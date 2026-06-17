23 человека, которые просто выбрали внутренний туризм и довольны, как слоны

Родные просторы таят в себе множество удивительных уголков! Иногда, чтобы с головой окунуться в местный колорит, достаточно приготовить ведро традиционной окрошки для иностранного гостя, привезти расписную матрешку с фабрики или увидеть, как старинная карета мчит по улочкам древнего города. Наша новая подборка объединила простые фото и рассказы путешественников, которые выбрали внутренний туризм и нашли удовольствие в простых маленьких радостях, искренних эмоциях и душевных встречах.

«Для меня это фото — олицетворение Суздаля: карета с лошадью на фоне старинного домика, где продают фастфуд. Модная старина. А сам город душевный»

ADME Кошачья прислуга только что Домик, обшитый сайдингом - это старина? ВОт что слева, кирпичик - то старина, а это - поделка под неё Ответить

«Моя розовая мечта исполнилась — я оказалась в Калининграде. В городе много фортов. Можно просто идти и наткнуться на такую красотищу!»

Когда местная кухня — это тот еще колорит!

Пригласили друга-испанца погостить на даче под Костромой. Жара июньская, солнце печет. Бабушка приготовила на обед кастрюлю окрошки на ядреном квасе. Испанец долго свою тарелку разглядывал, потом взял ложку, попробовал, побледнел и вдруг как воскликнет: «Вы зачем покрошили салат в кока-колу?! Это такой местный прикол?» Мы упали от смеха. Пришлось срочно спасать международные отношения, выдавать ему сметану и объяснять, что квас — это не кола. К концу отпуска парень распробовал окрошку и уплетал ее за обе щеки. ADME GEK9803 только что Вот в нашем регионе над окрошкой так не издеваются. Ни один липчанин не станет делать её на красном квасе, у нас окрошечный только белый. На красном и я не стану есть. Ответить

«А я поехал в отпуск в Магадан. Захотелось. Когда я кому-то говорил, куда собираюсь, все смеялись, а теперь смотрят мои фото и говорят: „Блин, тоже туда хочу!“»

«Мы в Семенове попали на фабрику хохломской росписи. Нам показывали, как создаются матрешки, как их вручную расписывают — очень увлекательно!»

«А мы поехали в свадебное мотопутешествие. Это мы в Элисте. Город нас приятно удивил благоустройством и нетипичной архитектурой»

Аниматор Иннокентий вне конкуренции

Рванули на выходные в Териберку смотреть на китов и северное сияние. Заселились в милый глэмпинг прямо на берегу Баренцева моря. Ночью слышу: кто-то чавкает. Включаю фонарик на телефоне и ахаю: посреди нашей палатки нагло сидит упитанный песец и увлеченно роется в моем рюкзаке. Я замерла, боясь пошевелиться, а этот наглец достал упаковку сушеных кальмаров, аккуратно подцепил зубами, подмигнул мне блестящим глазом и неспешно покинул помещение через щель в тенте. Местные утром посмеялись: это, мол, Иннокентий, он тут на полставки аниматором работает. ADME Ольга Курпякова только что О, Териберка отметилась! Ответить

«В городе Мышкин все посвящено мышам, есть даже Всемирный центр управления делами мышей! Теперь я знаю, что мыши летали в космос с Белкой и Стрелкой»

«Мы не верили, что Нижний Новгород — столица закатов. Но пробыли тут 5 дней, и это оказалось правдой! А еще здесь классная канатная дорога, ярмарка и старые улочки»

ADME Алина только что Мы вот так приехали когда-то, прокатились на канатке на другой берег в город Бор, гуляли, а потом началась гроза)) канатка остановлена, на мосту огромные пробки - погода плюс ремонт дороги. Нашли речное такси, по внезапным волнам в грозу на этой маленькой посудине очень запоминающееся было путешествие)) Ответить

Многие города совсем по-другому смотрятся с воды

Были в речном круизе по маршруту Москва — Углич — Тверь — Москва. Я простояла на носу одна, закутавшись в белый плед, с двух часов ночи до пяти утра, смотрела на огоньки деревень и думала, как замечательна верхняя Волга. Корабль назывался «Мстислав Ростропович», еда была совершенно замечательной. Это был мой самый лучший спокойный отдых. Никаких морей не надо! Теперь хочу или ниже по Волге, или вообще на север — о Валааме мечтаю! © Семенова73 / Dzen Алина только что У меня такие впечатления были на пароме в Скандинавии. Рассвет, фьорды, огромный корабль, и все ещё спят) Ответить

«Побывали в Сортавале по пути в горный парк „Рускеала“. Колоритный северный городок, очень неспешный, тихий. Рускеала — это такая красота, которую словами не описать!»

ADME

«У нас с мужем есть традиция: обязательно летом едем в Выборг. Там как-то иначе чувствуется ход времени и очень уютно. Кажется, будто попал в средневековье»

«Была в Архангельской области, видела северное сияние на берегу Белого моря. Это была моя первая ночь под сполохами — так тут называют эту красоту на небе»

Когда местная кухня полна приятных сюрпризов

Повезли друга из Германии в Казань. Зашли в колоритное кафе, заказали эчпочмаки и элеш. Приносят заказ, немец осматривает аппетитные пирожки, берет нож с вилкой, делает надрез и вдруг как закричит на все кафе! Мы глядим, а там картина маслом: наш иностранец с непониманием в глазах показывает пальцем в тарелку, где внутри элеша скопился горячий бульон. Немец решил, что пирог испортился и «расплавился» изнутри! Когда мы объяснили ему, что в этом вся фишка и бульон надо аккуратно выпивать, Франц пришел в такой восторг, что съел еще три штуки. ADME Алина только что Даже если пирог испортился, зачем орать на всё кафе? Не проще позвать официанта спокойно? Ответить

«Мы внезапно сорвались на Байкал на великах — проехали больше 1000 км. Мы плутали в тайге, видели невероятные закаты, встречали нерп. Обожаю Байкал!»

© Svorotok / Pikabu Dissent только что Знакомьтесь, остров Ольхон! Но северо - восточный берег красивее, только велосипедом туда не поедешь. Бухта Аяя, радоновый источник в Хакусах- не передать словами! Ответить

«Как же красиво и масштабно выглядят в действительности Уральские горы, которые многие путешественники называют холмами!»

В Калининградской области у всех свои любимые места

Куршская коса — бальзам для моего сердца. Останавливалась там в отеле на Новый год лет 17 назад. Ночью тишина, аж в ушах звенит. Песок скрипит под ногами, будто крахмал. По дороге к морю лось показал себя. Кабанчики встречаются. Уха там отменная! Танцующий лес волшебный. Ходить по дорожкам деревянным в дюнах и слушать ветер — воспоминание на всю жизнь! © Алена Евгеньевна Бел / Dzen

«А я вот такой теремок видел в городе Злынка Брянской области. Правда, это не жилой дом, а здание администрации»

«А мы отправились в Норильск — тут своя романтика. Видели суровых местных комаров? Они огромны! Этот главный. Сделан из всякого металлолома, но как хорош!»

ADME Jelena только что Комар уже был недавно в другом ракурсе. Ответить

Когда находишь свое место, уезжать не хочется

Как только мы приехали в Геленджик, я с первой секунды поняла, что это мое место силы. Вот уже 4 года меня тянет туда как магнитом, причем меня поддерживают все члены семьи. Очень любим гулять по прекрасной набережной, любоваться морем, соснами, кормить белочек. Заразили этой любовью друзей. Они работают на удаленке и вот уже второй год зимуют в Геленджике. А я еще мечтаю побывать во Владивостоке. © Лана В / Dzen Ольга Курпякова только что Почему-то вспомнилось: "Замечательный мужик отвез меня в Геленджик!" (с) В Баку в советское время был международный лагерь "Гянджлик" ("Дружба"), где отдыхали студенты из всех стран мира. Он был расположен на самом берегу Каспия. Попасть туда было большой удачей. Ответить

«Побывал в Сургуте, городе в Западной Сибири на месте впадения реки Черной в Обь. На фото — памятник строителям города, вид на реку и школа иностранных языков»

© VTesla / Pikabu Lisenok22 только что Позапрошлой зимой туда ездила. Эффектный город, своя атмосфера, да и дружелюбный (повезло, наверное), приятные впечатления остались. Мороз сильнейший, конечно. Думала, что тепло одета, а оказалось, что не очень. 😅 И ценники завышены. Но это всё понятно - север. Ответить

«Я люблю ездить в Псков. Там валил снег. Вышел на лед реки Великой и сделал такой кадр. Может, так все и выглядело лет 600 назад?»

«Вид с воды на центр Рыбинска и памятник реке Волге на входе в шлюз Рыбинской ГЭС. Всегда, когда бываем там, здороваемся с матушкой Волгой»