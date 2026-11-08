Мы купили 15-летней дочке квартиру, и я до сих пор слышу: «Вы ее балуете». Вот что я на это отвечаю

И с покупкой жилья для дочки нам непросто было. Несколько лет четко планировали бюджет и откладывали деньги на квартиру. Раньше хотя бы раз в пару лет на море выбирались, а теперь мы отдыхали на даче и все серьезные покупки обсуждали на несколько раз: действительно ли нам нужен новый холодильник или проще отремонтировать старый. Зато мы знали, ради чего все это — для того, чтобы наш ребенок сразу крепко стоял на ногах, и ему не пришлось тратить долгие годы на сбор денег для покупки недвижимости. Мы сами через это прошли. Поверьте, это не тот опыт, который непременно нужен каждому из нас.