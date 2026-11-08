Моё ценное мнение, раз уж мимо проходила: своё жильё-это прекрасно, и родители молодцы. Единственное, я бы обязательно сдавала квартиру. За три года до совершеннолетия вполне накопилась бы сумма на ремонт и диван. В конце-концов, квартиранты вовсе не обязательно убьют квартиру, особенно если заключить договор и следить за состоянием собственности.
Мы вот не совсем молодцы, я пока дочери квартиру покупать не собираюсь. Просто потому, что нужно будет от многого отказываться, а я тоже хочу жить. Однако помощь оказать готова, там видно будет, какую и в каком объеме. Пока дочь одна жить не хочет)
Мы купили 15-летней дочке квартиру, и я до сих пор слышу: «Вы ее балуете». Вот что я на это отвечаю
Сидели мы недавно в кафе с подругой. Смотрю, она заказ делает «по принципу левой руки». Знаете, когда названия блюд левой рукой прикрываешь и смотришь только на цены. Спрашиваю, что стряслось. Она смеется: «Все нормально. Даже отлично. Мы просто дочке квартиру взяли. В этом году траты контролируем, пока финансовая подушка обратно не отрастет». Ого, думаю, молодцы какие. А подружка не выдерживает и начинает мне рассказывать про это жилье, сколько им пришлось на него зарабатывать и заодно про реакцию любимой родни на такую покупку. Далее рассказ пойдет с ее слов.
Вручили мы дочке ключи от квартиры. Записана она, конечно, на нас, чтобы никакой хитрый мамкин бродяга не нарисовался. В честь покупки мы все торжественно решили там переночевать. Вышли с мужем за хлебом, возвращаемся и хватаемся за стену: наша принцесса развесила везде кучу фонариков, гирлянд, постеров — так уютно у нее получилось. Мы с ее отцом поженились в 22 года и только мечтали о таком гнездышке.
Помню, своя квартира у нас появилась ближе к тридцати. До этого мы жили со свекровью — у нее двушка со смежными комнатами. Ей это жилье от института дали, где она всю жизнь бухгалтером работала. После нашей свадьбы она сама нас позвала у нее перекантоваться, чтобы деньги на съем не тратить и на свою квартиру копить. Свекровь жила в дальней комнате, а мы — в проходном зале. Не особо удобно, конечно, было. Тут еще и дочка родилась, мы для нее в комнате специально угол выгородили, и еще меньше места осталось.
В общем, мы сразу решили, что у нашего ребенка все будет по-другому. Пусть ее самостоятельная жизнь начнется в собственной квартире. Как только мы разобрались со своим жилищным вопросом, тут же начали копить на первый взнос на квартиру для дочки. Большое наследство от бабушек или дедушек ей не особо светило — там кроме нее еще пятеро внуков от других детей. Так что все зависело только от нас.
Я еще на первых порах даже поделилась этим с двоюродной сестрой. Говорю: «Прикинь, мы потихоньку начинаем на квартиру для Аришки откладывать». А она глаза на меня выпучила: «Ты чего? Принцессу растишь? Зачем ей в таком возрасте свои хоромы, пусть сама на них зарабатывает». Долго я еще ее слушала и поняла главное: мы все равно будем делать по-своему. Кто бы что ни говорил. Не стала спорить, пожала плечами и больше с ней на такие темы не разговаривала. Вот только сестрица быстро раззвонила новость по всей родне.
Даже свекровь нас не поняла. Звонит мне и заявляет: «Ну зачем вы так? Даже если бы Аринка рано замуж вышла, пожили бы они у вас, как вы когда-то у меня. Нормально же было». Я аж села там, где стояла. Отвечаю: «Инна Анатольевна, а вы помните, как на цыпочках через нашу комнату ходили, чтобы нас утром не разбудить? Да и мы тоже лишний раз на кухне вечером боялись ложкой звякнуть, чтобы вас не потревожить».
Основным аргументом со стороны нашей родни было утверждение, что мы растим белоручку, которая потом привыкнет, что мама с папой ей во всем помогают. На это я прямым текстом отвечала: «Нет, мы ее не балуем. Да, это наша помощь родному ребенку. Нет, мы не будем ее устраивать на работу, прибираться в этой квартире и спонсировать все ее хотелки. Но с собственной квартирой девочке гораздо легче будет вступать во взрослую жизнь». Просто я слишком хорошо помню, каких трудов нам с ее отцом стоило обзавестись своей жилплощадью и сколько лет мы на это потратили.
И с покупкой жилья для дочки нам непросто было. Несколько лет четко планировали бюджет и откладывали деньги на квартиру. Раньше хотя бы раз в пару лет на море выбирались, а теперь мы отдыхали на даче и все серьезные покупки обсуждали на несколько раз: действительно ли нам нужен новый холодильник или проще отремонтировать старый. Зато мы знали, ради чего все это — для того, чтобы наш ребенок сразу крепко стоял на ногах, и ему не пришлось тратить долгие годы на сбор денег для покупки недвижимости. Мы сами через это прошли. Поверьте, это не тот опыт, который непременно нужен каждому из нас.
Для Аринки мы присмотрели симпатичный район — не центр города, конечно, но и не окраина. Рядом парк, автобусные и трамвайные остановки. Там как раз собирались возводить новый квартал, ну мы и подсуетились и купили студию еще на стадии котлована. Потом часто ездили мимо и наблюдали, как растет четырнадцатиэтажка, в которой будет квартира нашей дочки. Дом сдали почти в срок — задержали примерно на полгода, но для нас это было не особо важно. Главное, что у Арины теперь есть своя квартира. А ей всего-то 15 лет.
Дочка, конечно, обрадовалась такому подарку. Но, кажется, еще не в полной мере оценила его. Немножко попрыгала, вежливо поблагодарила и поинтересовалась, можно ли там зависать с друзьями. На наше «пока нет» не обиделась. Зато и о дизайнерском ремонте или крутой мебели для своей квартиры речи не заводила. Нас просто родственники тоже этим пугали: мол, поймет, что может к вам в кошелек забираться, и потом оттуда не вылезет.
А буквально месяц назад мужу позвонила его тетушка и сразу поставила перед фактом: «У вас там квартира пустая стоит, а Данечке моему предложили работу в вашем городе. Он у вас там поживет». Мой супруг еще пару раз переспросил, действительно ли его двоюродный братец собирается жить в квартире нашей дочери. Тетя искренне не поняла, что тут такого. Пришлось долго объяснять и заодно проводить профилактическую работу в семейном чате на тему «эта квартира — не гостевой дом».
Ну и пусть она несколько лет постоит пустая. Коммуналку мы платим, с соседями уже контакт наладили. Квартирантов я пускать не хочу, после них потом на ремонт придется дополнительно тратиться. Как дочка повзрослеет, так и переедет. Пока она живет с нами и планирует начинать самостоятельную жизнь примерно на 3-4 курсе института. А недавно я застала ее за подсчетами: Аришка пыталась прикинуть, сколько будет стоить обставить квартиру недорогой мебелью и какая у нее должна быть первая зарплата, чтобы ее хватило на покупку дивана. Думаю: «Молодец! Моя девочка! И совсем мы ее не балуем».
Бонус от автора, которая считает, что своя квартира нужна не только дочке, но и сыну
Дочки у меня нет. Зато есть сын-первокурсник. И я искренне считаю, что его тоже нужно обеспечить жилплощадью — именно своей, добрачной. Пусть даже это будет дешевая студия в новостройке где-то на окраине города или запущенная однушка, которая уже лет тридцать не видела ремонта. Тут уже извините — на что денег хватит. Ремонтировать и благоустраивать свое жилье он будет исключительно своими силами. С коммуналкой могу помочь в первое время, но не более.
Я вообще обеими руками за то, что парень должен какое-то время пожить один. Как раз научится планировать бюджет, готовить на несколько дней и выяснять отношения с ЖЭКом. И да, я буду против, если он соберется продать это жилье в браке и купить что-то совместное. Вместе живете — вместе и зарабатывайте на общее имущество, а добрачку каждый держите отдельно на всякий случай. Но это лишь мое мнение. В конечном итоге решать все равно только ему.
А вот еще 15 историй о первых днях в своем жилье, когда из мебели только табуретка, но на душе уже праздник.
Комментарии
Моё ценное мнение, раз уж мимо проходила: своё жильё-это прекрасно, и родители молодцы. Единственное, я бы обязательно сдавала квартиру. За три года до совершеннолетия вполне накопилась бы сумма на ремонт и диван. В конце-концов, квартиранты вовсе не обязательно убьют квартиру, особенно если заключить договор и следить за состоянием собственности.