказал взять камеру. И вот уже несколько лет я снимаю „неважные“ дни»
- Это невероятно. У вас прекрасная семья. Я тоже обожаю делать повседневные снимки своих родных. © Arse-e / Reddit
«Я кое-что построил для своих сыновей. Об этом уже шепчутся по всей округе. А мои мальчики теперь постоянно просятся на улицу играть»
- Я сам строитель и ставлю этому проекту 100 из 10. © areptiledyzfuncti0n / Reddit
«Мой пятилетний сын нарисовал это, и я бесконечно им горжусь!»
- Для пятилетнего ребенка это просто невероятно. © Merrine / Reddit
«Закончили обустраивать площадку для детей. Это было утомительно, но точно того стоило!»
«Нет ничего лучше, чем услышать фразу: «Папочка, мне нужна твоя помощь»
«У меня никогда не было отца, с которым можно было бы рыбачить. Но мой сын захотел научиться и мы научились. Уловы у нас так себе, но было очень весело»
«Вчера мне предоставили полную опеку над моей 13-летней дочерью. И я буквально на седьмом небе от счастья!»
«Сегодня мой последний рабочий день на месторождениях за городом. Я всегда ношу с собой носок дочери, чтобы напоминать себе, ради кого я работаю»
«Я долго добивался установки пеленальных столиков в мужских туалетах, и вот они здесь»
«Я работаю в больнице. Был весьма удивлен, обнаружив, что не в каждом мужском туалете есть пеленальный столик. Я отец двух замечательных детей, и не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось менять подгузники им на стойке или идти ради этого в машину. После двух лет просьб нам наконец-то установили столики для пеленания. По крайней мере, это поможет некоторым отцам в будущем».
«Мой шестилетний сын выбрал занавеску для душа. Он выбрал, я поддержал. Против была только жена, но мы победили со счетом 2:1»
- Ваш ребенок сделал потрясающий выбор. Поверить не могу, что вы нашли что-то подобное. Я даже завидую. © Martin_TheRed / Reddit
«Моя дочка и ее любимая кукла»
- Она могла бы быть персонажем из мультфильмов Диснея. © BlumpKeto / Reddit
- Она хотела бы этого больше всего на свете. © iam****ked / Reddit
«Я отец-одиночка. Но зато у меня есть ты, малыш!»
«Моя дочь и я — 32 года назад»
«Первый настоящий день рыбалки с сыном. Именно такие мелочи и придают всему смысл»
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