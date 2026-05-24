15 живых историй от репетиторов об учениках, которые врезались в память, как таблица умножения
Столько смешных историй, сколько происходит у репетиторов и учителей с их учениками, наверное, не бывает ни у кого. Какие только колоритные ученики, оказывается, только не приходят к ним на занятия: от крутых парниш, милых и добрых девочек, которые приходят в восторг от двойки, до вундеркиндов и детей богатых родителей. В этой статье трогательные истории из жизни репетиторов и их учеников перемежаются с теми, от которых хочется улыбнуться.
- В начале моей репетиторской деятельности около полгода занимался с шестиклассником. И за все полгода тот ни разу не сделал домашнее задание. Но что самое интересное, на каждое занятие он придумывал новую причину его невыполнения! И ни разу не повторялся. Я даже приходил с предвкушением очередной отмазки. Например было: сделал, но не переписал в тетрадь; не сделал, так как уезжал, а учебник с собой не взял; сделал, написал в тетрадь, но она закончилась и теперь не знаю, где она, теперь у меня новая; сделал, но собака погрызла. Жаль, я не додумался коллекционировать отмазки, даже не думал, что так далеко зайдет. Причем, судя по выражению его лица, он во все это сам верил. Как-то я его спросил, кем он хочет стать после школы. Так этот шельмец ответил: «Актером».
- Как-то раз приходит ко мне ученица после занятий на отработку материала по генетике. Я говорю ей сесть за последнюю парту, вручаю ей листок с задачкой о наследовании групп крови, а сама сажусь проверять тетради. Какое-то время спустя слышу, что девочка всхлипывает. Видимо, у нее снова не получается решить задачу. Подхожу, присаживаюсь рядом.
— Не решить?
— Нет, решилось, — а сама еще больше расстраивается. — Но только у меня получилось, что я приемный ребенок. В условиях задачки родители с теми же группами крови, что и у меня. И у этих родителей не родиться ребенку, у которого такая же группа, как моя.
Беру обратно листок с задачкой, правлю места с ошибками, а потом возвращаю девочке. Та глядит с недоверием, потом лицо ее светлеет. Понимает, где сделала ошибку.
— Завтра опять прийдешь на отработку, у тебя по-прежнему двойка.
— Отлично! — девочка радостно вспрыгивает со своего места.
Уже много лет у меня ни один из учеников не был в таком восторге от двойки.
- Просматривал заказы от родителей и вдруг попалось: «Мальчик, 8 лет, 4 класс, хотим поступать в лицей...» Удивился, что такой малыш уже в 4-м классе. Оказалось, что тому еще и скучно на уроках математики: они кажутся ему слишком простыми. На первом же занятии понял, что темы 4-го класса для него — раз плюнуть. Когда натыкался на непонятное определение (например, диаметр, длина окружности, периметр), я ему коротко объяснял, он говорил «ок», и решал дальше, будто уже знает про эти диаметры не первый год. Показал, как решать линейные уравнения. Он сходу решил следующие задания по уравнениям. Короче, я прислал его маме в мессенджер 12 задач на составление уравнений из 7-го класса, среди которых были сложные даже для самих семиклассников. Так вот. Он их решил. Все. Сам. Так я понял, что передо мной не ребенок — а машина. Феноменальная способность к обучению, великолепная память. Он меня сломал: после занятий с этим четвероклассником я иду на занятия с другими детьми сам не свой.
«Я преподаю химию и биологию. Сегодня моя ученица попросила меня осмотреть необычную родинку у нее на руке»
Родинку?? Допустим, родимое пятно по размерам, но это ж, судя по чёткости и цвету, татуировка. Это такая ученическая шутка была?
[Это число на руке — постоянная Авогадро — физическая величина, численно равная количеству атомов, молекул, ионов, электронов или любых других частиц в 1 моль вещества — прим. ADME].
- У меня не сложилось с карьерой репетитора. Вот лишь несколько случаев. Ищу работу строго в своем районе, так как с утра работаю. И тут звонят из района, до которого добираться 50 минут на автобусе. Я объясняю, что ищу работу рядом с домом. Мне в ответ:
— Но в наш район транспорт ходит!
— Я с утра до вечера работаю, поэтому заниматься репетиторством могу по вечерам, а пока до вас доеду, уже ночь будет.
— Ничего страшного, ребенок раньше 21.30 и не может!
— А как я обратно доберусь, транспорт уже ходить не будет?
— Такси возьмете, мы же вам за занятие заплатим!
К слову, тогда занятие стоило 400, а такси из того района — 700.
В другой раз мне предложили вести занятие одновременно у семьи из 4-х детей. Вот только один ребенок в 9-м классе, его нужно к ОГЭ подготовить, средние дети в третьем и шестом классах, им нужно оценки подтянуть, а младшая девочка вообще в детском саду — ее нужно к школе подготовить.
Технически, конечно, ничего невозможного, только не одновременно же с ними работать. Это, получается, у каждого ребёнка свой график, допустим, по три часа в неделю старшим, один-два часа маленькой, если в один день вести два занятия последовательно, то всё равно репетиторство займёт только на эту семью дней пять в неделю (если время иначе спланировать, то, может, и меньше). Оплата соответственно. Так-то выгодно, всё в одном месте и наниматель один))
- Мама ученика попросила отменить наше последнее, уже оплаченное ею, занятие в этом учебном году со словами: «Купите на эти деньги себе торт, отметьте, что мой сын на каникулы уходит и 3 месяца ваши нервы трепать не будет»
«Мои ученики вручили мне торт»
«Простите, что мы слишком много болтаем».
- Знакомый лет 30 назад преподавал испанский. Зачем-то этот язык понадобился какому-то крутому парнише. Тот пришел на занятие — дома задание не выполнил. И так несколько раз подряд. Мой знакомый возмутился, почему домашнее задание не делаешь, а парниша ему в ответ: «Тебе надо, ты и делай!»
- Пишет мне мама, что занятие отменяем, мол, ребенок заболел. А у того ОГЭ на носу, и пришли они не с сентября, а за 2 месяца до экзамена. Я говорю, ну что, поправляйтесь. И тут параллельно мне этот сыночка пишет, что занятия не будет, он в кино пошел...
Что ж, удачи ему на экзаменах. Поплывёт, как кувалда.
Два месяца может быть достаточно только если ребёнок идеально знает предмет, не просто на уровне "зазубрил кое-что и прокатывает", а реально соображает, понимает и разбирается. Потому что тогда речь идёт о разборе формата - экзаменационные задания проверяются по ключам, так что нужно знать, как именно нужно оформить и какие могут быть нюансы.
А если там "юный гений", то ему не два месяца нужно, а два года.
Нас к ОГЭ начали готовить ещё во второй половине восьмого класса, и то нашлись те, кто с первого раза не смог сдать… А этот…
- Я закончила иняз и подрабатываю репетитором английского у знакомых. В прошлом году в сентябре начала заниматься с девочкой, 4-й класс. Та не знала даже самую базу типа I am / you are / he is. До этого она занималась с репетитором, учителем из школы, старой теткой. Так та и рассказывала как в школе: отчеканила — и сама разбирайся, да и домашки кучу задавала. А я решила привить ей любовь к английскому любыми путями: мы с ней и в слова на английском играли, и мультики смотрели. Прикипели друг к другу в итоге, стали, как старшая и младшая сестры, даже подарки друг другу дарили не раз. В итоге за год занятий она получила пятерки во всех четвертях и по всем контрольным. Горжусь ею, и немножко собой. А вот фотка одного из ее подарков.
- Одна знакомая на пенсии подрабатывала «бабушкой» в одной разбогатевшей семье. Но платили мало. Она воспитывала девочек, варила обеды, еще много чего делала... Ну и видела многое. На дом к старшей девочке лет 10-ти приходила репетитор по английскому. На письменном столе девочки родители оставляли деньги — оплату репетитору. Так девчонка, не желая заниматься, залезала под стол и сидела там ровно час! А репетитор брала деньги и сидела молча возле стола тоже ровно час! Потом уходила... И деньги той платили немалые.
Бабка "воспитывала девочек", сказано. А воспитанница "под стол залезала" на час. Вывод: ПЛОХО БАБКА ВОСПИТЫВАЛА ДЕВОЧЕК ✌️
- Вела дистанционные занятия по английскому у девочки 8 лет. Родители выкатили запрос: «разговорить и делать школьное домашнее задание». Начинаем заниматься. Все супер. Девочка сообразительная, хоть и немного зажатая. Снимаю потихоньку зажатость. Ко второй половине урока ребенок уже хохочет, пробует говорить, не боится. А на втором занятии мама решила присутствовать рядом с ребенком. И тут начинаются от нее подсказки при любом промедлении у ребенка, дерганье при возникновении ошибок и тому подобное. Больше уроков не было. Маме не понравилось, как я их веду.
«Я учитель. В нашем районе ученикам устраивают полезные перекусы. Вот сегодняшний — просто лист листовой свеклы мангольда»
- Подключается на онлайн-занятие ребенок. И вижу картину: папа лежит на диване в телефоне, тишина. Я спрашиваю, где ученик. А папа говорит, мол, сейчас покушает и придет, вы же не в школе, чтобы по звонку бежать в класс.
Тоже начинаю занятие с классом и тут вижу что одной ученицы нет. Ну и звоню ей,мол занятие идёт, приходи скорее. Та,ой не могу болит что-то. А мне другие ученники и говорят- да она вон в соседнем дворе гуляет. Тут перезванивает мамаша и орёт какого её дитячку беспокоят,мол отдыхает. Посоветовала им научится врать убедительнее и исключила из группы. Мало ли что им в следующий раз взбредет.
- Была у меня ученица с Рублевки, одно занятие — 2500 за час. Для меня как студентки прям огромные деньги были. Приехала, вижу двухэтажный коттедж, большая территория с прудом и беседкой, трехметровый забор с камерами по периметру. У охранника своя будочка. А девочка 12 лет сидит в доме одна, вокруг только персонал занимается стиркой, уборкой, готовкой. Родителей нет. Сидит, как в клетке, в этом коттедже. Разбалованная, внимание никак не включает, только показывает крутые штуки, дорогие. Да, знает кучу языков. Я была без понятия, как с такой работать: чувствовалась полная незаинтересованность в предмете. Даже удивилась, как она дошла до какого-то уровня. Высидела час и бегом оттуда. Позвонила управляющей и сказала, что не буду с ней заниматься дальше. Когда получала конверт от домработницы, спросила, что происходит здесь. Она сказала: «Вы отработали? Деньги получили? Что вам еще нужно?»
Всё правильно ответила домработница. Девочка не сидит, прикованная за ногу к батарее, не в синяках, не заплаканная. Не нравится заниматься с незаинтересованной ученицей, отказалась от дальнейших занятий - имеешь полное право, а вот, уклад семьи действительно не её дело
«Вчера во время нашей экскурсии для четвероклассников в местный парк мои ученики нашли настоящее спрятанное сокровище»
- Я репетитор по математике. У меня есть ученица 5-го класса. Умная, веселая и очень любопытная. Весь год на каждом онлайн-уроке она находит момент, чтобы спросить: «Дана, а у вас есть парень?» Я каждый раз ухожу от ответа и возвращаю ее к математике. Но она не сдается. И вот однажды я проводила урок у родственников. В какой-то момент меня позвал дедушка. Она спрашивает: «Дан, а кто вас позвал?» Я говорю, что дедушка. «А-а-а-а... а я думала у вас парень или муж появился». Расстроилась так искренне. Но математику в тот день мы все равно доделали.
- А я два года не могла девочке 12-14 лет ума дать. Причем девочка мозговитая, воспитанная, приятная, интересно общаться на отвлеченные темы. Но вот упeрлась рогом, что ей эта учеба не нужна, и все. Не бросала, так как там и мама просила постоянно позаниматься. Но я аж плакала иногда после уроков, настолько это было тупо, тяжело и бесполезно. А на 3-й год обучения оказалось, что все, чему я ее учила, она как-то помнит, готова использовать и вникать. Завела себе подружайку в интернете, с которой переписываются на английском, читает книги в оригинале. Спрашиваю ее, а что это ты так переобулась, а она заявляет, мол, хочу в универ за границей. Раньше не хотела просто! А я уж думала, что это во мне проблема.
- Мама ученицы сказала все решать с дочкой: мол, та уже взрослая, лет 14-15. Только дочь пришла на пару занятий, а потом пропала и отвечать админу перестала. Я уже о ней забыла, и тут случилось смешное: залетает ее мама и возмущается, мол, с какой я стати плату каждый месяц поднимаю. И тут выясняется, что дочка дома брала деньги у матери и вместо английского гуляла по кафе, потом вещи стала покупать новые, а маме говорила, что за английский плату подняли. Так длилось больше полугода. Пока доча совсем не потеряла всякие границы от жадности.
