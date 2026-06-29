17 человек, которые выбрали тихий отдых в санатории — и попали в добрую комедию

Отдых в санаториях ассоциируется с особенным распорядком дня, посещениями столовой и новыми знакомствами в вечерних «клубах по интересам». Из таких простых, но душевных моментов и складываются те самые маленькие радости, которые надолго остаются с нами. Для кого-то подобное проведение времени — это способ восстановить силы в спокойной обстановке, поймать светлые и безмятежные мысли, а кто-то посчитает подобный отпуск скучным. Но если приправить его чередой ярких событий, то такой отдых точно осядет в памяти навсегда.