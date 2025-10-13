15 человек, которых удача застала врасплох

Истории
1 час назад
15 человек, которых удача застала врасплох

Иногда удача подкрадывается тихо — без фанфар и знаков судьбы. Просто идешь себе по делам, а вдруг жизнь подмигивает тебе и говорит: «Сегодня твой день». Герои этой подборки испытали именно такие моменты — когда фортуна нагрянула внезапно и оставила после себя улыбку и пару отличных историй. Ну а мы тщательно отобрали для вас самые интересные истории, которыми реальные люди поделились в соцсетях.

  • В школе училась в математическом классе. В старших классах у нас были углубленные занятия по алгебре с университетским преподавателем. Мужик умный, но с большими странностями и полным набором стандартных клише про «девушки идут в технический вуз, чтобы найти мужа» и так далее. Через полгода мы с подругой устали с каждого занятия выходить, как облитые помоями и перевелись в химический класс. Оказалось, это тоже интересно, а еще там к нам нормально относятся! Сейчас нам уже под 40, обе работаем в этой сфере и вполне довольны. © Подслушано / Ideer
  • Я — девушка и у меня есть друг. Мать друга была строго против отношений с его девушкой Ксюшей. Отношения в тайне и так сложные, а тут еще матушка стала что-то подозревать. В общем, друг попросил сказать что мы встречаемся, чтобы отвести подозрения. Да и мама его всегда была мне очень рада. Мы пришли, его мама поулыбалась, а на следующий день он огорошил меня хорошей новостью: мама разрешила ему встречаться с Ксюшей. Подробности он мне не рассказывал, но там была фраза: «Кто угодно, только не ЭТА!» Друг счастлив, его мама угомонилась, а я... Вроде и счастлива за друга, а вроде и как-то обидно. © Палата № 6 / VK
  • В девятом классе к нам пришла новенькая, ее невзлюбили. А я человек простой, сдружилась с ней. Позже узнала, что ее отец — крутая шишка, узнала про квартиру в столице, что она побывала во многих странах. Но она об этом никому не говорила и пыталась не выделяться, объяснив это тем, что выпендриваться деньгами родителей глупо. Когда ей исполнилось 16 лет, она устроилась официанткой, и ее загнобили еще сильнее. Прошли годы. Сейчас она директор компании, и недавно мы ходили в ресторан. Оставили на чай бывшей однокласснице. © Подслушано / Ideer
  • Меня на предзащите диплома с треском завалили из-за внутренних интриг на кафедре. Я — отличница, мне в другой город переезжать, меня там мужчина ждет... Кошмар! Пришлось сдвинуть защиту диплома на 2 месяца. За это время я познакомилась и начала встречаться с парнем. Мы уже шестнадцатый год вместе, счастливы. © ***raz / Dzen
  • Еду в поезде. В вагоне — красавец: высокий, под 2 метра, черноволосый, сероглазый. С меня глаз не сводит, но ни слова не говорит. Проходя мимо, я что-то с улыбкой ему сказала, но он разговор не поддержал. Ну, нет так нет. Думаю: «Погоди: сейчас на остановке такси тебя выловлю, вместе поедем!» Но куда там! Его как ветром сдуло...
    Через полгода бегу в аэропорту за 8 тысяч километров от первого места действия и на ходу врезаюсь в кого-то. Поднимаю глаза — он! И говорит мне такой: «Простите, это не с вами мы в поезде ехали?» «Со м-м-мной», — заикаясь от неожиданности и удивления промямлила я. И вот уже мы 40 лет вместе! © Другиня Другиня / Dzen
  • Моя одноклассница не знала, куда поступать. Пошла в не самый престижный вуз, и там ее уговорили подать документы на самую непрестижную инженерную специальность. Еще на третьем курсе она пошла работать, так как таких специалистов у нас в городе почти нет — очень они востребованы. Сейчас она — ведущий инженер в своей области. Недавно видела ее по телику на заседании какого-то важного совета по градостроительству. © Бешеная Белка / Dzen
  • Моя мама потеряла свои любимые часы на пляже, когда мы были на отдыхе в Мексике. Три или четыре дня спустя мы сидим у бассейна в отеле, и она сетует на то, как расстроена из-за потери часов. Семья, сидящая рядом с нами, случайно услышала ее слова, и они спросили: «Вы потеряли часы? А мы нашли!» Они принесли часики из своей комнаты, и оказалось, что это мамины! Причем они все еще работали, несмотря на то, что побывали в песке и в соленой воде. Это просто чудо! © Avi_ / Reddit
  • Я только начинала работать, пыталась с первых нескольких зарплат накопить себе на холодильник, откладывала по 5 тысяч. Зарплата была небольшая, приходилось экономить. И вот день Х настал, иду покупать холодильник. Выбрала, оплатила, но, как выяснилось, я не поняла, что заплатила только за доставку, а подъем на этаж был отдельно — пришлось доплачивать. Рассчиталась с ребятами и поняла, что остались у меня прям копейки, а до зарплаты еще 3 дня, и занять не у кого. Из запасов только полпакета рожков и риса. Решила купить пакет молока и три дня есть кашу. Оделась, иду в магазин, а сама думаю, мол, пусть бы Вселенная послала мне немножко денежек. Проходила в этот момент я через арку дома, посмотрела наверх и еще подумала со смехом, что в арке сигнал хуже, и меня никто не услышит. И тут опускаю глаза вниз и вижу, что в самом углу под аркой лежит пятисотка. Конечно, я ее подняла. Купила и молока, и хлеба, и картошки, и сахара, и даже печенья с подсолнечным маслом. На проезд осталось тоже. © Vatrushka8 / Pikabu
  • Мой муж с детства хотел стать помощником машиниста поезда. Уже и училище выбрал, готовился поступать. Но как-то раз его мама случайно наткнулась на объявление в газете о наборе в летное училище. Это было как раз в конце весны. В итоге мама вручила сыну чемодан, немного денег и билет на поезд до училища. Выучился, отлетал 30 лет, жизнь свою не представляет без неба и самолетов. © Светлана Рыкованова / Dzen
  • Я однажды привезла парню, который мне очень нравился, лекции для подготовки к экзамену. Стоим с ним на лестничной площадке, домой не приглашает, болтаем с натяжкой. Очень грустно, ибо осознаю, что он дает мне понять: ничего, кроме дружбы, у нас быть не может! Тут пришли два его приятеля, зовут гулять и веселиться или хотя бы денег одолжить. Он отказывается — завтра у него экзамен. И тут я такая говорю: «Я вам дам деньги, только пойду гулять вместе с вами!» (Мне было грустно, хотелось отвлечься). Отвлеклась... С одним из тех парней я с того дня уже более 20 лет вместе, скоро у нас серебряная свадьба. © Инга Бородина / Dzen
  • Как-то ездил в поселок рядом с моим городом. Там уделал тачку в грязи по самую крышу. Решил на обратном пути помыть авто и обнаружил пропажу переднего номера, расстроился. Вечером на выезде домой заметил, что мне моргает идущий сзади автомобиль. Остановился, смотрю — мужик протягивает мне мой номер! Возле лужи, говорит, нашел. Я просто обалдел! Секундой раньше или позже — и мы бы никогда не встретились. Он говорит: «Еду, смотрю — впереди те же цифры». Удача, конечно, нереальная. © Подслушано / VK
  • Восемь лет назад у меня наступил кризис среднего возраста. Работа, где я занимала высокую должность, перестала приносить удовольствие, превратилась в рутину. Коллеги начали сильно раздражать, в общем — устала тетка от такой жизни. Сходила к начальнику, рассказала о своем состоянии, предупредила, что буду искать другую работу, чтобы он подыскал мне замену. Планировала месяца за 3 что-то найти для себя другое. В этот же день звонит давняя знакомая с просьбой устроить ее хоть кем-то в сферу культуры: ей не хватало 1,5 года до стажа, чтобы получать льготную пенсию. Она пианистка по образованию. Я позвонила знакомому директору ДК, спросила что смогут предложить моей приятельнице. Но пианист на тот момент им не был нужен. Зато нужен был руководитель детского вокального коллектива. И это было именно то, что мне подошло (по образованию я педагог-вокалист, но работала не по профессии). Уже через 15 минут я сидела на собеседовании в кабинете директора ДК. 8 лет работаю там. Уже и на пенсию вышла, но не хочу уходить, работу свою люблю. Создала для себя «маленькую страну» с маленькими артистам. Ни дня не пожалела. Работаю в свое удовольствие. © Белый Бим белое ухо / Dzen
  • Давно это было: мы с мужем, два студента, остались почти без денег. Грусть-печаль. И пошла я в магазин купить хоть какой-то еды, а там пол опилками какими-то посыпан. Я поскользнулась и шлепнулась! Поднялась, потянулась за упавшей варежкой, и тут вдруг под ней оказались деньги, скрученные в рулончик. Короче, был у нас праздник! © татьяна ермолова / Dzen
  • Часов в десять утра из кабинета вылетает злой начальник и спрашивает у всех: «Ну-ка, и кто из вас устал работать?» Все молчат, смотря в компы, а я встаю и говорю, что я, причем дико. Начальник подходит, кладет мне руку на плечо и говорит: «Ну, иди тогда домой, отдыхай». Лежу, смотрю сериальчик, завтра тоже разрешили не выходить. © Не все поймут / VK
  • Сдаем с мужем свою недвижимость, ее много. Я сдала квартиру парню и забыла об этом мужу рассказать вечером. Через два дня звонит парень и вопит, что он приехал с вещами, а там девушка живет уже. Оказывается, мой муж тоже сдал эту квартиру и забыл мне сказать. Мы извинились и предложили кому-нибудь из них вернуть деньги или переселиться в другую нашу квартиру надолго или временно. Но и парень, и девушка не хотели другого жилья. Так и остались жить вместе, уже третий год живут как пара. © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее