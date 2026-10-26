19 бабуль и дедуль, которые даже в почтенном возрасте дадут фору молодняку

В молодости кажется, что когда мы станем бабушками и дедушками, будем сидеть за рукоделием, присматривать за внуками и ворчать на все и вся. Но на самом деле у многих из тех, кто перешагнул порог серебряного возраста, буквально открывается второе дыхание и они начинают делать то, о чем не задумывались в молодости — прыгать с парашютом, играть в компьютерные игры и даже стоять в планке.
- Моя бабушка была замужем 1 раз до 60 лет, и еще 7 раз — после. В сухом остатке от поздней личной жизни ей достались: две квартиры, дом, томик стихов Бродского и еще куча всякой «мелочи». А за границу она вообще впервые полетела после 70. Так что, девушки, выдыхаем: жизнь после 30 только начинается, а на пенсии, судя по всему, вообще выходит на пик!
- Я устраивалась работать в дом престарелых, знакомилась с постояльцами. «Я Наташа, — кокетливо сказала мне одна бабуля лет 80-ти, сидя в саду, — только ты ко мне сильно не привыкай, я тут редко ночую, в основном я все ночи у моего бойфренда»
Автор фото узнал, что его бабуля в молодости была байкершей. Та же дама, тот же мотоцикл, только с разницей в 71 год
- Передо мной всю жизнь был пример настоящей любви — бабушка с дедушкой. Они познакомились ещё в шестнадцать лет и с тех пор не расставались, вырастили детей и внуков, а сейчас им за восемьдесят и они до сих пор ходят везде за ручку и даже в магазин по отдельности не заходят. Вчера я зашёл к ним в гости, и дед снова усадил меня листать семейный альбом, показал на одну фотографию и с улыбкой сказал, что эта девочка была очень красивая и ему тогда сильно нравилась. Бабушка услышала это с кухни, сразу начала выяснять, что за девочка такая, дед стал уходить от ответа, менять тему, бабушка приревновала и обиженно ушла в другую комнату. А на фотографии была она сама, только совсем молодая.
- Говорят, компьютерные игры вредны, а для моего ребенка они стали настоящим спасением. Потому что играет у нас бабушка! Дочь тоже, но совсем немного, у нее куча других увлечений. А вот бабушка раньше не играла. Постоянно учила жить, но дочь умеет отстаивать свои границы, и у меня аж голова болела от их скандалов. Пока мы не поспорили, что бабушка не сумеет разобраться в китайском Геншине. Сумела. И ее затянуло. С тех пор ей не до нас. С внучкой появились общие темы. Кайф!
Бабушка автора этого фото первый раз в жизни прыгнула с парашютом. А ей, на секундочку, 78 лет!
- Как-то дедушка вспоминал молодость и рассказывал, что играл на аккордеоне, а потом его продал. Решил я подарить ему инструмент на день рождения, и на праздновании торжественно вручил. Он пожал плечами и унес его в свою комнату. Через два дня почти все разъехались, остались только моя семья и родители, чтобы дом в порядок привести. Просыпаемся утром, деда нигде нет. Пошел гулять по округе, смотрю, а они с соседом на речке аккордеон мучают. Спросил: «Как успехи?» А они говорят, что не могут ничего вспомнить, мол, книжка с песнями нужна!
Я им что-то скачал, съездил на почту — распечатал. Дедушке отдал, тот поворчал, что мелко, положил в кофр распечатки и ушел куда-то с инструментом. Вечером вернулся, зашел на середину комнаты, объявил «ЛАМБАДА!» и начал играть. Запинался раз пять, но доиграл до конца. Мы ему аплодировали, заказали концерт нам дать к майским. Недавно дед звонил, сказал что на майские сам к нам приедет. Ему срочно нужны новые очки, костюм, туфли. Собирается выступать на праздниках у знакомых.
- Моему дедушке 91 год и ходит он с тростью. Недавно мы с ним и бабушкой поехали в парк развлечений. Как только мы вышли из трамвайчика, который подвез нас ко входу, дедуля вдруг сорвался с места и побежал вперед. Преодолел метров 12, а потом, видимо, вспомнил, сколько ему лет, остановился и медленно пошел дальше, опираясь на трость. Бабуля только вздохнула и отправилась следом.
На этом фото бабушка и дедушка автора играют с водными бластерами. Бабушке 83 года, а дедушке — 85!
- Как-то возвращался домой из другого города на попутке, и подобрал меня приятный дедушка на жигулях. За два часа пути мы изрядно разговорились, он спросил, чем я занимаюсь, а я честно признался, что работаю кинокритиком и уже много лет пишу статьи о кино. Он слегка напрягся, но всё же осторожно стал перечислять фильмы, а я отвечал, нравятся они мне или нет. Когда я сказал, что не в восторге от первой «Матрицы», он на минуту замолк, а потом выдал последнюю фразу за весь вечер: «Знал бы я раньше — проехал бы мимо. Вы только что опорочили мой любимый фильм»
- Мой дедушка был тем еще шутником. Каждый раз, когда мы ходили в один ресторан со шведским столом, дед проделывал один и тот же трюк просто чтобы позлить бабушку: делал вид, что вот-вот упадет. Однажды, когда он, наверное, раз в пятитысячный проделывал этот трюк, дедуля реально упал, и вся еда с его тарелки полетела прямо на бабушку, и на голову тоже. А моя бабуля была из тех, что красят губы даже перед сном, так что представить ее реакцию несложно. Мягко говоря, восторга она не выразила. Зато все остальные, когда убедились, что с дедом все хорошо, начали просто кататься со смеху. Просто представьте: гора картофельного пюре с подливкой, какое-то мясо в соусе — а дедуля набрал себе тарелку с верхом, — и все это на бабулиной прическе и нарядной одежде.
- Есть у меня соседка, лет ей примерно 70. Она постоянно придирается ко мне и выбрасывает свой мусор в мой сад, но я стараюсь не спорить с ней из-за уважения к возрасту. Но недавно ко мне приехала 82-летняя бабушка и увидела, что соседка бросает через забор обрезанные ветки от кустов. Бабуля спросила, собираюсь ли я что-то с этим делать, я ответил отрицательно. Ба меня отчитала, а потом помчалась разбираться с моей обидчицей.
Соседка ей заявила, что она всего лишь возвращает мусор, который я ей на участок закинул. Но бабуля тут же парировала, мол, ты ветки от фотинии кидаешь, а у нас самшит растет. Напоследок бабуля пригрозила, что заявит куда нужно, если она не прекратит.
Бабушка автора этого фото собралась на вечеринку в стиле вестерн. Ей 93 года
- В конце лета, еще в августе, заезжал к бабушке в деревню и помогал ей выкапывать картошку. День выдался адский, пекло такое, что солнце буквально жарило кожу. В какой-то момент я плюнул на все и снял футболку. И тут это заметила соседка, подошла к забору и громко спрашивает у бабушки: «Леонидовна, а это что за молодежь у тебя на огороде?» Бабушка, ни капли не смутившись, отвечает: «Да это мой кавалер, пока Петрович не видит, привела развеяться». Соседка зависла с таким завистливым лицом, бабуля хохочет, а я стою с лопатой и не знаю, куда глаза девать. Иногда чувство юмора у моей бабушки реально выходит за все рамки.
- Дедушка мой был человеком тихим, но очень наблюдательным. Как-то на свадьбе моих родителей он заметил, что трое друзей жениха вышли на улицу и вытащили какую-то деталь из машины невесты, чтобы молодожены не смогли уехать. Дед дождался, пока шутники ретируются, снял ту же деталь с машины главного затейника и поставил ее в авто невесты. А инструменты и фонарик спрятал в гардеробе.
Когда молодожены благополучно уехали, друзья обнаружили, что их собственная машина теперь не заводится. А дед подошел к ним и спокойным тоном выдал: «Инструменты в гардеробе. Надеюсь, в машине удобно спать, потому что здание откроют только утром». Он рассказал эту историю бабуле и они от души посмеялись! Лучший дедушка в мире!
Если вы хоть раз стояли в планке, вы знаете, насколько это сложно. А бабушка автора этой фотографии держит ее аж 30 секунд! И это в 100 лет!
- Понял, как я хочу провести старость, когда познакомился с дедушкой и бабушкой моей жены. Им тогда было 72 и 76. Зима. По сугробам шли к ним в гости. Заходя уже во двор, тогда еще моя девушка резко стала махать руками и побежала вперед. Я посмотрел в ее сторону и увидел на заднем плане двух старичков. Они бросали друг в друга снежками и хохотали. Когда я понял, что с ними я и пришел знакомиться, подбежал ближе. В квартиру мы заходили уже вчетвером и все эти несколько метров до подъезда они шутили, смеялись, держались за руки так, будто они месяц вместе. А в лифте дедушка поцеловал бабушку в нос, отчего она засмущалась. Ну, просто голубки! Я в тот момент впервые, наверное, с самого детства пустил слезу. И решил, что сделаю все, чтобы сохранить такими отношения до старости. До старости еще далеко, но пока мы уже с женой справляемся.
- Стою я возле примерочной, и тут из кабинки выплывает дама за 70 в ярко-красном платье-мини, на губах красная помада. Я застыл, а она вдруг выдает: «Вызывающе?» Я сказал, что красиво. «Деточка, я вижу, что красиво. Вызывающе достаточно? А то мне в субботу на встречу выпускников идти». Оказалось, что ей нужно произвести впечатление на некоего Генку, который 50 лет назад посмел ей отказать в танце на выпускном балу.
В свое время бабушка автора этого фото не смогла закончить университет — она прошла весь курс, но не имела возможности пройти практику
В этом году ее дочь связалась с университетом и те решили, что вся последующая жизнь вполне может быть засчитана как практика, и в мае бабуле вручили диплом.
А здесь вы найдете еще душевных историй о том, как отжигают наши бабушки.