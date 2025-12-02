16 мужчин, чьи поступки говорят громче слов
Есть мужчины, которые не рассказывают о своей любви — они показывают ее. В этой статье мы собрали 16 историй о мужчинах, которые доказали свои чувства и характер поступками.
- Я обожаю рисовать, но в декрете на это совсем не находила времени. Недавно поделилась этим со своим мужем. И уже на следующий день он поехал на работу на час раньше и, соответственно, раньше вернулся домой. Забрал малышку, а я наконец-то достала свои любимые краски, кисти и полотно. И с таким наслаждением порисовала, что уже сутки чувствую себя самой счастливой в мире. Муж пообещал делать так почаще, и я очень благодарна ему за это. © Мамдаринка / VK
- Просто общалась с парнем. В переписке пожаловалась, что дома прохладно, наверное, батареи не греют нормально. На дворе зима и ночь, где-то было 22:00–23:00. Говорит: «Сейчас приеду, посмотрю. Нельзя, чтобы ты мерзла». А между нами было пару встреч, и ничего больше не было! Приехал, починил и еще засор на кухне устранил, даже домой к себе ездил пару раз за инструментами, так и пробыл у меня до 3-х ночи. Теперь мой муж. Тогда и покорил мое сердце. © kris_neeo
- Завидую своей подруге, у нее классный муж! Очень понимающий. Он ей каждый месяц дарит «сумку для месячных». В первый день месячных приносит шоппер (причем всегда новый), в который запакованы прокладки, тампоны, ее любимые сладости, обезболивающие таблетки, открытки со словами любви и еще что-то по мелочи. Я просто в шоке! Подруга говорит, когда он впервые ей вручил такую штуку, она тут же поняла, что выйдет за этого мужчину замуж. © Палата № 6 / VK
- Мой папа отучился на художника-модельера. Работает в другой сфере, но нам с сестрой и мамой шьет потрясающие платья. Когда я готовилась к свадьбе, само собой разумелось, что нарядом займется папа. Мы с ним пересмотрели, наверное, миллион картинок, выбрали фасон (простое, но очень милое, с отделкой кружевом). Ткань у него в запасе была, он все раскроил и обнаружил, что нужного кружева в ближайших магазинах нет, у них только синтетика. Нужное можно заказать, но доставки ждать долго, а папа у меня нетерпеливый. В итоге он нашел схему, купил нитки и крючок и сам связал эту оборочку. Не мог допустить, чтобы его любимая дочка выходила замуж непонятно в чем! © Подслушано / VK
- Мой муж всегда помогал мне с ребенком. Как только я родила, он сразу был задействован в уходе за малышом. Супруг попросил научить его пеленать и менять подгузник. Ночью я имела возможность выспаться, поэтому целый день у меня были силы, чтобы ухаживать за ребенком и делать все по дому. Мужа с работы я всегда встречала с ужином, а потом мы вместе играли с ребенком. Первые месяцы жизни сына прошли легко, потому что у меня была поддержка мужа, а у него — моя забота. © Мамдаринка / VK
- Мужчины, которые занимаются домашними делами и не хнычут, как 13-летние подростки, — это круто! Мы с мужем распределяем работу по принципу предпочтения. Мой супруг — отличный повар. Когда мы только начали встречаться, он пригласил меня в гости и приготовил французский луковый суп. Я поняла, что он идеальный муж. Он до сих пор готовит большую часть еды. Я же могу подстричь газон и живую изгородь. Муж не любит работать во дворе. Если рубашку надо погладить, то у него это получится намного лучше, чем у меня. А у меня лучше получается мыть полы, так что мы распределяем работу поровну. Это называется работать в команде. © Beth C / Quora
- Больше года назад у меня родилась дочка. И я был на родах. Я услышал первый крик дочери, я взял ее на руки в первые минуты жизни. Это самое невероятное, что было в моей жизни. И я не понимаю тех, кто утверждает, что я чуть ли не герой. Люблю жену и дочку больше всего! © Подслушано / Ideer
- Я все никак не могла понять, почему в последние дни постоянно просыпаюсь позже, чем надо. Будильник ставлю исправно, ложусь вовремя, а в итоге просыпаюсь за десять минут до выхода и бегаю потом как ужаленная, собираюсь. Сначала подумала, что просто не слышу. Ну, типа устаю на работе, нервяк, очень крепко сплю — всякое бывает. Потом решила проверить. Поставила будильник, положила телефон подальше от кровати, чтобы точно не отключить сама. И все равно утром просыпаюсь снова поздно, а будильник выключен. Уже не знаю, что думать, спросила у младшего брата: «Ты случайно не трогал мой телефон?» А он так спокойно, с ангельским лицом: «Ну да... я выключал будильник». Я в шоке: «Зачем?» И он отвечает: «Мне просто очень жалко тебя. Ты всегда такая усталая, тебе приходится рано вставать, а я хотел, чтобы ты еще немного поспала». И стоит такой — гордый, уверенный, что сделал что-то хорошее. А я не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. С одной стороны, уже несколько выговоров получила на работе за опоздания, а с другой — радостно, что в моем брате растет настоящий заботливый мужчина. Хоть пока и не понимающий некоторые взрослые вещи. © Карамель / VK
- Слегла однажды с температурой 38. Кровь из носу надо было как-то поставить себя на ноги к вечеру, потому что начальница требовала прислать отчет. Так мой парень отпросился с работы и строго-настрого запретил что-либо делать (кроме отчета). Взял на себя все дела по дому, сделал мне завтрак, обед и ужин. Весь день подносил лекарства и лакомства. Целую трапезу мне устраивал, с первым, вторым и десертом. Обожаю его за эту заботу.
- Несколько лет назад с улицы подобрала неотесанного худощавого кота. Сейчас кот красавец, оказался очень умным, выловил всех мышей, разогнал из нашего двора всех соседских котов, кроме одной сиамской кошечки. На вид она не особо ухожена, диковатая, похожа на бездомную. Сейчас она практически каждый день приходит к нему, и они тусуются у нас во дворе. На днях забыли покормить с утра кота, муж понадеялся на меня, а я на него, кот остался голодный. Ближе к вечеру вернулись домой, кот возмущенно кричит и ведет нас к пустой миске. Я насыпала корм, кот отошел от еды на пару метров, «уступил даме место». Пока кошечка ела, он сидел и ждал своей очереди. После увиденного стало стыдно перед ним. Мой кот — настоящий мужчина! © Подслушано / Ideer
- Лежала в больнице после операции. В палате со мной была бабушка. Она провела там 20 дней: врачи не торопились выписывать — возраст, организм восстанавливался тяжело. Но все это время рядом был ее муж. Не просто муж, а настоящий золотой мужчина! С утра до вечера возле нее, ни на минуту не отходил. То историю из молодости расскажет, то анекдот, то газету почитает — все время старался чем-то отвлечь, поддержать. Каждый вечер перед уходом обязательно обнимал и говорил что-то теплое. А мой даже не пришел — типа очень занят был. Вот такая вот разница в любви. © Не все поймут / VK
- Мой младший брат — это мой супергерой. Были с ним в деревне в августе, а я вообще не деревенская девушка: гостила у бабушки всего пару раз за 20 лет, еще и ужасно боюсь всех животных... Сидели в беседке с братом, как вдруг мной заинтересовался гусь. Активно начал наступать, издавая страшные звуки, хотел напасть на меня, укусить за пяточку, но тут из ниоткуда появился мой герой. Восьмилетний брат встал перед гусем и серьезно заявил ему: «А ну отойди от моей любимой сестры! А то получишь!» И гусь его послушался! Наконец-то у меня в жизни появился настоящий мужчина — смелый и сильный. © Карамель / VK
- Как-то заказала комод. И не рассчитала, что он высотой с мой рост почти и весит столько же. Еле вытащила этот злосчастный комод из пункта выдачи. Ну, думаю, потихоньку как-нибудь дотащу. А зима была, я еще со щенком в одной руке. В общем, девочки, думала, там и останусь с этим комодом. Примерно 500 метров как-то сама его тащила. А потом слышу сзади мужской голос: «Девушка, мне больно на это смотреть, давайте я помогу». Оборачиваюсь, а там парень стоит. Мне показалось, он и комод-то этот не поднимет, думала, вдвоем понесем как-то. А он попросил только его ноутбук понести, взял комод на плечо и так быстро пошел, что я его еле догнала. В конце он сказал, что у него дочь родилась недавно, и он бы не хотел, чтобы она вот так мучилась и ей никто не помог. © mali_hurt
- Живу одна с пятилетним сыном. За мной ухаживает богатый мужчина: цветы, подарки, рестораны. Но вот о сыне он не знал, я боялась сказать, но вчера все же призналась. Он молча уехал. А сегодня шла с ребенком из детсада, захожу к нам во двор, а там мой любимый с большим букетом цветов на детской площадке, которой еще с утра не было. Первыми его словами было: «Как это так, что во дворе у моего сына не будет детской площадки?» Еле сдержала слезы, чтобы не заплакать в тот момент. © Не все поймут / VK
- У двенадцатилетней дочери впервые начались критические дни. Мы разговаривали с ней об этом. Но, когда все началось, дочь растерялась и испугалась. Я волновалась и решила отпроситься с работы. Но, когда пришла, все уже было хорошо. Дочь с мужем смотрели мультфильм, она была веселой и спокойной. Я спросила, чем могу помочь? И дочь без стеснения сказала, что папа все сделал. Он сам показал, как пользоваться прокладкой. Еще раз рассказал о том, что это признак взросления и не нужно бояться, ведь это означает, что все происходит так, как надо. Потом муж заказал пиццу, сделал доченьке ромашковый чай с мятой, и они сели смотреть мультфильм. Весь вечер я лежала вместе с ними, обнимала дочь, держала мужу за руку и не могла поверить, что мне так повезло. В моем детстве тема месячных была абсолютным табу для мужчин, и я до сих пор помню, как со стыдом проскакивала в ванную мимо отца, держа прокладку в руках. А мой муж не боится женской физиологии. И папа сделал для девочки главное: не пристыдил ее, а помог принять все и осознать. Очень горжусь мужем и нашей семьей. © Мамдаринка / VK
- Мои родители обеспечены, но я всегда скрывала их достаток и жила на свои. Недавно парень бросил меня со словами: «Ты не мой уровень». Месяц рыдала, переехала к родителям. А папа как раз решил строить гостевой дом. И он взял и сделал ход конем: специально нанял бригаду моего бывшего, а меня назначил «хозяйкой» стройки — как он сказал, чтобы все ощутили свои «уровни». © Не все поймут / VK
Мультфильм, пицца, чай с ромашкой, папа успокаивает, мама срывается с работы... Чему я умиляюсь?) Когда у меня впервые начались "эти дни", не испугалась, так как уже знала, что это. Про прокладки было сказано "Сама себе покупай", а про взросление "Ну, всё, мужиков начнёшь водить". Прокладки купила, мужиков не привела, но запомнила, как нельзя себя вести, если однажды появится дочь.