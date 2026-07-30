20+ теплых историй и фото о питомцах, чьи выходки приносят в жизнь смех и радость

Животные
30.07.2026
20+ теплых историй и фото о питомцах, чьи выходки приносят в жизнь смех и радость

Животные часто удивляют нас своим умом и ежедневно дарят заряд хорошего настроения. Они легко учатся чему-то новому и постоянно раскрывают свои таланты. Вот только порой их сообразительность направлена на то, чтобы нашкодничать и выйти сухим из воды. Но даже в такие моменты на эти милые мордашки просто невозможно обижаться.

  • Мама присылает мне сообщение: «Сварила борщ и на ночь оставила на улице. Ночью слышу, как кастрюля стала издавать странные звуки. Подумала, что коты, но нет, кошки так не могут, наверное. Пошла проверять, и что ты думаешь? Возле кастрюли сидит енот и лапками ест мой борщ! Просто вылавливает капусту с мяском и лопает!»
naiv.me

«Забыл закрыть шкафчик»

  • У бабушки в деревне была антресоль, мы там лук хранили. И я, сидя на кухне, часто слышал скрежет какой-то оттуда. Будучи мелким ребенком, я решил, что это домовой. Я от счастья обалдел и начал ему дары преподносить: кусочек сыра, виноград, хлеб и всякое такое. И на следующий день, поставив табуретку на стул, я полез проверять, а там пусто! Ничего из моих подношений не осталось. Я глазам своим не верил, пока однажды не увидел, как мои гостинцы с удовольствием грызет мышь. В домового с тех пор я не верил.
nokotler

«Котик решил, что поточить когти об шины Ламборгини — отличная идея»

  • Гуляю с собакой в лесу рано утром. Вокруг никого, решила отпустить с поводка. Он пробежал метров 10 и вдруг резко остановился и начал рычать в сторону зарослей. Позвала его, а он не двигается. Тут слышу мужской крик: «Попалась, мартышка!» И следом из кустов выпрыгивает парень и бежит к моей собаке, а потом тормозит и минуту они вместе с Графом друг на друга недоуменно смотрят. Я подошла, взяла свою собаку за ошейник, и говорю мол, это моя собака, что вам нужно? А парень растерянно: «У меня просто тоже овчарка, зовут Дора. Пять минут назад сорвалась с поводка, сбежала и теперь найти не могу». Тут мой пес начал лаять куда-то в сторону, откуда секундой позже выбежала взъерошенная и счастливая Дора с шишкой в зубах.
ADME

«Оставил свою картошку фри без присмотра»

  • Сосед попросил меня покормить его рыбок, пока он в командировке. Дал инструкцию на три листа. На второй день одна рыбка как-то странно себя вела и совсем не двигалась. Я в панике звоню, он спокойно говорит: «Это Паша, он так спит, постучи». Я постучал, Паша ожил. Я с тех пор не доверяю рыбам с человеческими именами.
tihiy.sdvig

«Купила курицу для собаки. Мало того, что эти двое залезли на стол, так еще и оставили пса без курочки»

Марта
только что

Глупый кожаный, оставил вкусняху в доступном месте и еще обвиняет. Нечего было искушать.

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  • Переехали с котом в новую квартиру. В первую же ночь устроил нам веселье. Залез на столешницу и стал ломиться в пустой кухонный шкафчик. Орет, скребется, а там нет ничего! Продолжалось это два дня. На третий день муж не выдержал, начал разбирать шкаф, а за ним мы увидели старое вентиляционное отверстие, которое предыдущие хозяева закрыли во время ремонта, потому что сместили его в другое место. Муж снял заглушку, а там — хомячье гнездо! Два джунгарских хомячка, которые, видимо, когда-то жили тут или у соседей, соорудили себе там дворец. Натаскали каких-то салфеток, тряпок и жили припеваючи. Откуда добывали себе еду — осталось загадкой.
ADME

«Новая москитная сетка на двери...»

  • Ездили на базу в домики отмечать день рождения друга. Взяли с собой торт. В первый день до него дело не дошло, а на второй вспомнили, что у нас есть тортик. С нами был акита по имени Шико. За ночь этот зверь слопал весь, наверное 5-килограммовый торт, и глазом не моргнул. Оставил только коробку и то всю разваленную. Торт на улице оставили на ночь и пес там ночевал.
biolvik

«Как можно быть такими жадинами? Они меня просто из себя вывели»

  • Будучи студентом-геологом проходил практику в отдаленной местности. Жили с коллегами в палатке, где и хранили запасы еды. Решили как-то приготовить плов. Я беру в руки 10-килограммовый мешок с рисом, а он легкий, как перышко. Кто-то вытаскал весь наш рис, но мышей вроде никаких замечено не было, как и других следов их присутствия. Ну ладно, пожарили картохи. Вечером лежим в палатке, и в какой-то момент в нее забегает хомяк, который, не обращая на нас внимания, подбежал к тарелке с печеньем и начал хрумкать. Просто сидит и ест наши печенюхи за обе щеки. Мы не стали его пугать, решили понаблюдать. Ну так он наелся, потом сложил пару печенек себе за щеки и побежал по своим делам. Видимо, понес гостинцы своей хомячихе.
ADME

«Нашла примерно 40 пружинок за кухонной плитой...»

  • Соседи попросили присмотреть за питомцем — здоровенной рыбиной в аквариуме. Наказано было кормить строго в 8:00. Два дня шли по графику, на третий решила покормить сначала свою семью, а потом рыбешку. Пришла в 8:30. Зацепила корма, заношу руку над водой, а эта чешуйчатая выпрыгивает мне навстречу с открытой пастью, где зубы хороводом!!! Я знатно обалдела. Приходила потом две недели без опозданий
shonikboo

«Наш булочный воришка. Этот балбес просто с ума сходит по хлебу»

  • Пишу курсовую, время давно за полночь, я одна в квартире. Внезапно слышу странный шорох в коридоре. Сначала я подумала, что это соседи в подъезде чем-то шуршат. Затем мне пришла мысль, что кто-то пытается проникнуть в квартиру. Я осторожно направилась к источнику звука. Когда я подошла ближе, то увидела, что по стене что-то движется. Зрение у меня так себе, и я подумала, что это гигантский паук. Но внезапно этот «паук» взял и полетел на меня! Как же я орала... Восьмой этаж, ночь, одна форточка открыта, а ко мне в гости залетела летучая мышь!

«Услышала, как мои плюшевые игрушки чихнули и полезла проверять в чем дело»

  • У маминой подруги был «домашний подряд». Она думала, что это муж все мясо из борща съедает, а потом поймала с поличным своих котов. Они открывали крышку, вылавливали мясо, скидывали на пол и вместе потом наслаждались трапезой. Пол вылизывали начисто.
ilovemylive7

«Эта козявка пришла и стянула весь мой рулон туалетной бумаги»

  • Сестра попросила посидеть с ее котом пока она в отпуске. Я согласился, думал — ну кот и кот, насыпал корм и живи. Приехал, забрал, привез домой. Кот осмотрел квартиру с видом риелтора которому показывают вариант ниже его уровня, зашел в спальню, лег на мою подушку и посмотрел на меня. Я говорю: «Вообще-то, это моя подушка». Он посмотрел еще секунду и отвернулся. Я спал на диване две недели. Когда сестра забирала его обратно, он уходил не оглядываясь, как будто я обслуживающий персонал которому незачем прощаться. Сестра говорит: «Ой, он тебя полюбил, смотри как освоился!» Я говорю: «Да, вижу». Два дня отходил.

«Это происходит далеко не в первый раз»

  • Лето, жара ужасная, я выходной. Набрал другу, уговорил поехать за город на озеро, через полчаса мы уже мчались туда. Остановились в лесу, озеро в двух минутах, вокруг ни одной души. Стоим, наслаждаемся солнышком, достаам стульчики. Только отошли на пару метров от машины, как вдруг «БУМ!» Прямо на крышу нам что-то упало! Поднимаем голову, а там белка прыгает по веткам. Эта рыжая какой-то камешек скинула на нас, вмятин не было, но звук нас изрядно испугал! Перепарковались на всякий случай, ибо кто его знает, что там лесная братва нам готовила.

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