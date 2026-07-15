20+ маленьких чудес природы и теплых находок, которые люди случайно подсмотрели вокруг себя
Фотоподборки
15.07.2026
Природа и окружающий мир — место, где найдется место маленьким радостям, например, возможности заснять на фото что-то простое и, в то же время, удивительное. Кому-то природа и случай подарили счастливую возможность запечатлеть двухцветную розу из бабушкиного сада, кому-то — необычное облако, а кому-то — цветок под яичной скорлупой.
В саду у бабушки автора этого фото выросла двухцветная роза
Девушка почистила яйцо на завтрак, а под скорлупой оказался рисунок в виде цветочка
- Может, это вовсе не яйцо, а растение под названием плюмерия. В некоторых регионах его называют яичным цветком из-за белых лепестков и ярко-желтой сердцевины. © TullyMcG / Reddit
- Может, это не яйцо вовсе «виновато». Предполагаю, что во время варки под скорлупой таким причудливым образом расположились пузырьки воздуха. © Catrescuemamma / Reddit
Здесь уж точно без магии не обошлось — эта птица кажется зависшей в воздухе
- Если приблизить изображение, становится видно, что птица держится за натянутую сетку © Mentoman72 / Reddit
Засохшие стебли лотоса и их отражения образовали на поверхности озера геометрические фигуры
- Пикассо бы позавидовал!
Почти идеально круглое облачко отбрасывает почти идеально круглую тень
А здесь автору удалось запечатлеть, как осы свили гнездо в теле пластиковой птицы
Этот перец халапеньо вырастил на себе свои мини-копии
Автору фото посчастливилось заснять в своем саду редкого розового кузнечика
Остатки взбитого яйца, которые девушка оставила в тарелке на ночь, образовали странную структуру. Автор фото говорит, что по консистенции это напоминает спагетти
В это дерево попала молния
А этому человеку попался батат в форме лебедя
- Это, пожалуй, самое странное творение природы, которое мне доводилось видеть!
У этой черепахи очень длинные когти
Если приглядеться, становится понятно, что тень от кошки в зеркале не совпадает с реальной. И снова физика в действии (или магия)!
- Я жду, пока кто-то умнее меня объяснит, что здесь происходит © Altruistic-Status121 / Reddit
- На самом деле в зеркале отражается тень, которая падает на комод, просто под этим углом она не очень заметна. © angrymonkey / Reddit
Вы когда-нибудь видели автомобиль, состоящий из двух передних частей? А вот автору фото посчастливилось
Перекрещение теней от гантелей на стойке создают необычный рисунок
Если не знать физики, то все вокруг кажется магией.
У этого человека явно глаз-алмаз. Идеальная точность
Эти три термометра показывают разную температуру и влажность. Точность — явно не их конек
Автор этого фото оставил отпечаток своего тела на рампе для скейтборда
Я не могу понять, что это вообще? Как на рампе могло остаться что-то вроде негатива
Ответить
Автор этого фото открыл стаканчик с желе и достал его вместе с внутренней пленкой
А этому человеку повезло увидеть настоящего (ну, почти) динозавра, которого перевозили на прицепе
На этом фото удалось запечатлеть момент смены расписания рейсов на табло аэропорта
Буквы на этой бутылке с солнцезащитным кремом расползлись по всей этикетке
А для тех, кому не хватило магии, у нас есть еще вот такая статья.
Фото на превью _judyjetson / Reddit
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