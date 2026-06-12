20+ светлых историй и фото о том, как люди дарят котикам любовь и заботу

Есть такие душевные люди с добрым сердцем, которые всякий раз не могут пройти мимо котика у обочины. Они просто берут все в свои руки — кормят, моют и пристраивают животных, которые и не надеялись найти теплый и уютный дом. И в этой подборке — целая куча таких вдохновляющих историй и фото преображений наших пушистых и усатых маленьких друзей.

300 граммов облезлого меха превратились вот в такие семь кило пушистой роскоши

Кошечки всю жизнь жили вместе, и вместе же попали в приют. Им было уже по 10 лет, но новая хозяйка все равно решилась их забрать

Пожилая женщина пришла в приют и сказала, что хочет забрать самую старенькую кошку. Она выбрала беззубую кошку Лампи и пообещала покупать ей только самый мягкий корм

У нас частный дом и трое кошачьих. И они свободно гуляют, потом домой приходят толпой. Соседку встретила, рассказывает: «Прикинь, у нас тут бездомный кот, вроде мейн-кун, но чистенький. Приходит вечером к нам, мы его кормим, такое жалкое лицо у него». Я описала своего кота, она говорит: «Да-да, это он! Красивый такой, к тебе тоже приходит, да?» Рассказала ей, что это на самом деле мой кот, а не бездомный. Поэтому он сытый всегда. Я-то думала, что он мышей ловит, а оказывается, хитрюга по соседям ходит и подкармливается. sfl.qita

Мужчина нашел у своего сарая целый букет котят. И как их было не приютить?

Котика Дракона обижали другие уличные кошки, но благодаря неравнодушной девушке он нашел новый дом

Двух котят с немалыми усилиями спасли из ливневой канализации. Теперь они счастливы, здоровы, хорошо кушают и ждут свою семью

У меня есть кошка, которую я взяла из приюта, и иногда я захаживаю туда, чтобы отвезти кошачьи нужды и бытовую химию, а заодно погладить пушистиков. В один из таких дней на меня уселся большой тяжелый кот, мурлыкал и иногда чихал. Мы с ним час провели в объятиях, но пришло время уходить. Закрываю стеклянную дверь и смотрю в комнату с котами, а там — картина маслом: сидит грустный, не отводит взгляд от меня. У меня аж сердце сжалось. С тяжестью на душе я все-таки ушла. Через пару дней я пишу в приют, спрашиваю, не забрали ли Сему, того пухлого котика? Мне отвечают, мол, нет. Я на радостях пишу им, чтобы они никому его не отдавали, так как сама решила забрать толстячка. inkarass Edikowna только что Где фото?! Ответить

Мальчику исполнялось 11 лет, и он попросил всех гостей принести вместо подарков пожертвования в приют для животных

Владелица фото уже 18 лет спасает котиков, и вот такую крошечку ей недавно привезли на передержку. Любимое место котенка — тапок в виде снеговика

© Rachel122973 / Reddit Александр только что специально для Светланы К. (раз она не умеет пользоваться переводчиком):

"Мама этого котенка скончалась, а поскольку я уже 18 лет занимаюсь передержкой котят, ее привезли ко мне, любимое место котенка — тапок в виде снеговика. этот котёнок находится у меня с первого дня жизни, так как её мама погибла." Ответить

Кошачий папа построил для спасенных котят домик на дереве. Котята в восторге!

Брату 36 лет. Огромный, под два метра, детина. Шарит в компах, разбирает «железо» — технарь до мозга костей. Живет один. Ну, как один — с котами. Сначала их было два, потом 8. Брат стерилизовал кошку. Плодиться она прекратила, а котов прибавилось. Непонятно, откуда взялся рыженький, потом пестренький. А вчера узнала, что он, оказывается, еще трех желто-рыже-белых котят взял. «Подкинул кто-то. Не выбрасывать же! А разноцветные к счастью», — объяснил брат. Боюсь, он с этими котами так никогда и не женится. © Подслушано / VK Дмитрий только что Брату вашему надо жену такую же, кошатницу. Подобное тянется к подобному. Ответить

Подзаборный котенок Миша спустя несколько месяцев усиленного кормления вырос в полноценного Михаила

Хозяин этого котика просто хотел 12 лет назад сделать доброе дело и отвезти в приют корм, но один котенок вцепился в него и отказался отпускать. Так дома завелся Лось

Женщина встретила на пристани котенка и его маму и не смогла уйти без них. Теперь у нее ни дня без обнимашек!

Увидела, что соседка из моего подъезда кормит дворовых котиков. Я предложила ей кормить по очереди, потому что я тоже хочу им помочь. Она так удивилась, говорит: «Действительно хотите? Просто в наше время такое ощущение, что бездомные животные только всех раздражают, а не вызывают сочувствия. Я буду рада, если вы тоже присоединитесь». Теперь кормим котов с ней на пару. © Не все поймут / VK

Вот как расцвел уличный подобрашка спустя всего год заботы и любви

Котенок Печенька спустя год жизни в семье

Уличный котенок Мякиш, подобранный у булочной, — отмытый, обогретый и откормленный

Купили горящую путевку на неделю. Срочно пристроили котейку к подруге. Сильно переживали. Звоним, а она кричит в трубку: «Я тебя выгоню, если будешь так делать!» Мы аж опешили. И тут она переключает звонок на видео. А там посреди комнаты стоит ее парень и пытается отобрать у кота свою футболку. Подруга смеется: «Да отдай ты ему уже эту футболку, что ты за человек такой! Давно ее надо выбросить, я же тебе говорила». В общем, наш подобранный с улицы кот, видимо, вспомнил бунтарскую юность и облюбовал заношенную мужскую футболку. Топтал ее, жевал и отказывался спать где-то, кроме как на ней. Пришлось пообещать взамен две новых. ADME

Уехали в отпуск, оставили нашего Барсика на друга. Тот каждый день шлет фото, как кот ест и спит. И вот присылает видео, где Барсик делает сальто за мухой. Мы с мужем бледнеем. Наш кот вообще-то бесхвостый! Звоним другу в панике. Оказалось, Барсик в первый же день спрятался за диван и сидел там тихо, выходя только ночью. А в открытое окно с улицы залез точно такой же уличный полосатый кот и стал жить как хозяин. Теперь у нас два Барсика. ADME