Юбилей , розы , премия... Ох , не сработал мамин совет... Давно не сработал)))
15 историй о советах, которые обернулись отличной жизненной иронией
Говорят, что лучший способ помочь человеку — это дать ему дельный совет. Но иногда жизнь распоряжается иначе, превращая простое действие в настоящее приключение. В этой статье — человеческие истории о советах, которые подарили надежду или вдохновили от души посмеяться над ситуацией.
- Муж стал холоднее. Мама дала совет: «А пусть он тебя ревнует, дочка. Купи себе букет побогаче, пусть гадает, откуда». Выбрала огромные красные розы. Звонок в дверь. Муж открывает и вдруг счастливо орет на всю квартиру: «Машка, ты золото! Я же совсем забыл, что у моей начальницы завтра юбилей! Как ты догадалась?!» И с этими словами он хватает мой дорогущий букет за 10 тысяч и чмокает меня в щеку. Я так и осела в коридоре. Но на следующий день начальница выписала ему отличную премию за внимание, на которую муж купил мне шикарный кулон в знак благодарности. Мамин совет сработал, хоть и очень криво!
- Мне посоветовали поехать куда-то в безлюдное место, в поле или в лес, и там поорать, мол, станет легче. Взяла велосипед, укатила в лес. Села на пень и как заору! Сначала из кустов вылетели дикие кабанчики. Сделала еще одну попытку, и тут за спиной слышу: «Ты чего тут разоралась? Иди домой». Смотрю, а там бабулька грибы собирает. Как же я смеялась...
- Работаю в библиотеке. Ходил к нам один дед, каждую неделю брал книги стопками, всегда что-то серьезное — история, философия, мемуары. Мы с ним иногда разговаривали, он был интересный, много знал. Однажды пришел и говорит: посоветуйте что-нибудь про любовь. Я немного растерялась, спрашиваю: художественное или как. Он говорит: неважно, просто про любовь. Я подобрала несколько книг, он взял и ушел. Через неделю вернул и говорит: знаете, я вдовец уже восемь лет, а тут познакомился с одной женщиной. Мне семьдесят четыре, думал, уже поздно, а оказывается, нет. Хотел понять, как это теперь работает в моем возрасте. Я спрашиваю: ну и как, помогли книги? Он подумал и говорит: книги не помогли, но, пока я читал, решился ей позвонить. Она согласилась на чай. Вот и все, что нужно было.
«Эх, последовал я совету о том, что нужно брать арбуз с оранжевым пятном и с «паутинкой. Результат»
- Пришла к сестре в гости, а там племянник, 17 лет, страдает: его бросила девушка, сказала, что если он не подарит ей золотые сережки или браслет в знак любви, значит, она ему и не нужна. Я не растерялась. Посоветовала ему копить деньги на подарок, но ей пока ничего не говорить, будет сюрприз. Сюрприз и правда случился. Спустя три месяца девушку эту он не вспомнил, а на деньги с друзьями скинулись и купили палатку, они походники.
- Скоро день рождения. На днях мастер стригла по фото, вышло неудачно, очень коротко. Сказала, что через месяц отрастет и будет как на картинке. Я уже готова была праздник отменять. Подруга посоветовала выложить фотографию и написать, что мне 30 лет, хотя я старше, и я хочу познакомиться. Подняла себе самооценку, в общем, хотя мне исполняется 52.
- Однажды ночью пишет мне подруга, что у нее в квартире слышен чей-то шепот и ей страшно. Я до этого часто ее ругала за чрезмерную мнительность и в этот раз тоже посоветовала не накручивать себя и прислушаться. Она запротестовала, но голос не умолкал, и в итоге она моему совету последовала, не найдя лучшего варианта. Таинственный голос из включенных и забытых беспроводных наушников вещал: «Низкий заряд батареи, пожалуйста, зарядите».
«Посоветовали нам в интернетах купить котику лежанку. Он передает спасибо»
- Короче, помню, расстался в подростковом возрасте с девушкой. Она меня приревновала, а ведь я реально не изменял. Пришел домой весь грустный. Мама давай меня успокаивать, мол, все будет хорошо, еще помиритесь. И тут смотрит на папу и говорит: «Сережа, чего ты молчишь, посоветуй сыну что-то, ты же мужик». Он поворачивает голову и спокойно выдает: «Да ну ее нафиг». И обратно повернулся с невозмутимым взглядом читать газету. Я как давай смеяться, и реально стало легче. Папа — лучший психолог.
- Когда я уезжала учиться в другой город, родители сделали мне подарок — блокнот с советами. Это было начало 2000-х. Они реально его сами написали, как небольшую инструкцию по выживанию. От мамы там были списки: как стирать, что делать, если сломался утюг. Все четко, по пунктам, даже с картинками. А от папы советы, ну, скажем так, еще более жизненные. На последней странице его почерк: «Если вдруг совсем все плохо станет, сил нет, учеба бесит, парень бросил или просто фигово на душе — вари макароны, кидай туда две сосиски и тереби сверху сыр. Горячее ешь, запивай чаем. Все станет лучше, проверено». Честно, этот рецепт тогда не раз спасал меня. Сижу, бывает, реву над курсовой, потом вспоминаю и варю макароны. Работает.
"... кидай туда две сосиски и тереби сверху сыр..."
- Я учился в сельской школе. Мой прадед был писателем, который знаменит в нашей деревне, но никто не знал, что я его правнук. Учился себе, как обычный непримечательный ребенок. В пятом классе мы начали учить повесть моего прадеда. Нам задали работу: «Написать сочинение о том, что автор вложил в образ главного героя повести». Я отправился за советом к дедушке, который лучше всех знал, что же его папа подразумевал. Я написал все слово в слово. Получил тройку с минусом. Учительница рассказала, что он вообще не это вложил в образ главного героя. Ну, наверное, ей виднее.
Эта история с сочинением перепета с эпизода из жизни Дарьи Донцовой. Её отец дружил с Валентином Катаевым. Однажды в школе Даше задали написать сочинение нa тему: «О чём думал Валентин Петрович Катаев, когда писал повесть „Белеет парус одинокий“?» Даша попросила помочь ей написать сочинение самого Катаева. И подробно написала, все, что рассказал ей писатель. В результате получила двойку, и учительница литературы написала в тетради: «Катаев совсем не об этом думал!».
«Открыл печеньку с предсказаниями, а там не предсказание, а совет. Уважайте пищевые предпочтения других людей»
- Решила заняться спортом. Подруги посоветовали какой-то «боди памп». Сказали, что это самая эффективная тренировка. Пришла гордая, на все готовая, мне даже дали не штангу, а палочку, как для первого занятия. Ну и что? Через 10 минут я еле выползла из зала, потом позвонила маме и попросила забрать меня домой, а то сил никаких.
Посоветовали какой-то "боди памп" 🤣
- Второй раз столкнулся с ситуацией, когда женщина в магазине влезла без очереди на кассе. Со своими двумя предметами против моих пяти она влетела передо мной, видя, что я готовлюсь оплатить то, что положил на ленту, и молча стала доставать кошелек. Я
последовал совету из интернета и, как учили, с невозмутимым лицом говорю кассиру: «Пробивайте все вместе, она оплатит». Ее сразу же куда-то сдуло: «Ой, это ваше!» Пока я оплачивал, она буквально ретировалась и исчезла.
- Задали ребенку в школе домашнее задание — написать сочинение «Как я провел лето». Сидит и не знает, что писать, ну я и посоветовал: напиши, как бабушка в деревне суп из петуха варила. Он написал, а на собрание в школе у нас ходит мама. Что мы от нее потом выслушали!.. Когда остыла, показала исправленную тройку на четверку.
- Услышал я прикольный совет, как сесть за столик в переполненном кафе. Надо найти красивую девушку, которая сидит одна, попытаться с ней познакомиться. Она, естественно, начнет тебя отшивать и освободит столик. Все было настолько просто и логично, что я уверенно решил провернуть это. И знаете что? Не сработало. Она мне ответила и оказалась удивительной женщиной. Пять лет уже как женаты. Сработал совет, но не так, как предполагалось.
- Когда я еще ездил в университет на пары, то мой друг дал мне совет, как не уступать место в общественном транспорте. Нужно просто притвориться, что ты спишь, закрыть глаза, облокотить голову, и все — тебя никто трогать не будет. Несколько лет весьма удачно пользовался этим советом, пока на днях меня не разбудила бабушка в метро со словами: «Уступи место!»
- Когда мою двоюродную прабабушку спрашивали, почему она так и не вышла замуж, она всегда с достоинством отвечала: «Хорошего не было, а плохой был не нужен». И пусть это даже не совет, а скорее жизненная позиция, но почему-то её эту фразу я помню лучше многих мудрых наставлений.
