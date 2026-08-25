20+ историй из коммуналок, где общая кухня хранит светлые воспоминания, а воздух пропитан ароматами пирожков
Коммунальная квартира — это целый мир, где за каждой дверью прячется своя история, а общий коридор помнит не одно поколение жильцов. Здесь чужие люди становятся семьей. Даже строгая бабушка из соседней комнаты способна в один миг подарить вам неожиданные маленькие радости. Такие дома пропитаны запахами общей кухни, теплом вечерних посиделок и безмерной соседской любовью, в которой главной движущей силой остается добро.
- Купили дочери в Питере комнату в коммуналке. В соседках была матерая баба Тая. Я обрадовалась, что будет кому за дочкой присмотреть. И вот приезжаю в гости. Дверь открывается, я замираю: прихожая завалена обувью, а из комнаты дочки доносится суровый бас: «Сдавайся!» Врываюсь туда, а там — шахматный турнир! Я уже себя на бигуди накрутила, но оказалось, что Тая эта устраивает дома шахматные турниры. И моя дочь тоже участвует.
- Соседка по коммуналке узнала, что у меня есть домашний консервированный щавель. Такого детского восторга в глазах этой бабушки я не видела никогда. Оказывается, в последний раз она ела щавелевый суп более десяти лет назад. Сегодня сварили с ней и пообедали вместе. Впервые видела, как бабушка мычала от удовольствия перед тарелкой. Такая вот бывает сильная любовь к щавелевому супу.
Эм... последние пару лет были проблемы купить щавель в магазинах, но для того всегда был, вроде...
Но мычание над тарелкой этого супа понимаю, сама обожаю :)))
Такая вот кошачья коммунальная квартира
- У родителей была приятельница, коренная петербурженка. Она жила в квартире своего деда, превращенной в коммуналку. Мы гостили у нее, когда мне было 15. Какие книги в библиотеке, какая посуда в серванте! Мама рассказывала, что помогала разбирать вещи, хранившиеся еще с давних времен. Там была изящная фарфоровая посуда с изображениями Наполеона и Жозефины, серебряные сахарницы и солонки, что-то еще очень красивое. Такие вот осколки цивилизации!
Это раритетные вещи, которые способен сохранить только тот человек, для которого они часть жизни.
- Работает в моей лаборатории девушка по имени Лана. Однажды понадобилось мне ей домой занести оттиск статьи. Прихожу к двери большой коммуналки на Невском проспекте, звоню:
— Кто там? — спрашивает мама Ланы из-за двери.
— Алло, здравствуйте! Позовите, пожалуйста, Лану! — говорю я механически.
После долгой паузы открывается дверь и выходит весьма сконфуженная Лана. Говорит:
— Вот ты где! А тут ко мне мама зашла и говорит: «Лана, тебя к телефону!»
- В 50 лет решила сменить жизнь и переехала из отдельной квартиры с хорошим ремонтом в коммуналку. Да, по собственному желанию и не от плохой жизни, а просто так захотелось. Сейчас мне 55 лет и я ни на секунду не пожалела, что осуществила мечту жить в центре. Правда, разница лишь в том, что я выкупила две большие комнаты и часть коридора. Для «обуючивания» квартиры покупаю различные интересные предметы интерьера на блошиных рынках. Мне все нравится!
Какое-то странное стремление жить в общих удобствах и покупать попользованные кем-то другим предметы. Мне не понять. Я вынужденно жила в коммуналках и общежитиях, и основная проблема в том, что люди "объуючивают" всегда только свою жилую зону, а общие помещения воспринимаются как ничьи, за ними меньше ухода, ремонта и внимания.
Мужу, рожденному в питерской коммуналке, достался стул оттуда. Он демонстрировал это фото смотрителям Эрмитажа, там ему сказали, что это Германия, XVIII век
Ну и подарите музею,там отреставрирует и долго прослужит. Дома превратится в лам, ресторация дорого.
- С рождения и до 16 лет жил с семьей в общежитии, та же коммуналка. С точки зрения ребенка находилась куча плюсов. Всегда есть с кем поиграть, а не сидеть одному в квартире. Всегда есть кому за ребенком присмотреть, накормить. В холодину или ненастье тоже было где собраться поиграть, чтобы не на улице. На любой праздник взрослые собираются в одних комнатах (разные компании), дети — в других (тоже разными компаниями и возрастами). Вечером все идут в красный угол на танцы. На танцах только жители дома и все те, кто смогл пройти фейс-контроль бабушек-вахтерш. А бабушки точно знали кого можно впускать, а те, кому не можно, даже и не пытались. Общая кухня на две газовых плиты по четыре конфорки — это вообще женский клуб. Там и готовить научат, и помогут, и позовут, если содержимое кастрюльки закипит.
- Были в Питере с сыном-подростком, снимали комнату в коммуналке. Чувствовала себя прекрасно! Высокие потолки, лепнина, потрясающей красоты двери. Ощущение было такое как будто в этой квартире снимали «Место встречи изменить нельзя» или «Окно в Париж». Котик по коридору ходил, немного лапки приволакивал, старенький. Этот всеобщий питомец придавал коммуналке волшебства. Пять лет прошло, а я не оставляю мысль переехать в Питер, пусть даже в коммуналку, главное — в этот исторический центр.
- Одно время жили в коммуналке. Позвонил курьер: «Ваш заказ у соседки, не разобрался с номерами комнат». Иду к Светке. Дверь открыл мой муж в рубашке и в ее цветастом фартуке. Я аж опешила. Заглядываю за спину, а там, у моего благоверного мольберт, а на холсте мое изображение! В общем, он готовил сюрприз для меня, а фартук нацепил, «чтоб рубашку красками не заляпать». Такая вот история.
Есть что-то романтичное на общих кухнях в коммунальных квартирах
На кухне коммунальной квартиры романтики 0, даже в подробности вдаваться не хочется.
- Я росла в коммуналке в провинции. Это был дом 60-х годов, изначально построенный как коммуналка. Там было пять комнат и одна большая кухня. У нас не было грязно и шумно. Дом кирпичный, звукоизоляция там была самая лучшая за всю мою жизнь. А однажды я прогуливалась по Питеру, остановилась перед одним окном. Там были очень интересные витражи. Мимо проходила женщина: «А у нас еще в подъезде осталась мраморная мозаика и роспись на потолке. Хотите посмотреть?» Я зашла. Сразу же возникло такое ощущение, будто ты не в изможденном туристами мегаполисе, а где-нибудь в селе. Снаружи дом был прекрасен и подъезд хорошо отреставрированный, красивый. И, да, в этом доме находились коммунальные квартиры.
Не уверена, что в селах есть мозаики и все такое.... Разве что некая уединенность и обособленность
- Мы выкупили комнату в коммуналке. Там всю свою жизнь жила женщина. После ее кончины нам продали ее комнату со всем содержимым. Там, на площади 26 квадратных метров, поместилась вся жизнь одного человека. Сотни книги журналов, десятки пластинок, билеты в театр (1950–1980-е гг.), одежда, фотографии, дневники, мебель, посуда. В общем, все, чем жил человек более 80 лет. Сейчас эта комната пустая и готовится к ремонту. А самое ценное содержимое продали или раздали.
Когда вторая половина жизни в разгаре, смотрю на книги, журналы, фотографии, посуду и одежду вокруг себя и думаю, что большую часть выкинут или продадут за бесценок, и становится грустно. Надо продать хотя бы книги и хрусталь, а вещи самой раздать))
- Живу с любимой девушкой в коммуналке. Утром, когда я помогал ей собраться на учебу, последние остатки моего сна согнала ее просьба: «Милый, пожалуйста, помоги мне найти пудру. Я не помню, в какой обуви ее оставила». А потом объяснила: «Просто так лень снова открывать запертую комнату, если случайно забыл вещь на полке в коридоре».
Пять раз перечитал, но ничего не понял о связи обуви, запертой двери и забытой вещи в коридоре...
Внутри питерских парадных в коммунальные квартиры сделаны отдельные лестницы. Выглядит необычно
Ничего не понятно. А как иначе зайти в дверь, если пол квартиры выше пола коридора? А вот зачем такое делать - нужно у архитектора спросить. Если дом царского времени - возможно и было обоснование. а может и такое вИдение архитектора - он же художник).
- Коммуналка. Нашли на окне паука с паутиной. Обсудили, проголосовали, назвали Жориком. Недавно к нам пришел гость. Надо было видеть его лицо, когда 30-летние люди хором заорали: «Не трогай Жорика!»
- Мне повезло с соседями по коммуналке. Снимаю одну комнату в трешке. Все уживаются между собой уже три с половиной года. В первой комнате живу я — комнатный тихоня, во второй — соседка с мужем (мирная пара работяг), в третьей — старик (хипстер-инженер-механик, который часто что-то чинит). Можно сказать, что у нас такая большая семья. С уборкой я с соседкой справляюсь, так как общая жилая площадь небольшая. В ванной у нас везде плитка, так что ее просто можно мыть мощной струей душа. Короче, хорошее местечко попалось, если сравнивать мой прошлый опыт съема.
Зашибись, т.е. остальные жильцы в местах общего пользования не убираются, и считают это нормальным. Может, и посуду за хипстером домывают., и плиту моют. И радуются хорошему месту. Значит, предыдущее место было просто помойкой, каковой обычно коммуналка и является.
- Прожила много лет в 10-комнатной коммуналке. До сих пор воспринимаю всех соседей как родственников. Всякое бывало — и ссорились, и чаевничали вечерами. Скидывались на ремонт, убирались по графику, проводили генеральную уборка раз в три месяца большинством живущих. Кто не мог участвовать по каким-то причинам, тот покупал моющие, тряпки и другие предметы. Переехав в отдельную квартиру, я до сих пор приезжаю в гости в ту самую коммуналку. Эти люди стали мне близкими родственниками.
К вопросу о том, что может скрываться под обоями в питерских коммуналках
- Cнимала комнату в коммуналке в Москве на Белорусской. У нас был жесткий график уборки, и тетя Шура, назначив себя главной, каждый раз ходила с проверкой. У нас было очень чисто. Тогда мы были не в восторге от порядков бабы Шуры, а теперь я понимаю, что она все делала правильно. Вообще, от этого периода жизни у меня остались очень яркие воспоминания! До сих пор в памяти все эти очень разные соседи, но все они были по-своему прекрасные люди!
- Со мной недавно произошла нелепая история. Живем в коммуналке. Муж начал шмыгать в комнату к соседке Наташке. То дрель ей унесет, то с цветочным запахом на футболке вернется. Я все поняла. Пошла к ним. Распахиваю ее дверь и затихаю. Там довольная Наташка с моим благоверным на карачках ползают по всему полу, а вокруг — листы ватмана, обрезки бархата, обмылки и катушки ниток. Оказалось, Наташа — швея, и две недели тайком, пока меня нет, учила его шить на своей старенькой машинке — к нашей годовщине. На спинке стула висело почти готовое платье для меня. Мужик, который пуговицу пришить не мог, теперь строчит ровные швы как заправская мастерица. А пахло от мужа цветочным мылом, которым они делали разметки на ткани. Такая вот у нас с мужем бесконечная любовь друг к другу!
Коммуналка — это не просто общий коридор и одна кухня на всех, а особый мир, где чужие люди становятся родными. В стенах таких квартир всегда найдутся трогательные сюрпризы и искренняя забота от соседей. Именно такие моменты и становятся самыми ценными воспоминаниями на всю жизнь.
Комментарии
Так методично и последовательно продвигаются тезисы счастья от жизни в коммуналках...
Kажется, что скоро начнется "уплотнение", и швондеры придут вселяться к вам в гостиную ☹️
Идеализировать коммунальный быт может только тот, кто никогда не жил в коммунальной квартире.
Мне кажется, особый шарм таким историям придет то, что со всеми новыми способами связи мы очень мало общаемся с людьми вживую. С приятными нам людьми. Вынужденного общения у нас океан. А так, когда все совало и всем хорошо - это сокровище натуральное.