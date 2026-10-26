19 бабуль и дедуль, которые даже в почтенном возрасте дадут фору молодняку

В молодости кажется, что когда мы станем бабушками и дедушками, будем сидеть за рукоделием, присматривать за внуками и ворчать на все и вся. Но на самом деле у многих из тех, кто перешагнул порог серебряного возраста, буквально открывается второе дыхание и они начинают делать то, о чем не задумывались в молодости — прыгать с парашютом, играть в компьютерные игры и даже стоять в планке.