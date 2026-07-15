Да, кирпичи клали в духовку от пригорария, но, чтобы кирпич покупали, да еще дорогой какой то, не слышала. Где их продают, интересно?
14 юморных историй о людях, для которых ведение быта — задачка со звездочкой
Даже самые простые домашние дела могут мгновенно превратиться в непредсказуемое приключение, если включить чувство юмора. Начинаешь вроде с безобидного желания приготовить вкусненькое любимому человеку, а в итоге натыкаешься на курьез или становишься героем кинокомедии. Хорошо, когда самоирония не чужда и ты готов рассказать о своих ошибках. Ведь такие теплые воспоминания о бытовых зарисовках помогают нам улыбнуться.
- Съехалась с парнем, включила «хозяюшку». Духовка газовая, незнакомая. Но свекровь посоветовала класть внутрь кирпич от пригорания. Нашла бесхозный, притащила домой и отдраила. Отправляю его в духовку, иду мыть ванну, и тут понимаю, что эти черные ошметки от кирпича въелись в эмаль! В момент, когда в замке поворачивается ключ, я уже хохочу над идеей помыть кирпич и уныло гляжу на сантехнику. Картина маслом: на полу нечто с прической «одуванчик», тушь размазана до состояния панды. Парень заходит, его глаза округляются. Бросилась к нему на шею, он почти бросился в противоположном от меня направлении, но, к счастью, узнал свою горе-хозяюшку и вовремя поймал.
Единственная фраза, сказанная мне по этому поводу, звучала так: «Любимая, не делай так больше, пожалуйста. Я достаточно зарабатываю, чтобы купить тебе кирпич». Как потом выяснилось, кирпич оказался в гудроне, засыпанном сверху землей. Я этого, ясное дело, не поняла. А пирог не подгорел. Но с парами гудрона есть его мой мужчина, почему-то, отказался. Купил мне дорогой кирпич и попросил сотворить еще одно кондитерское чудо.
- На днях позвонила мама и сказала, что приедет в гости. Живем мы в одном городе, но на разных его концах. Расстояние приличное, но при желании можно хоть каждый день ездить. Мама у меня строгая, грязи не терпит, обожает чистоту и перфекционизм. Пришлось встать пораньше, вылизать всю квартиру, все красиво расставить, что-то приготовить. В три часа дня я впервые за восемь часов присела. И в этот самый момент звонит мама: «Ой, Ань, да я пошутила. Зато теперь у тебя в квартире чисто и еда есть — хоть свои роллтоны жевать не будешь!» Хитро, мама, ох, как хитро...
Я б не стала ничего делать в такой ситуации. Кому надо - тот пусть и вылизывает.
- В последнее время я очень много работаю. Прихожу домой совсем поздно. А парень ищет новую работу и пока сидит дома. Готовить я тоже не успеваю, поэтому питаемся мы готовой едой. Вчера пишу ему:
— Что сегодня закажем?
— Я все сделаю сам, не переживай. Жду тебя.
Возвращаюсь — все в дыму, на кухне этот горе-повар стоит с обугленной курицей. Говорит: «Я старался. Давай пельмени сварю?» Готовить он не умеет совсем, но ведь старался ради меня. Пообещала научить его, что и как делать.
«Я думала, что выбрала хороший... Очевидно, нет. Я выбрала не тот, но я все проверила. Он звучал гулко, на нем было желтое пятно»
- Мы тогда только поженились и стали жить отдельно. Я, как молодая хозяйка, приспосабливалась к ведению быта: готовить умела, но навыки ведения домашнего хозяйства развивала самостоятельно. И вот в конце лета привезли нам родители мужа полное ведро ранеток. Я их вымыла, обрезала бочки, часть сразу ушла на шарлотку, остальные поджарила с сахаром и заморозила — это будет начинка для пирожков. Остались сердцевинки ранеток. Выкидывать жалко, решила сварить компот.
Сижу собой довольная: какая я хозяйка экономная! Приходит родственница старшего поколения как раз в тот момент, когда я процеживаю компот. Думаю, сейчас меня похвалят, а она начинает причитать, что я положила сахар еще во время варки яблок, а теперь выкидываю их сладкими — перерасход сахара. Надо было для экономии сначала процедить, а потом уже добавлять сахар.
Если варю сладкий компот, то сахар кладу сразу. А что, разве надо готовый сахарить, как чай? Только фрукты/ягоды не выкидываю. Родственница просто нашла повод придраться, наверное. 🤷♀️
- Это случилось еще, когда я только-только начала оставаться у будущего мужа с ночевкой. В какой-то из дней я, большая любительница поспать до обеда, проснулась, а благоверного нет. Только записка на столе: «Буду к обеду. Целую, твой...» Время почти 12. Телевизор неинтересен, ноута нет — чем бы заняться? Ах да! Я же хозяюшка! В холодильнике у нас есть: десяток яиц, замороженное сало и прошлогодняя колбаса. В шкафу: сахар, мука, корица и нечто, похожее на засохший изюм.
Пирог! Вообще, я готовлю хорошо. Правда. Открыла рецепт на каком-то сайте в телефоне. Испанский пирог с корицей. То, что нужно. Восемь яиц, мука и все такое. А сверху посыпать корицей. Сделала все по рецепту, сунула в духовку. Через час достала. Оно почему-то осело, уже не такое воздушное, да еще и подгорело. Вернулся любимый домой, а у него на весь дом вкуснотой пахнет. Налила чаю с молоком, порезала пирог и жду.
После первого укуса его перекосило так, что для меня стало сюрпризом, насколько может перекашиваться человеческое лицо. Но, взяв себя в руки и глядя в мои удивленные глаза, улыбнулся и произнес: «Ммм... как вкусно... Только ты не пробуй, я сам». Вот сейчас сама попробую и все пойму. И да, меня тоже перекосило. Оказалось, сахар. В доме он был, в рецепте был, а в пироге — не было. Только яйца, мука и корица. Получилась большая яичница с сухой приправой сверху.
Ну бывает. Я тут смотрела вебинар одного повара. Он готовил блинчики и яйцо приготовил, но забыл положить. Ему зрители подсказывали.
- Лет пятнадцать пытаюсь испечь идеальный пирог: чтобы не пригорел, полностью пропекся, был красивой формы и с румяной корочкой. И вот настал момент: заведено тесто, приготовлена начинка, духовка выставлена с точностью до одного градуса, исполнен танец с бубном — а пирог все равно пригорает и прилипает к пергаментной бумаге. Да что же тебе надо, пирожковый бог?! Похоже, буду поклоняться макаронам.
Тесто это дело такое . С ним либо дружишь ,либо нет . Я например блины ,оладьи великолепные пеку. Кексы в формочках . Куличи пеку пасхальные . А пироги ,пирожки ну как то не очень получаются... И объяснить это невозможно почему так . .
«Приготовила шакшуку, все шло хорошо, пока я не добавила кардамон вместо орегано»
Здесь не только с приправой проблема. Сама шакшука - она же "сочная", а на картинке, будто всё прилипло к сковороде. 🤔
- Звонит мне вечером муж и просит, чтобы я ничего не покупала, так как он собрался впервые готовить ужин. Я обрадовалась такому прогрессу. Прихожу домой, он поднимает крышку сковородки, и та-даам! На слое картошечки с лучком лежит путассу без голов, приправленная майонезом. На вопрос, почему не выпотрошил рыбу, ответил веско: «Там же икра!» Так и проковырялись каждый в своей тарелке весь вечер. С первым меня ужином от любимого.
У меня одно время жила родственница, пока училась в кулинарное колледже. Денег особо нет,но в холодильнике что-то да есть,чтоб приготовить. Вот как-то прихожу с работы, а меня ожидает на ужин рыба (карасики мелкие), фаршированные сосисками и яйцами. Мы,конечно, съели,но попросила не повторять сей шедевр)))
- Взял подработку — мыть подъезды в доме на пять этажей. Думаю: да там ерунда, два раза в месяц мыть шесть подъездов! И пять тысяч как прибавка к зарплате. Но все оказалось не так просто. Воду приходилось набирать в подвале, потом тащить это все на пятый этаж. После одной площадки вода становилась черной как смоль, так что приходилось менять ее на каждом этаже и стирать тряпку.
Лето, жара. Пока поднимешься на пятый этаж с ведром — уже устал. Помыл почти все, сижу на ступеньке, отдыхаю. Тут жилец идет и начинает меня хвалить:
— Какой вы молодец, такая чистота! Спасибо!
— Да не за что.
— А я всегда в баклажках для вас воду оставляю, не забываю!
И тут я задумался: «В баклажках?» Обратил внимание, что на каждом этаже действительно стоят баклажки с водой. Оказывается, жильцы специально оставляют воду для мойщика подъездов, чтобы он не таскал ведро из подвала, а мог набрать воду прямо на этаже.
- Живем с друзьями, снимаем домик. Вчера забилась труба под раковиной на кухне, вантуз не помог, вода потекла на пол. Начал разбирать сифон, пластик треснул. Пошел в магазин за новым, а на кран повесил записку «раковиной не пользоваться». Возвращаюсь домой, под раковиной снова лужа со следами борща. Дома только соседка. Спрашиваю, мол, какого?
Говорит, мол, ну я же кран не включала. Воду с остатками борща вытерла, проехали. Сижу под раковиной — чиню, рядом идет готовка, сосед варит кукурузу. Чувствую, кто-то стоит совсем рядом, поднимаю голову, стоит с кастрюлей надо мной, и по его лицу видно, что я ему мешаю подойти ближе и вылить ее в раковину.
Что с этими людьми? Не нужно быть сантехником, чтобы понимать, что жидкость стечёт из раковины, а не останется в ней. А сосед с кипятком, вообще ку-ку. На человека собрался плеснуть? 🫢
«Если я не успею сделать это раньше нее, то вот как моя жена достает хлеб»
У меня жена такая же идиотка.
Вместо того, чтобы аккуратно развернуть пакет - она его просто порвет.
А потом хлеб в рваном пакете засохнет раньше времени.
- Сегодня менял муфту для сливного шланга стиральной машины: прохудилась, стала воду пропускать. Слив от раковины, душ и стиралки находятся на одной ветке, и после ванных процедур образовалось небольшое озерцо. Заодно, думаю, намокшие коврики простирну. Закинул, стираю. Вожусь со шлангом и муфтой, а потом стиральная машинка стала воду сливать.
- Сидим вечером с супругой на кухне. Поужинали, попили чай. Думаю: отдыхай, а посудомойку я сам загружу и включу. Беру средство для посудомойки. А оно в такой пленке, которая очень плохо снимается. Начинаю ворчать: мол, неужели нельзя было сделать их без пленки или хотя бы в бумажку завернуть? Надоело каждый раз ее удалять. На что моя супруга отвечает, мол, что эта пленка водорастворимая и снимать ее не надо. Выражение моего лица в тот момент было бесценно.
Сократили так, что можно не сразу понять. Специальная таблетка для посудомойки в водорастворимой плёнке, что ему и объяснили.
- Давным-давно парковал машину у себя за домом. Периодически, проходя по двору, смотрел в арку и убеждался, что машина на месте. Как-то сел за руль и поехал в магазин. Возвращаюсь обратно на машине и по привычке, инстинктивно заглядываю в арку. Машины нет. Кровь в жилах застыла. Угнали... Только секунд через тридцать до меня дошло.
«Я попросила своего парня подогреть фасоль»
- Сегодня подошли с женой к домофону, держа в руках: по ребенку, пакеты, а самое главное — ключи. По привычке позвонил в домофон. Стоим, ждем, разговариваем.В какой-то момент начинаю задумываться, что дверь долго не открывают. А весь каламбур заключается в том, что все, кто мог ее открыть, стояли рядом со мной и слушали гудки домофона.
- Захожу в лифт. Нажимаю кнопку первого этажа. Двери закрываются, лифт стоит. Вижу, что кнопка не горит. Жму еще. В момент нажатия кнопка загорается, но как только отпускаю — гаснет. Лифт стоит. Быстро-быстро нажимаю кнопку, жму сильнее, держу ее — Лифт на месте. Жму кнопку вызова диспетчера. Голос:
— Что у вас случилось?
— Лифт не едет!
— Вы на каком этаже?
— На первом.
— А вам на какой?
— На семнадцатый.
— Так нажмите кнопку семнадцатого этажа...
— Так я... жму, он не едет...
— Вы на кнопку первого этажа жмете...
— Простите... заработался.
Так я и жму на 1, потом собираюсь нажать на 7, а он уже на 1 загорается и не едет!
А вот еще подборка занятных историй про наведение порядка, которые бодрят не хуже путевки в санаторий.