15 историй о советах, которые обернулись отличной жизненной иронией

Эта история с сочинением перепета с эпизода из жизни Дарьи Донцовой. Её отец дружил с Валентином Катаевым. Однажды в школе Даше задали написать сочинение нa тему: «О чём думал Валентин Петрович Катаев, когда писал повесть „Белеет парус одинокий“?» Даша попросила помочь ей написать сочинение самого Катаева. И подробно написала, все, что рассказал ей писатель. В результате получила двойку, и учительница литературы написала в тетради: «Катаев совсем не об этом думал!».