16 жизненных историй о людях, чей обычный день обернулся приятным сюрпризом

В студенчестве (конец 70-х) мне купили настоящий японский зонтик. Матушке пришлось отправить посланца в глухую молдавскую деревню, где, по слухам, в местном магазине лежали эти зонтики (местным они "не впёрлись"). И в первый же дождь забыл его на полке в телефонной будке (видимо, без привычки, к тому же дождь в тот момент прекратился). Дошёл до квартиры, которую снимал, и вспомнил.

Те, кто жили тогда, должны понимать ценность сего девайса. Его обычно не покупали, а "доставали" с переплатой. Но и 40 советских рублей на дороге не валялись.

Без всякой надежды (так сказать, для очистки совести) вернулся к той будке. Лежал зонтик тихонько там, где его оставил.