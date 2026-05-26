23 уютные истории и фото о семейных буднях, которые моментально вызывают улыбку

Это все равно что выдать старушке права, под обещание никогда не садиться за руль. Если с 50х не удосужилась закончить практику, то зачем оно ей в 88 лет? За этот период она не работала по специальности, уже и квалификация давно потеряна. Так можно любой матери выдавать дипломы по педагогике, жизненный опыт же.