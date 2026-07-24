16 историй про пляжный отдых, которые пропитаны теплом нагретого песка и легким морским бризом
Долгожданное лето преподносит нам радостные эмоции. Однако бывает и такое, что отпуск на море идет не по задуманному плану, ведь иногда обстоятельства вносят в него свои коррективы. Зачастую отдых на пляже сопровождается жизненными историями, в которых переплетены легкая ирония и маленькие радости. Но всегда стоит помнить о том, что душевное тепло можно встретить и за сотни километров от дома.
- Отдыхала одна. Пошла искупаться, возвращаюсь к своему полотенцу — а там лежит красная роза. На следующий день — идеальная ракушка. На третий — ваза с клубникой. Села в шляпе поодаль и жду своего загадочного поклонника. И тут к полотенцу подкрадывается мужик лет пятидесяти в смешной панамке, кладет персик и собирается уходить. Я вскакиваю: «Мужчина, вы меня с кем-то путаете!» Он вздрагивает, оглядывается и шепчет: «Ой, блин! Я думал, это полотенце моей тещи... Я подмазываюсь, чтобы она меня на экскурсию не потащила!» Вот такая веселая история!
- Ко мне на пляже в Египте пристал торговец ракушками. Все говорил, купи, да купи. Не отходил ни на шаг! Взяла ракушку за бесценок. Уже прилетела домой, поставила ее в сервант. А недавно решила пыль с нее протереть. Взяла в руки ракушку, перевернула, а оттуда вывалилась записка: «Красивой женщине от Махмуда. Приезжай — весь Египет покажу».
Для торговца ракушками в Египте ничего не стоит написать записку. Только интересно, на каком языке он её писал? На арабском? На английском, или на русском, может быть?
Иногда отдых — это не про узнавание нечто нового, а про лежание на пляже с ленивым поеданием мороженого. Вы согласны?
- Лето, жара. Лежим с мужем на пляже в Батуми. Замечаю, что он пялится на девушку на соседнем шезлонге. Я и цокаю, и так и эдак на него смотрю. Шиплю: «Нагляделся на красотку?» А он поворачивается и на полном серьезе выдает: «Слушай, а ты не знаешь, как она так круто матрас надула? Я свой уже полчаса мучаю, а у нее прям как новенький, ни складочки! Пойду спрошу, какой у нее насос».
Ага, ага, муженек, узнай какой у неё насос! Заодно протестируй и её насос и матрас. Может она и тебе быстренько своим насосом насосёт...матрас.
- В мае проводил отдых на Крите. Вода еще была холодная. На пляже немецкие пенсионеры организованной группой повторяют движения атлетичного аниматора. А я тоже пенсионер, но не немец. Приехал на море, пошел купаться. Я купался в Белом море, поэтому Средиземное в мае для меня как топленое молоко. Выходил из воды под пристальными взглядами немцев. Не понял, что не так. Оказалось, немецкие мужчины осознали, что в море купаться можно, решили подойти к воде поближе. Потом рискнули зайти. С каким же визгом они выскакивали из моря и бежали к своим полотенцам! К машине мы шли через немцев, они поднимали пальцы кверху и улыбались, особенно женщины.
Прямо как в анекдоте.
Особенно женщины улыбались, потому что увидели из плавок пенсионера кончик стручка. А он им: "Чё смеётесь!! Это он от холодной воды сморщился".
- Анапа, улица Крылова. По тротуару идет большое семейство с кругами, матрасом, пляжными авоськами. Пацанята в масках с трубками, в плавках. Хорошо, что хоть ласты сразу не напялили. Спросил у них, мол, вы только приехали? А они такие: «Да! И сразу идем на пляж. Нам сказали, что до моря 10 минут». Каково же было их удивление, когда я сказал, что 10 минут — это до места, где они лишь только смогут увидеть море. А до самого пляжа 40 минут шлепать.
Художники утверждают, что ничего не может быть лучше, чем творить пляже
- Ехали на море с семьей, сыну было 3,5 года. Взяла с собой все для поиска «сокровищ»: костюмы для всей семьи, маленький сундук с ключом, монеты-конфеты в золотой фольге, светящиеся палочки. Последними выложила путь от нашего дома до пляжа, где в песок зарыла сундук. Потом мы взяли мелкого и пошли по отмеченной дорожке на пляж. Это был большой клубный кемпинг. Думала, что мои светящиеся палочки местная отдыхающая детвора растащит до того момента, как мы до сундука дойдем. А нам метров 300-400 нужно было идти, клубная территория большая.
Но, к счастью, ни палочки, ни сундук не растащили. Сын был в восторге! А какими же улетными получились фотки на вечернем пляже с «лунной дорожкой» и с нами в пиратских банданах и тельняшках.
- Лежу в гамаке у пляжа (Дананг, Вьетнам). Рядом размещаются молодые люди. Девушка начинает общаться по телефону по громкой связи с родней. И тут звучит вопрос на засыпку от ее мамы: «А какое там море?» Девушка уточняет у своего бойфренда и выдает: «Индийский океан!» Видимо, они, в отличие от меня, загорают на Мальдивах.
- Сидим сегодня с другом Серегой на пляже в Светлогорске. Ему под 60 лет, мне — за 60. Искупались, вода прохладная, бодрит как стакан нарзана. Выпили по кофейку. Морды красные, довольные. Два таких пузатых загорелых пупса! Мимо проходит девушка. Смотрит на нас с улыбкой и говорит: «Хорошо сидите!» Мы от удовольствия аж зарделись. Почему-то день стал еще лучше. Я только и успел сказать барышне: «А вы хорошо гуляете». В общем, девушки, почаще делайте мужчинам комплименты!
Какое же Балтийское море невероятно чарующее и завораживающее!
- Эта история приключилась со мной недавно. Проводила отпуск в Анталии. Каждые пять минут ко мне на пляже подходил торговец полотенцами: «Купи!» И так весь день. Я уже притворялась спящей, но он все равно садился мне на ухо. Подошел в очередной раз, я уже приготовилась отказывать, а он вдруг взял и молча положил рядом одно полотенце со словами: «Подарок. Ты весь день на солнце — плечи сгорят». И ушел. То полотенце с верблюдами до сих пор дома, самое любимое.
- Отдыхали на турбазе у моря. И там периодически проводились двухдневные походы. Обустраиваемся в лагере, обед готовим. Тут подходят к нам молодые ребята, а они жили неподалеку в палатках. Рассказали, что они уже давно тут, очень нравится, горы, море, но закончилась еда, а уходить отсюда не хочется. А у нас было полно еды. Мы их пригласили с нами поесть, да еще и с собой дали. Весь вечер играли на гитарах, пели, а наутро мы ушли. Они остались ждать следующую группу с нашей турбазы.
- Моя мама как-то давно с отчимом поехала в Египет на море. Их поселили в отдельный домик (типа бунгало) на второй этаж. Заезд был вечером. Утром мама вышла на балкон. Их соседом с первого этажа оказался мамин двоюродный племянник, которого она лет десять не видела и вообще они в разных городах жили. Он тоже вышел утречком прогуляться. В общем, тусили они вместе.
Добраться до пляжа Цихидзири, что недалеко от Батуми, непросто. Но посмотрите, какая живописная дорога туда ведет!
- Пошли с сыном на море. Я взяла свое раскладное кресло, сижу смотрю, как сын купается. Рядом отдыхали мужчины турки. Они разложили свой стол и стали накрывать. Столько всего принесли! Я сижу в наушниках, слушаю подкаст. И тут один из них окликает меня и протягивает слоеную сырную лепешку со словами: «Когда сын выйдет из моря, он захочет есть». Когда сын подошел ко мне, то они угостили нас арбузом, дыней, тыквенными семечками!
Чёт какие-то жадные турки. Могли бы и к столу пригласить, или шашлыком угостить..
- Я прошлым летом отдыхала в Грузии. На местных пляжах есть специальные весы. Подходишь, бросаешь монетку — и они показывают вес. Встала на весы и бросила одну монетку — на табло высветилось 72 кг. Для меня это слишком много! Решила попробовать еще раз и случайно бросила две монетки — 65 кг. Что за хитрые весы!
- Купаемся в Красном море. Сказала своему, что хочу пойти купить маску, чтобы на рыбок посмотреть. Поплыли к берегу. Какой-то иностранец вынырнул из воды с чьими-то потерянными очками и просто отдал их нам. Вот это связь с Вселенной сработала!
Когда ребенок решил, что камушки на пляже слишком скучные
- Как-то вечером пошли с подружками на пляж, отмечали день рождения одной из девчонок. Сидели тихонько, ели свою еду, болтали. И вдруг к нам подошел дедушка турок с тарелкой шашлыка, овощей на гриле и теплой лепешкой. Это было очень мило и неожиданно. Мы поблагодарили его и угостили татарскими треугольниками.
- Мужа припахали на работе, я рванула в Турцию одна. Сижу в шезлонге богиней: шляпа, маникюр, очки. Тут слышу за спиной бархатный голос: «Куколка, ты одна? Могу присоединиться?» Сняла очки, а мужчина зарделся. Я смотрю, и понимаю, что это же наш участковый терапевт Сергей Петрович — тот самый, что мне неделю назад горло смотрел. Узнал меня, покраснел как рак и выдал: «Я вас в купальнике и не признал». Потом в поликлинике при встрече старательно отводил глаза. Вот как бывает, когда совпал отпуск!
Море неустанно радует нас неожиданными встречами, добрыми сюрпризами. Но именно из случайных курьезов и складывается незабываемый отпуск. Стоит всегда помнить о том, что самое ценное из путешествий мы привозим вовсе не в чемодане, а в сердце.
Комментарии
Интересно, а кто все время ставил здесь плачущий смайлик? Неужели у вас все так плохо, а? 🙃