12+ историй из магазинов, от которых завистливо вздохнут сценаристы комедий

Вот дурнэ, бери пельмени и зови соседа на ужин).

«Муж высказывал свое мнение, я не соглашалась, он говорил, что мой вариант лучше, а я снова не соглашалась. Так прошло три часа» — женщина, вы вообще в курсе как надо спорить? Даже перечитала дважды, неудивительно что три часа проторчали. Какая-то дико странная женщина