16 мужчин, чьи поступки говорят громче слов

Мультфильм, пицца, чай с ромашкой, папа успокаивает, мама срывается с работы... Чему я умиляюсь?) Когда у меня впервые начались "эти дни", не испугалась, так как уже знала, что это. Про прокладки было сказано "Сама себе покупай", а про взросление "Ну, всё, мужиков начнёшь водить". Прокладки купила, мужиков не привела, но запомнила, как нельзя себя вести, если однажды появится дочь.