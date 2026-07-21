14 светлых историй о буднях мастеров на все руки, полных тепла и душевного юмора

Пожалуй, у каждого, кто хоть раз затевал ремонт или просто вызывал специалиста к себе домой, найдется забавная или душевная история. Иногда визит, на который пришел профессиональный мастер, заканчивается неожиданным и теплым знакомством, а порой причиной серьезной поломки и вовсе оказывается сущий пустяк. Герои этих историй делятся моментами, когда долгожданный ремонт пошел совсем не по плану, а приглашенный мастер помог не только починить вещи, но и подарил повод для улыбки.