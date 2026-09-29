А ещё у викторианских дам служанки были. Они-то и орудовали крючками 😂
6 предметов с туалетных столиков прошлого, которые делали утро красавиц светлее
В прошлые века на туалетном столике, принадлежащем женщине, можно было найти множество предметов, назначение которых нам сейчас сходу сложно определить. Застегивателями для пуговиц, держателями для булавок и шкатулками для хранения волос тогда пользовались все дамы, а сейчас их можно найти разве что в антикварных магазинах. А жаль, некоторые штуки кажутся полезными и в наши дни.
Крючок для застегивания пуговиц
Викторианские дамы просто обожали пуговицы — эти аксессуары украшали ботинки, перчатки, пояса, блузки и платья. Поэтому процесс одевания в те времена требовал особой сноровки, иначе он мог затянуться.
К счастью, в распоряжении женщин были специальные инструменты: крючки для застегивания пуговиц. Некоторые образцы были миниатюрными и легко помещались в сумочке или кармане. Другие застегиватели снабжались внушительно длинной ручкой.
«Нашла этот крючок для застегивания пуговиц на гаражной распродаже. Он необычной формы и украшен двумя медальонами»
Вообще, крючками изначально пользовались мужчины, так как они носили гетры. Но когда в моду вошли длинные женские перчатки (а на некоторых было до 24 пуговиц), дамы с радостью добавили в список необходимых инструментов этот застегиватель.
Крючки изготавливали из различных материалов: серебра, слоновой кости, дерева, перламутра и резины. Причем инструменты не обязательно было покупать. Многие магазины и ателье отдавали их бесплатно, если клиент заказывал у них обувь или одежду. А дорогие крючки вручали в качестве памятного подарка родным и близким.
Флакончики для духов
До появления дезодорантов неприятные ароматы можно было скрыть только с помощью духов. Поначалу ароматные жидкости изготавливались только из натуральных ингредиентов, и лишь в XIX века парфюмеры стали использовать синтетические ароматы, что позволило составлять новые, необычные композиции.
Некоторые производители специально продумывали дизайн бутылочек, и такие флаконы могли стоить даже дороже духов. Зато у покупателя возникало ощущение, что он приобретает нечто эксклюзивное.
«Нашла на барахолке такой флакон для духов и просто влюбилась в него»
Духи в магазинах хранились в больших емкостях, и если дама хотела купить ароматную жидкость, она приходила со своей тарой. Надеюсь, с бидонами они в лавки не ходили. Дома духи из бутылочки можно было разлить по разным флаконам. Одни были предназначены только для домашнего использования, другие брали с собой на бал.
Последние обычно вешали на цепочку, прикрепленную к кольцу. Женщина надевала кольцо на палец и перед тем, как использовать духи, согревала флакончик в своей ладони. Благодаря этому аромат получался еще более насыщенным.
"Надеюсь, с бидонами они в лавки не ходили. "
Зря надеетесь... Просто тогда эти емкости не так назывались!
Емкость для хранения волос
В XIX веке почти у каждой женщины на туалетном столике стояла специальная шкатулка, в которую она складывала волосы, собранные с расчески или щетки. Впоследствии из этого материала делали набивку для игольниц, маленькие подушечки или сворачивали его в валики и крепили к волосам, дабы прическа казалась более пышной.
Если пряди были не слишком спутанные, из них плели цепочки, браслеты и делали сложные композиции. Такие украшения призваны были напоминать о любимых и близких. Дамы предпочитали заниматься этим самостоятельно, ведь ювелир мог подменить родные пряди чужими.
«Купила этот контейнер для волос на аукционе»
- Нашла у бабушки изящную фарфоровую баночку с дырочкой на крышке. Решила, что это или вазочка из царского сервиза, или шкатулочка. Гордо понесла ее к антиквару, чтобы оценить. Он берет ее в руки, ехидно так оглядывает и говорит: «Ну и много волос уже накопили, барышня?» Я опешила! Оказалось, это не посуда, а викторианская шкатулка для волос! Антиквар смеялся так, что у него очки запотели. Баночку я решила оставить себе на память.
Зачем собирать волосы в шкатулку? И над чем смеялся антиквар, если это старинная вещь? Продают же ночные горшки династии Минь (как пример), так почему не такую шкатулку (дешевле и проще продать, наверняка).
Держатель для булавок
Во второй половине XIX века у приличной дамы в коллекции было множество булавок и шпилек. С помощью них украшали прически, подкалывали платье, прикрепляли кружева и фиксировали головные уборы. Чтобы эти аксессуары не терялись и не перемешивались, их хранили в специальных держателях, которые немного напоминали солонки или сахарницы.
Банальные подушечки в этом случае считались немодными? Ладно шпильки, но булавки-то.
Все дорогие и эксклюзивные сервизы имеют цельные солонки. Я коллекционирую фосфор и солонки всегда цельные без крышечек сверху. В сервизах с конца 19 века отверстия в солонках сделано на дне, там открывается дырочка, а сверху всё цельное, А в сервизах эпохи барокко, рококо и ранних викторианских, солонки иногда без дырочек на дне.
- Откопала на блошином рынке в Питере шикарную солонку. Явно старинная, может, из какого-то редкого сервиза! Дома отмыла, насыпала соль и поставила на стол. На выходных ко мне в гости забежала бабушка. Сели обедать, она удивленно смотрит на солонку и говорит: «А зачем ты на стол держатель для булавок поставила?» Выяснилось, что мне в руки действительно попала хорошая вещь, вот только к столовым приборам она никакого отношения не имеет.
«Нашла такую шляпную булавку. В ней еще и пудреница с зеркальцем есть»
На рубеже XIX и XX веков женские шляпы достигли астрономических размеров. Некоторые аксессуары достигали больше 30 см в длину. При этом булавки превратились в настоящие произведения искусства: их делали из драгоценных материалов и украшали дорогими каменьями.
Шкатулка для украшений
До конца XIX века шкатулки для хранения драгоценностей обычно изготавливались вручную, поэтому роскошный ларец можно было найти только на туалетном столике богатых дам. При этом ювелирные изделия часто ассоциировались с путешествиями, ведь поездки были неотъемлемой частью жизни знатных людей. Возможно по этой причине некоторые шкатулки специально делали в форме повозок или экипажа.
«Купила эту шкатулку для драгоценностей, и она кажется мне очаровательной»
С развитием промышленности появились и предприятия, занимающиеся массовым изготовлением ларцов. Такие шкатулки можно было купить даже по каталогу. Обычно корпус покрывали позолотой или серебром, а внутреннюю часть отделывали тонким шелком или атласом.
Инструмент для полирования ногтей
В викторианскую эпоху дамы тщательно следили за своими ногтями. Хотя на людях их руки почти всегда скрывали перчатки, идеальный маникюр все равно имел большое значение — ведь он был показателем высокого статуса. Женщины старались придать ногтям миндалевидную форму и тщательно отполировать их до блеска и нежного розового цвета.
Не только дамы и не только в викторианскую.
"Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей."
«Нашел этот полировщик для ногтей в антикварном магазине»
Для полировки использовался специальный инструмент, состоящий из ручки и мягкой тканевой или кожаной вставки. Обычно в маникюрном наборе лежали: полировщики, пилочки, инструменты для отодвигания кутикулы, щетки и крючки для застегивания пуговиц.
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