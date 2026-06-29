17 человек, которые выбрали тихий отдых в санатории — и попали в добрую комедию
Истории
29.06.2026
Отдых в санаториях ассоциируется с особенным распорядком дня, посещениями столовой и новыми знакомствами в вечерних «клубах по интересам». Из таких простых, но душевных моментов и складываются те самые маленькие радости, которые надолго остаются с нами. Для кого-то подобное проведение времени — это способ восстановить силы в спокойной обстановке, поймать светлые и безмятежные мысли, а кто-то посчитает подобный отпуск скучным. Но если приправить его чередой ярких событий, то такой отдых точно осядет в памяти навсегда.
- Муж с премии вывез нас в элитный санаторий: сосны, море, пафосные гости. Лежим в шезлонгах, вдруг прибегает наш пудель с золотыми часами в зубах, а за ним сын с воплем: «Мама, мы нашли клад!» А за ними несется мужик с криком: «Где этот спасатель?» Я белею, краснею, а мужик остановился, отдышался, обнял сынишку, почесал собаку и рассыпался в благодарностях. Оказалось, это видный местный бизнесмен, отдыхал вместе с нами, на пляже обронил часы. А наш пудель их отыскал и принес. В благодарность он оплатил нам роскошный ужин, сыну подарил радиоуправляемый вертолет, а для Тузика заказал премиальный корм на наш домашний адрес.
ADME
- Приехала в санаторий, поселилась в номер-распашонку: две комнаты, общий холл и ванная. В первый же вечер горничные попросили подселить ко мне мужчину. Я согласилась. Новоиспеченному соседу было около 70 лет, но выглядел он максимум на 50. Дедуля был не промах: весь отпуск предлагал мне холодный каркаде, увлеченно занимался спортом, любил природу и долгие прогулки по горам. Мы часто болтали, сидя каждый на своем балконе. Хороший знакомый и пример того, как стоит жить.
- В детстве моя бабушка часто ездила в санатории и на курорты, а дедушка оставался дома и занимался хозяйством. Я дала себе слово, что, когда вырасту, обязательно отправлю его в путешествие. И вот я выросла и стала хорошо зарабатывать. Наступил день рождения дедушки, и я подарила ему билеты. Он посмотрел на меня и сказал: «Да елки-палки! То одна всю жизнь меня своими морями доставала, то вторая (видимо, моя мама) всю жизнь хотела куда-то выпереть, а теперь еще и третья. Дайте мне спокойно дома посидеть, футбол посмотреть, а сами езжайте куда хотите». Поеду, видимо, сама.
Сфотографировано в санатории
- Я как-то отдыхала в грязелечебном санатории с коллегой. Мне было лет 27, ей — 28. В первый же день к нам подошли две женщины лет пятидесяти — стройные, загорелые, в общем, морячки с какого-то судна между рейсами. Попросили, чтобы, если с нами будут знакомиться мужчины, мы называли их номер — он был на другом этаже. В общем, мы так и делали. Через неделю тетки подарили нам коробку конфет.
Гертруда / Dzen
- Поехали с мужем отдыхать в санаторий и встретили маленькое чудо — кошечку. Ее подкинули из деревни. Она увязалась за нами, и мы не смогли пройти мимо. Вечером везем ее к ветеринару, а потом она поедет с нами в Гродно. Будем откармливать ребенка.
luchnica_1412
- В шестом классе выдавали путевки в санаторий, а мне не дали. Но ехал мальчик, который мне очень нравился. Я собрала все свои грамоты, надоела директору школы и всем педагогам своими просьбами и упорством. Еще был квест — уговорить мать. Потратила на все это неделю. В итоге путевку мне дали. Ехать два дня. И что вы думаете? В поезде уже в первый день этот парень всю ночь напротив меня целовался с какой-то девчонкой, а у меня были билеты в первый ряд на это зрелище.
doshygris
- Когда мне страшно и я не решаюсь на какое-то действие, я вспоминаю историю, которая произошла со мной в 16 лет. Мы с группой подростков и учителем поехали в санаторий. Каждый вечер ходили на дискотеку в соседний санаторий. Сотни людей. И в компании студентов я увидела его. Высокий, красивый, с вьющимися волосами — как актер из бразильского сериала. Каждый вечер я высматривала его в толпе. Меня он, конечно же, не замечал. И вот однажды я решилась.
Трясущимися ногами, дрожащим голосом, но я его пригласила. На глазах у всех его друзей и подружек. И он согласился! После танца он оставил меня танцевать в своей компании. После дискотеки пошел провожать меня к санаторию. Мы до трех часов утра болтали на скамейке. Представляете, это был его последний вечер в санатории: утром он уезжал домой. И знаете, что он сказал? «Ну почему ты не подошла ко мне раньше? Я ведь тебя не видел. У нас было бы больше времени». Мораль известна: лучше жалеть о том, что сделал.
marynadyakova
«Жена спросила, почему мне не понравился санаторий»
- Пришлось как-то пожить в одном санатории. В холле стояло прекрасное пианино. Я немного играю. Мой уровень — не «Собачий вальс»: вполне могу подбирать мелодии на слух и импровизировать. И вот санаторий, вечер, скучно... О! Пианино! Подошел, открыл, пробежался пальцами по клавишам — настроено. Нашел стул, сел и заиграл. Не играл года три, но пальцы помнят. Сидел, импровизировал. На звуки начал собираться народ. Люди садились и слушали. Пока не пришла управляющая. Подошла и резко захлопнула крышку:
— Вы что тут делаете?
— Играю, как видите.
— Вы музыкант?
— Нет, инженер.
— Музыкальное образование есть?
— Нет.
— Вот и не лезьте к инструменту! Еще сломаете!
Повернулась и ушла. Народ разочарованно разошелся.
- Как-то в детстве меня отправили отдыхать в санаторий с пожилой родственницей. Жили мы в комнате отдельного коттеджа. Он был хороший и удобный, но имелось два существенных минуса: единственная кровать была двуспальной, что сразу испортило мне настроение и на окне отсутствовала москитная сетка.
Устав просыпаться утром в крапинку от укусов, я приняла логичное решение: если нельзя прекратить допуск комаров в комнату, нужно максимально испортить им жизнь. И однажды ночью воткнула в углу комнаты фумигатор с пластинкой. Пожилая родственница сначала просто неодобрительно косилась на прибор, а потом начала кашлять. Естественно, виноватым оказался фумигатор, который она вытащила из розетки со словами: «У меня от него в горле першит».
Комары обрадовались неожиданной поддержке и снова перешли в атаку. Я психанула и тайком включила фумигатор в розетку прямо над нашей кроватью. Из-за настенной лампы чудо-прибор оказался вне поля зрения родственницы. Несмотря на близкое расположение фумигатора, в горле ни у кого не першило.
- Я понимала, что в санаториях отдыхают преимущественно люди в возрасте, но все равно поехала: отдыхаю где хочу! Я приехала в четыре утра, но меня все равно заселили. Администратор был не очень воодушевлен ранним подъемом из-за меня, однако выдал мне очень приличный двухкомнатный номер. Правда, без балкона, но я не расстроилась.
Утром я просто обалдела, насколько вкусно и, главное, как много там кормят. Питание было по выбору: официанты предлагали два блюда, а ты выбирал одно из них.
Еще на территории санатория была конюшня, где всего задешево можно было покататься на лошади. На самом деле там круто и весело. Особенно если ты интроверт или, наоборот, умеешь общаться со всеми подряд. Я то заводила беседы и знакомилась с людьми, то вечерами играла в «Зомби против растений» у себя в номере. А еще много читала. Времени там вдоволь, голова отдыхает просто чудесно, никаких проблем, вокруг тишина и сосны, тело тоже довольно. В следующем году поеду снова!
- С детства у меня была проблема: я всегда чихал из-за солнца. Посмотришь на солнце — чихнешь. Увидишь яркий солнечный свет — чихнешь. И чихать мог долго, практически каждый раз, когда смотрел на солнце или на отражение его ярких лучей. Папа всегда считал мои «чихи» ерундой и самовнушением. Я тоже пытался не обращать внимания, пробовал сдерживаться, но не получалось. Это была реакция организма, которую невозможно контролировать. Хотя решение существовало: не смотреть на солнце.
И вот как-то мы приехали в санаторий. Там был врач, который осматривал всех отдыхающих. Дошла очередь до меня:
— Жалобы есть?
— Нет... Хотя есть. Я чихаю, когда смотрю на солнце.
Врач посмотрел на меня, о чем-то задумался и сказал родителям: «Видите, ребенок мучается? Так купите вы ему наконец солнцезащитные очки». Хороший совет дал. До сих пор пользуюсь: либо не смотрю на солнце, либо надеваю очки.
- Мне каждый год дают бесплатную путевку в санаторий. На 21 день. Проживание, питание, лечение. Проблема в том, что проживание мне совершенно не нужно — я живу в этом же городе. Но раз бесплатно, то номер беру. Хотя даже не ночую в нем. А сегодня милая женщина из отдела реализации путевок предложила оформить курсовку без проживания, но с лечением, завтраком и обедом. Тоже на 21 день, но уже на двоих — на меня и жену. За счет отказа от проживания и ужина, ради которого приходилось тащиться из дома исключительно из любви к халяве.
Итак, вместо ненужного номера и ужина мы с женой получим завтрак, обед и процедуры. Кстати, кормят там хорошо, лечение тоже на уровне. А еще сегодня жена окончательно вышла на пенсию, а через неделю у нее день рождения. Теперь у нее есть подарок. Спасибо милой женщине. Ну и мне немножко.
- Друг попросил отвезти бабушку в санаторий. Приехали, взяли сумки, пошли внутрь. За стойкой сидит администратор — женщина лет шестидесяти пяти. Все выглядит как в старых гостиницах. Администратор явно не в духе: лицо недовольное, гримаса, я бы даже сказал, суровая. Но отвечает бабушке по делу. И тут я увидел его. Старинный настольный звонок. Огромный, красивый, весь расписной. Когда документы оформили и собрались уходить, состоялся такой диалог:
— Извините, а можно мне позвонить в звонок? Никогда раньше этого не делал, а всегда хотелось.
— Простите, что?
— Ну вот, в звонок.
— Да, конечно.
Я нажал. Слабо. Ничего не произошло. Расплываясь в улыбке, она сказала: «Да вы не бойтесь, посильнее ударьте» Дзынь!
— Спасибо большое!
— Всего вам хорошего. Приходите еще.
Я понял, что настроение поднялось не только у меня. Она искренне улыбалась, а я был счастлив, как ребенок. Вот такие мелочи иногда нам нужны.
«Коротко об отдыхе в уральских санаториях: птицы едят с рук»
- Я работал в довольно дорогом для нашей местности санатории обычным электриком. Работники столовой после ужина делили между собой остатки вкусностей — йогурты, соки, фрукты и прочее. Повадился я заходить в столовую, строить глазки молодым официанткам и болтать за жизнь. Они охотно делились со мной вкусняшками.
И заметила все это одна пафосная администраторша. Она как-то недобро смотрела на меня, когда я выходил из столовой с набитыми карманами вкусняшек.
Как-то на последнем этаже в щитке разом погорело несколько автоматов. Я их ковыряю, меняю. Подходит мужик лет пятидесяти, одет как обычный работяга, и спрашивает:
— Сынок, помощь нужна?
— Да не, все нормально, сейчас сделаю.
Пока работал, разговорились. Поболтали про столовую. На следующий день вызывают меня в кабинет директора. Захожу — а там сидит вчерашний мужик, только уже в дорогом костюме. Тут я, конечно, покраснел. Думаю: сейчас уволят. Он спрашивает:
— Какой телефон хотел?
— Nokia N95.
Достает конверт: «Тут хватит». Я отказываюсь, а он все равно вручил. Оказалось, та самая администраторша увидела, что я постоянно таскаю еду из столовой, решила, что у меня проблемы в семье, пожалела меня и рассказала владельцу. Они решили выдать мне своеобразную премию.
- Деду в молодости дали путевку в санаторий. Заселили их с бабушкой в номер, а там еще не успели прибраться. Дед прошелся по комнате, заглянул в ванную и видит: вся ванна завалена пустыми стеклянными бутылками. Сообразил быстро. Разложил вещи, собрал бутылки и сдал их. На вырученные деньги в тот же вечер гуляли: мороженое, пирожные и прочие радости.
- Отдыхала в санатории и ходила там на разные процедуры, одна за другой, как по расписанию. И вот однажды так в ванне расслабилась, что чуть не заснула. Прибегает администратор меня будить и приглашает на следующую процедуру. Я быстренько одеваюсь и бегу дальше. Но потом вспоминаю, что забыла на стульчике некоторые свои вещи. Прихожу и вижу картину маслом. Стоит мужчина в моих нижних штанишках и, напевая веселую песенку, надевает... мои очки. Несколько секунд мы смотрим друг на друга и не понимаем, что происходит. Оказалось, он подумал, что белье и очки нужно надевать перед процедурой, чтобы защитить нежные части своего тела. Так громко я не смеялась никогда в жизни!
ADME
- Отдыхала как-то в санатории. Пошла на процедурки в ванные. После всяких ванных массажей, довольная выхожу в коридор и сталкиваюсь с молодым администратором. Выражение лица у него ошалелое. Я не понимая, что не так, приветливо с ним здороваюсь, а он, краснея, мне бурчит: «Девушка, я, конечно, понимаю, что вы такая вся распаренная после ванной, но совесть-то иметь надо!» И тут я понимаю, что я напрочь забыла о том, чтобы запахнуть халат. И стою, свечу перед ним бельем нижним. Привыкла дома после ванной ходить в распахнутом халате, и тут так сделала по инерции.
ADME
А вот еще подборка историй про людей, которые однажды получили путевку в санаторий и тут понеслось.
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