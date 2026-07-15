20+ маленьких чудес природы и теплых находок, которые люди случайно подсмотрели вокруг себя

Природа и окружающий мир — место, где найдется место маленьким радостям, например, возможности заснять на фото что-то простое и, в то же время, удивительное. Кому-то природа и случай подарили счастливую возможность запечатлеть двухцветную розу из бабушкиного сада, кому-то — необычное облако, а кому-то — цветок под яичной скорлупой.

В саду у бабушки автора этого фото выросла двухцветная роза

Девушка почистила яйцо на завтрак, а под скорлупой оказался рисунок в виде цветочка

Может, это вовсе не яйцо, а растение под названием плюмерия. В некоторых регионах его называют яичным цветком из-за белых лепестков и ярко-желтой сердцевины. © TullyMcG / Reddit

Может, это не яйцо вовсе «виновато». Предполагаю, что во время варки под скорлупой таким причудливым образом расположились пузырьки воздуха. © Catrescuemamma / Reddit

Здесь уж точно без магии не обошлось — эта птица кажется зависшей в воздухе

Если приблизить изображение, становится видно, что птица держится за натянутую сетку © Mentoman72 / Reddit

Засохшие стебли лотоса и их отражения образовали на поверхности озера геометрические фигуры

Пикассо бы позавидовал!

Почти идеально круглое облачко отбрасывает почти идеально круглую тень

А здесь автору удалось запечатлеть, как осы свили гнездо в теле пластиковой птицы

Этот перец халапеньо вырастил на себе свои мини-копии

Автору фото посчастливилось заснять в своем саду редкого розового кузнечика

Остатки взбитого яйца, которые девушка оставила в тарелке на ночь, образовали странную структуру. Автор фото говорит, что по консистенции это напоминает спагетти

В это дерево попала молния

А этому человеку попался батат в форме лебедя

Это, пожалуй, самое странное творение природы, которое мне доводилось видеть!

У этой черепахи очень длинные когти

Если приглядеться, становится понятно, что тень от кошки в зеркале не совпадает с реальной. И снова физика в действии (или магия)!

Я жду, пока кто-то умнее меня объяснит, что здесь происходит © Altruistic-Status121 / Reddit

На самом деле в зеркале отражается тень, которая падает на комод, просто под этим углом она не очень заметна. © angrymonkey / Reddit

Вы когда-нибудь видели автомобиль, состоящий из двух передних частей? А вот автору фото посчастливилось

Перекрещение теней от гантелей на стойке создают необычный рисунок

Если не знать физики, то все вокруг кажется магией.

У этого человека явно глаз-алмаз. Идеальная точность

Эти три термометра показывают разную температуру и влажность. Точность — явно не их конек

Автор этого фото оставил отпечаток своего тела на рампе для скейтборда

Автор этого фото открыл стаканчик с желе и достал его вместе с внутренней пленкой

А этому человеку повезло увидеть настоящего (ну, почти) динозавра, которого перевозили на прицепе

На этом фото удалось запечатлеть момент смены расписания рейсов на табло аэропорта

Буквы на этой бутылке с солнцезащитным кремом расползлись по всей этикетке