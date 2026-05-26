16 дачных историй и фото, которые пропитаны запахом листьев черной смородины
Дача — это не просто клочок земли, на котором нужно трудиться, не разгибая спины. Для многих — это способ сбежать от городской суеты и повседневной рутины, чтобы наслаждаться свежим воздухом, поработать руками и дать возможность отдохнуть своей голове. А вечером насладиться приятной усталостью и попивать душистый чай, слушая трели птиц и стрекотание сверчков.
«Только полюбуйтесь на теплицу моей бабули. Мы иногда устраиваем в ней семейные посиделки»
- Муж весь год обещал, что организует в мае шикарный отдых. Я уже купальник себе прикупила, а он вдруг объявляет, что втихаря купил у коллеги старую дачу и завтра мы едем туда. Грядки вместо пляжа? Я сильно на него надулась, а потом он просто взял и привез меня на эту дачу, сказал: «Ты посмотри сначала на нее, если не понравится, то перепродадим кому-нибудь». Там был очень аккуратный участок с белым заборчиком, за которым был небольшой сад и очень много кустов разной смородины. А в конце стоял маленький деревянный домик из двух комнат и с мансардой. Он выглядел таким уютным, что я даже не ожидала. В общем, ну, его, это море! Я теперь по вечерам сижу в собственном саду, пью чай с листьями черной смородины и слушаю, как на яблоне во все горло поет соловей.
- Моя свекровь каждый год сажает теплицы и чутка огород. Мой муж сильно из-за этого бесился. Свекровь не просила помощи много, но ворчания мужа меня каждый божий день догоняли: достало, не хочу, не буду, бесит... Свекровь в этом году решила, что будет сажать только теплицы, я сказала, что сама помогу: привезу, увезу и пусть копается в удовольствие. Муж узнал, хитро посмотрел на меня и говорит: «Ну, я думал, грядку зелени посадить, может морковку еще». Я ему отвечаю: «Ты ж не любишь это». А он такой: «Ну.. Не знаю, мне кажется это не будет лишним... Что-то потянуло». Итак, 43 в феврале стукнуло. Потянуло. Так и запишем... Свекровь счастлива, я счастлива, муж счастлив. Никто не ворчит.
«Только что купил жене домик ее мечты, с маленькой теплицей. Она без ума от него»
- Мой огород не про гектары картошки. Мне нравится формат декоративного огорода. Здесь масштаб не имеет значения, важнее форма грядок и удовольствие от процесса. Я не гонюсь за рекордами, мне важно, чтобы глаз радовался. А урожай — приятный бонус. Хочу добавить крошечную картофельную грядку ради того самого момента: выйти после бани, отварить свою молодую картошку прямо в мундире, посыпать свежим укропом и почувствовать вкус настоящего лета.
ну ну... крошечная картофельная градка... все так говорят... а потом...бац и картошки полгектара и трактор нужен в аренду
- Когда я купила участок у бабульки весной, через неделю она мне огород засадила без моего ведома, и сказала, что будет приходить ухаживать за ним и урожай собирать. Я ответила, что это уже моя земля и я теперь сама тут буду все делать. Она, конечно, разобиделась и на следующий день все выкопала.
- Решили мы с мужем прикупить себе дачку, чисто для отдыха. Как-то заикнулись об этом на семейных посиделках и сестра мужа тут же выдает: «Мы к вам детей на все лето отправим, а то им скучно». Пока я подбирала слова для отмазки, муж, не моргнув глазом, ей говорит: «Да, конечно, пусть племянники к нам приезжают! Там столько интересностей в огороде: и сорняки на прополку, и ягоды, которые собирать надо, и в сарае мне помогут прибраться»... Золовка только поморщилась и пробурчала, что-то про бассейн и игры на свежем воздухе, на что муж среагировал: «Дача — это вам не лагерь, а мы с Мариной не вожатые». Больше ни у кого планов на нашу дачу не было.
коллега мамы приехали с мужем к нам на дачу. мама провела экскурсию. а муж коллеги решил, что дача продаётся.
«Построили теплицу в викторианском стиле. Ох, и непростой это был проект, с учетом того, что обошлись без тяжелой техники!»
- Я от покупки дачи, отбивалась и руками и ногами. Даже ругалась с мужем. Ездили смотреть, так я моментами из машины не выходила. Я половину своей жизни прожила в городе, так сказать городская дама. А здесь: деревня, огород. «Да чтобы я, в земле колупалась!», — кричала я мужу. И в итоге, меня так затянуло... Мы приезжали, и я, не переодеваясь, уже колупалась в этой земле. Муж смеется: "И это та, которая изначально была против всего этого?
А я бы хотела дачу, даже лучше частный дом, но для отдыха. Можно сад с фруктами/ягодами, но не огород. Чтобы отдыхать на природе в любое время и оставаться с ночёвкой в комфорте. Но в истории, как понимаю, муж её не заставлял, работа в огороде по своему желанию.
- О том, как у нас с мужем появилась дача. У свекрови от родителей остался дом, 40 минут езды от города, коммуникаций особо никаких. Туалет на улице, колонка с водой, ну свет само собой. Попросила она нас съездить посмотреть и пофотографировать эту дачу, чтобы выставить на продажу. Там 10 лет никого не было! Ну, с неохотой, мы с мужем все таки поехали. Приехали, осмотрели территорию, посмотрели на дом изнутри и снаружи, посмотрели сарай. Пообщались с соседями (муж всех знал, как никак детство у него было на этой даче). Посмотрели друг на друга и сразу нам стало понятно. Позвонили маме: «Слушай, а не продавай ее, давай оставим». Так у нас появился тихий уголок со свежим воздухом.
«Первая весна в нашей теплице. Большинство растений будут находиться в ней круглый год, а некоторые вынесем на улицу, когда потеплеет. Кстати, котика на фото зовут Кенгуру»
- Когда мы купили дачу, возле дома стоял туалет. Ничего экстраординарного — просто деревянная будка. Довольно быстро стало понятно, что одного мало — постоянно гости, дети, и я села за проектирование. В результате, я построила роскошный туалет (тоже деревянный), но с септиком, водой и унитазом. А еще с душем и постирочной. Старую будку решили сохранить, просто перенести ее на новое место и обновить. Я покрасила ее золотой краской, прикрутила пластиковую лепнину, которую покрыла поталью. В первое же утро я была в восторге от того, как туалет сиял на солнце! С тех пор мы называем его «Ваше Сиятельство».
- В этом сезоне решила возобновить выращивание брокколи. А перестала выращивать из-за одного случая. Была у меня как-то целая грядка брокколи. Колосилась стройным рядом. Иду я довольная, и вдруг вижу, как оттуда выползает уж, подползает к крышке дренажной системы и начинает пить воду, которая там собралась. Это было очень неожиданно для меня. Змеи на участке — это слишком. С тех пор стараемся чтобы не было на участке никаких зарослей и компостных куч, для комфортного откладывания яиц змеями. Хоть это и ужи, но все же...
у нас на прошлой даче страдали мы от нашествия улиток, которые объедали сочную зелень, цветы, кустарники, овощные культуры. на нынешней даче таких проблем нет... пока
«Я не увлекалась садоводством до тех пор, пока мы не купили себе домик с милейшим задним двором. Предыдущий владелец был заядлым садовом и мы пытаемся сохранить всю эту красоту»
- Мама и папа рассказывают родственникам про нашу дачу. Мама:
— Дача далеко. Участок всего четыре сотки, дом тесный. Земля бедная, кроме абрикосов ничего и нет... В родник не находишься. Рядом какая-то протока заросшая, пляжа нет.
Папа:
— Далеко от города, воздух чистый! Участок четыре сотки по документам, но я измерил — шесть! Дом каменный! Абрикосов сколько хочешь! Вода из родника сладкая, ледяная! Под боком река. Уху, раков каждый день едим, купаемся. Вчера бобра видел!
«Мы 17 лет живем в маленькой городской квартирке. В прошлом году мы построили себе маленький летний домик на участке и это просто счастье»
