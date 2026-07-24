16 историй про пляжный отдых, которые пропитаны теплом нагретого песка и легким морским бризом

Долгожданное лето преподносит нам радостные эмоции. Однако бывает и такое, что отпуск на море идет не по задуманному плану, ведь иногда обстоятельства вносят в него свои коррективы. Зачастую отдых на пляже сопровождается жизненными историями, в которых переплетены легкая ирония и маленькие радости. Но всегда стоит помнить о том, что душевное тепло можно встретить и за сотни километров от дома.