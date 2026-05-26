23 уютные истории и фото о семейных буднях, которые моментально вызывают улыбку
Пожалуй, в каждой семье рано или поздно появляются свои фирменные байки и истории. Иногда они смешные, иногда трогательные, а порой совсем простые — но именно их вспоминают на семейных посиделках и всегда хохочут или умиляются, как в первый раз. Чего стоит только очередное дедушкино предложение руки и сердца или покупка в магазине автозапчастей важной детали для клетки попугая.
- Выхожу из дома и вижу припаркованный джип. Мой папа сидит на пассажирском кресле. А у него вообще-то есть своя тачка, и он должен быть на работе. За рулем вижу какую-то женщину. Подползаю к ним, чтобы тайком сфоткать, как вдруг из машины высовывается моя мама — она все это время была на заднем сиденье. Как оказалось, она меня сразу заметила, а та женщина была риэлтором.
«Моя бабушка завершила учебу в 88 лет»
Это все равно что выдать старушке права, под обещание никогда не садиться за руль. Если с 50х не удосужилась закончить практику, то зачем оно ей в 88 лет? За этот период она не работала по специальности, уже и квалификация давно потеряна. Так можно любой матери выдавать дипломы по педагогике, жизненный опыт же.
В 1950-х она прошла курс обучения, но по семейным обстоятельствам не смогла выйти на педпрактику. В этом году моя тетя (ее дочь) связалась с университетом. Там согласились, что ее жизненный опыт засчитывается как педагогическая практика, и в мае бабушка получила диплом.
- Когда моя племянница была маленькой, мы как-то привезли ее погостить к бабушке в село. Стали уезжать в город и спрашиваем, что ей оттуда привезти. Просит жвачку — желтую с палкой. Мы перебрали все известные мультики и сказки. Ладно, говорю, мы у брата твоего спросим, какую ты любишь. Оказалось, что там на обертке черепашка-ниндзя нарисован. Сама обертка желтая, и на этом фоне — черепашка с палкой. Вот и догадайся
- Дело было в 80-х. Мои родители выбрались в кино и решили взять меня с собой. Мне тогда года 4 было. Фильм оказался до невозможности скучный — о жизни какого-то поэта. И вот сцена: закат, тоскливая музыка... и в паузе на весь зал раздается детский голос: «Охо-хо-хо, сейчас бы борща с сухарями!» Короче, драматический момент был перекрыт хохотом зрителей. И да, любительницей борща с сухарями была я.
«На день рождения мама захотела такую входную дверь, и папа ее купил. Мама сказала, что хочет, чтобы наши кошки могли смотреть наружу и греться на солнышке»
- Я женат третий раз. И вот как-то иду домой, звонит мобильный. Не понял! Первая теща?! Я с ней лет пять-семь даже поздравлениями с днем рождения не обменивался. А она такая: «Виталь, я переезжала тут на днях. Из вашей комнаты шкаф решила с собой забрать, а из него конверт вывалился. В нем 2 000 долларов. Я половину Лене отдала, а половина твоя, заезжай, как сможешь».
Ого! Я с первой женой расстался пятнадцать с лишним лет назад. Но я вспомнил, как мы однажды потеряли заначку в две моих месячных зарплаты, перерыли все, но так и не нашли. Но самым большим сюрпризом оказалось то, что бывшая теща так поступила. Моя вера в человечество в тот день невероятно выросла.
- Муж в магазине автозапчастей увлеченно копается в железках, я рассматриваю витрины и вижу навесные замки. Кричу: «Саш, тут замки! Давай на клетку купим!» Муж подходит и с сомнением протягивает: «Ну, вот этот можно». Я отмахиваюсь: «Да ты чего, этот он за пять минут перекусит. Вылезет и опять часы слопает!» Муж вздыхает, берет выбранный замок, и тут мы натыкаемся взглядами на группу мужиков, услышавших наш разговор. Я первый раз в жизни видела такие круглые глаза. А у нас всего-то живет попугай ара с клювом вроде пассатижей, щелкающий грецкие орехи, любящий нежно причесывать мне волосы и научившийся лапами открывать защелку на своей громадной клетке.
- Я с самого детства супы ем в два приема: сначала вся вода, потом уже все остальное — мясо, овощи. Когда мне было лет 12, на это обратила внимание моя мама и удивилась, потому что из нас четверых только я так ела. А потом мама вспомнила, что бабушка так делала и при этом говорила: «Так, съела первое, теперь переходим ко второму». Бабушка жила от нас за 1200 км, я ее видела даже не каждый год. Но однажды, когда я была очень маленькой, меня к ней отвезли летом.
Ха, я в детстве из супа ела только жижку. "Второе" можно было не добавлять.
- Лежу весь день дома с книжкой одна. Муж с дочкой в городе. А я мечтаю о шоколадке, аж скулы сводит. Заказала ее мужу, время 13:00, они приедут в 19:00. Жду. Вдруг раздается стук в дверь. Крадусь в туалет, чтобы через шторку посмотреть, кто стоит у двери. Вижу женщину с шоколадкой в руке. В мыслях всплывают воспоминания, что мужу кто-то еще зимой обещал шоколадку. Иду открывать. И точно — женщина говорит: «Муж ваш меня подвозил, я его отблагодарить обещала». Киваю. Спасибо, мол. Плюхаюсь на диван с шоколадкой и книжкой — счастли-и-ивая.
«Мой папа так любит барашка Шона, что взял его на отдых со всей семьей и повсюду фотографировал. Смотрите, как Шон наслаждается жизнью»
- Знакомила я своего парня с родителями. Он чех. Немного умел говорить по-нашему, поэтому старался сам, но я была на подхвате. И вот ответственный момент он просит благословения и говорит: «Спасибо вам большое за такую ужасную дочь». Глаза моей мамы начинают расширяться. Я начинаю объяснять, что на чешском «ужасный» означает «красивый, прекрасный». Мама даже сначала не поверила.
- Как-то мой молодой человек пришел ко мне в гости и стал рассказывать, что у него дома проблемы — приехала надоедливая родственница. Ну я и предложила ему остаться у меня на ночь. Говорю: «У меня дома тихо и спокойно». В этот момент из туалета вылетает кот, довольно крупный около 12 кг, и на дрифте не успевает затормозить у тумбочки. Она шатается, из стоящего на ней пакета выпадает коробка со средством для стирки и раскрывается. Ровно в этот же момент из кухни выходит сын с заварочным чайником и спотыкается об кота. Картина маслом: пол, кот, сын, стены — в заварке и чайных листьях. Я поворачиваюсь и повторяю: «У меня дома тихо и спокойно!» Теперь уже живем все вместе, а фраза прижилась — повторяем ее, если случается что-то из ряда вон выходящее.
- У меня папа как-то отличился. Он изобразил на лице глубокую нерешительность, пришел к маме на кухню и начал мяться: «Родная, мне нужно тебе кое-что сказать. Я не знаю, как это сделать. Я надеюсь, ты меня поймешь». Мама в этот момент уже начала напрягаться. А тот дальше продолжает: «Мне нужно сказать, что наша дочь не от тебя». Мама аж села. Спустя минут пять до нее дошло, что это вообще-то она меня рожала.
- Субботнее утро. Жена уехала во Францию. И тут начинает непрерывно звонить телефон. Нащупываю мобильник, вижу, что звонит жена. Нажимаю «ответить». В ухе слышится женский голос с сильным акцентом. Дама говорит, что ей принесли найденный телефон, и она позвонила по первому номеру среди недавних. «Куда подъехать?» — спрашиваю. Дворец Версаль, правое крыло, справочная. Звоню подруге жены, которая, по идее, должна быть рядом. Они едут в метро. Говорю, чтобы разворачивали электричку обратно на Версаль, заваливаюсь обратно и досматриваю сны.
«Семья у нас большая. Дочка испекла блины и творчески подошла к процессу дележки на всех. Как же я смеялась!»
- Последние несколько лет теща жила с нами. Нормальная такая бабуля. Она очень любила, когда готовлю именно я. Прямо нахваливала и частенько просила приготовить то или иное блюдо. И вот как-то захотелось ей курицу в сметане. Мне было не до того, и я попросил жену. Подсказал, как делать, она добавила свои нотки. Получилось очень вкусно.
За ужином теща: «Вышло вкуснее, чем в прошлый раз. Молодец, зятек». Говорю, что это ее дочка готовила. Пауза. Теща слегка растерялась, а потом выдала: «А курочку-то ты вырастил. Домашняя, вкусная! Такую не купишь». Жена так и села. Даже не нашлась, что сказать.
- Обратился ко мне однажды мальчишка, я снимал для их класса мероприятие, вот он и вспомнил дядю-фотографа. Оказалось, что у его мамы день рождения, она мечтает о семейных фотографиях, вот он и придумал подарок. У заказчика было условие — не говорить маме. Сюрприз же.
В назначенный день захожу в квартиру. За столом сидит семья, все удивлено смотрят на незнакомого человека. Мальчик объявляет, что я подарок для мамы. Взгляды становятся напряженными, по самому напряженному мне удалось определить отца ребенка. И тут мой заказчик сообщил, что мама мечтала о фотосъемке, вот он и решил ей подарить фотосессию. Женщина растрогалась, остальные начали хвалить ребенка. Потом мы решили, что отправимся в сквер, там я и отснял всю семью. Денег брать не стал, хотя семья уговаривала рассчитаться по обычному прайсу. Сказал мальчику, чтобы маме цветы купил.
«В детстве я говорил родителям, что хочу работать на мусоровозе. И вот смотрю я на этот детский садик и вспоминаю, почему»
- Жена вытащила меня на концерт ансамбля японской музыки в музее истории Востока. Я после смены, уставший, но у нее уже все запланировано. Ужасно скучное действие. Сначала выходит администратор и долго рассказывает, что именно, как и какими инструментами будет исполняться. Какая-то сикухати и кото — струнно-щипковый инструмент и флейта. Короче, в самый напряженный момент я заглушил весь ансамбль своим храпом.
- Этим летом моя бабушка потеряла обручальное кольцо. Расстроилась, конечно, но дедушке не сказала. И тут дедушка обратил внимание, что на полочке, куда бабушка обычно кладет украшение перед сном, колечка нет. Он ничего не сказал и не спросил.
Наступает день рождения бабушки, и дед делает ей предложение руки и сердца с новым кольцом. Бабушка аж потеряла дар речи, дедушка подождал и обратился к ней с юношеским нетерпением: «Ну ты согласна или нет?» Бабушка только покивала и обняла его. Для всей семьи это было сюрпризом. Ведь по жизни мой дед довольно суровый, все эти нежности и комплименты — не про него. В отличие от прежнего, новое обручальное колечко изящное и с камешком.
«Дети выпрашивают себе мобильные телефоны. Ладно, но мы начнем с этих моделей»
- Мою маму зовут Наталья. Когда я родилась, долго решали, как меня назвать. Дед пошел по своим делам в сельсовет, а там его увидела женщина, которая вела акты гражданского состояния, и спросила, почему так долго не получают свидетельство о рождении. Дед ответил, что имя подобрать не могут. Тогда эта дама предложила деду на правах главы семьи самому принять решение. Дед говорит: «Я к снохе привык, давай и эту Наташей назовем». В общем, пока родители думали, дед принес им свидетельство о рождении, из которого они узнали, что их дочь зовут Наташа.
Мы с сестрой: Людмила и Наталья. Двоюродные сестры: Людмила и Наталья. И троюродные сёстры: Людмила и Наталья. Других имён родители не нашли. Но эти самые лучшие!
- Последние несколько недель шли дожди, а мы обещали сыну, что он сможет поиграть в песочнице в парке. Похоже, хорошего дня для прогулки еще долго не будет. Ну а мы все равно сдержали свое обещание и сделали песочницу дома. Если что, сын мыл ноги перед тем, как выходить из нее. Мы копали там ямки, искали «драгоценные камни» и просто насыпали холмики. После игры сын подключился к уборке. Сначала он насыпал песок в ведра, которые я выносил на улицу, а потом помогал пылесосить. Я знаю, что буду находить песок по всему дому до конца времен, но оно того стоит.
