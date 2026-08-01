15+ историй о путешествиях на авто, пропитанных запахом придорожных чебуреков и маленькими радостями пути
Истории
01.08.2026
Теплое лето так и манит в отпуск! И добираться на отдых на машине — уже целая история и приключение, любимые многими с детства. Ведь по пути можно заезжать в маленькие городки, пробовать на вкус местные деликатесы, встречать рассветы и закаты, узнавать, как пахнут полевые цветы... И каждый день будет полниться радостными и светлыми впечатлениями, как банка — камешками с моря.
- Десятые годы, еду из Питера на Северную Ладогу. А там дорогу как проложили давным-давно, петляя меж скал, так она и сохранилась — ни сотни метров по прямой местами. Ливень, лето теплое — поднимается туман, как молоко: машину спереди видно, а дальше — Белая Мгла.
Понятно, тут же пробка. Думаю, что не нужны мне такие приключения, палатка и еда-питье в багажнике есть — стану лагерем в лесу, с утра доеду. Сворачиваю по навигатору на грунтовку в лес, с нее на дорожку, потом на опушку, загоняю машину к елочкам, выхожу за палаткой — за мной хвост в полдюжины машин, из первой орут: «А дальше куда?»
«Куда вам — не знаю, я-то уже приехал», — говорю. Одна компания поставила свой лагерь на другой стороне полянки, остальные развернулись с трудом и поехали назад счастья искать.
- Я всегда мечтал путешествовать на автодоме. Много лет назад я не имел такой финансовой возможности, но у меня был старенький японский пикап. Увидел я как-то в интернете, что на них модули делают, и загорелся идеей сделать подобное. Сварил каркас железный, обшил листовым материалом, утеплил как смог, из того, что было под рукой, сделал кровати и столы...
«...И поехали мы в первое небольшое путешествие»
«И вот мой недавний проект с учетом всех ошибок за несколько лет. Он создавался под новый пикап Ford F350»
- Ехали мы семьей как-то на машине в путешествие на микроавтобусе. Папа за рулем. Слышим звук — колесо спускает! Несколько раз проверили. Пока стоим — все тихо. Едем, напряженно слушаем — и тут раздается смех сестры. Оказалось, это мама у нас так храпела на задних сиденьях.
- В свое первое путешествие на море я жила в палатке. Мне было 9 лет. Это было Азовское море. До сих пор помню, как долго мы туда ехали — часов 14, наверное. У нас тогда были зеленые «Жигули», и эта машина постоянно любила ломаться. Помню, как у папы затекали ноги от долгой дороги, а мама прямо в машине делала нам бутерброды. А я обожала спать в дороге.
Когда мы наконец приехали, вокруг стояли такие же отдыхающие в палатках. Людей было немного. Огромный пляж, белоснежный песок и бескрайнее море... Это было мое первое знакомство с морем. Воздух там был невероятно свежий. Наверное, именно тогда во мне и зародилась мечта однажды жить возле моря. Мы спали в палатке, ели рыбу, которую сами ловили. Туалет был прямо в поле: выкапывали яму и делали небольшие стенки из мешковины.
Мои светло-русые волосы выгорели на солнце и стали почти белыми. А из воды мы выходили только тогда, когда губы уже были синими. Мы приехали туда вместе с друзьями родителей, у которых тоже были дети. Поэтому скучать вообще не приходилось. Мы играли, плавали на надувных матрасах, кругах и даже на надувных диванах. Это был целый месяц свободы, солнца и беззаботного детства. И, честно говоря, я бы с удовольствием еще раз прожила то лето. А каким было ваше первое море? Помните свои самые яркие воспоминания из детства?
liora__vv
«Мы только что с мужем вернулись из отпуска в формате Нижний Новгород — Алтай — Нижний. Цель была — посмотреть Алтай, а по дороге воздухом сибирским подышать»
- Познакомилась с парнем. Через месяц поехали с ним, его другом, моей подругой и моей младшей дочкой в путешествие: парни на мотоциклах, мы на машине параллельным курсом. Днем ребята — одинокие волки, а по вечерам дружно встречались на ночевке. И вот мой потенциальный кавалер теряет ключ от байка на расстоянии 3 суток пути от дома. Маленький, черный, совсем незаметный ключик. Прочесали трижды весь район — нигде нет. Запасной не взял.
В моей голове уже прокручиваются сценарии:
— Я с дочкой остаюсь с этим бедолагой и буксирую его и байк домой;
— Мы женским коллективом сваливаем, а ребята разруливают сами;
— Всей толпой обламываемся с отдыхом из солидарности;
— Теряем время и деньги;
— Отправляем байк на эвакуаторе домой...
Каждый сценарий — конец общего путешествия.
«Ну что за раззява!» — подумала я тогда. Ключ в тот день нашелся — парень воткнул его в личинку багажника байка и забыл. После 3 часов поиска сел на железного коня, весь в печали, и нащупал злополучный ключ.
В тот день я пошла и купила на туристическом развале чуваку брелок с маской Бэтмена. Потому что байк у него похожий — Honda NM4 Vultus. С тех пор называю мужа Бэтменом. И хоть он — один из самых сильных, ответственных и внимательных людей, которых я знаю, но до сих пор время от времени теряет свои вещи. «Солнышко, а ты не видела мои ключи/документы/бейдж?» — слышу я по утрам. Привыкла. Люблю.
alenka4udik
- Поехали с женой в отпуск. Маршрут: Сургут — Новосибирск — Южная Башкирия — Волгоград — Сургут. Придумали игру во время езды. Полдня писали цифры. Точнее, жена писала. Потом вычеркивали номера встречных машин. Самые популярные числа — 111, 222 и т. д. За 8000 км так и не смогли зачеркнуть все числа. Оставили на следующую длительную поездку. Было очень интересно.
«Нравятся мне дорожные фото — не всегда лучшего качества, не идеальные, но оттого не менее живые и интересные. Вот, например, Бурятия, Тункинская долина»
«Монголия, провинция Завхан»
- Если я планирую поездки, то они не такие «вкусные» получаются. Поэтому обожаю спонтанные путешествия, когда сел в середине рабочего дня за машину и рванул в другой город или место, в котором есть какая-нибудь достопримечательность. Так как денег и времени не всегда хватает, на машине удавалось уехать максимум пока что примерно на 1000 км. Самый сок — это когда именно спонтанно поехал, за 15 минут собрался: кинул в машину одеяло, немного вещей и, выезжая, обязательно купил кофе на заправке. Едешь по трассе, и есть только ты, музыка и дорога.
Так я и ехал бы всю вечность. Постоянно ловлю себя на мысли, что если бы были права на фуру, то точно стал бы дальнобойщиком.
- Сколько себя помню, лет 25, дед мой, тот, что родом с Алтая, везет меня на историческую родину. Вот выйду на пенсию — поедем. Вот сделаем машину — поедем. Вот начнутся каникулы — поедем. Вот выйдешь в отпуск... Он грезил этим годами напролет. И вот, наконец, случилось!
Нас трое братьев, живем мы в разных городах Казахстана, и мы решили воплотить мечту деда.
За эту поездку, несмотря на то, что мы преодолели около 5000 км не на самом комфортном автомобиле, дед, которому сейчас 83 года, помолодел душой лет на 25. Таким счастливым мы его не видели никогда.
Мы прожили в лесной глуши трое суток. Рыбачили, познакомились с работником лесхоза, он нам великодушно дал своих лошадей покататься (этакий лесной каршеринг). Поездка была незабываемой. Алтайский край — это неописуемой красоты природа. И теперь обещания о поездке на Алтай слушают мои дети. Надеюсь, им не придется меня туда везти лишь спустя четверть века.
- Года два назад мы с мужем на машине поехали к его бабушке в Саратов. Из Астаны. Через Уфу и потом дальше тоже поехали. Путешествие, в общем. Так как за рулем был только муж (я водить не умею), то мы периодически останавливались поесть и поспать в разных селах и городах. Запомнилась остановка в Самаре. Зашли в кафе поесть, а там пара сидит. Парень и девушка, лет 19 или около того. Такие милые, смущаются. Муж смотрел-смотрел и говорит: «А давай им десерт закажем. Тайно». Позвали официантку, сделали заказ, оплатили. А она перепутала и не на тот столик принесла. Мы ее подозвали, сказали про ошибку. Она все исправила, второй раз денег не взяла. В итоге обрадовались два стола: пара подруг и парень с девушкой. Они все оглядывались, кто бы это мог быть, но мы виду не подали. У парня с девушкой общение живее пошло. Думаю, появился повод обсудить этот подарок, и дальше проще стало.
liliya_i_ko
- Застряла сегодня в поле. Вокруг ни души. Стою на горке после дождя, одним колесом в колее. Оно просто предательски скатилось туда, когда я поняла, что не преодолею эту горку. Полчаса я пыталась выровнять машину, чтобы как-то облегчить ситуацию. Я слишком далеко, пока позвоню, пока кто-то приедет — уже стемнеет. А планов ночевать там не было.
Еще через пять минут просто из ниоткуда появляется авто, из него вылезают три девочки и парень. Крепят трос и буквально как репку вытягивают одно провалившееся колесо руками за этот самый трос. Я так была рада их видеть! Мне стало так спокойно, что я не одна в этом поле. Почему-то мелькнула мысль, что я ведь и сама никогда не прохожу мимо, если кому-то нужна помощь. И вот сегодня в поле, далеко за городом, именно в это время оказались эти ребята и не проехали мимо. Обняла их и пожелала, чтобы им когда-то так же повезло! И я знаю, что так и будет.
kristinagordeeva
«Мы скатались на машине в Приэльбрусье с нашей собакой-дворняжкой Фаиной»
«Фаина приучена к поездкам в машине, так что большую часть дороги она выглядела как-то так»
- Однажды я ехал автостопом на юг. На развилке между Батайском и Ростовом понял, что мне нужно поспать и отдохнуть. Зима, ночь, вьюга. Ноги стерты. На плечах тяжелый рюкзак. Решаю идти в Батайск, т. к. до него десять километров, а до Ростова 18.
На окраине Батайска вижу старую пятиэтажку, один из подъездов закрыт на кодовый замок. Подхожу, угадываю код по стертым кнопкам, поднимаюсь на верхний этаж. На лестничной клетке нет света. Сажусь на ступеньку, рюкзак под голову, пытаюсь заснуть.
Внизу хлопает дверь и слышны торопливые шаги по лестнице. Человек поднимается, останавливается передо мной. «Эй, ты чего тут разлегся, а?» Я отвечаю, что еду автостопом, устал, мне нужно поспать пару часов. «Эй, тут нельзя спать! Тут люди ходят, женщина какая-нибудь будет идти, споткнется о тебя в темноте, испугается!»
Решаю не спорить, собираюсь уходить. «Эй, куда ты собрался? Пойдем ко мне в дом!» Захожу в квартиру. В прихожей встречают женщина и двое маленьких детей (мальчик и девочка лет пяти-семи). Женщина не задает ни единого вопроса. Я раздеваюсь, иду в душ. Мне дают чистое полотенце. Потом сажают за стол, и мы с мужиком плотно ужинаем. Пока мы ели, женщина постелила мне на полу. Я лег, проснулся от звонка будильника: хозяину пора на работу. Тихо встали, позавтракали, вышли на улицу. Минут пять шли вместе, он рассказал, что у него овощной ларек. Потом попрощались, и я вернулся на трассу. Вскоре уже сидел в уютной фуре и ехал к морю.
- Как-то раз одна компания во главе со своим водителем Юрием ехала из Китая. Жители приграничных городов частенько ездят туда за покупками. Выехали они рано утром, но долго простояли на таможне, так что все уже устали. Борясь со сном, остановились подкрепиться в кафе с каким-то замысловатым названием вроде «Алтаргана», а потом двинулись дальше, отчаянно пытаясь добраться до Читы в этот же день. Но через некоторое время водитель сдался. И, добравшись до следующего кафе, они остановили машину и улеглись спать. Несколько часов спустя компания проснулась. Позавтракали и поехали дальше.
Вскоре они заметили еще одно кафе, которое тоже называлось «Алтаргана».
— Ничего себе, да у них целая сеть! — удивился кто-то.
Затем показалось кафе с названием «Березка», которое тоже видели накануне. Проезжающие пришли в хорошее настроение и начали посмеиваться над скудностью фантазии владельцев, которые все свои забегаловки называют одинаково. И только когда на горизонте показался знакомый силуэт Забайкальска, все хором начали ругаться. Оказалось, накануне вечером, припарковывая машину, Юрий зачем-то развернул ее в обратную сторону.
Утром он проснулся и, не сомневаясь, что ехать следует прямо туда, куда глядят его глаза, именно так и поступил. В Читу опоздали на сутки.
«Единственный случай, когда кот приходит на ручки по своей воле — это путешествия на машине. Хоть специально выезжай с ним из города, чтоб погладить»
- Едем в Суздаль, в пробке. Вдруг чуем — шашлычком пахнет! Видим кафешку: во дворе столы, дым коромыслом, люди едят. Заруливаем, садимся с краю. Подходит суровый мужик, молча ставит поднос мяса. Вкуснятина нереальная! Просим счет, а он вдруг вытирает руки о фартук, хмурится и выдает: «Какой еще счет? Вы разве не Любины родственники из Костромы?» И тут мы оглядываемся и понимаем: мы заехали не в придорожную шашлычную. Мы буквально зарулили в частный двор, где люди собрались на пирушку по случаю праздника! Просто ворота были нараспашку, а столы стояли прямо у забора. Начали судорожно извиняться, пытались всучить деньги за съеденный шашлык. Но мужик вдруг расхохотался на весь двор. Денег категорически не взял, зато крикнул жене: «Мать, тащи контейнеры, тут туристы голодают!» До Суздаля мы ехали сытые, счастливые и с твердым пониманием, что самые лучшие придорожные кафе — это те, в которых вообще нет кассы!
ADME
- Решили сэкономить на отеле и заночевали в машине возле красивого поля подсолнухов. На рассвете я просыпаюсь от того, что машина слегка раскачивается. Открываю глаза, смотрю в окно и вдруг как заверещу: прямо на меня через стекло смотрела огромная, волосатая морда с гигантскими зубами! Это была любопытная корова. Она ритмично чесала бок о наше боковое зеркало и слизывала утреннюю росу с лобового стекла. Лучший будильник в мире!
ADME
- Договариваемся со своими друзьями, что вместе поедем к Черному морю. Мы со стороны Москвы, они со стороны Пензы. Я, посмотрев карты, предложил встретиться в районе Богучара: там и платная дорога заканчивается, и друзьям удобно будет напрямую выйти на трассу «Дон». Договорились, что ориентиром будет АЗС перед хутором Дядин. Кто первый приедет, тот сообщает второму и по месту определяется — ждать или потихоньку ехать в сторону Ростова.
Первыми до указанной точки добрались мы, выдвинувшись из Подмосковья. Сказалась абсолютно незагруженная платная трасса. Позвонили своим друзьям. Им оставалось ехать еще час.
— Отлично! — сказали мы. — Тогда мы потихоньку поедем в сторону Ростова, а вы нас догоните.
— Хорошо! — согласились наши друзья. Наш экипаж неспешно покатил в сторону Ростова. Минут через сорок мы остановились у кафе, решив убедиться, что у наших товарищей все идет по плану:
— Ну что, вы где сейчас?
— Мы едем, вот на платную дорогу заехали! Здесь же платная дорога?
Я опешил:
— Какая платная дорога?! Там она заканчивается, и дальше нет платных участков!
— Как заканчивается? Мы проехали пункт оплаты и сейчас едем по платной дороге! А что не так? — удивились друзья.
— А вы куда едете?!! — в недоумении был и я, и моя супруга.
— Как куда? В Ростов! Вы же сказали — едем в направлении Ростова, вот мы и навигатор перестроили на Ростов! Кстати, сколько вам до Ростова навигатор показывает?
— Нам триста километров, — посмотрев на дисплей, ответил я. — А вам сколько?
— Странно, а нам показывает девятьсот километров? — удивились наши друзья.
Меня осенило:
— Вы какой Ростов выбрали в навигаторе?!
Ответ не заставил себя ждать:
— Как какой? Первый в строке поиска!
— Так вы на Ростов Великий поехали, в Ярославскую область, а вам нужен Ростов-на-Дону!
— А мы откуда знали? Сейчас развернемся!
В итоге ждали своих друзей еще два часа, но потом уже не разделялись и ехали по трассе вместе. Так наши друзья узнали про Ростов Великий...
А вот и еще одна наша статья о путешествиях: 20+ светлых историй о попутчиках, с которыми и лапша вкуснее, и пряники слаще
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