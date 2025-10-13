15 человек, которых удача застала врасплох

Иногда удача подкрадывается тихо — без фанфар и знаков судьбы. Просто идешь себе по делам, а вдруг жизнь подмигивает тебе и говорит: «Сегодня твой день». Герои этой подборки испытали именно такие моменты — когда фортуна нагрянула внезапно и оставила после себя улыбку и пару отличных историй. Ну а мы тщательно отобрали для вас самые интересные истории, которыми реальные люди поделились в соцсетях.