20 светлых историй о людях, которые нашли хобби по душе и наполнили будни маленькими радостями

Пожалуй, хобби нужно хотя бы для того, чтобы вырваться из круговорота повседневности. Ну а выбрать себе любимое дело может быть проще простого. Стоит однажды записаться на мастер-класс по лепке из глины или взять вязальный крючок — и в жизни сразу появляются маленькие радости. И совершенно неважно что вы делаете — мастерите уютный домик для сказочных героев, собираете наклейки от бананов или вяжете теплое худи.

«Это котик Майло из шерстяного войлока. Сложнее всего было сделать плавные переходы в оттенках его шерсти. Три месяца с ним возилась»

«Атаманша из Бременских музыкантов. Мой косплей»

Я всю жизнь была уверена, что только я собирала наклейки от бананов — мол, это только мое странное и уникальное хобби. В детстве я набрала почти целый тетрадный лист с ними — и все были разные, я повторы не брала. Для меня это был настоящий музей. Потом я выросла и забросила коллекцию.

Спустя много лет сын нашел этот лист и решил продолжить семейное дело. Сначала я даже растрогалась. Но вскоре коллекция растворилась где-то в недрах его комнаты. А сейчас в интернете мне попался человек, который собрал огромную коллекцию наклеек с бананов, да еще и идеально ее оформил. Это очень странное чувство. Будто ты всю жизнь мечтал построить домик из спичек, а потом случайно встретил человека, который возвел дворец. Теперь мне нужно немного времени, чтобы принять факт, что главный коллекционер банановых наклеек — не я. tarasova.sm Тоня только что Клеила на холодильник ,как гроздь винограда ,сбоку. Ответить

«Сережки- шаурмишки⁠.⁠ Сама бы съела, если бы не знала, что они из полимерной глины»

«Почти 5 лет строился этот красавец. И вот настал день, когда ты просто сидишь и любуешься»

© allinlove / Pikabu Julia Germ только что Домик , конечно, симпатичный, но что тут 5 лет делать? Вот реально от 0 до 100% можно сделать за пару дней, если задать целью. Ну хорошо, месяц, если только по выходным пару часов заниматься. Но 5 лет? Ответить

Пятнадцать килограммов веса, метр высотой, 8 комнат, 54 предмета мебели, распашные дверцы, а уж вазонов, баночек и сервизного фарфора — не сосчитать. Казалось, я никогда его не закончу. Изначально не хотелось никаких жителей, но когда появились они, все изменилось. Вот Колобок-детектив, а вот Дядюшка Ау хозяйничает и думает — поливать ту кракозябру на серванте или все же не стоит. Natalya Lysenko только что Архитектор кукольный. Для деток вы - волшебник 😍 Ответить

Есть у папы друг. Дядя Кузя. Ему звонили, звали на посиделки, приезжали поздравлять с днем рождения, он благодарственно жал руки, отводил взгляд и уходил в дом, в дверях которого стояла жена в позе сахарницы. Дядя Кузя забросил рыбалку. Жена сказала, что лучше бы на огороде помогал, а на выходные к теще ездил.

Я не знаю, что случилось между ними потом. Но через какое-то время у него появилась тетя Кузя (вообще-то, тетя Ира, но кому это интересно). Она никогда не ездила на рыбалку, но, видя, как он этим горит, решила попробовать. И понеслось — зимняя рыбалка, летняя, покупка лодок, удочек.

Дядя Кузя расцвел. Он бросил нелюбимую работу, помогал ей в ее хобби-работе — она делала фото в школах и садиках, они стали ездить на сплавы. Сейчас к ним специально приезжают со всей страны, у них 13 грузовых лодок, он водит целые группы, знает все угодья и всю рыбу. Она не устает повторять, что это было лучшее в жизни решение — поддержать своего мужчину. А у нас, детей (некоторым уже под 30), они так и остались одним целым — дядя и тетя Кузя. © filin96 / Pikabu Ваш Акк только что Даже не пытайтесь представить как это выглядит. Поэтому и появилась в жизни Кузи , тетя Кузя. Ответить

«Я сшил куртку и украсил ее своими рисунками»

"Я сделал "молочный сахар"⁠⁠. Первый раз я его попробовал, когда к деду приехал в гости. Очень хорошо заходило с чаем"

Жена в декрете перепробовала кучу хобби: рисовала, вязала, макраме плела — все быстро надоедало. И тут прихожу домой, а у нас холодильник просто трещит от яиц. Ну, думаю, в кулинарию подалась, сейчас выпечка начнется. Сажусь есть, она ставит передо мной омлет, а рядом кладет пустую скорлупку. Я присматриваюсь и просто теряю дар речи: на ней вырезан тончайший кружевной узор! Каждая деталька ювелирная, как на фарфоре. Вот тогда я и узнал, что есть такое нереальное хобби — резьба по яичной скорлупе. Она орудует специальным мини-сверлом, аккуратно опустошает яйца и выпиливает на них шедевры. Сейчас у нас уже весь дом в этой хрупкой красоте. А жена так прокачалась, что теперь соседка с подругой стабильно ходят к ней на мастер-классы, учатся скорлупу пилить. ADME Ilana Moses только что А фотографии где!? Ответить

«Маленький подсолнух для поднятия настроения»

«Я связала крючком худи. Схему придумала сама»

У меня мелкая моторика с февраля по октябрь. Рассказываю. Сажаете сначала семена цветов. Как взойдет и подрастет, пикируете по стаканчикам. Стараетесь не переломать все это. Потом высаживаете куда-нибудь — на клумбу, в кашпо. На клумбе ни в коем случае не стелите укрывной материал, чтобы раз в неделю стабильно иметь тренажер для мелкой моторики — сорнячки. Плюсом идут физические упражнения в виде приседаний и наклонов. lyubov_golovizina Svitlana Marinina только что Согласна,хорошая физнагрузка!!!!! Ответить

«Это серебряное кольцо с рыбкой из микромозаики. Я не раз делала такое, и чешуя всегда получалась разной»

«Новый шедевр моей мамы — галстук с зеленым инопланетянином»

У меня этих хобби — просто завались. Постоянно что-то новое пробую. Пишу сценарии, написала детскую книгу. Серьезно увлекаюсь фото и видеомонтажом, создаю музыку и песни для своих роликов. Делала открытки, бусы из бисера и полимерной глины, всякие поделки, народные куклы, декорации для интерьера. Потом был самодеятельный театр, где я прошла разные ступени: актриса, сценарист, декоратор, костюмер, звукорежиссер, оператор, дизайнер по афишам и билетам, администратор. В теневом театре я была художником и голосом персонажа по моему же сценарию.

Есть свой музей Средневековья, созданный с нуля, где я провожу экскурсии. Колбасу для музея из папье-маше такую сделала, что от настоящей не отличить. Организовываю фестивали. Выступаю в качестве ведущей на концертах. Картины по номерам тоже расписывала. Сейчас хочу с эпоксидной смолой попробовать поработать. © Julia Germ / ADME Альбина Дубровина только что Мне бы дома прибраться. Почему-то всегда сначала сил не хватает, а потом времени. А тут такое! Ответить

«Меня зовут Юля, и я делаю кукол. Вот моя новенькая»

«Я подарила нашему коту на день рождения самодельный коврик с его портретом. Похоже, ему понравилось!»

Мы со свекровью в одном подъезде живем, только у нее окна во дворе. И вот звонит она мне: «Ты в курсе, что твой муж утром не на пробежку ходит?» Я чуть телефон не выронила. А она говорит, что он уже третий день как запирается в гараже. Я бегом туда. Тихонько открываю дверь, а он там собирает миниатюрную железную дорогу. Признался, что еще в детстве мечтал о таком макете — с паровозиками и вагончиками. Свекровь расхохоталась в голос, а я вздохнула с облегчением и предложила все-таки перенести эти занятия домой. ADME Jrmjayay только что Не надо лишать человека возможности уединения! Ответить

«Я потратила 30 с лишним часов, чтобы связать крючком коврик для своей комнаты»

«Впервые работала с полиэфирным шнуром, но все же связала сумку-мешок. Сложнее всего было придать ей форму и сделать ее не только красивой, но и практичной»