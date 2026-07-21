Денег за "ремонт" много взял? 🤔
А если серьезно, то пожилим людям действительно с годами все сложнее поддерживать дома чистоту, и в какой-то момент заботу об этом должны взять на себя их дети (не обязательно самим намывать полы, можно заказать регулярный клининг и т.п., но люди имеют право доживать жизнь в достойных условиях).
14 светлых историй о буднях мастеров на все руки, полных тепла и душевного юмора
Пожалуй, у каждого, кто хоть раз затевал ремонт или просто вызывал специалиста к себе домой, найдется забавная или душевная история. Иногда визит, на который пришел профессиональный мастер, заканчивается неожиданным и теплым знакомством, а порой причиной серьезной поломки и вовсе оказывается сущий пустяк. Герои этих историй делятся моментами, когда долгожданный ремонт пошел совсем не по плану, а приглашенный мастер помог не только починить вещи, но и подарил повод для улыбки.
- Бабуля-аристократка пожаловалась, что старый телевизор показывает хуже. Говорю, что такие аппараты не чиню. Она, поджав губы, выдает: «А вас советовали уважаемые люди». Ну делать нечего, смотрю, но вроде все работает. Проблема выяснилась, когда я задел экран. Оказалось, на нем слой пыли. Протер, собрал телевизор. Все протер, позвал хозяйку. Бабуля увидела результат и очень обрадовалась: телевизор стал показывать лучше прежнего.
Денег за "ремонт" много взял? 🤔
- Купил акриловую ванну. Через пару месяцев она вдруг покрылась странными пузырями! Я расстроился: «Вот, зараза, с чугунной таких проблем не было!» Позвонил с жалобой, мне прислали мастера. Тот приехал, посмотрел на это безобразие и, сняв с поверхности вспузырившуюся защитную транспортировочную пленку, молча уехал.
- Работаю сборщиком мебели. Закончил заказ, уже сел в машину. И тут звонок от клиентки: «Вы далеко? Возвращайтесь! Только скорее, чтобы муж вас не увидел». Пока шел обратно, чего только ни напридумывал. Захожу в квартиру, а она шепчет на ухо «Я вспомнила, что нужно еще полки в шкафу починить. Мужу я про них не рассказывала, а то он потянется чинить, да я его знаю, только хуже сделает». Делов было на пять минут, все сделал. Вышел в задумчивости.
«Самое приятное в работе мастером — знакомиться со всеми местными собаками. Эти двое встретили меня лаем, а через полчаса мы уже были лучшими друзьями»
А чё вы здесь делаете?! (Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен)
- Лет восемь назад я работал кем-то вроде компьютерного мастера. Меня вызвали на дом посмотреть, что не так с ноутбуком. Меня встретил пожилой мужчина, проводил к ноуту. Я посидел за ним минут пять и понял, что с ним, в общем-то, все в порядке — нужно только установить пару программ. Когда я зашел на кухню, чтобы сказать, что все готово, увидел богато накрытый стол и напитки. Оказалось, с ноутбуком с самого начала все было нормально, просто у человека был день рождения, а отпраздновать его оказалось не с кем. Я посидел с ним часик, поужинал и подарил брелок в форме слона, который когда-то привезла мне тетя из Индии.
- Вызвал мастера установить домофон. При оформлении заявки отметил, что домофона нет: дом новый, из стены торчит только провод. Пообещали прислать мастера с 19:00 до 20:00. Сижу, жду. Никто не приехал. Звоню в службу поддержки, спрашиваю, что вообще происходит. В ответ получаю претензию: оказывается, нужно было быть дома — мастер 10 минут звонил вам в ДОМОФОН, а вы дверь не открыли. На мой вопрос, знал ли мастер вообще, зачем идет, ответили утвердительно. Ладно, думаю, бывает. Мало ли какие запарки случаются у людей под конец смены. На всякий случай оформил вторую заявку уже на утро. Пришел тот самый мастер. Говорит, и правда запарился.
- Однажды пришла на смену и обнаружила, что сломаны два обогревателя. Вызвала электрика, чтобы починил. Пока он шел, заметила, что обогреватели просто были отключены. Не успела я взять трубку, как он уже пришел. Стою, не зная, что сказать. Он спрашивает: «Зачем звала? Раз все работает». Я, не подумав, выдаю: «На тебя посмотреть, давно не видела». Парень молодой, покраснел и тут же убежал. Остальные потом долго угорали, а я только спустя пару минут поняла, что вообще ляпнула.
«Наш главный эксперт проводит тщательную проверку потолка на прочность»
- Как-то приехала поздно с работы, уставшая, бросила одежду вместе с кошельком прямо в стиральную машину. Потом благополучно об этом забыла. На следующий день, еще сонная, решила перед работой поставить стирку. Естественно, машинка сломалась. Вызвала мастера. Он что-то проверил, разобрал ее, достал деньги, монеты, банковские карты и с улыбкой говорит: «Ваша машинка богаче, чем мой кошелек».
- Было это в пору моего одиночества. Каждый день говорила, что хочу букет цветов. Как-то раз у меня сломался компьютер, а на заставке рабочего стола стояла фотография огромного букета пионов. Вызвала мастера, он все починил. Через пару дней, возвращаясь домой, увидела его у своего подъезда с пионами. Оказалось, захотел познакомиться поближе. Отношений у нас не получилось, зато остались теплая дружба и иногда — цветы.
- Бабушке у меня 83 года, и она заядлый рыбак. Недавно сломала удочку. Поехал в магазин, там сказали, что нужно привезти саму удочку, чтобы подобрать подходящую сломанную часть. Через несколько дней взял удочку с собой. Ехал по делам, рядом оказался рыболовный магазин, думаю: зайду, узнаю, что здесь скажут. Мастер посмотрел удочку и предложил не покупать новую деталь, а просто ее отремонтировать. В разговоре выяснилось, что удочка принадлежит моей бабушке и ей 83 года. В итоге он бесплатно все починил, подарил новый чехол, снасти и передал привет бабушке. От денег отказался наотрез.
«Пока нам монтируют новые шкафы, наша кошка взяла на себя роль строительного инспектора. Ни один этап без ее проверки не проходит»
- Работаю в сервисном центре по ремонту бытовой техники. Вчера звонит женщина и говорит: «У меня холодильник сломался, а ваш мастер все не едет!» Я спрашиваю, сколько она его ждет. Она отвечает: «Уже три месяца». Я, естественно, удивилась и спросила: «А в какой сервисный центр вы обращались?» И тут она выдает гениальный ответ: «Ни в какой! А вы что, у себя в компьютерах этого не видите?» Я еле сдержала смех.
- Вызвала вчера «мужа на час», чтобы починил слив в унитазе. Мой мужчина говорит, что руками работать не привык — он, мол, работает головой. После того как «муж на час» пришел и за две минуты все починил, мой тут же закрыл ноутбук, достал все инструменты, какие были в доме, и принялся ремонтировать все, до чего смог дотянуться. Просто «мужем на час» оказалась милая хрупкая девушка, которая расправилась с унитазом за две минуты.
«Ремонт в ветеринарии. Местный кот ответственно следит за процессом. Правда, работа оказалась такой утомительной, что он задремал прямо посреди смены»
- Работаю «мужем на час». Поступила заявка: нужно перевесить шторку в ванной. Приезжаю, мужик объясняет: «Вот шторка висит слишком низко. Когда моемся, плавает в ванной. Надо бы поднять выше». Я говорю: «Хорошо», поднял штангу со шторкой сантиметров на 15–20. Мужик расплатился, позвал жену и с гордостью говорит: «Вот, смотри, как мастер сделал. Теперь не будет мешать». А я у него спрашиваю: «А нельзя было просто подрезать шторку снизу ножницами?» Выражение его лица было бесценно.
- Однажды мама потеряла дома любимую сережку. Была уверена, что она упала в слив в ванной. Найти своими силами не удалось, поэтому вызвали сантехника. Он все разобрал и уже вовсю возился под ванной. В этот момент мама опустила глаза и увидела, что сережка все это время висела у нее на халате. Чтобы не расстраивать мужчину, она сделала очень печальный вид и сказала: «Ой, ну что поделать. Ладно, не ищите уже».
- При въезде в новую квартиру от прежних хозяев осталась электроплита. Когда включили духовку, оказалось, что она почти не греет — ТЭНы еле теплые. По словам бывших владельцев, при них все работало нормально. Сам снял заднюю крышку, но ничего подозрительного не нашел, поэтому вызвал мастера.
Приехал мужик, покопался и заявил, что ТЭНы полностью исправны. Потом посмотрел на переднюю панель плиты и говорит: «Э-э-э, у вас ручки выбора режимов и температуры местами перепутаны». Оказалось, накануне жена мыла плиту, сняла ручки, а потом поставила их обратно неправильно. В итоге я был уверен, что регулирую температуру, а на самом деле переключал режимы духовки. Тем более обозначения на панели от времени уже слегка стерлись.
Мастер просто поменял ручки местами, взял оплату за вызов и, смеясь, рассказал, что мы далеко не первые с такой проблемой.
Если вам хочется прочитать еще больше историй о мастерах, которые могут починить даже настроение любимых клиентов, советуем заглянуть в эту статью.