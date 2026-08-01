15+ историй о путешествиях на авто, пропитанных запахом придорожных чебуреков и маленькими радостями пути

Теплое лето так и манит в отпуск! И добираться на отдых на машине — уже целая история и приключение, любимые многими с детства. Ведь по пути можно заезжать в маленькие городки, пробовать на вкус местные деликатесы, встречать рассветы и закаты, узнавать, как пахнут полевые цветы... И каждый день будет полниться радостными и светлыми впечатлениями, как банка — камешками с моря.