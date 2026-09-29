6 предметов с туалетных столиков прошлого, которые делали утро красавиц светлее

Викторианские дамы просто обожали пуговицы — эти аксессуары украшали ботинки, перчатки, пояса, блузки и платья. Поэтому процесс одевания в те времена требовал особой сноровки, иначе он мог затянуться.

К счастью, в распоряжении женщин были специальные инструменты: крючки для застегивания пуговиц. Некоторые образцы были миниатюрными и легко помещались в сумочке или кармане. Другие застегиватели снабжались внушительно длинной ручкой.